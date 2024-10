Za agitaci pro Červíčkovo zvolení zřejmě padne pokuta, platit ji chce starosta

Starosta čtyřtisícové Police nad Metují Jiří Škop (ODS) dnes zopakoval, že si u nich nikdo žádnou agitaci v obecním rozhlase před senátními volbami neobjednával.

„Byla to moje chyba, z neznalosti. Nedošlo mi, že takto městský rozhlas nelze použít. Domníval jsem se, že to není možné jen v den voleb. Neuvědomil jsem si, že je to v rozporu se zákonem. Nikdo si to neobjednal, byla to čistě moje iniciativa,“ řekl dnes Škop.

Objednávku agitace nezjistila ani kontrola, jak dnes uvedl předseda úřadu František Sivera. „Nezjistili jsme, že by si to někdo objednal. Nyní čekáme na to, zda bude město řízení rozporovat,“ poznamenal Sivera.

Úřad řízení zahájil kvůli tomu, že v obecním rozhlasu ve městě a přilehlých obcích ve čtvrtek odpoledne, tedy den před začátkem druhého kola voleb, zazněla výzva k účasti ve volbách a k preferování Červíčka.

Volební zákon v paragrafu 16 ve čtvrtém odstavci uvádí, že k volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí. Městu za porušení hrozí pokuta.

„Byl vydán příkaz k úhradě sankce, v tuto chvíli se řízení o přestupku nevede. Pokud příkaz uznáme, bude to skončené. V případě, že podáme proti příkazu odpor, zkrátka nebudeme s ním souhlasit, pak se povede správní řízení o přestupku,“ řekl Škop.

Druhou z variant ale nepředpokládá. „Dokument prostudujeme, a pokud v něm nenarazíme na problematické formulace v odůvodnění výše sankce, jsme připraveni sankci zaplatit. Následně jsem připraven jako ten, kdo za tím stojí, vzniklou škodu městu uhradit,“ řekl Škop. Předpokládá, že sankce by měla být v řádech tisíců korun.

Červíček, jenž druhé kolo vyhrál a post senátora obhájil, dříve řekl, že si nic v městském rozhlase neobjednával.