ANO má zatím sedm mandátů. Na první místě je stále volební lídryně Jana Berkovcová. Za SPOLU má dle očekávaní nejvíce preferenčních hlasů někdejší ředitel hradeckého Gymnázia J.K. Tyla Matěj Ondřej Havel. Koalice tu drží čtyři mandáty.
„Před malou chvilkou jsem dorazila do centrálního štábu, teprve se rozkoukávám, ale zatím to vidím velmi dobře. Výsledky jsou opravdu nad očekávání dobré, ale jsme realisté a víme, že Praha a ostatní větší města náš procentuální zisk sníží. Třiatřicet procent pro hnutí ANO stále zůstává mým velkým přáním, ale je pravda, že v Královéhradeckém kraji to nejspíš nedopadne,“ řekla iDNES.cz Jana Berkovcová.
Na první místo u STAN se dostal starosta Tetína Matěj Hlavatý, jehož hvězda v politice stoupá už několik let, a to i díky jeho značnému zásahu na sociálních sítích. Hlavatý je členem celorepublikového předsednictva hnutí STAN a krajský zastupitel. Na kandidátní listině útočí ze třetí pozice. Ze čtvrté pozice má stále šanci také ředitelka organizace Most k životu Trutnov Monika Hillebrandová.
Z Pirátské strany z třetího místa na kandidátce má šanci se do sněmovny dostat marketingová specialistka hradecké hvězdárny Jana Patková.
Do poslaneckých lavic má blízko také lídryně Motoristů a bývalá nejvyšší zástupkyně Renáta Vesecká a dvojka kandidátky SPD Irena Němcová.
V 15.30 sedí v pivnici Pivovarských domů na Velkém náměstí asi deset lidí, před vchodem je dodávka s tvářemi regionálních lídrů SPOLU, ale nikdo z čelních míst kandidátky zatím nepřišel. Lídr Matěj Ondřej Havel, trojka kandidátky Pavel Staněk, čtyřka a nejvýš postavený lidovec Jiří Veselý i místopředseda KDU-ČSL a končící poslanec Pavel Bělobrádek jsou na centrálním štábu v Praze. Příjezd poslance Ivana Adamce se neočekává dříve než o půl šesté.
Před čtyřmi lety uspělo 11 kandidátů
Ve štábu Starostů v Hradci Králové sledují sčítání volebních hlasů straníci včetně předsedy poslaneckého klubu STAN Josefa Cogana na velké obrazovce. Do jejich regionálního štábu dorazil také ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Při pohledu na první výsledky sčítání byl spokojený.
Před čtyřmi lety v Královéhradeckém kraji do sněmovny proniklo 11 kandidátů. Zvítězila koalice SPOLU s necelými 29 % hlasů za hnutím ANO s 27 procenty. Do dolní komory parlamentu se dále dostali Piráti a Starostové a SPD. Těsně pod pětiprocentní hranicí skončila ČSSD a Přísaha. Prohra to byla i pro Piráty, voliči totiž vykroužkovali pouze Josefa Cogana a Lucii Potůčkovou ze STAN.
Potůčková tehdy získala skoro 11 tisíc preferenčních hlasů, nejvíce v kraji. A to hned po Matěji Ondřeji Havlovi ze SPOLU, který se rovněž stal velkým skokanem voleb.
Voliči z kraje tedy do sněmovny vyslali Ondřeje Matěje Havla, Ivana Adamce, Pavla Bělobrádka, Pavla Staňka (vše SPOLU), Kláru Dostálovou, Jiřího Maška, Petra Sadovského, Janu Berkovcovou (vše ANO), Lucii Potůčkovou (STAN), Josefa Cogana (STAN) a Vladimíru Lesenskou (SPD).