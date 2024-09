Nejmladší zastupitel. Hvězda tetínského starosty Hlavatého stoupá

Ve 30 letech bude nejmladším zastupitelem Královéhradeckého kraje a celorepublikově je čtvrtým nejmladším kandidátem STAN, který v krajských volbách uspěl.

Voliči mu dali 1 406 přednostních hlasů, což je téměř desetkrát víc, než kolik žije v Tetíně obyvatel. Získal jen o 133 hlasů méně než lídr kandidátky Rudolf Cogan.

„Velice si toho vážím a vážím si toho, že jsem preferenční hlasy nasbíral především na vesnicích a v menších obcích, což je oblast, které bych se chtěl nadále věnovat a pracovat pro ni,“ říká nový krajský zastupitel.

Za prioritu má rozvoj služeb na venkově. „Je potřeba usilovat o to, aby komfort v menších obcích byl takový, že lidé nebudou muset odcházet do měst a hledat něco lepšího. Souvisí to i s nabídkou na pracovním trhu.“

Přestože čtyřkoalice se šesti mandáty není hlavním hybatelem povolebního uspořádání, Matěj Hlavatý se svým týmem jednal dlouho do sobotní noci. Jeho uskupení nejspíš zamíří do opozice, spolupráce s ANO je pro STAN nepřijatelná.

„Všechno je zatím v plenkách, ale zřejmě budeme v opozici. Pokud by vznikla koalice ANO a Silných lídrů, a Silní lídři dosud byli našimi partnery, šance něco prosadit by byla větší,“ naznačuje starosta Tetína.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Hlavatý se zasazuje o svobodu a lidská práva, v roce 2022 v Praze organizoval Pochod za demokracii a velmi aktivní je na sociálních sítích, kde ho sledují tisíce lidí.

Tetín se letos stal Vesnicí roku Královéhradeckého kraje, podle názoru starosty to sehrálo roli v krajských volbách: „Tetín se zviditelnil, myslí si, že mi to ve volbách hodně pomohlo.“