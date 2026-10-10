Na Královéhradecku se utkalo sedm kandidátů. Kolem 17:30 bylo sečteno asi 50 procent okrsků. Vypadá to, že obhajující senátor a advokát Jan Holásek (Naše Česko a další) skončí.
Černým koněm voleb je trojice žen, které si na Hradecku drží průběžný výsledek přes 20 procent. Jak přibývalo sečtených hlasů, do čela přeskočila náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Jana Hůlková (ANO).
„Konečně je to správně,“ komentovali lidé ze štábu ANO obrat, kde se hnutí dostalo na první místo v komunálních volbách i Jana Hůlková v průběžném pořadí boje o Senát.
Volby 2026 OBRAZEM
Za ní je jednatelka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová (bezp. za ODS, s podporou KDU-ČSL) a předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary Monika Nebeská.
Návrat do vysoké politiky se asi nepovede Martinu Dvořákovi (Demokraté pro Hradecko, tedy STAN, Piráti, TOP 09, Zelení a Hradecký demokratický klub), někdejšímu ministrovi pro evropské záležitosti.
Neuspěje ani bývalý senátor Vladimír Dryml (bezp. za ČSSD – Českou suverenitu sociální demokracie) a hradecký zastupitel Ivan Picek (SPD).
Senátor na Trutnovsku zřejmě obhájí
V souboji na Trutnovsku stanuli čtyři kandidáti. Po sečtení 50 procent okrsků to vypadá, že uspěje už v prvním kole dlouholetý starosta Vrchlabí a senátor Jan Sobotka (bezp. za STAN). V Senátu působí od doplňovacích voleb v lednu 2018. Průběžně má přes 57 procent hlasů, pro úspěch v prvním kole potřebuje nadpoloviční většinu.
Pod čarou tak nejspíš nechá primářku Zuzanu Chovancovou (bezp. za ANO), energetického poradce Hynka Berana (bezp. za PRO) a úpického zastupitele Radka Mráze (SPD).