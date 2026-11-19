Kvůli žalobě se zasedání zastupitelstva uskutečnilo s dvoutýdenním zpožděním.
Už po sečtení výsledků říjnových komunálních voleb bylo jasné, že spolupráce mezi jednotlivými subjekty se bude rodit velmi komplikovaně. V patnáctičlenném zastupitelstvu má zastoupení hned šest sdružení, to je víc než v Trutnově, Vrchlabí i Dvoře Králové nad Labem.
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Ani víc než měsíc však nestačil k vytvoření koalice a dohodě na obsazení rady a vedení města. Nové vedení přitom bude rozhodovat o podobě centra za stovky milionů korun.
Zkoprnělý sál
V kongresovém sále hotelu Harmony se ve středu odpoledne sešly desítky lidí. Nově zvolení zastupitelé jim však nabídli podívanou, kterou místní rozhodně nečekali.
Kandidáta na starostu navrhlo pouze Město s vizí, které má tři zastupitele. Martina Janduru (nestraník, Město s vizí) kromě nich podpořila čtveřice zastupitelů vítěze voleb Šance pro město. Nikdo další se nepřidal.
„Byla na to spousta času. Myslel jsem, že se najde cesta vytvořit fungující zastupitelstvo. Je mi to velice líto,“ řekl zkoprnělému sálu Jandura.
Žádné další sdružení kandidáta na starostu nenavrhlo. „Zatím jsme nenašli shodu,“ přiznal Matěj Dunka (nestraník), lídr uskupení Doma ve Špindlu, které má tři křesla v zastupitelstvu.
Stejný počet mandátů má Pro náš Špindlerův Mlýn. Ani toto uskupení starostu nenominovalo. Podle jedničky kandidátky Tomáše Vrabce (nestraník) přitom byla domluva na spadnutí.
„Ještě dvě hodiny před zastupitelstvem jsme to měli vyladěné. Shodli jsme se na starostovi i místostarostovi, ale ztroskotalo to na obsazení rady,“ řekl Vrabec pro iDNES.cz.
Ostuda, hodnotila seniorka
Lidé v sále neskrývali rozčarování. Někteří odešli hned poté, co ztroskotala volba starosty.
„Žiju tady čtyřicet let, ale tohle jsem ještě nezažila. Je to ostuda, co jste tady předvedli. Hájíte jen svoje zájmy, ne zájmy města,“ pronesla jednaosmdesátiletá Helena Valešová.
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Když se nepovedlo zvolit starostu, zastupitelé se dohodli na odložení zbývajícího programu na příští zasedání. K volbě místostarosty, rady ani členů výborů totiž nedošlo. Na další jednání budou mít zastupitelé přibližně tři týdny, příští schůze by se měla uskutečnit začátkem prosince.
„Je to velice nešťastné. Musíme zvednout hlavy a začít pořádně jednat, abychom to dali dohromady. Nemáme jinou variantu,“ řekl Matěj Dunka.
Podle Tomáše Vrabce budou muset přijít ústupky. „Chceme se bavit se všemi, ale už teď víme, že všechna sdružení budou muset ubrat ze svých nároků.“
„Koryta, nebo posunout Špindl?“
Starosta Martin Jandura neskrýval zklamání. Rokování po volbách podle něj provázely nevraživost a osobní animozity.
„Je to smutné a zarážející. Tak agresivní povolební vyjednávání nepamatuji. Se Šancí pro město jsme udělali hodně vstřícných kroků. Mrzí mě, že ostatní strany nerespektovaly vítěze voleb,“ sdělil dosavadní starosta.
Zastupitele Jandura vyzval k větší pokoře: „Všichni by se nad sebou měli zamyslet a říct si, jestli mají zájem o koryta, nebo chtějí Špindl posunout dopředu.“
Jediný, kdo odmítl patovou situaci komentovat, byl lídr Šance pro město Tomáš Šidlík (nestraník). „Nemám čas,“ reagoval na žádost reportéra iDNES.cz a odešel do předsálí.
Žaloba jako strategie
Ustavující schůze zastupitelů se měla původně uskutečnit 3. listopadu. Její odložení způsobil návrh na neplatnost voleb, který u krajského soudu v Hradci Králové podal advokát Michal Staněk. Oficiálním důvodem bylo podezření na ovlivnění výsledků voleb kvůli neobvyklému nárůstu trvale žijících obyvatel Špindlerova Mlýna.
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Staněk však pro server iDNES.cz, který na případ upozornil jako první, přiznal, že žalobu podal na žádost klienta, jenž chtěl získat čas na povolební vyjednávání. Jeho jméno kvůli advokátní mlčenlivosti neprozradil.
Krajský soud tento návrh na neplatnost voleb zamítl, navrhovatel totiž neměl oprávnění stížnost podat. Jak uvedla ČTK, soud řešil ve Špindlerově Mlýně ještě druhý návrh, a to na vyslovení neplatnosti hlasování kvůli nesrovnalostem v evidenci voličů ve volebním okrsku číslo jedna. Soud jej odmítl pro opožděné podání.
Podle některých zastupitelů mohlo být odložení zasedání jednou z příčin současného patu. „Určitě to tomu nepomohlo, protože se asi začalo vymýšlet víc variant, než bylo zdrávo. Žaloba na neplatnost voleb vyvolala mezi lidmi nedůvěru a nejistotu,“ myslí si Tomáš Vrabec.