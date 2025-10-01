V Hradeckém kraji ANO přeceňuje sílu, míní politolog. Šanci mají skokani

Petr Záleský
  10:16
Přinesou sněmovní volby v Královéhradeckém kraji velkou obměnu poslanců, nebo jen kosmetické změny? V parlamentu s jistotou končí jen jeden výrazný politik z kraje, místopředseda lidovců Pavel Bělobrádek, jenž se z vlastní vůle rozhodl mandát neobhajovat. Kvůli funkci europoslankyně už nekandiduje Klára Dostálová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
11 fotografií

Navzdory tomu, že úřadující a obhajující poslanci bez jakýchkoli výjimek kandidují z čelních pozic a mají tedy cestu umetenou, volby mohou vygenerovat nejen velké skokany, ale také překvapivé odpadlíky.

Před čtyřmi lety do Sněmovny nastoupilo pět nováčků. A hned tři lídři a tehdejší poslanci mandát neobhájili: nedobrovolně se loučili oblíbený náchodský starosta Jan Birke (ČSSD), komunista Zdeněk Ondráček a šok utrpěla zejména jednička tehdejší koalice PirStan Martin Jiránek.

Volební kalkulačka 2025

Skokankou se na stejné kandidátce stala starostka Mladých Buků Lucie Potůčková, jež díky preferenčním hlasům prošla až ze sedmého místa.

Skokanem rekordmanem je však majitel textilky Juta Jiří Hlavatý, který v roce 2017 na kandidátce ANO přeskákal ze zdánlivě nevolitelného 18. místa, avšak poslancem byl jen několik týdnů, než dal přednost kariéře v Senátu.

„Končím, politika zhrubla“

Poslanecký mandát letos neobhajuje Klára Dostálová. Ta se funkce poslankyně vzdala už loni v létě, když byla zvolena do Evropského parlamentu a její roli převzal podnikatel a krajský zastupitel Jaromír Dědeček.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Redakce iDNES.cz představuje před volbami lídry stran a hnutí v Královéhradeckém kraji. V říjnových volbách budou lidé v regionu vybírat z kandidátek 19 politických subjektů. Postupně představujeme lídry těchto kandidátek:

Vyšlo
Renata Vesecká (Motoristé sobě)
Michal Klusáček (Stačilo!)
Pavel Bulíček (Piráti)
Josef Cogan (STAN)
Vladimíra Lesenská (SPD)
Jana Berkovcová (ANO)
Matěj Ondřej Havel (Spolu)

Pavel Bělobrádek sice ve vrcholící kampani pracuje naplno, ale kvůli rodině se rozhodl skončit. Coby matador a vzor lidoveckých idejí objíždí republiku, aby na poslední chvíli šturmoval voliče.

Ve Sněmovně končí po dvanácti letech, protože podle svých slov chce většinu nocí spát doma – v Náchodě. Motivoval jej nejen dluh k manželce a malým dětem, ale také politické prostředí.

„Politika zhrubla, zbrutálněla. Věcnost se vytrácí a nejenom marketing, ale i lež se stala běžným nástrojem politického boje. Lež je považována za názor, to já musím jasně odmítnout. Každý má právo na svůj názor, ale lež ani urážka nejsou názor,“ řekl Pavel Bělobrádek pro web echo24.

Kdyby výsledky voleb kopírovaly poslední průzkum a nepromluvily by preferenční hlasy, Pavla Bělobrádka by mohl nahradit další lidovec – kardiolog Jiří Veselý. V dresu hnutí ANO by pak za Kláru Dostálovou a posléze Jiřího Dědečka mohl nastoupit hradecký zastupitel a ředitel škol Sion Denis Doksanský.

Nástup nováčků?

Jenže papírové předpoklady vycházejí podobně nepřesně jako květnová předpověď počasí, a tak se nabízejí i další možná jména poslaneckých nováčků.

Za Motoristy to může být známá advokátka Renata Vesecká, za Stačilo! další lídr - předseda České strany národně sociální Michal Klusáček. Trojkou Starostů je mladý a populární starosta Tetína Matěj Hlavatý. Za Piráty se může do parlamentu hlásit nejen jednička Pavel Bulíček, ale i IT specialista Adam Valenta. Na kandidátce ANO může ze sedmého místa přeskákat starosta Jaroměře Jan Borůvka, ale i další.

Volební kalkulačka 2025: zjistěte, ke které straně máte nejblíž

„U ANO očekávám jeden posun vzhůru díky kroužkování. Může to být buď Jan Jarolím, hodně do své kandidatury šlape i mladík Pavel Wagenknecht,“ míní politolog Jiří Štefek.

Starostovi Dvora Králové nahrává popularita na Královédvorsku i třetí nejvyšší počet preferenčních hlasů za ANO před čtyřmi lety, teprve dvaadvacetiletý student práv Pavel Wagenknecht už je trutnovským zastupitelem, pracuje na odboru daňové legislativy ministerstva financí a otevírá se před ním velká budoucnost.

Volební rádce iDNES.cz

Podle politologa čeká velké zadostiučinění Piráty, kteří loni opustili zastupitelstvo kraje. Před čtyřmi lety ve volbách do Sněmovny překvapivě vypadl tehdejší lídr projektu PirStan Martin Jiránek.

„Pád Pirátů v kraji byl způsoben tím, že veškerou pozornost na činnost a výsledky vedení kraje na sebe tehdy strhl bývalý hejtman Martin Červíček. Piráti mohou klidně pomýšlet na dva mandáty. Pavel Bulíček či Adam Valenta mají reálnou šanci stát se poslanci,“ upozornil Jiří Štefek.

„Motoristé jsou bez šance“

Odborník naopak očekává propad Motoristů. „Podle mě jsou bez šance, přestože vůdčí duo Renata Vesecká a Klára Sovová není úplně neznámé. Voliči však nemají nejmenší důvod pro ně hlasovat, protože jejich reálné politické zkušenosti jsou nulové a do čela kandidátky byly umístěny spíš jen díky své známosti z profesí, které zastávaly či zastávají,“ předpověděl politolog.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Nemyslí si, že zvolen bude navzdory popularitě a aktivitě na sociálních sítích Matěj Hlavatý:

„Je známý hlavně u lidí aktivně používající sociální sítě a mezi mladými. Jeho známost posílila i velká medializace jeho nedávno uzavřeného registrovaného partnerství. Jsem však toho názoru, že až se bude lámat chleba, vzdělaní a moderní mladí voliči to hodí Spolu nebo Pirátům.“

Kraj, kde ANO nevítězí hladce

Před čtyřmi lety zvládla v Královéhradeckém kraji volební finiš lépe koalice Spolu. Politolog se domnívá, že stejná situace se může opakovat i za pár dnů.

„Je-li v České republice kromě Prahy ještě nějaký kraj, kde může koalice Spolu zvítězit nad hnutím ANO, je to Královéhradecký kraj. Představa lídryně kandidátky Jany Berkovcové, že ANO zde získá šest mandátů, je naprostá chiméra a výraz až bohorovné namyšlenosti. Hnutí ANO má letos a při současné konstelaci v tomto kraji maximální potenciál na zisk čtyř mandátů,“ řekl Jiří Štefek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Vandal v Hradci přetřel graffiti gruzínské autorky, asi mu vadila dotace

Neznámý vandal poničil jednu z velkoplošným maleb, které vznikaly při druhém ročníku Street Art Festivalu v Hradci Králové. Barevný mural s ornamentálními vzory na Benešově třídě zčásti zabílil a...

Na horách napadl první sníh, bílá pokrývka zahalila Praděd a Sněžku

Česko zažilo první sněhovou noc. Bílá zimní pokrývka dopadla na horu Praděd na severu Moravy. Meteorologové uvedli, že sníh je od rána i na nejvyšší hoře Sněžce, kde teplota kvůli silnému větru...

Motorkář na Hradecku zahynul při srážce s autem, to potom vzplálo

Kriminalisté hledají svědky středeční tragické nehody u Lochenic na Královéhradecku, při níž zemřel motocyklista. Srazil se s osobním autem, řidička je zraněná. Policie zajistila motocykl i auto a...

Nechci řešit emisní povolenky, zdůvodňuje Sovová z Luční boudy kandidaturu za Motoristy

Premium

V roce 2020 neúspěšně kandidovala za ODS do Senátu, teď to mediálně známá spolumajitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová zkouší do Poslanecké sněmovny jako dvojka kandidátky Motoristů. Důvod?...

Firmy prohodily stavbu tunelů na D11, radioaktivní popílek nejspíš odtěží

Když dělníci na stavbě dálnice D11 u Trutnova v květnu narazili na radioaktivní popílek, zdálo se, že práce na budování tunelu Poříčí se zdrží jen o pár týdnů. Po čtyřech měsících se však silničáři...

30. září 2025  15:05

Hradec se zlepšil a zažívá déjà vu. Nulový Škorvánek: Hra je teď na jiné úrovni

Po osmém zápase letošního ročníku to vypadá, že hokejisté Hradce Králové začali vstupovat do pomyslné stejné extraligové řeky jako loni, kdy se probrodili až ke druhé příčce v základní části. Stejně...

30. září 2025  14:45

Vandal v Hradci přetřel graffiti gruzínské autorky, asi mu vadila dotace

Neznámý vandal poničil jednu z velkoplošným maleb, které vznikaly při druhém ročníku Street Art Festivalu v Hradci Králové. Barevný mural s ornamentálními vzory na Benešově třídě zčásti zabílil a...

30. září 2025  10:34

Kauza objednané vraždy spěje k závěru, žalobkyně mluví o bezcitnosti a navrhla tresty

Krajský soud v Hradci Králové přistoupil k závěrečným řečem v případu pardubického advokáta Pavla Jelínka, kterého obžaloba viní z objednání vraždy expartnera Jelínkovy dcery. Žalobkyně jemu a třem...

29. září 2025  12:39

Streetartový festival ve Dvoře víří emoce, hlavně kvůli dívce s levandulí

Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se dostal na mapu měst, kde nechal otisk nejstarší streetartový festival v Evropě Město=Galerie. Velkoplošné malby a graffiti vytvořili umělci z Česka, Polska,...

29. září 2025  11:34

Srážka vlaku a osobního auta zastavila trať mezi Hradcem Králové a Pardubicemi

V úseku mezi Hradcem Králové a Opatovicemi nad Labem na Pardubicku byl v neděli ráno zhruba na dvě hodiny zastavený železniční provoz kvůli střetu vlaku s osobním autem. Nehoda se stala na přejezdu v...

28. září 2025  9:31,  aktualizováno  11:06

Street art na šest způsobů. Hradec se pyšní novými nástěnnými malbami

Hradec Králové má nové velké nástěnné malby z 2. ročníku Street Art Festivalu. Šestice muralových děl si nelze nevšimnout v Tiché, Štefcově a Hradecké ulici, dále Na Potoce, na třídě Edvarda Beneše a...

28. září 2025  7:35

Basketbalistky USK na úvod ligy vyhrály v Hradci, nováček schytal debakl v Brně

Basketbalistky USK Praha zahájily cestu za 20. ligovým titulem a šestnáctým v řadě vítězstvím na palubovce Hradce Králové 75:61. Nováček nejvyšší soutěže Basket Ostrava utrpěl v prvním kole na hřišti...

27. září 2025  19:10,  aktualizováno  21:53

Nechci řešit emisní povolenky, zdůvodňuje Sovová z Luční boudy kandidaturu za Motoristy

Premium

V roce 2020 neúspěšně kandidovala za ODS do Senátu, teď to mediálně známá spolumajitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová zkouší do Poslanecké sněmovny jako dvojka kandidátky Motoristů. Důvod?...

27. září 2025

Hradec - Liberec 2:3, obrat v závěru, domácí šokoval sváteční střelec Mikula

To nejlepší na konec. Sobotní zápasy desátého kola fotbalové Chance Ligy završilo atraktivní utkání domácího Hradce Králové s Libercem. Fanoušci viděli na Malšovickém stadionu pět branek, většina...

27. září 2025  17:35,  aktualizováno  18:11

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zase můžeme vyhrát, říká Matěj Ondřej Havel ze SPOLU. Na školství si troufá

Před čtyřmi lety byl při sčítání hlasů ve štábu koalice SPOLU jako ve snu. Nemohl uvěřit, že jako čtyřka kandidátky přeskákal protřelé politické matadory a ve 34 letech se stal nováčkem Poslanecké...

27. září 2025  8:14

Nováček zaskočil držitele bronzu. Chatman dotáhl basketbalisty Hradce k vítězství

Sezona ligy basketbalistů začala vítězstvím nováčka Hradce Králové 70:65 na hřišti obhájce bronzu Olomoucka. Východočechy táhl Kameron Chatman, jenž měl původně hrát za Brno, ale vicemistr jeho...

26. září 2025  22:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.