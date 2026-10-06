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Volby 2026 v Hradci Králové: kdo kandiduje na primátora a do Senátu

Petra Škraňková
  5:30
Voliči v komunálních volbách 9. a 10. října 2026 rozhodnout o obsazení hradeckého magistrátu.

Voliči v komunálních volbách 9. a 10. října 2026 rozhodnout o obsazení hradeckého magistrátu. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Voliči v komunálních volbách 9. a 10. října 2026 rozhodnout o obsazení hradeckého magistrátu.
Voliči v komunálních volbách 9. a 10. října 2026 rozhodnout o obsazení hradeckého magistrátu.
Voliči v komunálních volbách 9. a 10. října 2026 rozhodnout o obsazení hradeckého magistrátu.
Voliči v komunálních volbách 9. a 10. října 2026 rozhodnout o obsazení hradeckého magistrátu.
34 fotografií
Komunální volby 2026 v Hradci Králové se konají 9. a 10. října a Hradečané v nich rozhodnou o obsazení 37 křesel v Zastupitelstvu města Hradec Králové. Post primátorky obhajuje Pavlína Springerová, první žena v čele města. Voliči v Hradci si také zvolí svého senátora. Přehled kandidátů průběžně aktualizujeme.

Volby 2026 v Hradci Králové přehledně

  • Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
  • Počet mandátů: 37 zastupitelů města Hradec Králové
  • Počet kandidátek: 10
  • Současná primátorka: Pavlína Springerová (HDK)
  • Současná koalice: HDK a TOP 09, ODS, Piráti, Rozvíjíme Hradec a Změna pro Hradec a Zelení
  • Všechny kandidátky pro Hradec Králové ve volebním speciálu
  • Senátní volby: v obvodu č. 45 Hradec Králové – přehled kandidátů
Magistrát města Hradce Králové
Vizualizace proměny Velkého náměstí v Hradci Králové (25. 1. 2024)
Vizualizace rekonstrukce hradecké Benešovy třídy
Ustavující zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje (19. 11. 2012)
34 fotografií

Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek

Hradecký magistrát obhajuje primátorka Pavlína Springerová v čele koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09. O vítězství usiluje i opoziční ANO s advokátem Lukášem Fiedlerem. Výraznou novinkou je koalice Náš Hradec, do níž se spojil senátor Jan Holásek s hnutím Naše Česko a dalšími uskupeními. Celkem se o přízeň voličů uchází 10 uskupení.

Volby 2026 v Hradci Králové
Lídři kandidátek do komunálních voleb 2026
SubjektLídr 2026Současná funkce / povoláníPozice v zastupitelstvu
HDK a TOP 09 (s podporou Hradeckých kantorů)Pavlína Springerováprimátorka městakoalice
ANO 2011Lukáš Fiedleradvokátopozice
ODSMartin Soukupekonom, radní městakoalice
Piráti a StarostovéKamil Kubicaprodukční, učitelkoalice / opozice
Náš Hradec (Naše Česko, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradečtí patrioti, Volba pro město)Jan Holáseksenátor za Hradecko, právníkkoalice
Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSLMartina Erbsováředitelka kulturní organizacekoalice
Salon republiky 21Ilona Dvořákovánáměstkyně primátorky pro kulturukoalice
SPD, Motoristé sobě, Trikolora a nezávislíRostislav Jirešchemik, krajský radníopozice
PRO, Svobodní a PřísahaRoman Pátekekonom, podnikatelnový subjekt
Hradecká leviceLubomír Štěpánstavební projektantnový subjekt

Hradec Králové bude vybírat primátora

Hradečané 9. a 10. října nezvolí primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 37 míst v zastupitelstvu a primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo; k jeho zvolení je potřebná většina alespoň 19 hlasů.

Právě povolební vyjednávání bylo v roce 2022 rozhodující. Volby tehdy vyhrálo ANO se 13 mandáty, ale do čela města se nedostalo. Většinu totiž sestavila pětikoalice HDK a TOP 09, ODS, Pirátů, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení, dohromady s 21 hlasy. Primátorkou se stala Pavlína Springerová z Hradeckého demokratického klubu, historicky první žena v čele města, ANO zůstalo v opozici. Stejná situace nastala i v roce 2018, kdy vítězné ANO nejdřív vládlo, ale v roce 2020 o vedení města přišlo.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

HDK a TOP 09 obhajují s primátorkou

Koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09, letos s podporou Hradeckých kantorů, jde do voleb s dosavadní primátorkou. Na kandidátce je i její náměstek a poslanec Matěj Ondřej Havel, předseda TOP 09.

Program: rekonstrukce Benešovy třídy po schválených etapách, k tomu Velké náměstí, Koželužna a Harmonie I s možností rozumného investičního úvěru; parkovací dům Rožberk ve výstavbě a připravovaný dům u fakultní nemocnice, s výnosy z parkování vracenými do čtvrtí; nová multifunkční hokejová aréna, primárně v kampusu Na Soutoku; posílení městské policie a dostupné družstevní a nájemní bydlení.

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ANO vede advokát Lukáš Fiedler

Opoziční hnutí ANO, vítěz posledních voleb, postavilo do čela advokáta.

  • Lukáš Fiedler (ANO), advokát
  • Pavel Marek (ANO), ředitel společnosti, bývalý náměstek primátora
  • Kateřina Schwarz Doubicová (ANO), specialistka prodeje pozemků

Program: ostrá kritika hospodaření vedení (dluh 641 milionů ke konci pololetí a plnění kapitálových výdajů jen z 11 procent) a dokončení nedodělaných projektů – Velké náměstí, Severní terasy, Benešova třída; parkovací dům u fakultní nemocnice a převzetí celého parkovacího systému po skončení smlouvy s firmou ISP v roce 2036; rezidenční parkování, startovací byty a severní obchvat. Novou hokejovou arénu označuje za předvolební PR.

Pavlína Springerová (HDK)

Lukáš Fiedler (ANO)

Martin Soukup (ODS)

ODS vede radní Martin Soukup

ODS, součást dosavadní koalice, staví na radním města a manažerovi.

  • Martin Soukup (ODS), ekonom, radní města, manažer obchodního centra
  • Eva Vortelová (ODS), manažerka přípravy silničních staveb
  • Patrik Šiml (ODS), manažer, předseda komise pro cestovní ruch

Program: dokončení dopravního skeletu – Severní tangenta, Jižní spojka a Jižní propojení – a Velké náměstí, Benešova třída po etapách a Severní terasy; dluhová brzda, která drží zadlužení nejvýš kolem 40 procent průměrných ročních příjmů a úvěry připouští jen na dlouhodobé investice; parkovací domy místo povrchových parkovišť a placené zóny jen tam, kde chrání místní.

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Piráti a Starostové jdou do voleb společně

Piráti kandidují ve spojení se Starosty. Do čela postavili mladého produkčního a učitele; na kandidátce je i bývalý primátor a ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.

  • Kamil Kubica (Piráti a Starostové), produkční a učitel
  • Dominik Žilka (Piráti a Starostové), vývojář softwaru
  • Luboš Hoker (Piráti a Starostové), logistik, člen komise pro bydlení

Program: v Severní zóně u dopravního podniku 1 200 dostupných družstevních bytů, které neplatí město, ale členové družstev, místo developerského projektu; petice proti „obřímu parkovišti“ na Velkém náměstí a příprava dvou parkovacích domů na Slezském a Moravském Předměstí; průběžné opravy Benešovy třídy (lávka u Kozlovky, parkoviště u polikliniky) a lepší odbavovací systém MHD.

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Náš Hradec: koalice kolem senátora Holáska

Novou platformu Náš Hradec tvoří hnutí Naše Česko, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradečtí patrioti a Volba pro město. Vede ji senátor za Hradecko Jan Holásek, který zároveň obhajuje senátní mandát.

  • Jan Holásek (Náš Hradec), senátor za Hradecko, právník
  • Martina Hepnerová (Náš Hradec), projektantka, zakladatelka spolku Šatník Hradec
  • František Řehounek (Náš Hradec), živnostník, člen dozorčí rady FC Hradec Králové

Program: taxi pro seniory od 70 let a držitele ZTP za 30 korun, MHD zdarma od 70 let, vybrané školky otevřené do 18 hodin, odbahnění Stříbrného rybníka pro koupání zdarma; Benešova třída optimálně v pěti velkých etapách místo jedenácti, k tomu Velké náměstí, Severní terasy a Adalbertinum; převedení parkování pod kontrolu města místo firmy ISP a nová hokejová aréna se soukromým sektorem, uvolnění současného stadionu v centru pro bydlení.

Kamil Kubica (Piráti a STAN)

Senátor Jan Holásek

Uprostřed Martina Erbsová

Změna pro Hradec, Zelení a lidovci

Uskupení Změna pro Hradec se pro letošní volby spojilo se Zelenými a KDU-ČSL. Je součástí dosavadní koalice a vede ho ředitelka kulturní organizace.

  • Martina Erbsová (Změna pro Hradec), ředitelka kulturní organizace
  • Jan Zajíc (Změna pro Hradec), projektant
  • Martin Hanousek (Změna pro Hradec / Zelení), krajinný ekolog

Program: zachování neolitických kuklenských rondelů a prověření jiné trasy radiály Nová Zelená (iniciátor petice za rondely Martin Hanousek je na kandidátce); ekonomická analýza převzetí parkovacího systému od firmy ISP, rezidentní zóny a zapojení MHD do krajského integrovaného systému; vyšší daň z nemovitosti u velkých skladů a supermarketů a městská developerská společnost pro nájemní byty.

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Salon republiky 21: uskupení dosavadních náměstků

Salon republiky 21 sdružuje dosavadní náměstky primátorky.

Program: vybudování infrastruktury pro Severní zónu s asi 1 100 dostupnými byty; nové cyklostezky do Slatiny a k letišti a úpravy veřejného prostoru v návaznosti na modernizaci hlavního nádraží; u hokejové arény architektonická soutěž a zapojení soukromých investorů, vzorem je jihlavská Horácká aréna.

Ilona Dvořáková (Salon 21)

Rostislav Jireš (SPD)

Vpravo Roman Pátek (PRO, Svobodní a Přísaha)

SPD s Motoristy a Trikolorou vede Rostislav Jireš

Koalici SPD, Motoristů sobě, Trikolory a nezávislých vede krajský radní a chemik Rostislav Jireš. Na kandidátce je i poslankyně Irena Němcová.

  • Rostislav Jireš (SPD a spol.), chemik, krajský radní
  • Irena Němcová (SPD a spol.), středoškolská učitelka, poslankyně
  • Ivan Picek (SPD a spol.), IT specialista, zastupitel města

Program: nerušit stávající parkovací místa, zavést přenositelnou rezidentní kartu a utlumit systém firmy ISP s převedením na město; investice do Adalbertina, Severních teras, škol a školek a zdvojkolejnění tratí do Prahy a Pardubic; odmítnutí dalšího zadlužení a požadavek na vyrovnaný rozpočet, Benešovu třídu opravit se soukromým kapitálem.

PRO, Svobodní a Přísaha vede Roman Pátek

Koalici PRO, Svobodných a Přísahy vede ekonom a podnikatel Roman Pátek. Z posledního místa kandidátku podporuje poslanec Jindřich Rajchl.

Program: parkovací domy u velkých sídlišť, žádné další plošné placené zóny a záchytná parkoviště na okrajích města; dešťová kanalizace, retenční nádrže a suché poldry a brownfieldy pro bydlení; kritika plánovaného schodku rozpočtu – s odkazem na fotbalový stadion, který stál 763 milionů místo plánovaných 605 – a požadavek srovnat náklady před rozhodnutím o hokejové aréně.

Hradeckou levici vede Lubomír Štěpán

Samostatnou kandidátku podala také Hradecká levice v čele se stavebním projektantem Lubomírem Štěpánem.

  • Lubomír Štěpán (Hradecká levice), stavební projektant
  • Petr Luska (Hradecká levice), IT pracovník
  • Josef Petera (Hradecká levice), podnikatel

Program: ukončení výběru parkovného soukromou firmou ISP a stavba parkovacích domů z těchto výnosů; Benešova třída financovaná úvěrem (strana varuje, že pokud se bude stavět hokejová aréna, na Benešovku nezbydou peníze); výstavba městských bytů, modernizace škol a strop městského dluhu 1,75 miliardy korun.

Kdo vede Hradec Králové: primátorka, koalice, opozice

Město vede primátorka Pavlína Springerová (HDK), první žena v čele Hradce. Opírá se o pětikoalici HDK a TOP 09, ODS, Pirátů, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení, která má v 37členném zastupitelstvu většinu 21 hlasů. Primátorka i jejích pět náměstků jsou uvolnění. Hnutí ANO, které volby 2022 vyhrálo se 13 mandáty, působí spolu s SPD v opozici.

Kdo vede Hradec Králové dnes
PrimátorkaPavlína Springerová (HDK) – první žena v čele města
Vítěz voleb 2022ANO, 24,52 % (13 mandátů) – skončilo v opozici
KoaliceHDK a TOP 09, ODS, Piráti, Rozvíjíme Hradec, Změna pro Hradec a Zelení
Počet zastupitelů37
Většina v zastupitelstvu19 hlasů
Volební účast 202242,21 %

Hradecký magistrát řešil několik velkých investic i dlouho odkládaných projektů. V roce 2023 město dokončilo a otevřelo Malšovickou arénu, na niž navázalo hledání soukromého partnera pro městský fotbalový klub; na konci roku 2025 nakonec prodalo 89 procent akcií FC Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. Výrazným tématem byla také přestavba vytížené křižovatky Mileta, příprava dlouho diskutované revitalizace Velkého náměstí, dostupné a družstevní bydlení či nový územní plán, který zastupitelé po šestnácti letech příprav schválili v lednu 2026.

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Závěr volebního období pak poznamenala také kauza Správy nemovitostí Hradec Králové, z jejíchž účtů v červenci 2026 podvodníci vylákali 46 milionů korun. Případ vedl k rezignaci ředitelky organizace, internímu auditu a prověřování kontrolních mechanismů v dalších městských organizacích.

Výsledky voleb 2022 v Hradci Králové
StranaProcentaMandáty
ANO 201124,52 %13
HDK a TOP 0913,67 %7
ODS10,27 %5
Piráti9,06 %4
Rozvíjíme Hradec7,19 %3
SPD6,49 %3
Změna pro Hradec a Zelení5,60 %2

Známé tváře, návraty a odchody

Letošní volby přinášejí v Hradci Králové několik výrazných momentů:

  • primátorka Pavlína Springerová (HDK) obhajuje post, který získala v roce 2022 jako první žena v čele města
  • senátor Jan Holásek vede novou koalici Náš Hradec a zároveň obhajuje senátní mandát v obvodu 45
  • do senátního i komunálního souboje vstupuje bývalý primátor a ministr Martin Dvořák (Piráti a Starostové / Demokraté pro Hradecko)
  • na kandidátce HDK je poslanec Matěj Ondřej Havel, na kandidátce ODS emeritní primátor Alexandr Hrabálek
  • do zastupitelstva kandiduje i poslanec Jindřich Rajchl (PRO), byť z posledního místa kandidátky
  • Eva Horáková, rozená Němcová, basketbalová mistryně Evropy 2005, účastnice olympiády v Barceloně 1992 a dvojnásobná vítězka Euroligy (NÁŠ HRADEC)
  • Svatava Vašková, foodblogerka, autorka kuchařek Coolinářka (SALON REPUBLIKY)
  • Václav Hnát, autor podcastu Temné spisy zaměřeného na skutečné kriminální případy (ODS)
  • Zdeněk Vašata, v 96 letech nejstarší kandidát v Hradci, architekt, poslední žijící spoluautor urbanistického konceptu Moravského Předměstí (Hradecká levice)

Martin Dvořák

Matěj Ondřej Havel

Eva Horáková

Svatava Vašková

Hlavní témata voleb v Hradci Králové

Nové hradecké zastupitelstvo bude muset řešit především tyto otázky:

  1. Rozjet rekonstrukci Benešovy třídy. Město letos změnilo strategii a obří rekonstrukci rozdělilo do etap. Zastupitelstvo v květnu uvolnilo 25 milionů korun na projektovou dokumentaci a na konci září rada vypsala výběr projektanta druhé a třetí etapy za předpokládaných 12,5 milionu bez DPH. První stavební práce mají podle současného plánu začít zhruba do dvou let. Nové vedení tedy bude muset především rozhodovat, jak rychle jednotlivé etapy realizovat a z čeho nákladnou proměnu financovat.

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  1. Dotáhnout přípravu a následně zahájit rekonstrukci Velkého náměstí. Město už vybralo projektanta a dokumentaci pro povolení záměru očekává na jaře 2027. Poté má následovat povolování, prováděcí dokumentace a výběr stavební firmy; podle nynějšího harmonogramu by samotná rekonstrukce mohla začít na jaře 2029. Nové zastupitelstvo tak bude rozhodovat o financování stavby i o praktických otázkách, jako je parkování a dopravní režim historického centra.

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  1. Nový systém parkování: radnice má hotovou analytickou studii a připravuje jednotný městský parkovací systém, který by mohl rozšířit regulaci i za Gočárův okruh, především do přetížených obytných čtvrtí. Současně deklaruje, že nechce jednoduše rozšiřovat stávající zónu provozovanou ISP; koncesní smlouva s ISP přitom běží až do roku 2036.
  2. Dostupné bydlení – zejména Nové Kukleny a plánované stovky družstevních bytů.

Senátní volby 2026 v Hradci Králové

Souběžně s komunálními volbami se v Hradci Králové volí i do Senátu, a to v obvodu č. 45 Hradec Králové. Ten zahrnuje část okresu Hradec Králové s krajským městem a řadou obcí na sever i jih od něj. Mandát obhajuje senátor Jan Holásek (zvolený v roce 2020, letos za koalici kolem Našeho Česka). Proti němu kandiduje dalších šest uchazečů:

Hradec Králové – senátní volební obvod č. 45

  • senátor 2020–2026: Jan Holásek
  • politická příslušnost: BEZPP
  • senátorský klub: SEN 21 a Piráti
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
3Hůlková Jana DiS.42ANOnáměstkyně hejtmana pro sociální oblastHradec Králové
7Dvořák Martin Ing.69STANdiplomat, bývalý hradecký primátor a ministrHradec Králové
6Ceralová Petrofová Zuzana Mgr.58ODSpodnikatelka, prezidentka společnosti PETROF a předsedkyně Správní rady UHKHvozdnice
4Picek Ivan Mgr.60SPDIT specialista, zastupitel města Hradec KrálovéHradec Králové
1Nebeská Monika Ing.57NKpředsedkyně představenstva Zemědělské družstvo VšestaryHradec Králové
2Dryml Vladimír MUDr.74ČSSDlékař chirurg, býv. senátorHradec Králové
5Holásek Jan JUDr. LL.M.53RHsenátor za Hradecko, právníkHradec Králové

První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října 2026, druhé kolo 16. a 17. října.

Jak volit v Hradci Králové

Do Zastupitelstva města Hradec Králové se volí 37 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 37 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.

Jak volit v komunálních volbách? Návod na křížkování a co se děje s nevyužitými hlasy

Při kombinaci se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, hlasovací lístek je neplatný. Neplatný je také tehdy, když volič označí více než jednu celou kandidátku.

Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává a hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán; voličský průkaz se letos týká pouze souběžných senátních voleb.

Voličský průkaz 2026: jak ho získat, kdy a kam podat žádost a kde ho vyzvednout

Kde sledovat výsledky

Průběžné i konečné výsledky voleb v Hradci Králové bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky za celé město i jednotlivé volební okrsky. V roce 2022 se do hradeckého zastupitelstva volilo 37 zastupitelů a volební účast dosáhla 42,21 procenta.

Nejčastější otázky

Kdy jsou komunální volby v Hradci Králové?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin. Souběžně proběhne první kolo senátních voleb.

Kolik zastupitelů se v Hradci Králové volí?
Do Zastupitelstva města Hradec Králové se volí 37 zastupitelů.

Volí se v Hradci Králové letos senátor?
Ano. Souběžně s komunálními volbami se v obvodu č. 45 Hradec Králové volí senátor. Mandát obhajuje Jan Holásek.

Kdo je primátorka Hradce Králové?
Primátorkou je Pavlína Springerová (HDK), historicky první žena v čele města, zvolená v roce 2022. V letošních volbách post obhajuje.

Kdo kandiduje na primátora Hradce Králové?
Mezi hlavní kandidáty patří například Pavlína Springerová za HDK a TOP 09, Lukáš Fiedler za ANO, Martin Soukup za ODS, Jan Holásek za koalici Náš Hradec nebo Kamil Kubica za Piráty a Starosty. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.

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Silničáři v neděli odpoledne po měsíc trvající opravě otevřeli sedm kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku. Omezení na dálnici skončila. Stavbaři mezi 55. a 62. kilometrem dálnice...

4. října 2026  16:52

Až patnáct léků. Farmaceut pomáhá, aby jich senioři v domově brali méně

Farmaceut Juraj Martiška a praktická lékařka Michaela Peroutková. Klinický...

Do Domova sociální péče Tmavý Důl jezdí klinický farmaceut Juraj Martiška z nemocnice v Trutnově každý týden. V pracovně si vezme kompletní zdravotnickou dokumentaci klienta a několik hodin prochází...

4. října 2026  7:29

Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček

Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3....

Kolem čtyř desítek lidí v sobotu dopoledne vyrazilo na pochod z Trutnova na Hrádeček, aby si připomnělo letošní 90. výročí narození bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Část...

3. října 2026  16:50

„Přibyla mi hroší kůže.“ Primátorka Hradce Springerová chce tlačit velké projekty

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK)

V listopadu to budou čtyři roky, kdy si Hradec Králové poprvé v historii zvolil do svého čela ženu. Primátorka Pavlína Springerová se svým Hradeckým demokratickým klubem (HDK) sice volby nevyhrála,...

3. října 2026  7:14

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

2. října 2026,  aktualizováno  21:44

Vyfoukli mu nemovitosti, utráceli jeho peníze. Podvodníci obrali nemocného seniora o miliony

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Dva muži nejspíš zneužili důvěry osamělého a nemocného seniora. Jak ukázalo policejní vyšetřování, přiměli ho, aby jim podepsal plnou moc. Na jejím základě převedli jeho nemovitosti na Náchodsku a...

2. října 2026  12:50

„V koalici to nefunguje.“ Lídr ODS Soukup kritizuje zásady pro developery i kasárna

Radní Martin Soukup je lídr ODS v komunálních volbách 2026 v Hradci Králové.

Když už se Martin Soukup zvolna chystal do politického důchodu, zasáhla do jeho plánů nešťastná událost, která jej donutila vše přehodnotit. Úmrtí hradeckého exprimátora Oldřicha Vlasáka, od něhož...

2. října 2026  8:59

Nejsem nezkušený, bral jsem se za místní vůči zóně Nová Zelená, říká Kubica

Kamil Kubica vede Piráty a STAN do komunálních voleb 2026 v Hradci Králové.

Po pěti letech ožil projekt PirSTAN, o kterém exšéf Pirátů Ivan Bartoš svého času prohlásil, že to byl projev naivity. Piráti se Starosty se spojili v Hradci Králové a míří silným kalibrem. Mladý...

1. října 2026  12:32

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