Dvůr Králové vede potřetí Jarolím, ANO složilo koalici s těsnou většinou

Jako místostarosta pokračuje Jan Helbich (ANO). Druhým místostarostou se stal lídr kandidátky Síly Dvora, dosavadní ředitel technických služeb Vítězslav Šturma.

Zatímco v Trutnově a Vrchlabí se vítězové voleb ODS a sdružení Zvon na spolupráci s dosavadními koaličními partnery dohodli hned po sečtení hlasů, ve Dvoře povolební vyjednávání trvala celý měsíc.

Ustavující schůze zastupitelstva se uskutečnila v nejzazším možném termínu v pondělí, k podpisu koaliční smlouvy došlo pouhý den před tím.

Memorandum o koaliční spolupráci podepsali lídři hnutí ANO a Síly Dvora už na konci září. Na rozšíření se vítěz s ODS, Sportovci pro Dvůr, DKoalicí ani Piráty nedomluvil.

„Od začátku jsme usilovali, abychom v zastupitelstvu neměli těsnou většinu jedenácti hlasů. Sháněli jsme dalšího koaličního partnera, který s námi bez ohledu na stranické tričko bude chtít spolupracovat. Dohodě jsme byli velmi blízko, ale nakonec jsme se neshodli na personálních otázkách,“ vysvětlil Jarolím.

Starosta: Jdeme dobrým směrem

Při pondělní volbě pro něj stejně jako pro oba místostarosty hlasovalo pouze jedenáct koaličních zastupitelů. Dosavadní koalice hnutí ANO, ČSSD, Východočechů a Pirátů měla 14 křesel.

Osmačtyřicetiletý Jan Jarolím ve funkci starosty zahájil třetí volební období, poprvé se jím stal v roce 2014. Už teď je nejdéle sloužícím starostou Dvora Králové v porevoluční historii. Překonal Editu Vaňkovou z ČSSD, která v čele města stála mezi lety 2008 a 2014.

Přiznal, že zvažoval, jestli má do voleb znovu jít, ale prý se rozhodl správně: „Mandát, který jsem ve volbách získal, je pro mě potvrzením, že směr, kterým jsem se vydal, je správný. Je to velké ocenění, závazek a odpovědnost. Snažím se město řídit otevřeně a při všech jednáních hledat kompromisy. Do komunální politiky jsem vždy chtěl vnést slušnost, a to se mi, myslím, povedlo.“

Budou to perné roky s velkými investicemi

Mezi jeho priority patří dokončení rozpracovaných projektů. Velkých investic připravuje Dvůr Králové několik. Kromě revitalizace bývalé Mayerovy továrny, kde má být kulturní a zábavní centrum za 350 milionů korun, to je rekonstrukce autobusového nádraží nebo další budovy základní školy Schulzovy sady.

„Myslím, že v tomto ohledu to budou perné čtyři roky. Zároveň je potřeba nastartovat další projekty, aby se město rozvíjelo,“ sdělil Jarolím.

ANO dosud mělo oba místostarosty. To už neplatí. Prvním místostarostou zůstává Jan Helbich (ANO), který bude mít na starosti opět investice a dotační politiku. Alexandru Jiřičkovou po osmi letech střídá Vítězslav Šturma ze Síly Dvora. V gesci bude mít správu městského majetku, bytovou politiku a územní plánování.

„Hned po volbách jsme avizovali, že budeme respektovat výsledky a nabídneme spolupráci vítězi. Hnutí ANO našim podmínkám pro účast v koalici, která je pro nás velkou příležitostí prosazovat volební program, vyšlo vstříc,“ uvedl nový místostarosta.

Kromě něj v sedmičlenné radě usedne i druhý zastupitel Síly Dvora, podnikatel Nasik Kiriakovský. Mezi priority Síly Dvora patří revitalizace Schulzových sadů nebo modernizace dětských hřišť a sportovišť. Uskupení chce otevřít debatu o dopravních změnách v centru a také nabídnout benefity pro nedostatkové zdravotnické profese.

Opozice se necítí bez šancí

Hnutí ANO ve Dvoře Králové podobně jako před čtyřmi lety získalo přes 40 procent hlasů, ale o jeden mandát si pohoršilo, nyní jich má devět. ODS, DKoalice a Sportovci pro Dvůr mají po třech zastupitelích, Síla Dvora dva a Piráti jednoho.

Lídryně DKoalice Linda Harwot věří, že desetičlenná opozice není zcela bez šancí prosadit některé body z jejich volebních programů:

„Budeme opozicí konstruktivní, nebudeme slepě odmítat dobré nápady. Ale také vždy budeme usilovat, aby všechna rozhodnutí podporovala vizi živého, prosperujícího města a aby jim předcházela široká diskuse s občany, odborníky i opozicí. Tak jak se to osvědčilo v úspěšných městech.“

Obměna starostů v Krkonoších

Kromě Jana Jarolíma pokračují stávající starostové i v dalších dvou největších městech Trutnovska. Ve Vrchlabí Jan Sobotka ze sdružení Zvon, v Trutnově občanský demokrat Michal Rosa.

Začátkem týdne se vyjasnila situace také v krkonošských střediscích. Novým starostou Janských Lázní se stal zemědělec Martin Hudrlík (Janské Lázně - náš společný domov), v Peci pod Sněžkou Alana Tomáška (SNK Sněžka) střídá po dvaceti letech zdravotní sestra Ilona Karlíková ze sdružení Velká Úpa – Pec pod Sněžkou.

Nového starostu má i Špindlerův Mlýn. Vladimíra Starucha (Pro náš Špindlerův Mlýn), který se přesunul na pozici místostarosty, nahradil podnikatel Martin Jandura z uskupení Špindlerův Mlýn – Město s vizí.