Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Končím, dvacet let stačilo.“ Zastupitelstvo Hradce Králové dozná velké obměny

Petr Záleský
  17:35
Magistrát města Hradce Králové

Magistrát města Hradce Králové | foto: Ladislav Pošmura, MF DNES

Advokát Arnošt Urban byl v zastupitelstvu Hradce Králové v letech 2002 až 2026...
Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních...
Pavel Vacek kandiduje do Senátu na Hradecku za Piráty.
Bývalý primátor Alexandr Hrabálek sleduje výsledky komunálních voleb ve štábu...
19 fotografií
Ke generační obměně dochází po volbách v zastupitelstvu Hradce Králové. Odchází hned 24 členů z 37, v některých případech jsou to výrazné osobnosti, které svým nadhledem a zkušenostmi budou scházet. Někteří končí sami, pro některé jde o nedobrovolný odchod.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Nastupují i staronoví politici, kteří věkový průměr tak trochu „kazí“, ale jsou to vesměs jednotlivci, kteří dostali tak vysoký počet preferenčních hlasů, že se zvolením reálně příliš ani nepočítali.

Odchází služebně nejstarší zastupitel Hradce Králové. Arnošt Urban byl u vzniku Hradeckého demokratického klubu (HDK), který od roku 2010 třikrát vygeneroval primátora, a jestli se nestane nic mimořádného, v listopadu tento post i dosavadní primátorka Pavlína Springerová obhájí.

Jednasedmdesátiletý advokát Urban byl v zastupitelstvu od roku 2002 jen s krátkou čtyřletou přestávkou od roku 2018, kdy se rozhodl v politice skončit poprvé. Letos už je to prý definitivní.

„Také proto jsem si zvolil až patnácté místo na kandidátce, abych měl jistotu. Věřil jsem, že je to naprosto bezpečné, ale nakonec to tak úplně nebylo. Celkových dvacet let v zastupitelstvu skutečně stačilo,“ řekl Arnošt Urban.

Magistrát města Hradce Králové
Advokát Arnošt Urban byl v zastupitelstvu Hradce Králové v letech 2002 až 2026 se čtyřletou přestávkou, nyní končí definitivně.
Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních volbách. (10. října 2026)
Pavel Vacek kandiduje do Senátu na Hradecku za Piráty.
19 fotografií

„Skončit jsem se rozhodl už v roce 2018, ale o čtyři roky později jsem se ještě nechal přemluvit od pozdější primátorky, která si přála, abych do toho šel, například i díky mému velkému kamarádovi a jejímu tatínkovi Vladimírovi. Výsledek HDK je něco neskutečného. Byl jsem u toho od samého začátku, proto mám obrovskou radost za tu další generaci, která nyní přichází,“ těší Urbana.

Končí i uznávaní akademici

Skončit se dobrovolně rozhodl i osmasedmdesátiletý Pavel Vacek. Někdejší děkan a později prorektor Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se nechal na kandidátku Pirátů a STAN zapsat až na 35. místo.

„Narozdíl od jiných starých pánů, například Donalda Trumpa, cítím, že bych měl respektovat úbytek sil a sám skončit. O politiku se dál zajímám, žádné znechucení za mým rozhodnutím nestojí. Šest mandátů pro naše uskupení je dobrá věc, jsme druhé nejsilnější v koalici. Novým zastupitelům vždy radím, že musí od začátku makat, i když na to poslední slovo už jsem poněkud alergický,“ řekl profesor Vacek v narážce na hnutí ANO.

Z vlastního rozhodnutí končí i exprimátor Alexandr Hrabálek. Na kandidátce ODS byl na jedenácté příčce, jen o jedno místo za náměstkem primátorky Miroslavem Hlouškem, jenž se však do zastupitelstva nedostal jen o několik preferenčních hlasů.

ODS může do koalice v Hradci, musela by však obětovat funkce pro lídra

Sedmdesátiletý děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a stále ještě člen rady města se zastupitelem stal v prosinci 2012 po rezignaci lídra kandidátky VPM Martina Dvořáka.

„V zastupitelstvu jsou lidé, u kterých mě velmi mrzí, že se s nimi nebudu dál potkávat, ale byla tam i spousta lidí, u kterých mě to nemrzí vůbec. Mám svoje roky, těším se na klid a na to, že budu ještě intenzivněji cestovat než dosud,“ řekl Alexandr Hrabálek, který si přeje, aby se jeho ODS stala součástí koalice, ale za podmínky, že se nebude podbízet.

„Doufám, že jednání dopadne tak, abychom součástí koalice byli, ale za žádných okolností bych nechtěl být součástí strany, která buší na dveře,“ poznamenal Hrabálek.

Záruba si nevybral dobře

Adamu Zárubovi je sice teprve 47 let, ale v hradeckém zastupitelstvu byl nepřetržitě od roku 2010 a loučí se nedobrovolně.

Stále ještě náměstek primátorky byl dlouhá léta spojovaný s uskupením Změna pro Hradec. Kandidovat ve společné koalici se Zelenými a KDU-ČSL chtěl Záruba i letos, ale na listině na něj vzhledem k jeho síle zbylo až příliš nízké číslo.

O výsledku rozhodly čtyři roky tvrdé dřiny, říká Springerová o vítězství

Ze dvou nabídek tedy přijal tu od nového uskupení Salon republiky 21, to však získalo jen 2,45 procenta hlasů, a Adamu Zárubovi tak nestačil ani suverénně nejvyšší počet preferenčních hlasů.

„Dopadlo to pro naši kandidátku špatně, pro Hradec Králové, jak se zdá, dobře. Po šestnácti letech v zastupitelstvu končím a život jde dál. Ještě dle pravidel zůstávám ve funkci do ustavujícího zastupitelstva a budu se snažit předat své gesce a rozpracované projekty nástupcům tak, aby bylo možné pokračovat bez problémů v rozdělané práci,“ uvedl náměstek primátorky pro územní plán a životní prostředí Záruba.

„Úleva, už nejsem straník“

Naopak na konec v politice a zastupitelstvu se velmi těšil náměstek primátorky Pavel Vrbický. Ve volbách už nekandidoval vůbec a jeho rozhodnutí nezvrátili ani kolegové a úředníci z magistrátu, podle kterých odchází nesmírně zásadový, skromný a spravedlivý člověk.

„Včera k večeru jsem přestal být členem Pirátské strany. Už jsem zase nestraník, jako jsem vždycky byl. Úleva,“ napsal na Facebook 25. září.

Pak přidal i dovětek, jak hodlá ve volbách hlasovat. „Podpořím většinu svých kolegů ze současného vedení města. Pak přidám hlasy několika pracovitým stávajícím zastupitelům, o kterých vím, že se na zastupitelstvo připravují a vědí, o čem jednají,“ uvedl Pavel Vrbický na sociální síti.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

„Dále jsem přesvědčen, že pokud chceme moderní a pokrokový Hradec, potřebujeme mít mladé, vzdělané a pokrokové zastupitele. Hledám tedy lidi z kandidátek ve věku přibližně 25 až 55 let. Ti starší tam také patří, ale spíše jako jakási moudrá týmová kotva. Současně budu vysílat fialové kouzlo, aby se do zastupitelstva nedostali nicmochři a šmejdi. Těch je na kandidátkách taky dost,“ poznamenal Vrbický.

K velké generační obměně došlo také mezi zastupiteli hnutí ANO. Oproti volbám před čtyřmi lety již nebudou pokračovat například Jiří Gelbič, Miloslav Nejedlý, Jiří Mašek a Jindřich Outlý, kteří nebyli tentokrát zvoleni. Do voleb již znovu nešla Monika Štayrová, která od ANO v minulém období odpadla. Nekandidoval ani poslanec Denis Doksanský, jehož však nenutí věk, ale jiné okolnosti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Festival Obscene Extreme míří do Hradce. V Trutnově mu už bylo těsno

V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme....

Po sedmadvaceti letech se festival extrémní hudby Obscene Extreme stěhuje z trutnovského Bojiště. V červenci se uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové, kde už je doma Rock for People. Je tam lepší...

Každý nám uvidí do bytu. Usedlíky ve Špindlu nová lanovka u sídliště nenadchla

Premium
Vizualizace nové lanovky na Medvědín přes sídliště v Bedřichově ve Špindlerově...

Kabinovou lanovku už příští jaro začne stavět skiareál ve Špindlerově Mlýně. Završí tím lyžařské propojení Svatého Petra s Medvědínem. Lanovka bude unikátní. Jednak to bude první desetimístná lanovka...

Pohublého Huberta chytili až šestý den. Erdelteriér utíkal v lesích před majiteli

Premium
Rodina Daniela Rychlého si dovezla ze Slovenska desetiměsíčního erdelteriéra, k...

Pátrání se šťastným koncem se odehrálo minulý týden v rozlehlých lesích kolem Hradce Králové. Majitelům se na vycházce utrhlo z vodítka desetiměsíční štěně, následovala pátrací akce s nasazením...

K smrtelnému pobodání muže ve Dvoře Králové se přiznalo dítě

ilustrační snímek

Ze smrti třicetiletého muže ve Dvoře Králové podezírají kriminalisté nezletilého. K činu z úterní noci se přiznal. Muž zemřel na bodná zranění.

Výsledky voleb v Hradci: Vítězí primátorka Springerová, v hospodě se jednalo o koalici

Úspěšné partaje v čele s primátorkou Pavlínou Springerovou jednají v hostinci...

V Hradci Králové v komunálních volbách zvítězila koalice HDK, TOP 09 a Hradeckých kantorů současné primátorky Pavlíny Springerové. Hnutí ANO s lídrem Lukášem Fiedlerem je na druhém místě. Třetí je...

Unikátní bagrování ze soulodí i kácející bobr. Slepé rameno Orlice se proměňuje

Bagry na Holštejně jsou usazeny na vojenských pontonech. (16. října 2026)

Povodí Labe obnovuje na okraji Hradce Králové slepé rameno Orlice zvané Holštejn. Jde o mokřadní území na Slezském Předměstí, kde se nachází evropsky významná lokalita a přírodní památka Orlice....

16. října 2026  14:58

Slavia – Hradec Králové: Kde sledovat Chance Ligu živě, statistiky a kurzy

Danijel Šturm oslavuje branku v Lize mistrů.

Slavia přivítá v 11. kole Chance Ligy fotbalisty Hradce Králové. Obhájce titulu vede tabulku a v dosavadním průběhu sezony ještě neprohrál, zatímco Východočeši se po dvou porážkách v řadě propadli na...

16. října 2026  12:08

Ježkovy výkony překvapily i nás. Přestup do UAE jsme podporovali, zní z Hradce

Český cyklista Václav Ježek

Před dvěma lety současný slovenský šampion Lukáš Kubiš do druhodivizní stáje Unibet Rose Rockets, v jejíchž barvách úspěšně objíždí i velké světové závody. Loni Tomáš Přidal, pro změnu šampion český,...

16. října 2026  9:30

Polovina parcel v nové čtvrti v Jičíně má majitele, stavět začnou letos

Pohled na budoucí čtvrť v Jičíně. Téměř polovinu pozemků v lokalitě Kasárna...

Necelou polovinu z 52 parcel pro stavbu rodinných domů v nové čtvrti Kasárna dosud ve veřejné dražbě prodalo město Jičín. Utržilo za ně téměř 91 milionů korun. První domy by se mohly začít stavět do...

16. října 2026  9:03

Litvínov - Hradec 1:4. Premiérová trefa posily Svozila, pak zářili Škrovánek a Radil

Lukáš Radil využívá ve 14. minutě přesilovku Hradce Králové.

V předehrávce jedenáctého kola hokejové extraligy porazil Hradec Králové po obratu Litvínov 4:1. Domácí poslal do vedení premiérovým gólem Svozil, přesilovku však poté využil Radil a ještě v závěru...

15. října 2026  17:30,  aktualizováno  20:28

Starostkou Rychnova bude Drejslová, stávající koalice přibírá TOP 09

Jana Drejslová

Rychnov nad Kněžnou po volbách povede stávající koalice doplněná o uskupení 21 pro město, které tvoří nestraníci a TOP 09. V čele radnice stane dosavadní první místostarostka Jana Drejslová (Rychnov...

15. října 2026  13:21,  aktualizováno  17:53

Nůž ženě přeťal tepnu, partner místo pomoci uklízel. Za její smrt dostal tři roky

ilustrační snímek

Na tři roky a sedm měsíců půjde do vězení cizinec za nepřivolání pomoci partnerce, které se při rozepři v Jičíně zabodl nůž do stehna. Ženu s tepenným krvácením uložil do postele a uklízel, zatímco...

15. října 2026  15:33

Exhejtman podruhé vyhrál, znovu ho mohou obejít. Zvažuje přepočítat lístky

Jiří Štěpán

Výsledek voleb v Rokytnici v Orlických horách jako by město vrátil o čtyři roky nazpět. Kandidátka Rokytnice PRO současného starosty, náměstka hejtmana a někdejšího hejtmana Královéhradeckého kraje...

15. října 2026  8:30

ODS může do koalice v Hradci, musela by však obětovat funkce pro lídra

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních...

Programově i personálně už se v Hradci Králové shodla trojkoalice Hradeckého demokratického klubu, TOP 09, Kantorů - Pirátů a STAN - Změny, Zelených, KDU-ČSL. Zbývá snad poslední podstatná otázka:...

14. října 2026  16:34

Festival Obscene Extreme míří do Hradce. V Trutnově mu už bylo těsno

V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme....

Po sedmadvaceti letech se festival extrémní hudby Obscene Extreme stěhuje z trutnovského Bojiště. V červenci se uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové, kde už je doma Rock for People. Je tam lepší...

14. října 2026  16:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zákony se mění příliš rychle, říká Ceralová Petrofová, která zabojuje o Senát

Hrdost Zuzana Ceralová Petrofová zvládla krize a postavila firmu Petrof na nohy.

Podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová chce do Senátu přinést zkušenosti z praxe. Podle ní stát má být předvídatelný a neměnit, co funguje. Vystudovaná magistra farmacie působí od roku 2000 v rodinné...

14. října 2026  11:52

Premiéra jako hrom! Výhra pro mě hodně znamená, tvrdí hradecká posila Šinik

Marko Šinik z Hradce Králové brání v zápase s Děčínem, u míče Josef Gabriel.

Před více než rokem se Marko Šinik objevil v mistrovském Nymburku, ale pouze jako tréninkový partner kádru, kterému scházejí někteří hráči, a čekal na příležitost. Ta nepřišla. Když se ale srbský...

14. října 2026  10:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×