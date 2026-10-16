Končím, dvacet let stačilo.“ Zastupitelstvo Hradce Králové dozná velké obměny

Nastupují i staronoví politici, kteří věkový průměr tak trochu „kazí“, ale jsou to vesměs jednotlivci, kteří dostali tak vysoký počet preferenčních hlasů, že se zvolením reálně příliš ani nepočítali.
Odchází služebně nejstarší zastupitel Hradce Králové. Arnošt Urban byl u vzniku Hradeckého demokratického klubu (HDK), který od roku 2010 třikrát vygeneroval primátora, a jestli se nestane nic mimořádného, v listopadu tento post i dosavadní primátorka Pavlína Springerová obhájí.
Jednasedmdesátiletý advokát Urban byl v zastupitelstvu od roku 2002 jen s krátkou čtyřletou přestávkou od roku 2018, kdy se rozhodl v politice skončit poprvé. Letos už je to prý definitivní.
„Také proto jsem si zvolil až patnácté místo na kandidátce, abych měl jistotu. Věřil jsem, že je to naprosto bezpečné, ale nakonec to tak úplně nebylo. Celkových dvacet let v zastupitelstvu skutečně stačilo,“ řekl Arnošt Urban.
„Skončit jsem se rozhodl už v roce 2018, ale o čtyři roky později jsem se ještě nechal přemluvit od pozdější primátorky, která si přála, abych do toho šel, například i díky mému velkému kamarádovi a jejímu tatínkovi Vladimírovi. Výsledek HDK je něco neskutečného. Byl jsem u toho od samého začátku, proto mám obrovskou radost za tu další generaci, která nyní přichází,“ těší Urbana.
Končí i uznávaní akademici
Skončit se dobrovolně rozhodl i osmasedmdesátiletý Pavel Vacek. Někdejší děkan a později prorektor Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se nechal na kandidátku Pirátů a STAN zapsat až na 35. místo.
„Narozdíl od jiných starých pánů, například Donalda Trumpa, cítím, že bych měl respektovat úbytek sil a sám skončit. O politiku se dál zajímám, žádné znechucení za mým rozhodnutím nestojí. Šest mandátů pro naše uskupení je dobrá věc, jsme druhé nejsilnější v koalici. Novým zastupitelům vždy radím, že musí od začátku makat, i když na to poslední slovo už jsem poněkud alergický,“ řekl profesor Vacek v narážce na hnutí ANO.
Z vlastního rozhodnutí končí i exprimátor Alexandr Hrabálek. Na kandidátce ODS byl na jedenácté příčce, jen o jedno místo za náměstkem primátorky Miroslavem Hlouškem, jenž se však do zastupitelstva nedostal jen o několik preferenčních hlasů.
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Sedmdesátiletý děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a stále ještě člen rady města se zastupitelem stal v prosinci 2012 po rezignaci lídra kandidátky VPM Martina Dvořáka.
„V zastupitelstvu jsou lidé, u kterých mě velmi mrzí, že se s nimi nebudu dál potkávat, ale byla tam i spousta lidí, u kterých mě to nemrzí vůbec. Mám svoje roky, těším se na klid a na to, že budu ještě intenzivněji cestovat než dosud,“ řekl Alexandr Hrabálek, který si přeje, aby se jeho ODS stala součástí koalice, ale za podmínky, že se nebude podbízet.
„Doufám, že jednání dopadne tak, abychom součástí koalice byli, ale za žádných okolností bych nechtěl být součástí strany, která buší na dveře,“ poznamenal Hrabálek.
Záruba si nevybral dobře
Adamu Zárubovi je sice teprve 47 let, ale v hradeckém zastupitelstvu byl nepřetržitě od roku 2010 a loučí se nedobrovolně.
Stále ještě náměstek primátorky byl dlouhá léta spojovaný s uskupením Změna pro Hradec. Kandidovat ve společné koalici se Zelenými a KDU-ČSL chtěl Záruba i letos, ale na listině na něj vzhledem k jeho síle zbylo až příliš nízké číslo.
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Ze dvou nabídek tedy přijal tu od nového uskupení Salon republiky 21, to však získalo jen 2,45 procenta hlasů, a Adamu Zárubovi tak nestačil ani suverénně nejvyšší počet preferenčních hlasů.
„Dopadlo to pro naši kandidátku špatně, pro Hradec Králové, jak se zdá, dobře. Po šestnácti letech v zastupitelstvu končím a život jde dál. Ještě dle pravidel zůstávám ve funkci do ustavujícího zastupitelstva a budu se snažit předat své gesce a rozpracované projekty nástupcům tak, aby bylo možné pokračovat bez problémů v rozdělané práci,“ uvedl náměstek primátorky pro územní plán a životní prostředí Záruba.
„Úleva, už nejsem straník“
Naopak na konec v politice a zastupitelstvu se velmi těšil náměstek primátorky Pavel Vrbický. Ve volbách už nekandidoval vůbec a jeho rozhodnutí nezvrátili ani kolegové a úředníci z magistrátu, podle kterých odchází nesmírně zásadový, skromný a spravedlivý člověk.
„Včera k večeru jsem přestal být členem Pirátské strany. Už jsem zase nestraník, jako jsem vždycky byl. Úleva,“ napsal na Facebook 25. září.
Pak přidal i dovětek, jak hodlá ve volbách hlasovat. „Podpořím většinu svých kolegů ze současného vedení města. Pak přidám hlasy několika pracovitým stávajícím zastupitelům, o kterých vím, že se na zastupitelstvo připravují a vědí, o čem jednají,“ uvedl Pavel Vrbický na sociální síti.
Volby 2026 OBRAZEM
„Dále jsem přesvědčen, že pokud chceme moderní a pokrokový Hradec, potřebujeme mít mladé, vzdělané a pokrokové zastupitele. Hledám tedy lidi z kandidátek ve věku přibližně 25 až 55 let. Ti starší tam také patří, ale spíše jako jakási moudrá týmová kotva. Současně budu vysílat fialové kouzlo, aby se do zastupitelstva nedostali nicmochři a šmejdi. Těch je na kandidátkách taky dost,“ poznamenal Vrbický.
K velké generační obměně došlo také mezi zastupiteli hnutí ANO. Oproti volbám před čtyřmi lety již nebudou pokračovat například Jiří Gelbič, Miloslav Nejedlý, Jiří Mašek a Jindřich Outlý, kteří nebyli tentokrát zvoleni. Do voleb již znovu nešla Monika Štayrová, která od ANO v minulém období odpadla. Nekandidoval ani poslanec Denis Doksanský, jehož však nenutí věk, ale jiné okolnosti.