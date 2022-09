Suverénní ODS i vyzyvatelé jdou do voleb v Trutnově se střídmými plány

Přes dvě dekády vládnou na trutnovské radnici koalice vedené občanskou demokratickou stranou. Na konci loňského roku po 23 letech rezignoval starosta Ivan Adamec, který dal přednost práci v Poslanecké sněmovně. Lídrem kandidátky je architekt a nynější starosta Michal Rosa, Adamec je na 9. místě.

Před čtyřmi lety ODS získala 12 mandátů a vytvořila koalici s Piráty (čtyři) a Volbou pro město (tři zastupitelé). Hnutí ANO, které bylo druhé ve vobách, skončilo se šesti mandáty v opozici, stejně jako sdružení Žít v Trutnově, jež získalo čtyři místa v zastupitelstvu.

Trutnov v minulých letech investoval stovky milionů do velkých projektů, jako bylo kulturní centrum Uffo, středisko volného času Na Nivách, rekonstrukce koupaliště nebo pěší zóny. Příští rok skončí nákladná přestavba Kina Vesmír. Třicetitisícové město má – s výjimkou rekonstrukce krytého bazénu – zásadní investice za sebou.

Parkování, chodníky, Špitálský most

Pro ODS je prioritou revitalizace největšího trutnovského sídliště Zelená Louka, která se pod jejím vedením už začala připravovat, dále dostavba chodníků v integrovaných obcích, budování cyklostezek a zvýšení počtu parkovacích míst. Piráti budou upřednostňovat energeticky úsporná opatření, investice do fotovoltaiky, zateplení zbývajících městských budov, úsporných svítidel a veřejného osvětlení.

„Srovnatelně důležité budou i dopravní stavby ulehčující dopravní situaci ve městě, hlavně s ohledem na příchod polské dálnice na hranice,“ říká jednička na kandidátce Pirátů a místostarosta Tomáš Eichler.

Pro Volbu pro město má největší důležitost rekonstrukce Špitálského mostu přes Úpu s podchodem pro chodce a cyklisty, kterou chce město realizovat ve spolupráci se státem.

„Budeme podporovat úpravy autobusového nádraží včetně vybudování moderního zázemí, řešení problematiky zastaralého krytého bazénu a další rekonstrukce školních sportovišť. Chceme pokračovat v přípravě výstavby chodníků a cyklostezek mimo centrum – na Zelené louce, v Babí, Libči a Bohuslavicích,“ tvrdí lídr VPM a trutnovský místostarosta Tomáš Hendrych.

Také pro hnutí ANO má prioritu výstavba chodníků, cyklostezek a investice na snížení energetické náročnosti městských budov. Nedostatek parkovacích míst chce řešit budováním parkovacích domů. Prosazovat bude participativní rozpočet, tedy vyčlenění části prostředků na investice pro jednotlivé městské části. O tom, za co se utratí, rozhodnou sami obyvatelé.

Žít v Trutnově chce investice nasměrovat do dlouhodobě opomíjených částí Trutnova, jako je Zelená Louka, Šestidomí nebo Poříčí.

„Zlepšíme dopravu, parkování, kvalitu veřejného prostoru, péči o zeleň a možnosti pro volnočasové aktivity. V okrajových částech je nutné řešit výstavbu základní infrastruktury, chodníků a rekonstrukci autobusových, případně vlakových zastávek,“ uvádí lídr Petr Sobotka.

Úspory úřadu i organizací města

Velkou výzvou pro nové zastupitele bude energetická krize. ODS chce šetřit na provozních nákladech, nevylučuje ani odložení některých investic.

„Naše společnost se teprve vzpamatovává z covidových lockdownů a bylo by nezodpovědné zasadit nejen organizacím a spolkům, ale hlavně občanům další ránu. Příjmy města jsou stabilní a převyšují očekávání, takže máme dobrou výchozí pozici k tomu, abychom to zvládli se ctí,“ míní starosta Michal Rosa.

Cílem Pirátů je ušetřit minimálně deset procent nákladů, úspory budou hledat v provozu úřadu i městských organizací.

Žít v Trutnově v souvislosti s dramaticky rostoucími cenami energií chce přehodnotit veškeré plánované rekonstrukce, bude hledat úspory v provozních nákladech městských organizací a studií prověří výhodnost instalací solárních elektráren a čerpadel na městské budovy.

Volba pro město bude v případě nutnosti prosazovat rozložení úspor rovnoměrně do všech oblastí, zajištěna musí být hlavně bezpečnost a sociální služby.

Hnutí ANO považuje za zásadní vypracování energetické koncepce města, audity vyhodnotí spotřebu energie na jednotlivých pracovištích.

„Předpokládáme zateplování objektů včetně výměny oken, obměnu světelných zdrojů za úspornější. Za rozhodující považuji to, za jakou cenu bude město nakupovat tepelnou i elektrickou energii,“ uvádí lékař Pavel Plzák, který je jedničkou na kandidátce hnutí ANO.

Radary, MHD zdarma, podpora železnice

Dlouhodobým problémem Trutnova je komplikovaná dopravní situace. V roce 2024 ji ještě zhorší dokončená silnice S3 v Polsku, která se na hranici nebude mít minimálně tři roky na co napojit. S dotažením dálnice D11 z Jaroměře do Královce počítá ŘSD nejdříve v roce 2027. Podle odhadů se na Trutnov z Polska po zprovoznění expresní silnice S3 povalí až deset tisíc aut denně.

Podle Michala Rosy je potřeba urychlit dobudování chodníků, přechodů pro chodce a cyklostezek v Trutnově. Zkraje září už začala rekonstrukce Polské ulice a stavba nového chodníku.

„Současně jsme připraveni zavést úsekové měření rychlosti,“ dodává jednička ODS.

Snížit intenzitu tranzitní dopravy mají opatření na silnici I/16 a objízdných trasách, kde Trutnov prosazuje u nákladních vozidel váhové omezení do devíti tun a délkové do deseti metrů. V souvislosti s narůstající dopravou pokládá Volba pro město za velmi důležitou opravu Špitálského mostu.

„Výrazně by to pomohlo plynulosti dopravy a odstranilo by se jedno z velmi nebezpečných dopravních míst,“ uvádí Tomáš Hendrych.

VPM bude usilovat také o vyznačení dopravního pruhu pro autobusy v Náchodské ulici ve směru z Poříčí do Trutnova.

Pro Piráty je klíčová podpora hromadné dopravy. „Nejen autobusové, ale i železniční, která může být v dopravních špičkách velmi dobrou a spolehlivou alternativou,“ uvažuje Tomáš Eichler. Na nákladech na tato opatření by se podle něj měl podílet i stát.

O efektivnějším využití autobusové, vlakové dopravy a MHD hovoří také Pavel Plzák z ANO. K bezpečnosti dopravy podle něj přispějí úsekové radary a zpomalovací semafory v místech, kde chybí přechody.

Sdružení Žít v Trutnově je připravené zavést MHD zdarma a do městské hromadné dopravy začlenit také vlaky.

„Ve spolupráci s drážními orgány zmodernizujeme infrastrukturu železnice a otevřeme cestu k novým příměstským vlakovým spojům, které doplní autobusové,“ říká Petr Sobotka.

Vyšší náklady na MHD zdarma chce požadovat po státu jako kompenzaci za komplikace způsobené zpožděním při stavbě dálnice D11.

Byty pro lékaře i ordinace

Trutnov svírá velký nedostatek praktických lékařů a stomatologů. Lídři se shodují, že může pomoci atraktivní bydlení a že je problém třeba řešit hlavně na celorepublikové úrovni. Strana současného starosty bude Trutnov propagovat mezi mladými lékaři a je připravena nabídnout jim bydlení a ordinace.

Pirát Tomáš Eichler je přesvědčen, že Trutnov už dnes používá téměř všechny dostupné nástroje, jak nedostatek lékařů zmírnit:

„Nově příchozím lékařům nabízíme byty nebo pomáháme s hledáním bydlení. Připravujeme projektovou dokumentaci na přestavbu městských nebytových prostor na dvě lékařské ordinace.“

Volba pro město chce část bytů, které chce stavět s podporou státu, vyčlenit pro potřebné profese zajišťující nezbytné služby, kam patří i lékaři a stomatologové.

Podle lídra ANO Pavla Plzáka město může lékaře nalákat kvalitní infrastrukturou. Musí je podpořit nejen přidělením městského bytu, ale také možností postavit si vlastní bydlení. ANO bude prosazovat vybudování zdravotního střediska na sídlišti Zelená Louka.

„Vybavené ordinace by město za výhodných podmínek poskytlo praktickým lékařům a stomatologům. Může se jednat o nový objekt, nebo přestavbu staršího,“ myslí si Plzák.

Petr Sobotka ze Žít v Trutnově kromě atraktivních služebních bytů zmiňuje nabídku zařízených ordinací.