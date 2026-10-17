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Na Hradecku vítězí Ceralová Petrofová, porazila exministra Dvořáka

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  15:21
Kandidátka do Senátu Zuzana Ceralová Petrofová (za ODS) při sledování výsledků...

Kandidátka do Senátu Zuzana Ceralová Petrofová (za ODS) při sledování výsledků druhého kola voleb do Senátu v obvodu Hradec Králové (17. října 2026). | foto: David Taneček, ČTK

Kandidátka do Senátu Zuzana Ceralová Petrofová (za ODS) při sledování výsledků...
Hrdost Zuzana Ceralová Petrofová zvládla krize a postavila firmu Petrof na nohy.
Zuzana Ceralová Petrofová (bezp. za ODS) postoupila na Hradecku do druhého...
(Vpravo) Zuzana Ceralová Petrofová (bezp. za ODS) postoupila na Hradecku do...
12 fotografií
Po sečtení více než 90 procent volebních okrsků je jisté, že křeslo senátora za Hradec Králové získá podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová, která kandidovala jako nestranička s podporou ODS a KDU-ČSL. Získala zatím 60,1 procenta hlasů. Pro jejího vyzyvatele exministra Martina Dvořáka (STAN) hlasovalo 39,9 procenta voličů. Volební účast byla ve druhém kole přes 23 procent.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Zuzana Ceralová Petrofová skončila v prvním kole senátních voleb na druhém místě s 21,94 procenta hlasů za Dvořákem, který zaznamenal nečekaný úspěch 25,13 procenta.

V druhém kole byla přesto favoritkou. Podpořili ji všichni neúspěšní protikandidáti a v průzkumu agentury STEM pro Českou televizi měla podporu až 70 procent voličů.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
Senátní volby, druhé kolo. Senátor Václav Láska. (17. října 2026)
Volební štáb PRAHA SOBĚ. Na snímku Jan Čižinský. (17. října 2026)
87 fotografií

Zuzana Ceralová Petrofová vede rodinnou firmu Petrof, která v Hradci Králové už pět generací vyrábí akustické klavíry a pianina. Ve společnosti působí od roku 2000. Nejprve v obchodním oddělení, později se stala jednatelkou a prezidentkou společnosti.

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