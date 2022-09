Trutnovská ODS uspěla i po výměně starosty, v Krkonoších budou změny

Architekt Michal Rosa z ODS, který na konci roku vystřídal v čele trutnovské radnice po 23 letech Ivana Adamce, svou misi splnil. Dovedl občanské demokraty v okresním městě opět k triumfu.

Hned po sečtení se ODS dohodla na pokračování spolupráce s Volbou pro město (VPM), Piráty a Sdružením pro Trutnov s podporou STAN. Místostarosty zůstanou Tomáš Hendrych (VPM) a Tomáš Eichler (Piráti). Koalice bude mít v třiatřicetičlenném zastupitelstvu většinu 19 mandátů.

Občanští demokraté se na volební vítězství tentokrát nadřeli. Oproti roku 2018 si o jeden mandát pohoršili, mají jedenáct zastupitelů. Hnutí ANO má nakonec devět křesel, o tři víc než v minulých volbách. Volba pro město si o jeden mandát polepšila, naopak Piráti dva ztratili a budou mít dva zastupitele.

Podle Michala Rosy se v komunálních volbách výrazně projevila celostátní politika a lidé volili globálně. To kromě vzestupu hnutí ANO dokládá i úspěch Okamurovy Svobody a přímé demokracie (SPD). Do zastupitelstva se probojovala poprvé a má v něm tři místa.

„V Trutnově jsme v zastupitelstvu SPD nikdy neměli, v podstatě neměli žádnou kampaň a přesto dokázali získat tři mandáty. Z toho je vidět, že část posílala vzkazy vládě. O to větší mám radost, že jsme zvládli obhájit pozice, které jsme měli. Ztráta jednoho mandátu je v této situaci velkým úspěchem,“ zhodnotil Michal Rosa.

Volby jako referendum o vládě

Koalice byla dojednána bleskově, přesně kopíruje tu, která Trutnov vedla v uplynulých čtyřech letech. Zástupci stran se domluvili v kavárně na náměstí.

„Sešli jsme se v sobotu večer a řekli si, že chceme pokračovat ve stejném složení,“ potvrdil Rosa.

Nic se nemění ani na postech místostarostů, přestože Piráti do značné míry vyklidili pozice. Jejich lídr Tomáš Eichler vidí několik příčin:

„Část našich voličů nepřišla k volbám, část jich přešla k jiným stranám a určitě se projevilo působení Pirátů ve vládě. Z výsledků je patrné, že někteří lidé pojali komunální volby jako referendum o vládě.“

Výsledky pro vaši obec

Pokračování spolupráce s ODS, VPM a Sdružením pro Trutnov byla pro Piráty jedinou volbou. „Koalice se ukázala jako funkční, ujistili jsme se, že jsme předvídatelnými partnery, kteří se dokážou dohodnout. Jiná varianta pro nás nepřipadala v úvahu,“ dodal Tomáš Eichler.

Jasnou prioritou koalice jsou podle Michala Rosy investice do energetických úspor a opatření, která povedou ke zmírnění narůstající dopravní zátěže v centru Trutnova. Velkým tématem bude životní prostředí a třídění odpadů, zásadní investicí bude revitalizace největšího sídliště Zelená Louka, kterou radnice už připravuje.

Budeme konstruktivní opozicí, zní z ANO

Pro hnutí ANO je 23,4 procenta hlasů a devět mandátů historicky nejlepším výsledkem v Trutnově.

„Je to úspěch, místo šesti zastupitelů jich máme devět, bohužel to ale nestačí, abychom byli v koalici,“ sdělil lídr hnutí na trutnovské kandidátce Pavel Plzák (ANO). Hnutí podle něj chce být konstruktivní opozicí, podpoří větší investice do rozvoje okrajových částí města nebo stavbu startovacích bytů.

„To, co jsme měli v programu, nebudeme mít problém podpořit. Samozřejmě pokud se bude dít něco, co se nám nebude líbit, budeme na to poukazovat,“ doplnil.

V novém zastupitelstvu nebude chybět ani dlouholetý starosta Trutnova Ivan Adamec. Před rokem předal funkci Michalu Rosovi, aby se mohl soustředit na práci v Poslanecké sněmovně, kde se dostal do čela vlivného hospodářského výboru. Voliči ho z devátého místa vykřížkovali až na druhé. Víc hlasů na kandidátce ODS obdržel pouze nynější starosta.

Fiaskem skončily volby pro uskupení My Trutnov, jehož lídrem byla organizátorka festivalu TrutnOFF BrnoON Eva Navrátilová. Získalo pouhých 1,79 procenta hlasů. Jen o 33 hlasů víc obdrželo sdružení Trutnov pomáhá, za které kandidovali někdejší zastupitelé ČSSD Marek Šváb a Pavel Trpák. Pod pětiprocentní hranicí zůstali komunisté s exposlancem Zdeňkem Ondráčkem a koalice vládních stran TOP 09 a KDU-ČSL.

Ve Špindlu uspěl podnikatel Jandura

Uskupení současných starostů v Krkonoších ve víkendových volbách výrazně ztratila. Ve Špindlerově Mlýně vyhrálo jen těsně sdružení starosty Vladimíra Starucha, v Janských Lázních se z hubeného vítězství raduje Volba pro město Petra Hřebačky. Jasného vítěze nemají volby v Peci pod Sněžkou, dva zastupitele tam získaly hned čtyři subjekty. Z tradičních stran na horách částečně uspěla pouze ODS v Peci, její lídr Petr Martinov získal nejvíc hlasů ze všech kandidátů.

Sdružení Pro náš Špindlerův Mlýn starosty Vladimíra Starucha opět triumfovalo, ale přišlo o tři zastupitele.

„Hodně se projevilo, že kandidovalo víc sdružení než v minulosti a hlasy se mezi ně rozdělily. Ukázalo se také, že přišlo volit daleko víc mladších lidí,“ uvedl starosta Staruch, který se svým spolkem vyhrál třetí volby v řadě.

Čtyři mandáty v patnáctičlenném zastupitelstvu získala také nová uskupení Šance pro město vedené Tomášem Šidlíkem a Špindlerův Mlýn – Město s vizí v čele s podnikatelem Martinem Jandurou, který dostal nejvíc hlasů ze všech kandidátů.

„Je to příjemné překvapení, jsme rádi, že nám úspěch ve volbách otevře cestu ke změně. Výsledek voleb vnímám tak, že si lidé ve Špindlerově Mlýně přejí změnu. Na koalice si moc nehrajeme. Spíš chceme navázat spolupráci napříč stranami a Špindl někam posunout,“ sdělil Martin Jandura.

První povolební schůzky se uskuteční během tohoto týdne. „Nevím, jaké ambice mají zastupitelé ostatních uskupení a nedokážu předjímat, jak budou jednání probíhat. Pokud o to ostatní budou mít zájem, jsem připravený jako starosta pokračovat,“ řekl Vladimír Staruch.

Občanští demokraté ve Špindlerově Mlýně výrazněji neuspěli, jejich jediným zastupitelem bude horský záchranář Marek Fryš. Nezávislí s podporou TOP 09 budou mít místo současných čtyř zastupitelů jen dva. Ve Špindlerově Mlýně byla nadprůměrná volební účast, hlasovalo přes 60 procent voličů.

Cabicar v Janských Lázních neuspěl

Podobně vyrovnaná situace je v Janských Lázních. Vládnoucí Volba pro město (VPM) starosty Petra Hřebačky, který na konci roku 2020 nahradil dlouholetého starostu Jiřího Hradeckého, získala pět mandátů z patnácti.

Ve srovnání s minulými volbami VPM přišla o dva zastupitele. Z 12. místa kandidátky poskočil do zastupitelstva i Jiří Hradecký.

Čtyři křesla si připsalo sdružení Janské Lázně „jinak“ lídra Norberta Tippelta. Bývalý krajský radní Aleš Cabicar, dvojka kandidátky, se však do zastupitelstva nedostal. Přeskočili ho hned tři kandidáti včetně Michala Němce, jenž šel do voleb ze 13. místa. Alespoň jednoho zastupitele má všech šest kandidujících stran.

Sdružení starosty Pece citelně ztratilo

Největší ztráty z krkonošských starostů počítá sdružení SNK Sněžka Alana Tomáška v Peci pod Sněžkou. V devítičlenném zastupitelstvu získala jen dvě místa, před čtyřmi lety to bylo šest. Dlouholetý starosta Pece uspěl z posledního místa kandidátky.

Zatímco v roce 2018 ve východokrkonošském středisku kandidovaly pouze dva subjekty, tentokrát jich do voleb šlo pět.

Dva zastupitele má kromě starostova sdružení dosud opoziční uskupení Žijeme Sněžkou, nové sdružení nezávislých kandidátů Velká Úpa - Pec pod Sněžkou a také ODS, která ve městě postavila kandidátku po 12 letech. Lídr občanských demokratů, lékař a horský podnikatel Petr Martinov, získal nejvíc hlasů ze všech kandidátů. V zastupitelstvu s ním bude také boudař Jiří Holeček. Jeden mandát si připsalo sdružení Tady jsme doma.