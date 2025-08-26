Do voleb v Hradeckém kraji jdou přeběhlíci, influencerka i exžalobkyně

Původně mezi nimi neměli být sociální demokraté, které rozklížilo spojení SOCDEM s komunistickým hnutím Stačilo!
„Nevím o nikom ze sociální demokracie, kdo by u nás v regionu na volební lístek společně s komunisty chtěl,“ řekl Jan Birke, starosta Náchoda a šéf krajské SOCDEM, když se nedávno zamýšlel nad kandidaturou „svých“ na společném lístku se Stačilo!
„Nikdo mi oficiálně neoznámil, kdo z našich členů je na kandidátce Stačilo! v kraji, ani kolik jich vlastně je. Vím jen, že z těch, kteří chtěli kandidovat za SOCDEM, nakonec nikdo. Z médií jsem zaslechl, že by tam údajně měli být dva lidé, ale kdo konkrétně, to mi jako krajskému předsedovi vedení strany nějak zapomnělo říct. Každopádně jsem docela rád, že s tím nemám vůbec nic společného,“ řekl Jan Birke. Spojenectví označil za nejvážnější politickou krizi, kterou SOCDEM v novodobé historii zažila.
Poslední hráči SOCDEM
Kandidátka hnutí, jež například žádá referendum o setrvání v EU a NATO, však některým zbývajícím členům SOCDEM nevadí. V dresu strany na 9. místě figuruje bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Kamil Neuwirth a na 18. příčce Lukáš Nozar, jenž na sociálních sítích rozjel kampaň Skladník do Parlamentu a uvedl, že kandidatury se ujal „Na výzvu vedení SOCDEM“.
Volby v kraji
V kraji se bude 3. a 4. října rozdělovat dohromady 11 poslaneckých mandátů. Kandiduje 253 lidí, což je nejméně v historii Královéhradeckého kraje. V roce 2021 to bylo 271 lidí, rekord pochází z roku 2017, kdy kandidovalo 433 lidí.
Nejstarší jsou dvě 78leté seniorky na listině Výzvy 2025 a Pirátů, nejmladší trojice 21letých mužů na kandidátkách Koruny České a Motoristů.
Na 4. místě je bývalá starostka Kopidlna Hana Masáková, jež ještě za ČSSD v roce 2019 vystřídala Jana Birkeho v krajském zastupitelstvu. Na kandidátce je bez politické příslušnosti hned za lídrem Michalem Klusáčkem (ČSNS), dvojkou Marcelou Kováčikovou a Soňou Markovou (obě KSČM), jež byla poslankyní od roku 2002 až do voleb 2017.
Hana Masáková je současně jediná, kdo na kandidátce České strany sociálně demokratické před čtyřmi lety zažil krach při snaze o obhajobu mandátů v Poslanecké sněmovně.
Poslední hejtman za ČSSD Jiří Štěpán na protest po více než 20 letech ukončil stranické členství, náchodští patrioti Jan Birke a Jan Čtvrtečka kvůli spojenectví se Stačilo! nekandidují stejně jako další jména, která byla v minulosti pevně spojená s ČSSD.
Lídra vyšetřuje policie
Sociálnědemokratickou minulost má rovněž krajská jednička hnutí Stačilo! Michal Klusáček. Ten o sobě dal nedávno vědět coby vedoucí takzvaného prutu Odolnost v nacionalistickém spolku Svatopluk a jeho červnové výroky vyšetřuje policie.
„Kdyby naši hrdinové mohli být znovu mezi námi, udivili by se, kam jsme to dopracovali. Viděli by, že českým zemím vládnou poskokové Sudeťáků, Čurdové a kriminálníci přímo napojení na organizovaný zločin,“ zahájil svůj projev k uctění památky československých parašutistů z druhé světové války.
Chybí Zelení i známá jména
Kromě mnoha sociálních demokratů tentokrát v kraji vzdali Sněmovnu i Zelení. Uskupení kolem krajských a komunálních osobností Martina Hanouska či Adama Záruby si letos dá volno.
Kandidovat znovu nebude a poslanecký mandát přepustí i lidovec Pavel Bělobrádek. S Piráty se již před časem rozloučil Martin Jiránek, jenž byl ještě před čtyřmi lety jedničkou koalice PirStan a přeskákali jej Josef Cogan a Lucie Potůčková (oba STAN). Na lístku Starostů tentokrát schází populární exprimátor Hradce a ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.
Nekandidují také lídr KSČM z roku 2021 Zdeněk Ondráček nebo tehdejší lídryně ANO Klára Dostálová, jež povýšila a pracuje v Evropském parlamentu.
Sovová dala košem ODS
Motoristé sice v průzkumech zatím balancují na hraně vstupu do Sněmovny, ale v Královéhradeckém kraji by jim mohla pomoct jména známých žen na prvních dvou místech.
Lídři v kraji
ANO - Jana Berkovcová
Piráti - Pavel Bulíček
Přísaha - Ladislav Jack Janků
STAN - Josef Cogan
Spolu - Matěj Ondřej Havel
SPD - Vladimíra Lesenská
Stačilo! - Michal Klusáček
Jednička, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, nedávno na rozdíl od tří podporovatelů uskupení nedorazila na metalový festival Brutal Assault.
Motoristé sice na setkání s Veseckou v josefovské pevnosti zvali, ale známá advokátka nepřijela. Zbývající Motoristé tady z kufru auta rozdávali třetinky s vodou a sloganem „Motoristé sobě – rozumíme době – my vám vodu nezkalíme“ a pořadatelé festivalu zvažovali, že je nechají vyvést městskou policií.
Překvapením je druhé místo a kandidatura další advokátky Kláry Sovové. Provozovatelka Luční a Labské boudy v Krkonoších se před pěti lety stala členkou ODS, na podzim téhož roku kandidovala do Senátu v obvodě Trutnov, ale nedostala se do druhého kola. Letos zkusí známá hoteliérka Sněmovnu. Pomoci jí může její angažovanost. Například aktuální boj se Správou KRNAP o vjezd auty k boudě.
Diváci televizního pořadu Máte slovo si určitě pamatují herečku, aktivistku a influencerku Janu Yngland Hruškovou, která jde do voleb jako trojka uskupení Jasný Signál Nezávislých. Na dotaz mladého muže z iniciativy Proti projevům nenávisti tehdy odpověděla doslova: „Ňuňuňu, podívejte se na něho, mladej, odkudpak přišel.“
Server Demagog. cz jí za tato slova udělil prvenství v soutěži „o nejhutnější využití argumentačních faulů“.
Nováčci v parlamentu?
Zatímco sněmovní naděje Jany Hruškové nejsou největší, jsou tu i kandidáti dosud mimo parlament, kteří však mají velmi slušnou šanci. Kromě Michala Klusáčka, Renáty Vesecké nebo Kláry Sovové mezi ně patří například Pavel Bulíček. Jednička Pirátů sice loni nedotáhla svou stranu do krajského zastupitelstva, ale teď dostala důvěru ještě o patro výš.
Slušnou pozici mají také lidé z kandidátky hnutí ANO. Denis Doksanský, který před lety koketoval se STAN, se coby nováček natolik uchytil v komunální politice, že jeho ambice rychle přerostly hradecké zastupitelstvo.
Prakticky to samé platí o Pavlu Wagenknechtovi z Trutnova či starostovi Jaroměře Janu Borůvkovi, tedy šestce a sedmičce hnutí ANO.
Už před čtyřmi lety upoutal pozornost mladý starosta obce Tetín Matěj Hlavatý. Jeho velká popularita na Jičínsku a práce na sociálních sítích vedly ke třetímu místu kandidátky STAN a ambicím na tisíce preferenčních hlasů.
Zkušenosti s velkou politikou naopak mají i pětka až sedmička STAN – náměstkyně ministra pro místní rozvoj pro bydlení Barbora Špicarová Stašková, ředitel kabinetu ministra pro evropské záležitosti Adam Volta a exposlankyně Martina Berdychová.