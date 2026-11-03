Primátorkou Hradce je znovu Pavlína Springerová. Každodenní práce, řekla

Pavlína Springerová byla jedinou kandidátkou, kterou navrhl Martin Dvořák (STAN).
„Nahlédnutím do seznamu zvolených zastupitelů jsem zjistil nelichotivou skutečnost, že jsem nejstarší. To mi dává jistou možnost být tím, kdo předloží návrh na zvolení primátorky. Pochopili jste, že je to žena a navrhuji Pavlínu Springerovou. Za minulé čtyři roky předvedla, že je schopná toto město vést dobře a efektivně,“ pronesl diplomat a první porevoluční primátor města.
Springerová prohlásila, že když nastupovala před čtyřmi lety do vedení Hradce, už tehdy měla představu o tom, kam by se mělo město posunout.
„Dnes stojím na stejném místě, ale přece jen v trochu jiné pozici, s mnoha nabytými zkušenostmi a zároveň s obrovským odhodláním. Za čtyři roky člověk zjistí, že řídit město není jen o velkých plánech. Je to především o každodenní práci, o spoustě rozhodnutí a také o hledání rovnováhy mezi tím, co bychom chtěli udělat, co udělat musíme a co si vlastně můžeme dovolit,“ řekla někdejší prorektorka Univerzity Hradec Králové.
Nastínila, že Hradec by měl být městem pro všechny generace a ráda by dokončila práci: „Další čtyři jsou v životě města jen nepatrnou kapkou. Aby tato doba byla co nejvíce využita, bude pro mě další období obdobím kontinuity a maximálního pohybu vpřed. Chci, abychom využili toho, co jsme v minulých letech připravili, dokončili rozdělanou práci a měli odvahu pustit se do nových akcí.“
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Trojkoalice v Hradci podepsala smlouvu, primátorkou bude Springerová
Springerová se opírá o trojkoalici složenou z vítězné koalice HDK a TOP 09, koalice Pirátů a Starostů a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Trojkoalice má v zastupitelstvu 20 ze 37 mandátů.