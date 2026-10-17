Zuzana Ceralová Petrofová skončila v prvním kole senátních voleb na druhém místě s 21,94 procenta hlasů za Dvořákem, který zaznamenal nečekaný úspěch 25,13 procenta.
V druhém kole byla přesto favoritkou. Podpořili ji všichni neúspěšní protikandidáti a v průzkumu agentury STEM pro Českou televizi měla podporu až 70 procent voličů.
Volby 2026 OBRAZEM
Zuzana Ceralová Petrofová vede rodinnou firmu Petrof, která v Hradci Králové už pět generací vyrábí akustické klavíry a pianina. Ve společnosti působí od roku 2000. Nejprve v obchodním oddělení, později se stala jednatelkou a prezidentkou společnosti.