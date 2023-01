Česká Čermná slaví, z místního chalupáře je prezident. Je perfektní, chválí si

Už po uzavření volebních místností se místní hasičárna zaplnila rodinami s malými dětmi i starší generací, aby sledovali sčítání hlasů. Čepovalo se pivo, opékaly klobásy, ženy přinášely plné plechy napečených moučníků.

V hasičárně vyvěsili Pavlův volební plakát, kdekdo oblékl flanelovou košili nebo čepici s nápisem generál. Portrét kandidáta se objevil i na jednohubkách a patřičnou placku měl na svém oblečku i malý pes. Občanským navrhovatelem kandidatury generála byl zdejší starosta Tomáš Kulhánek (Pro rozvoj obce), který však sledoval výsledky v pražském štábu.

Jakmile bylo zřejmé, že Petr Pavel dostává dost hlasů v malých obcích, kde v prvním kole uspěl Andrej Babiš, zavládla optimistická atmosféra.

„Za nás už je rozhodnuto, my jsme spokojeni. Petr Pavel už má o 250 tisíc hlasů víc,“ radoval se starostův bratr Martin Kulhánek kolem 15. hodiny.

„My jsme Petrovi podporovatelé, kamarádíme s ním. Je perfektní, férový. Rádi se sdružujeme, vždycky se domluvíme, každý hodí nějaké peníze do láhve a z toho to pak zaplatíme,“ popisuje Martin Kulhánek.

„To, že přijde tolik lidí, jsme nečekali. Klobás máme dost a když tak další vytáhneme z mrazáku. Nachystali jsme pět sudů piva,“ říká Martin Bubeníček nad plným roštem klobás.

Všichni tipovali Pavlovo vítězství

Přes dvacet účastníků, kteří přišli včas, tu zkouší štěstí v tipovací soutěži, o vítězi voleb nemají pochyb. Jen dva největší pesimisté odhadli, že Petr Pavel dostane 51 procent, ostatní mu věštili víc. Výhercem sudu piva bude nakonec Max, který generálovi přisoudil zisk 58,5 procent hlasů.

„Ten sud se tady stejně vypije dnes večer, nikdo si ho domů nevezme,“ předpovídají pořadatelé.

„Doufám ve vítězství Petra Pavla. Vypadá to dobře, že vyhrajeme. Jsem si tím jistý. V tipovačce jsem ale dal, že vyhraje jen těsně s 52 procenty. Teď už je sečteno hodně hlasů a rozdíl je pěkný,“ pochvaluje si druhý starostův bratr Filip Kulhánek.

Zatímco jeho partnerka seděla půl dne ve volební komisi, on ještě doma s dětmi vyráběl generálská zapichovátka do jednohubek.

„Generála tu podporujeme, známe se osobně a potkáváme se na různých obecních akcích, při sportu, na čarodějnicích a podobně,“ líčí Filip Kulhánek ve flanelce i patřičné kšiltovce.

Jak přibývá sečtených hlasů, osazenstvo skanduje: „Petr Pavel!“ nebo „Už je to tady!“ Dojde i na místní hymnu „My jsme ti Čermáci, čermenská ves“, později se tu přidají ke zpěvu české hymny, která zní z televizního přenosu z Pavlova štábu. Pak už bouchá šampaňské, které nejmenší děti roznášejí po hasičárně.

„Petr Pavel je slušný člověk s dobrými nápady a dobrou vizí. Nejsem tu jen proto, že ho znám osobně, ale i kvůli tomu, že se mi nelíbí, co dělá jeho protikandidát. Nevěřím jeho chvástání a řečem o světovém míru, nelíbí se mi osočování generála a strašení, že nás zatáhne do války. Projev Andreje Babiše po prvním kole byl za hranou,“ říká Kateřina Dvořáková, která do oslavy přispěla šampaňským i česnekovými jednohubkami.

Penzista sestrojil kyvadlo pravdy

Penzista Pavel Cejnar, skalní příznivec generála, vpodvečer se svým bratrem odpaluje pár rachejtlí u obecního rybníčku: „Já jsem spokojený nad míru, na maximum.“

Ozdoba domu Pavla Cejnara (28. ledna 2023)

Nedaleko generálovy chalupy si už před prvním kolem voleb vyvěsil Pavlův portrét a na plotě rozsvítil nápis z vánočních světýlek. Hned poté, co generál vyhrál, ho upravil na „g. Pavel na Hradě“.

Před druhým kolem voleb ještě ke svému domu přidal další tvořivou výzdobu, vyrobil „kyvadlo pravdy“, které už předem dokázalo ukázat, kdo se stane prezidentem. Zatáhne za provázek, vyrovná Babišovo i Pavlovo prkýnko do roviny, to Babišovo se však záhy poroučí k zemi. „Děkujeme vám, ale už se nevracejte,“ říká důchodce a zvoní na velký zvonec.

13. ledna 2023

Prezidentské volby 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

V pohraniční vesnici s pěti sty obyvateli v předhůří Orlických hor vyhrál Petr Pavel jasně v prvním i druhém kole. Získal 84,84 procent hlasů, Andrej Babiš pouze 15,15 procenta. Nynější volební účast byla 80,15 procenta, v prvním kole dokonce 81,44 procenta.

Pavlovo vítězství se v České Čermné dalo čekat. V prezidentských volbách před deseti lety 59 procent voličů hlasovalo pro Zemanova protivníka Karla Schwarzenberga, před pěti lety si 57 procent přálo Jiřího Drahoše.