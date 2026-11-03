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Primátorkou Hradce je znovu Pavlína Springerová. Každodenní práce, řekla

Petr Záleský
  16:46

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Pavlína Springerová (HDK) se podruhé stala primátorkou Hradce Králové. (3. listopadu 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Pavlína Springerová (HDK) byla v úterý opětovně zvolena primátorkou Hradce Králové. Na ustavujícím zastupitelstvu dostala v tajné volbě 22 hlasů, 14 bylo neplatných a jeden zastupitel z 37 přítomných svůj hlasovací lístek neodevzdal. První primátorka v historii Hradce Králové byla poprvé zvolena již před čtyřmi lety.

Pavlína Springerová byla jedinou kandidátkou, kterou navrhl Martin Dvořák (STAN).

„Nahlédnutím do seznamu zvolených zastupitelů jsem zjistil nelichotivou skutečnost, že jsem nejstarší. To mi dává jistou možnost být tím, kdo předloží návrh na zvolení primátorky. Pochopili jste, že je to žena a navrhuji Pavlínu Springerovou. Za minulé čtyři roky předvedla, že je schopná toto město vést dobře a efektivně,“ pronesl diplomat a první porevoluční primátor města.

Pavlína Springerová (HDK) se podruhé stala primátorkou Hradce Králové. (3. listopadu 2026)
Ustavující zasedání zastupitelstva města Hradce Králové ve velkém sále Adalbertina (3. listopadu 2026)
Ustavující zasedání zastupitelstva města Hradce Králové ve velkém sále Adalbertina (3. listopadu 2026)
Pavlína Springerová (HDK) se podruhé stala primátorkou Hradce Králové. (3. listopadu 2026)
4 fotografie

Springerová prohlásila, že když nastupovala před čtyřmi lety do vedení Hradce, už tehdy měla představu o tom, kam by se mělo město posunout.

„Dnes stojím na stejném místě, ale přece jen v trochu jiné pozici, s mnoha nabytými zkušenostmi a zároveň s obrovským odhodláním. Za čtyři roky člověk zjistí, že řídit město není jen o velkých plánech. Je to především o každodenní práci, o spoustě rozhodnutí a také o hledání rovnováhy mezi tím, co bychom chtěli udělat, co udělat musíme a co si vlastně můžeme dovolit,“ řekla někdejší prorektorka Univerzity Hradec Králové.

Nastínila, že Hradec by měl být městem pro všechny generace a ráda by dokončila práci: „Další čtyři jsou v životě města jen nepatrnou kapkou. Aby tato doba byla co nejvíce využita, bude pro mě další období obdobím kontinuity a maximálního pohybu vpřed. Chci, abychom využili toho, co jsme v minulých letech připravili, dokončili rozdělanou práci a měli odvahu pustit se do nových akcí.“

Trojkoalice v Hradci podepsala smlouvu, primátorkou bude Springerová

Springerová se opírá o trojkoalici složenou z vítězné koalice HDK a TOP 09, koalice Pirátů a Starostů a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Trojkoalice má v zastupitelstvu 20 ze 37 mandátů.

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