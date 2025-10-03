Rozrušení stoupá, hlavně když si bere slovo Denis Doksanský, tedy čtyřka kandidátky hnutí ANO a zastupitel, který na plénu mluví patrně nejčastěji ze všech 37 členů zastupitelstva. A platilo to i tento týden.
Na závěr schůze Doksanský nejprve připomněl Aleši Dohnalovi (Piráti) jeho řízení pod vlivem alkoholu z roku 2019 a pak mluvil i o jeho stranickém kolegovi a lídrovi sněmovních voleb Pavlu Bulíčkovi a jeho údajném řidičském excesu z letošního ledna.
Po několika minutách jej však nevydržela poslouchat primátorka Pavlína Springerová (HDK).
„Myslíš si, Denisi, že tohle sem patří? Je to diskuse zastupitelů, a ne předvolební kampaň. Poslouchat mravokárné projevy od tebe mi přijde úplně mimo mísu,“ skočila mu do řeči primátorka.
Na přetřes byl i srpnový koncert Ortelu
„To, co jsi provedl vůči SPD a pak pan Urban na parkovišti, to jsou věci, které přesahují meze,“ dokončil Denis Doksanský svůj projev k Aleši Dohnalovi.
Ten totiž v srpnu nevydržel komentář Ivana Picka (SPD), který si postěžoval na údajnou šikanu kapely Ortel, když nedostala výjimku z nočního klidu a koncert musela ukončit ve 22 hodin. Ivan Picek to přirovnal k temným dobám před rokem 1989.
„Tehdy musel být každý umělec správně ideově orientovaný a pokud nebyl, byl zakázán a zadupán do země. Myslel jsem si, že tyto časy se už nevrátí. Ale bohužel to, co se nyní děje v Hradci, je přesně to samé,“ uvedl zastupitel SPD.
„Nic jsme nezakázali, pouze si myslíme, že náckové se mají v deset večer jít vyčurat, naposledy zahajlovat a jít spát,“ zareagoval Aleš Dohnal.
Ostrá debata poté eskalovala na parkovišti před sálem, kdy si s Ivanem Pickem přišel slova o letech před rokem 1989 vyříkat Arnošt Urban (HDK). „Nečekala jsem, že když mě zvolí a budu zastupitelkou, že budeme venku napadáni. Ani nebudu říkat, co nám bylo řečeno,“ řekla Irena Němcová (SPD).
„Já to klidně řeknu. Řekl jsem panu Pickovi, že ačkoli s jeho názory hluboce nesouhlasím, až do toho dne jsem ho považoval za slušného člověka. Tím dnem to však skončilo,“ reagoval v úterní diskusi Arnošt Urban, který reprezentanty SPD nazval zastupiteli z rasistické strany.
„Předvedl jste se ve své standardní ubohosti“
Na výzvu Ivana Picka se Urban odmítl omluvit a Denisi Doksanskému připomněl jeho škraloup:
„Když už jsme u kádrování, možná bychom se mohli začít bavit o tom, jaké to je, když se někdo někomu nabourá násilím do cizí zahrady a pak soud musí rozhodovat o tom, že to musí uvolnit.“
Na domněnky o nehodě Pavla Bulíčka směrem ke čtyřce kandidátky hnutí ANO zareagoval i Pavel Vacek (Piráti). „Kvantita ruší kvalitu a když začnete mluvit, většina lidí si tady říká, že zase budou nesmysly. A ony většinou jsou. Ty vaše nepodložené výpady směrem k Pavlu Bulíčkovi jsou česky řečeno prasárna. Předvedl jste se ve své standardní ubohosti,“ řekl k Denisi Doksanskému.
Výčitky padaly kvůli koncertu Michala Davida
Přisadila si i primátorka, které neuniklo, že zastupitel ANO se mihl na pódiu před srpnovým koncertem Michala Davida na náměstí, přestože sliboval, že coby pořadatel se před publikem neobjeví.
„Z Denise Doksanského se stal mravokárce a pravdomluvný člověk, který vše dělá pro lidi, kteří jej obdivují a milují, a věří, že ho budou volit. Jen chci říct, že na minulém zastupitelstvu se Ivo Králíček ptal, jestli budete vystupovat na pódiu. Ale ty jsi na pódiu byl a myslím, že jste si i zaplatili zpěváka, aby mne v přímém přenosu pomluvil a věnoval mi písničku. Považuji to za manipulativní, úchylné a podpásové a za tvůj málo překvapivý způsob jednání,“ uvedla Pavlína Springerová.
„O písni pro tebe, Pavlíno, jsem nevěděl. Všichni navíc viděli, že jsem chtěl z pódia rychle zmizet, vůbec jsem si nepřál tam být,“ odpověděl zastupitel, který prý na jevišti jen fotografoval.
„V tom případě obdivuji znalosti ze strany Michala Davida. Pokud mi věnoval píseň s ironickým komentářem, je skutečně velký znalec hradeckých reálií, skoro až neuvěřitelný,“ poznamenala primátorka.
„Vadí mi, jak se nefér chováš, proto udělám věc, kterou bych neměla: Prosím vás, běžte k volbám, protože jinak to nedopadne dobře,“ vyzvala zastupitelka Ilona Dvořáková (nez.).