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V Hradci vzniká trojkoalice s primátorkou Springerovou, jednají ještě s ODS

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  23:11aktualizováno  14. října 7:49
Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních...

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních volbách. (10. října 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK) sleduje se svým týmem...
V hradecké hospodě U Rudolfa se potkali vítězové voleb z primátorčina HDK s...
V hradecké hospodě U Rudolfa se potkali vítězové voleb z primátorčina HDK s...
Dosavadní primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK) míří na povolební...
22 fotografií
V Hradci Králové povládne trojkoalice ve volbách vítězné koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Kandidátkou trojkoalice na primátorku bude dosavadní primátorka Pavlína Springerová (HDK). Strany ještě budou řešit, zda se čtvrtým členem koalice stane ODS.

Výsledky voleb 2026

Po úterním jednání trojkoalice to novinářům řekli představitelé HDK a TOP 09. Tři strany mají v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu 20 mandátů, s ODS by koalice měla 24 křesel.

Písemně strany trojkoalice dosud nic neuzavřely. „Mezi slušnými lidmi platí slovo a platí podaná ruka a stisk té ruky. A to mezi námi tak je. Naše trojuskupení je takto domluveno. Teď diskutujeme o tom, zda budeme spolupracovat s ODS a budeme mít mandátů více,“ řekla Springerová.

Shoda, zní z budoucí trojkoalice v Hradci. O účasti ODS se bude jednat

Tři subjekty koalice o budoucí vládě jednají od oznámení výsledků voleb v sobotu večer. V neděli zástupci chystané trojkoalice probírali programové priority, dnes večer měli další jednání. Z něj vzešla nominace Springerové na primátorku.

Přesné rozdělení dalších postů ve vedení města a jejich počet zatím podle Springerové dohodnuté nejsou. A to i proto, že by se čtvrtým členem koalice mohla stát ODS.

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních volbách. (10. října 2026)
Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK) sleduje se svým týmem sčítání volebních výsledků v zaplněné hradecké hospodě U Rudolfa. (10. října 2026)
V hradecké hospodě U Rudolfa se potkali vítězové voleb z primátorčina HDK s Piráty, Starosty a Změnou pro Hradec a Zelenými. (11. října 2026)
V hradecké hospodě U Rudolfa se potkali vítězové voleb z primátorčina HDK s Piráty, Starosty a Změnou pro Hradec a Zelenými. (11. října 2026)
22 fotografií

Springerová nicméně počítá s tím, že ve funkci náměstka primátorky by měl pokračovat Lukáš Řádek (TOP 09). Zástupci dalších stran trojkoalice uvedli, že jejich nominanty na náměstky jsou lídr Pirátů a STAN Kamil Kubica (Piráti), dvojka kandidátky Pirátů a STAN Dominik Žilka (STAN) a jednička Změny, Zelených a KDU ČSL Martina Erbsová (Zelení). Dosavadní vedení města tvoří primátorka a pět náměstků, radních je 11.

O výsledku rozhodly čtyři roky tvrdé dřiny, říká Springerová o vítězství

Dnešní jednání trojkoalice na 30 minut navštívili zástupci ODS. „Řekli jsme, jak si představujeme vedení města a řekli jsme naše požadavky. Čekáme, jak se budoucí koalice k tomu vyjádří. Máme z toho dobrý pocit,“ řekl lídr ODS Martin Soukup. ODS by v případě účasti v koalici chtěla místo náměstka primátorky a jednoho radního.

„Diskutovali jsme o programových průnicích, jsou určitá témata, které ještě mohou být dál k debatě. Dveře nejsou zavřené“ uvedla Springerová k jednání s ODS. Strany trojkoalice nyní případnou účast ODS v koalici proberou ve svých zastupitelských klubech. Zda koalice zůstane tříčlenná nebo se bude jednat o čtyřkoalici, by mělo být jasné do pátku.

Trojkoalice by podle dřívějšího vyjádření Springerové měla navázat na práci vedení radnice v uplynulém volebním období. V něm kromě HDK a TOP 09 byli také Piráti, Změna pro Hradec a Zelení a ODS.

Pokud by se ODS stala součástí chystané koalice, v opozici by skončily hnutí ANO a uskupení Náš Hradec.

Výsledky voleb v Hradci: Vítězí primátorka Springerová, v hospodě se jednalo o koalici

Koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků získala ve volbách 11 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO s deseti mandáty. Třetí Piráti a Starostové budou mít šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Náš Hradec. Šesté je uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL se třemi mandáty.

Z deseti kandidujících subjektů se do zastupitelstva dostalo šest.

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