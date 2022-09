Na Jičínsku obhajuje senátní křeslo Czernin, proti němu jde šest vyzyvatelů

Před šesti lety získal ve druhém kole přes 59 procent hlasů lesník, zemědělec a zastupitel obce Dymokury Tomáš Czernin (TOP 09), který tak porazil starostu Jičína Jana Malého (ANO).

Letos se očekává, že potomku šlechty a místopředsedovi TOP 09 bude nejvíce šlapat na paty jičínský ekonom a podnikatel, krajský zastupitel a lídr hnutí ANO v posledních krajských volbách Jaromír Dědeček (ANO). Ve hře je však i starostka Železnice a bývalá ředitelka nemocnice v Jičíně Dana Kracíková (bezp. za STAN).

O hlasy se ještě uchází ředitel ZOO Chleby René Franěk (člen ODS kandidující za Svobodné), redaktorka Marta Martinová (bezp. za Piráty), učitelka v mateřské škole Eva Kotyzová (SPD) a právník Václav Ort (KSČM).

„Mandát obhajuji, protože jsem přesvědčen, že stále mohu naší zemi na tomto místě sloužit. Rád bych pokračoval v práci zejména ve výboru pro zahraniční obranu a bezpečnost. Bezpečí naší země včetně bezpečí energetické soběstačnosti je klíčové téma, které hýbe celou zemí. Každý z nás to vidí na složenkách. Lidé by mě mohli volit, protože snad už vědí, že mandát vykonávám odpovědně. Mým posláním není jenom politika, ale i hospodářství. Správou lesů, rybníků i polí se člověk naučí, že jeho práce ovlivní život jeho dětí i vnuků. Stejný princip promítám i do politiky,“ říká Tomáš Czernin, který kandiduje za KDU–ČSL, ODS aTOP 09.

Výhody obhájce vs. vzpoura voličů

Podle politologa a historika z Historického ústavu Akademie věd a Univerzity Hradec Králové Jana Květiny bude největším konkurentem obhájce senátorského křesla Jaromír Dědeček:

„Tomáš Czernin je favoritem. V první řadě pro něj hovoří, že mandát obhajuje, což je z perspektivy politického marketingu obvyklá výhoda. Dalšími faktory jsou jeho vysoké postavení ve stranické hierarchii a zároveň i politická prezentace postavená podobně jako v případě Karla Schwarzenberga na šlechtickém původu. Ten u části voličstva posiluje zdání spolehlivosti a politické moudrosti.“

„Je pravděpodobné, že do 2. kola postoupí, a Czerninovým hlavním vyzyvatelem bude Jaromír Dědeček. I v jeho případě jde o zkušeného politického matadora, navíc je třeba počítat s tím, že v senátních volbách sehrává často důležitou úlohu vzpoura voličstva vůči stávající vládě. Ti nespokojení se směřováním koalice SPOLU budou mít tendenci inklinovat ke kandidátům ANO, jakožto hlavnímu vyzyvateli,“ odhaduje politolog.

Proti všemocné pětikoalici

Ekonom Jaromír Dědeček jeho slova nepřímo potvrzuje. Vymezení vůči současné vládě je na prvním místě.

„Bezmezná moc pětikoalice, jejích poslanců a senátorů musí skončit. Právě proto kandiduji. Kartel moci, tedy vláda, Sněmovna a Senát, si dělá, co chce, a problémy neřeší. Často se říká, že nynější extrémní situace klade větší nároky i na média, odborníky či intelektuály. Ti bohužel podléhají přesvědčení, že v době krize se kritika nehodí. Ale nejenže se hodí, ale je nezbytně nutná. Současný senátor pro nás nedělá nic. Je čas na změnu,“ říká Dědeček.

Podle svých slov chce v případě zvolení prosazovat nulovou daň z přidané hodnoty na elektřinu, plyn a topení a také na potraviny, minimálně pro roky 2022 a 2023, zastropování cen pohonných hmot, mimořádný příspěvek pro důchodce, vrácení slevy na jízdném pro seniory a studenty či zvýšení rodičovského příspěvku.

Czernin se kritice brání tvrzením, že se mu za šest let podařilo prosadit řadu počinů užitečných i pro jeho region:

„Jsem rád, že se už pracuje na zrychlení železniční tratě mezi Nymburkem a Prahou, a to cestou napojení na vysokorychlostní trať Praha–Poříčany. Tuto variantu jsem na podnět občanů projednával s generálním ředitelem Správy železnic. Snad má aktivita pomůže lidem ušetřit na cestě z Nymburka do Prahy trochu času. Senát se ale primárně zabývá zákony, které dopadají na všechny občany. Schválili jsme například úsporný tarif na energie, podpořili zkrácené úvazky a zvýšení životního minima, snížili jsme odvody na sociální zabezpečení a mnoho další.“

Politolog Květina při zvažování šancí jednotlivých kandidátů poukazuje na obecnou nevýhodu hnutí ANO při volbě ve druhém kole senátních voleb, a to bez ohledu na jednotlivé osobnosti:

„Je třeba připomenout, že hnutí je v senátních volbách dlouhodobě neúspěšné, neboť jeho potenciál blokuje dvoukolový volební systém. Ten způsobuje, že voliči různých stran odmítající osobnost Andreje Babiše budou ve 2. kole volit de facto jakéhokoli demokratického kandidáta proti kandidátovi ANO.“

Černý kůň ze Železnice

Do souboje o Senát chce promluvit i starostka Železnice, krajská zastupitelka a někdejší ředitelka jičínské nemocnice Dana Kracíková.

„Většinu svého profesního života se věnuji zdravotnictví, od toho se odvíjí i moje priority. Máme naprosto chaotické vzdělávání našich zdravotníků, které se každých pár let mění. Chybí zubaři, populace praktických lékařů i pediatrů rychle stárne a nových přichází málo,“ říká Kracíková.

„Naše zdravotnictví není dobře připraveno na to, že v moderní době je obrovské množství duševních chorob. Chybí propojení zdravotního a sociálního systému. Nakonec také pandemie covidu ukázala, že i když máme kvalitní zdravotníky, organizace pandemických opatření silně vázla,“ tvrdí Dana Kracíková. Cestu do horní komory jí mohou zkomplikovat stranické skandály.

„Kandidátka Starostů a nezávislých by mohla být určitým černým koněm senátních voleb na Jičínsku, ovšem za jiné konstelace. Starostové mají v senátních volbách jakožto strana výrazných regionálních osobností zpravidla silnou pozici. Navíc paní Kracíková má v regionu bohatou odbornou i politickou minulost,“ upozorňuje Jan Květina.

„Vzhledem k aktuální situaci Starostů zmítaných skandály se domnívám, že relevantní množství voličů vládní koalice nebude mít důvod podpořit namísto kandidáta Czernina právě kandidátku Starostů. Zatímco v komunálních volbách lze očekávat, že Starostové své stabilní pozice víceméně udrží, v případě senátních voleb, do nichž vládní politika promlouvá výrazněji, je třeba připravit se, že mohou zažít zklamání,“ říká politolog.

Všichni chtějí měnit stav věcí

Svůj obvod chtějí v Senátu reprezentovat i další osobnosti z Jičínska a části Nymburska. Proti Tomáši Czerninovi se vymezuje také zakladatel a ředitel ZOO Chleby a tamní zastupitel René Franěk.

„Nebyl jsem spokojen s činností stávajícího senátora, proto jsem se rozhodl zabojovat a stav věcí změnit. Vystupoval jsem veřejně už proti podpisu Lisabonské smlouvy a vlastně jsem nikdy nedokázal jen tak nečinně přihlížet tomu, co se v naší zemi děje a kam směřuje,“ říká Franěk.

„Mám svůj region rád a chci, aby se tady lidem dobře žilo a naše podniky prosperovaly. Člověk toho dokáže mnohem více, má-li k tomu mandát, proto jsem nakonec kandidaturu přijal. Pokud jde o celostátní témata, na prvním místě jsou nyní levnější a dostupnější energie, naše suverenita a zeštíhlení státu. V našem regionu nás trápí špatná infrastruktura, proto bych se chtěl zasadit o její výstavbu, údržbu a rozvoj. Podporuji snahu starostů o zabránění rušení sedmi místních stavebních úřadů v našem obvodu a budu bojovat za jejich zachování,“ uvádí.

Pirátskou stranu bude ve volbách zastupovat novinářka z Kostomlat nad Labem Marta Martinová:

„Ve všech profesích, jimiž jsem prošla, jsem se setkávala s dopady špatných politických rozhodnutí, která šla spíš na ruku mocným a extrémně bohatým, než aby umožňovala důstojnější život obyčejných lidí. To chci změnit.“

O změně hovoří i kandidátka SPD Eva Kotyzová. Učitelka v mateřské škole by se chtěla věnovat tématům blízkým její profesi:

„Mojí prioritou je oblast předškolního vzdělávání. Na ní stojí veškeré další vzdělávání budoucích generací. Je nutné srovnat podmínky učitelů v mateřských školách s ostatními stupni školského systému, potřebujeme reformu školského zákona o inkluzivním vzdělávání. Senát by měl nyní řešit zejména energetickou krizi, zajištění stabilní ekonomiky a soběstačnost ve všech oblastech.“

Právník a kandidát na senátora za KSČM Václav Ort říká, že by chtěl horní komoře parlamentu vrátit důstojnost.

„Mám dost zkušeností z oblasti hospodářských činností, politiky, sportu a společenského života. Dobře znám náš volební obvod. Troufám si říci, že v tomto regionu je drtivý počet rodin, které mne znají. Nepodílel jsem se na divoké privatizaci, při podnikání jsem se obešel bez jakékoliv dotace,“ vyzdvihuje Ort.

Komunální volby a první kolo voleb do Senátu se uskuteční v pátek a v sobotu 23. a 24. září, druhé kolo senátních voleb v pátek 30. září a v sobotu 1. října.