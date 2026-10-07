Lékařka, energetik a manažer se utkají na Trutnovsku o Senát s matadorem

Redakce iDNES.cz kontaktovala všechny kandidáty, na otázky reagovali pouze Jan Sobotka a Radek Mráz.
Pětašedesátiletý Sobotka je senátorem od roku 2018, kdy v doplňovacích volbách porazil královédvorského továrníka Jiřího Hlavatého (ANO). O dva roky později si opět ve druhém kole poradil se starostou Dvora Králové nad Labem Janem Jarolímem (ANO).
Tentokrát se mu však ve volebním obvodě 39 nepostaví zdaleka tak těžké váhy. Ani jeden z kandidátů nemá srovnatelné politické zkušenosti. Jan Sobotka jde do voleb za STAN s podporou KDU-ČSL, ODS a TOP 09.
„Oproti minulým volbám je situace čitelnější,“ vrací se senátor do roku 2022, kdy ODS do voleb vyslala vlastního kandidáta. Podnikatelka Klára Sovová tehdy v prvním kole získala přes 20 procent hlasů.
Veterán mezi starosty
Jan Sobotka patří mezi nejdéle působící starosty v republice, v čele vrchlabské radnice je od roku 1998 a v říjnových komunálních volbách je znovu lídrem sdružení Zvon. Kromě toho je dlouholetým předsedou Svazku měst a obcí Krkonoše. Jeho profil na Facebooku má 3 800 sledujících.
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V poslední době se kriticky vyjadřoval ke změně ve vedení Správy KRNAP i k novele stavebního zákona. Nového ředitele správy parku Petra Moravce opakovaně označil za nekompetentního. Novelu schválenou poslanci nazval katastrofou, která nahrává spekulantům a bere lidem i obcím veškerá práva. S dalšími senátory nyní připravuje žalobu k Ústavnímu soudu.
„V žádném případě jsem to nedělal jako součást volební kampaně. Byla to témata, která přišla sama, musel jsem je řešit,“ sdělil Jan Sobotka. Oblast ochrany přírody, národních parků a stavebního zákona nadále pokládá za svou prioritu. Je také členem výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
Kandidaturu zdůvodňuje snahou zachovat ústavní většinu opozičních stran v horní komoře Parlamentu. Klub vládního hnutí ANO má dnes pouze patnáct senátorů. Ke změnám ústavních a volebních zákonů je přitom potřeba souhlas tří pětin senátorů. Jan Sobotka je navíc předsedou sedmnáctičlenného klubu STAN.
„Z dvacet sedmi obvodů opozice obhajuje dvacet šest, takže se očekává, že ti, kteří mohou kandidovat, tak kandidovat budou. Senátorský klub STAN je druhý nejsilnější a být jeho předsedou je velmi zavazující funkce,“ uvedl vrchlabský starosta.
Premiéra pro oční lékařku
Pravděpodobně nejvážnějším vyzyvatelem je primářka očního oddělení Zuzana Chovancová, která má jako nestraník za zády hnutí ANO.
Chovancová figuruje na kandidátce nejsilnější vládní strany také pro komunální volby v Trutnově, je na čtvrté pozici. Přes 30 let pracuje jako oční lékařka.
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Vsadila především na billboardovou kampaň, na sociálních sítích je na rozdíl od Sobotky takřka neviditelná. Profil na Facebooku založila v polovině září a má tři sledující. Na dotazy zaslané e-mailem kancelář Zuzany Chovancové nereagovala.
Lékařka za svá hlavní témata pokládá kvalitní a dostupné zdravotnictví. „Z vlastní praxe vím, jak dlouho lidé někdy čekají na vyšetření a jak obtížné je v regionech udržet lékaře, sestry a další zdravotníky. Chci prosazovat silné regionální nemocnice, stabilní síť ambulancí, kratší čekací doby, lepší podmínky pro zdravotníky a méně zbytečné administrativy,“ uvádí na facebookovém profilu.
Mezi další priority pokládá dokončení dopravní infrastruktury, podporu rodin a seniorů a rozvoj Trutnovska.
Bojovník proti větrníkům
Mediálně známější je pražský energetický aktivista Hynek Beran, jenž patří mezi nejviditelnější postavy české protivětrné scény. Byl členem vládních energetických komisí, v poslední době velmi aktivně vystupuje proti akceleračním zónám a nekontrolovatelné výstavbě větrných elektráren. Nepřekvapí, že je to i hlavní téma kandidáta PRO v senátních volbách.
„Kandiduji především se svým oborem, to znamená s energetikou. Trutnovsko je jedním z nejpostiženějších regionů. Je to brána do Krkonoš, a chtějí tam stavět větrné elektrárny, které u nás nejsou potřeba. Jsem velkým zastáncem obnovitelné energetiky a rád bych jim pomohl, aby si to dávali třeba na střechy škol, a ne do lesů,“ uvedl ve videu na Instagramu PRO.
Hynek Beran v letošním roce založil spolek Krajina lidí, který vznikl na ochranu obyvatel, obcí a krajiny proti plánované výstavbě větrných elektráren. Jako autoritu si energetika vybrala iniciativa Úpicko proti větrným gigantům a uspořádala s ním v Úpici besedy.
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Kandidát PRO je častým přispěvatelem v Parlamentních listech. Absolvent pražského ČVUT má zároveň blízko k duchovnu, začátkem 90. let vstoupil do zednářské lóže a mezi lety 2007 až 2010 byl velmistrem českých zednářů.
SPD vysílá manažera
Nejvíce politických zkušeností z trojice Sobotkových vyzyvatelů má zastupitel Úpice Radek Mráz, kde je také předsedou kontrolního výboru. Dlouhodobě působí v komunální i krajské buňce SPD. Rodák z Českého Krumlova od 90. let pracuje v oblasti velkoobchodu a logistiky, čtyři roky žil v USA a pracoval také v Irsku.
„V Úpici se dlouhodobě věnuji komunální politice a vidím, s jakými problémy se lidé v našem regionu potýkají. Kandidaturu do Senátu proto vnímám jako možnost hájit zájmy celého Trutnovska i na celostátní úrovni,“ sdělil.
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V posledních komunálních volbách Radek Mráz dovedl SPD v Úpici ke druhému místu, ze všech patnácti zvolených zastupitelů měl však nejnižší počet hlasů. Za svá hlavní témata považuje bezpečnost, dostupnost zdravotní péče a lékařů, dopravní infrastrukturu včetně D11 a rozumný přístup k energetice a ochraně životního prostředí.
„Trutnovsko se potýká i se sociálními problémy a odchodem mladých lidí. Chci se věnovat tématům, která mají konkrétní dopad na každodenní život v našem regionu,“ uvedl Mráz.