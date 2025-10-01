Navzdory tomu, že úřadující a obhajující poslanci bez jakýchkoli výjimek kandidují z čelních pozic a mají tedy cestu umetenou, volby mohou vygenerovat nejen velké skokany, ale také překvapivé odpadlíky.
Před čtyřmi lety do Sněmovny nastoupilo pět nováčků. A hned tři lídři a tehdejší poslanci mandát neobhájili: nedobrovolně se loučili oblíbený náchodský starosta Jan Birke (ČSSD), komunista Zdeněk Ondráček a šok utrpěla zejména jednička tehdejší koalice PirStan Martin Jiránek.
Skokankou se na stejné kandidátce stala starostka Mladých Buků Lucie Potůčková, jež díky preferenčním hlasům prošla až ze sedmého místa.
Skokanem rekordmanem je však majitel textilky Juta Jiří Hlavatý, který v roce 2017 na kandidátce ANO přeskákal ze zdánlivě nevolitelného 18. místa, avšak poslancem byl jen několik týdnů, než dal přednost kariéře v Senátu.
„Končím, politika zhrubla“
Poslanecký mandát letos neobhajuje Klára Dostálová. Ta se funkce poslankyně vzdala už loni v létě, když byla zvolena do Evropského parlamentu a její roli převzal podnikatel a krajský zastupitel Jaromír Dědeček.
Pavel Bělobrádek sice ve vrcholící kampani pracuje naplno, ale kvůli rodině se rozhodl skončit. Coby matador a vzor lidoveckých idejí objíždí republiku, aby na poslední chvíli šturmoval voliče.
Ve Sněmovně končí po dvanácti letech, protože podle svých slov chce většinu nocí spát doma – v Náchodě. Motivoval jej nejen dluh k manželce a malým dětem, ale také politické prostředí.
„Politika zhrubla, zbrutálněla. Věcnost se vytrácí a nejenom marketing, ale i lež se stala běžným nástrojem politického boje. Lež je považována za názor, to já musím jasně odmítnout. Každý má právo na svůj názor, ale lež ani urážka nejsou názor,“ řekl Pavel Bělobrádek pro web echo24.
Kdyby výsledky voleb kopírovaly poslední průzkum a nepromluvily by preferenční hlasy, Pavla Bělobrádka by mohl nahradit další lidovec – kardiolog Jiří Veselý. V dresu hnutí ANO by pak za Kláru Dostálovou a posléze Jiřího Dědečka mohl nastoupit hradecký zastupitel a ředitel škol Sion Denis Doksanský.
Nástup nováčků?
Jenže papírové předpoklady vycházejí podobně nepřesně jako květnová předpověď počasí, a tak se nabízejí i další možná jména poslaneckých nováčků.
Za Motoristy to může být známá advokátka Renata Vesecká, za Stačilo! další lídr - předseda České strany národně sociální Michal Klusáček. Trojkou Starostů je mladý a populární starosta Tetína Matěj Hlavatý. Za Piráty se může do parlamentu hlásit nejen jednička Pavel Bulíček, ale i IT specialista Adam Valenta. Na kandidátce ANO může ze sedmého místa přeskákat starosta Jaroměře Jan Borůvka, ale i další.
„U ANO očekávám jeden posun vzhůru díky kroužkování. Může to být buď Jan Jarolím, hodně do své kandidatury šlape i mladík Pavel Wagenknecht,“ míní politolog Jiří Štefek.
Starostovi Dvora Králové nahrává popularita na Královédvorsku i třetí nejvyšší počet preferenčních hlasů za ANO před čtyřmi lety, teprve dvaadvacetiletý student práv Pavel Wagenknecht už je trutnovským zastupitelem, pracuje na odboru daňové legislativy ministerstva financí a otevírá se před ním velká budoucnost.
Podle politologa čeká velké zadostiučinění Piráty, kteří loni opustili zastupitelstvo kraje. Před čtyřmi lety ve volbách do Sněmovny překvapivě vypadl tehdejší lídr projektu PirStan Martin Jiránek.
„Pád Pirátů v kraji byl způsoben tím, že veškerou pozornost na činnost a výsledky vedení kraje na sebe tehdy strhl bývalý hejtman Martin Červíček. Piráti mohou klidně pomýšlet na dva mandáty. Pavel Bulíček či Adam Valenta mají reálnou šanci stát se poslanci,“ upozornil Jiří Štefek.
„Motoristé jsou bez šance“
Odborník naopak očekává propad Motoristů. „Podle mě jsou bez šance, přestože vůdčí duo Renata Vesecká a Klára Sovová není úplně neznámé. Voliči však nemají nejmenší důvod pro ně hlasovat, protože jejich reálné politické zkušenosti jsou nulové a do čela kandidátky byly umístěny spíš jen díky své známosti z profesí, které zastávaly či zastávají,“ předpověděl politolog.
Nemyslí si, že zvolen bude navzdory popularitě a aktivitě na sociálních sítích Matěj Hlavatý:
„Je známý hlavně u lidí aktivně používající sociální sítě a mezi mladými. Jeho známost posílila i velká medializace jeho nedávno uzavřeného registrovaného partnerství. Jsem však toho názoru, že až se bude lámat chleba, vzdělaní a moderní mladí voliči to hodí Spolu nebo Pirátům.“
Kraj, kde ANO nevítězí hladce
Před čtyřmi lety zvládla v Královéhradeckém kraji volební finiš lépe koalice Spolu. Politolog se domnívá, že stejná situace se může opakovat i za pár dnů.
„Je-li v České republice kromě Prahy ještě nějaký kraj, kde může koalice Spolu zvítězit nad hnutím ANO, je to Královéhradecký kraj. Představa lídryně kandidátky Jany Berkovcové, že ANO zde získá šest mandátů, je naprostá chiméra a výraz až bohorovné namyšlenosti. Hnutí ANO má letos a při současné konstelaci v tomto kraji maximální potenciál na zisk čtyř mandátů,“ řekl Jiří Štefek.