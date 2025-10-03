Urážky a hádky. V zastupitelstvu Hradce Králové roste předvolební nervozita

Petr Záleský
  9:19
Značnou předvolební nervozitou trpí zastupitelstvo Hradce Králové. Do Sněmovny kandiduje sedm zastupitelů ze tří stran a velké napětí mezi městskými reprezentanty roste nejméně od srpna. Hádky, urážky, ironické poznámky i ublížené reakce se staly běžnou normou schůzí, které jsou přenášeny online.
Zastupitelé Hradce Králové se sešli v Adalbertinu na ustavujícím zasedání. (24....

Zastupitelé Hradce Králové se sešli v Adalbertinu na ustavujícím zasedání. (24. října 2022) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Ustavující jednání zastupitelů v Hradci Králové zvolilo primátorkou Pavlínu...
Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)
V Hradci Králové podepsali koaliční smlouvu. Zleva Ilona Dvořáková (Rozvíjíme...
Koncert Michala Davida na hradeckém Velkém náměstí (31. srpna 2025)
6 fotografií

Rozrušení stoupá, hlavně když si bere slovo Denis Doksanský, tedy čtyřka kandidátky hnutí ANO a zastupitel, který na plénu mluví patrně nejčastěji ze všech 37 členů zastupitelstva. A platilo to i tento týden.

Na závěr schůze Doksanský nejprve připomněl Aleši Dohnalovi (Piráti) jeho řízení pod vlivem alkoholu z roku 2019 a pak mluvil i o jeho stranickém kolegovi a lídrovi sněmovních voleb Pavlu Bulíčkovi a jeho údajném řidičském excesu z letošního ledna.

Volební kalkulačka 2025

Po několika minutách jej však nevydržela poslouchat primátorka Pavlína Springerová (HDK).

„Myslíš si, Denisi, že tohle sem patří? Je to diskuse zastupitelů, a ne předvolební kampaň. Poslouchat mravokárné projevy od tebe mi přijde úplně mimo mísu,“ skočila mu do řeči primátorka.

Na přetřes byl i srpnový koncert Ortelu

„To, co jsi provedl vůči SPD a pak pan Urban na parkovišti, to jsou věci, které přesahují meze,“ dokončil Denis Doksanský svůj projev k Aleši Dohnalovi.

Ten totiž v srpnu nevydržel komentář Ivana Picka (SPD), který si postěžoval na údajnou šikanu kapely Ortel, když nedostala výjimku z nočního klidu a koncert musela ukončit ve 22 hodin. Ivan Picek to přirovnal k temným dobám před rokem 1989.

Zastupitelé Hradce Králové se sešli v Adalbertinu na ustavujícím zasedání. (24. října 2022)
Ustavující jednání zastupitelů v Hradci Králové zvolilo primátorkou Pavlínu Springerovou. (15. listopadu 2022)
Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)
V Hradci Králové podepsali koaliční smlouvu. Zleva Ilona Dvořáková (Rozvíjíme Hradec), Miroslav Hloušek (ODS), Pavlína Springerová (HDK), Adam Záruba (Změna a Zelení) a Pavel Vrbický (Piráti). (14. listopadu 2022)
6 fotografií

„Tehdy musel být každý umělec správně ideově orientovaný a pokud nebyl, byl zakázán a zadupán do země. Myslel jsem si, že tyto časy se už nevrátí. Ale bohužel to, co se nyní děje v Hradci, je přesně to samé,“ uvedl zastupitel SPD.

„Nic jsme nezakázali, pouze si myslíme, že náckové se mají v deset večer jít vyčurat, naposledy zahajlovat a jít spát,“ zareagoval Aleš Dohnal.

Volby 2025 ONLINE: Fiala s Babišem se v debatě pohádali, pochválili i obdarovali

Ostrá debata poté eskalovala na parkovišti před sálem, kdy si s Ivanem Pickem přišel slova o letech před rokem 1989 vyříkat Arnošt Urban (HDK). „Nečekala jsem, že když mě zvolí a budu zastupitelkou, že budeme venku napadáni. Ani nebudu říkat, co nám bylo řečeno,“ řekla Irena Němcová (SPD).

„Já to klidně řeknu. Řekl jsem panu Pickovi, že ačkoli s jeho názory hluboce nesouhlasím, až do toho dne jsem ho považoval za slušného člověka. Tím dnem to však skončilo,“ reagoval v úterní diskusi Arnošt Urban, který reprezentanty SPD nazval zastupiteli z rasistické strany.

„Předvedl jste se ve své standardní ubohosti“

Na výzvu Ivana Picka se Urban odmítl omluvit a Denisi Doksanskému připomněl jeho škraloup:

Volební rádce iDNES.cz

„Když už jsme u kádrování, možná bychom se mohli začít bavit o tom, jaké to je, když se někdo někomu nabourá násilím do cizí zahrady a pak soud musí rozhodovat o tom, že to musí uvolnit.“

Na domněnky o nehodě Pavla Bulíčka směrem ke čtyřce kandidátky hnutí ANO zareagoval i Pavel Vacek (Piráti). „Kvantita ruší kvalitu a když začnete mluvit, většina lidí si tady říká, že zase budou nesmysly. A ony většinou jsou. Ty vaše nepodložené výpady směrem k Pavlu Bulíčkovi jsou česky řečeno prasárna. Předvedl jste se ve své standardní ubohosti,“ řekl k Denisi Doksanskému.

Výčitky padaly kvůli koncertu Michala Davida

Přisadila si i primátorka, které neuniklo, že zastupitel ANO se mihl na pódiu před srpnovým koncertem Michala Davida na náměstí, přestože sliboval, že coby pořadatel se před publikem neobjeví.

Drony v Hradci si nedalo ujít 20 tisíc lidí, náměstí odpovídalo ohňostrojem

„Z Denise Doksanského se stal mravokárce a pravdomluvný člověk, který vše dělá pro lidi, kteří jej obdivují a milují, a věří, že ho budou volit. Jen chci říct, že na minulém zastupitelstvu se Ivo Králíček ptal, jestli budete vystupovat na pódiu. Ale ty jsi na pódiu byl a myslím, že jste si i zaplatili zpěváka, aby mne v přímém přenosu pomluvil a věnoval mi písničku. Považuji to za manipulativní, úchylné a podpásové a za tvůj málo překvapivý způsob jednání,“ uvedla Pavlína Springerová.

„O písni pro tebe, Pavlíno, jsem nevěděl. Všichni navíc viděli, že jsem chtěl z pódia rychle zmizet, vůbec jsem si nepřál tam být,“ odpověděl zastupitel, který prý na jevišti jen fotografoval.

„V tom případě obdivuji znalosti ze strany Michala Davida. Pokud mi věnoval píseň s ironickým komentářem, je skutečně velký znalec hradeckých reálií, skoro až neuvěřitelný,“ poznamenala primátorka.

„Vadí mi, jak se nefér chováš, proto udělám věc, kterou bych neměla: Prosím vás, běžte k volbám, protože jinak to nedopadne dobře,“ vyzvala zastupitelka Ilona Dvořáková (nez.).

