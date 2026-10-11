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Školství musí reagovat na nástup AI, míní pokračující senátor Grulich

Tomáš Hejtmánek
  15:12
Dosavadní první místopředseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Jan Grulich (TOP 09), který v sobotu obhájil mandát ve volebním obvodě Rychnov nad Kněžnou, chce dál pokračovat v práci v senátním výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Rád by zamezil realizaci nepromyšlených nápadů vlády, které mohou školství poškodit. České školy podle něj nyní potřebují naopak podporu, aby se dokázaly adaptovat na technologické i demografické změny ve společnosti.

Výsledky voleb 2026

„Je čím dál méně dětí a my na to musíme reagovat, aby školství bylo stále moderní. Musíme školství nějak zefektivnit, aby měly děti pořád přístup do moderních škol,“ říká Jan Grulich.

Před volbami jste byl prvním místopředsedou senátorského klubu ODS a TOP 09, budete chtít tuto pozici obhajovat?
O tom se budeme bavit až ve chvíli, kdy budeme vědět, jaké máme počty. Pokud se nic nestane, tak bych byl velice rád, abychom zůstali ve stejném klubu. Je asi jedno, jestli budu v nějaké funkci, ale výbor je úplně jasný. Jelikož se cítím nejsilnější ve vzdělávání, chci ve školském výboru zůstat.

Jaké jsou vaše priority na příštích šest let?
Kdo mě tady zná, tak ví, že se celý život zabývám vzděláváním. Je to moje silná stránka, moje expertní stránka. A největší část mé agendy určitě bude školství a vzdělávání. Agendu vzdělávání musí dělat někdo, kdo tomu oboru rozumí. Legislativně to bude největší součást mé práce.

Ředitel Základní a mateřské školy Trivium Plus v Dobřanech Jan Grulich (30. 8. 2019)
Ředitel Základní a mateřské školy Trivium Plus v Dobřanech Jan Grulich (30. 8. 2019)
Jan Grulich sleduje v Deštném v Orlických horách sčítání hlasů v senátních volbách (10. října 2026).
Jan Grulich sleduje v Deštném v Orlických horách sčítání hlasů v senátních volbách (10. října 2026).
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Co by se mělo ve školství změnit nebo naopak udržet a neslevit z toho, jak je to dnes nastaveno?
Podívejme se na dnešní dobu, jak se strašně rychle mění, to je neskutečné. Co se událo za posledních 30 let, to se předtím nestalo za staletí. Já jsem šest let senátorem, a když se podíváte, co se změnilo jen za těch šest let – byl covid, museli jsme se vypořádat s covidem, s následky covidu, do toho přišla ukrajinská krize, přišli uprchlíci z Ukrajiny a museli jsme se vypořádat s integrací dětí z Ukrajiny, a to masově. Zároveň do toho přichází AI, která postaví na hlavu úplně celé vzdělávání. Děti se začínají vzdělávat jinak, mají úplně jiné možnosti, budou jiné nástroje. Školství se musí měnit s dobou.

Jan Grulich

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Jan Grulich je vedle senátorského postu také ředitelem nestátní základní školy Trivium Plus v Dobřanech v Orlických horách. Školu zřizuje stejnojmenná obecně prospěšná společnost, jejímiž zakladateli je kromě soukromých osob také obec Dobřany, která škole poskytla školní budovu.

Součástí školy je také školka v sousední obci Bystré, která sídlí ve víceúčolovém centru ELADA Církve bratrské.

Grulich se v Senátu věnuje především vzdělávání, dosud byl členem výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a také prvním místopředsedou senátorského klubu ODS a TOP 09.

Bohužel, je to pro učitele těžké, protože my připravujeme děti na dobu budoucí a nemůžeme učit, jako před 30 lety, když se toto vše tak výrazně změnilo. Ta výzva je jasná, musíme alespoň trochu držet krok. My to nikdy nepředhoníme a nikdy nevíme, co se stane za 10 za 15 let, až děti vyjdou ze školy. Ale musíme aspoň trochu držet krok. Je to období, které je pro učitele nesmírně náročné, protože i oni se musí učit každý rok novým věcem.

Co by mělo přijít v následujících letech, čemu byste chtěl pomoci, aby se změnilo?
V tuto chvíli, a možná za rok tu bude nějaká nová výzva, je to práce s AI. Jak pracovat s AI, jak učitelé mohou pracovat s AI a jak děti budou pracovat s AI, aby učitelé byli schopní to zachytit. Další věcí je finanční gramotnost. Dnes je daleko snazší někoho připravit o peníze, protože metody jsou daleko sofistikovanější. Už na základní škole je proto potřeba pracovat s finanční gramotností. Další velká výzva, která je asi také důsledkem této doby, je demografie. Je čím dál méně dětí a my na to musíme reagovat, aby školství bylo stále moderní. Musíme školství nějak zefektivnit, aby měly děti pořád přístup do moderních škol.

To konkrétně vidíme u vás v Orlických horách, kde se školy zavírají nebo omezují. Je cestou redukovat jejich počty?
Nejsou to jen Orlické hory. Jsou to všechny oblasti, kromě velkých měst. Do velkých měst se lidé ještě stěhují, třeba do Hradce a okolních vesnic, tam není problém, že by děti ubývaly. Ale vesnice dál a horské oblasti, příhraniční oblasti se vylidňují. Je to však individuální. Vůbec nejde říct, kde co zachovat. Buď má škola děti, funguje a je moderní, případně dokonce se tam sjíždějí děti z okolí, nebo přestala fungovat. Musíme se na to dívat případ od případu.

Ale je naprosto jasné, že děti ubývají a udržet druhý stupeň tam, kde je dvanáct dětí, to není výhodně pro nikoho, ani pro děti, ani pro rodiče, ani na financování. Dáváte do toho spoustu peněz s malým efektem. Děti si zaslouží dobrý kolektiv, sociálně stabilní zázemí, ale moderní školu, která dokáže reagovat na společenské změny. Nemůžeme platit sedm učitelů na druhém stupni kvůli dvanácti dětem.

Výsledky voleb do Senátu: Grulich obhájil křeslo na Rychnovsku, měl jediného protivníka

Jaké vidíte tlaky ve vzdělávání, které by nebyly dobré pro české školství?
Strašně mě překvapuje, jaké nepromyšlené výstřely se teď objevují. Dám jen dva příklady – zrušíme devítku a ušetříme. Bez toho, aby se někdo zamyslel nad přijímačkami, co to dětem přinese, jaký bude přechod na střední školy, kdy to bude... Je to strašně krátkozraké. Druhá věc je – nebudeme dotovat soukromé a církevní školy. Každý, kdo tomu rozumí, pochopí, že církevní a soukromé školy berou nižší dotace ze státního rozpočtu na dítě než školy veřejné. Takže pokud tyto děti přijdou do veřejných škol, státu se to prodraží. Chtěl bych zabránit tomu, aby někdo nepromyšleně ohýbal školství pro nějaký populistický efekt.

Jak hodnotíte senátní kampaň proti Petru Sadovskému (ANO)?
Já jsem ze Sedloňova, on z Dobrušky. Známe se ještě z dob před politikou. Potkali jsme se, a byť jsme z opačného politického tábora, řekli jsme si, že kampaň budeme dělat slušně, bez osobních invektiv a útočení. Myslím, že toho lidé mají plné zuby, jak se mezi sebou dehonestujeme, jak se urážíme. My máme úplně odlišné politické názory, odlišné vnímání světa, ale stejně si po této kampani můžeme sednout a podat si ruku a vůbec si nic nevyčítat. Myslím, že jsme to udrželi oba dva.

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