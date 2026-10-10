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Výsledky voleb: Do Senátu z Hradecka míří ženy, na Trutnovsku výrazně vede Sobotka

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  17:35
Starosta Vrchlabí a senátor Jan Sobotka.

Starosta Vrchlabí a senátor Jan Sobotka. | foto: Senátorský klub - Starostové a nezávislí

Kandidátka do Senátu Jana Hůlová přichází do štábu ANO v Hradci Králové (10....
Předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská kandiduje do Senátu na...
Hrdost. Zuzana Ceralová Petrofová zvládla krize a postavila firmu Petrof na...
Zuzana Ceralová Petrofová, ředitelka královéhradeckého výrobce klavírů a pianin...
28 fotografií
Nové ženské tváře ve volbách do Senátu přitáhly pozornost. Na Královéhradecku do druhého kola může zamířit náměstkyně hejtmana Jana Hůlková (ANO), podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová (bezp. za ODS) nebo předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská (nez.). Na Trutnovsku by mohl obhájit mandát už v prvním kole senátor Jan Sobotka (bezp. za STAN).

Výsledky voleb 2026

Na Královéhradecku se utkalo sedm kandidátů. Kolem 17:30 bylo sečteno asi 50 procent okrsků. Vypadá to, že obhajující senátor a advokát Jan Holásek (Naše Česko a další) skončí.

Starosta Vrchlabí a senátor Jan Sobotka.
Kandidátka do Senátu Jana Hůlová přichází do štábu ANO v Hradci Králové (10. října 2026).
Předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská kandiduje do Senátu na Hradecku jako nezávislá.
Hrdost. Zuzana Ceralová Petrofová zvládla krize a postavila firmu Petrof na nohy.
28 fotografií

Černým koněm voleb je trojice žen, které si na Hradecku drží průběžný výsledek přes 20 procent. Jak přibývalo sečtených hlasů, do čela přeskočila náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Jana Hůlková (ANO).

„Konečně je to správně,“ komentovali lidé ze štábu ANO obrat, kde se hnutí dostalo na první místo v komunálních volbách i Jana Hůlková v průběžném pořadí boje o Senát.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Pirátů v Trojském pivovaru. Příchod kandidátky na primátorku Tereza Nislerová. (10. října 2026)
Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku Pražská lídryně Motoristů Klára Sovová. (10. října 2026)
276 fotografií

Za ní je jednatelka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová (bezp. za ODS, s podporou KDU-ČSL) a předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary Monika Nebeská.

Návrat do vysoké politiky se asi nepovede Martinu Dvořákovi (Demokraté pro Hradecko, tedy STAN, Piráti, TOP 09, Zelení a Hradecký demokratický klub), někdejšímu ministrovi pro evropské záležitosti.

Neuspěje ani bývalý senátor Vladimír Dryml (bezp. za ČSSD – Českou suverenitu sociální demokracie) a hradecký zastupitel Ivan Picek (SPD).

Senátor na Trutnovsku zřejmě obhájí

V souboji na Trutnovsku stanuli čtyři kandidáti. Po sečtení 50 procent okrsků to vypadá, že uspěje už v prvním kole dlouholetý starosta Vrchlabí a senátor Jan Sobotka (bezp. za STAN). V Senátu působí od doplňovacích voleb v lednu 2018. Průběžně má přes 57 procent hlasů, pro úspěch v prvním kole potřebuje nadpoloviční většinu.

Pod čarou tak nejspíš nechá primářku Zuzanu Chovancovou (bezp. za ANO), energetického poradce Hynka Berana (bezp. za PRO) a úpického zastupitele Radka Mráze (SPD).

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