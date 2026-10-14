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Zákony se mění příliš rychle, říká Ceralová Petrofová, která zabojuje o Senát

Tomáš Hejtmánek
  11:52
Hrdost Zuzana Ceralová Petrofová zvládla krize a postavila firmu Petrof na nohy.

Hrdost Zuzana Ceralová Petrofová zvládla krize a postavila firmu Petrof na nohy. | foto:  Petr Kozlík, MAFRA

Podnikatelka a jednatelka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová bude na...
Zuzana Ceralová Petrofová stojí včele hradecké společnosti Petrof už čtrnáctý...
Zuzana Ceralová Petrofová, ředitelka královéhradeckého výrobce klavírů a pianin...
Zuzana Ceralová Petrofová, ředitelka královéhradeckého výrobce klavírů a pianin...
7 fotografií
Podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová chce do Senátu přinést zkušenosti z praxe. Podle ní stát má být předvídatelný a neměnit, co funguje. Vystudovaná magistra farmacie působí od roku 2000 v rodinné firmě Petrof, jejíhož vedení se ujala o čtyři roky později. Byla také členkou Národní ekonomické rady vlády.

Výsledky voleb 2026

Čekala jste, že se v nabídce poměrně silných kandidátů prosadíte do druhého kola?
Věděla jsem, že konkurence bude silná. Do voleb vstoupilo sedm kandidátů s různými profesními i politickými zkušenostmi. Doufala jsem, že postoupím, ale rozhodně jsem to nebrala jako samozřejmost. Během kampaně jsem měla možnost setkat se s mnoha lidmi po celém Hradecku a jejich zájem i podpora pro mě byly velmi povzbudivé. Za každý hlas, který jsem v prvním kole dostala, jsem opravdu vděčná.

Nebyl to risk, postavit se vedle silných osobností, protože v té době už někteří kandidáti byli známí?
Každá kandidatura je do určité míry risk. Já jsem ale nechtěla posuzovat své rozhodnutí podle toho, kdo další kandiduje. Věřila jsem, že mám zkušenosti, které mohu nabídnout. Více než dvacet let vedu výrobní firmu, celý život žiji a pracuji na Hradecku a dlouhodobě se věnuji také otázkám ekonomiky, vzdělávání a podnikání. Do voleb jsem šla s vědomím, že o důvěře rozhodnou voliči. A jak řekl můj manžel: Buď budeš nadávat u televize, nebo s tím běž zkusit něco udělat.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

O čem podle vás svědčí, že hnutí ANO nemá ve druhém kole svou kandidátku?
Myslím, že výsledky senátních voleb odrážejí také celostátní politickou situaci. Během kampaně jsem mluvila s mnoha lidmi a opakovaně jsem slyšela jejich obavy z dalšího zadlužování státu. Návrh rozpočtu se schodkem téměř 400 miliard korun byl jedním z témat, která zmiňovali. Čeští voliči navíc v minulosti opakovaně ukázali, že chtějí politickou moc vyvažovat. Pokud má jedna strana silné postavení ve vládě a Poslanecké sněmovně, může se to promítnout do jejich rozhodování v senátních volbách.

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Máte podporu od svých protikandidátů, co to pro vás znamená?
Podpora lidí, kteří byli ještě před několika dny mými soupeři, pro mě znamená hodně. Velmi si vážím toho, že mě ve druhém kole podpoří Monika Nebeská, Jana Hůlková a nyní také Jan Holásek. V prvním kole jsme měli každý své voliče, své priority a své představy. To, že se nyní dokážeme v některých věcech shodnout, vnímám jako důležitý projev vzájemného respektu – všem nám jde o Hradecko. A za jejich důvěru upřímně děkuji.

Nevadí vám, že vás podpořila i kandidátka ANO paní Hůlková?
Nevadí. Podpora ve druhém kole přece neznamená, že musíme mít na všechno stejný názor. Můžeme se v politických otázkách lišit, mít spory, a přesto se vzájemně respektovat a hledat společnou řeč, hlavně v otázkách prosperity Hradecka. Pro mě je důležitý každý volič. Konec konců senátor je volen na šest let a kdo mě zná, tak ví, že si za svými názory a hodnotami stojím.

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Jaké zkušenosti chcete voličům nabídnout?
Především zkušenosti z podnikání a řízení firmy. Více než dvacet let vedu Petrof, který působí na mezinárodních trzích. Znám odpovědnost za zaměstnance, investice i každodenní rozhodování v době, kdy se ekonomice daří, i když přicházejí problémy. Téměř čtyři roky jsem působila v Národní ekonomické radě vlády, kde jsme se věnovali otázkám české ekonomiky a veřejných financí. Tuto práci jsem vykonávala bez nároku na odměnu. A celý můj život je spojen s Hradeckem, jehož příležitosti i problémy dobře znám.

Senátní volby 2026

Hradecko – II. kolo
Martin Dvořák (STAN)
Zuzana Ceralová Petrofová (nestr. za ODS)

Řekla jste, že chcete do Senátu přinést zdravý rozum, dnes tam není?
To jsem určitě nechtěla říct. V Senátu působí řada zkušených a respektovaných osobností. Zdravým rozumem myslím především praktický přístup k rozhodování. U každého návrhu zákona bych se chtěla ptát, jak bude fungovat v reálném životě, co přinese společnosti a zda nevytváří další zbytečnou administrativu. To je způsob uvažování, na který jsem zvyklá z podnikání. Navíc si myslím, že nemáme měnit to, co funguje. Teď se podle mého názoru mění zákony zbytečně a příliš rychle.

Vedete světoznámou firmu, měl by podle vás stát více podporovat český byznys?
Pro mnoho firem a podnikatelů je zásadní, aby stát zajistil předvídatelné prostředí, srozumitelná pravidla, méně byrokracie a kvalitní vzdělávání. Z vlastní zkušenosti vím, jak důležité je také otevírání zahraničních trhů a podpora exportu. České firmy v mezinárodní konkurenci dokážou obstát. Stát by jim k tomu měl vytvářet dobré podmínky a neměl by jim práci zbytečně komplikovat.

Podnikatelka a jednatelka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová bude na podzim za ODS kandidovat do Senátu v obvodu Hradec Králové. (12. června 2026)
Zuzana Ceralová Petrofová stojí včele hradecké společnosti Petrof už čtrnáctý rok. (21. 12. 2018)
Zuzana Ceralová Petrofová, ředitelka královéhradeckého výrobce klavírů a pianin Petrof.
Hrdost Zuzana Ceralová Petrofová zvládla krize a postavila firmu Petrof na nohy.
7 fotografií

Jaké jsou vaše priority v Senátu?
Za nejdůležitější považuji samotnou legislativní práci. Potřebujeme kvalitní, srozumitelné zákony, které budou fungovat v praxi a nebudou nás brzdit. Právě proto máme Senát, aby se na zákony přicházející z Poslanecké sněmovny podívali lidé s různými profesními zkušenostmi, dokázali odhalit jejich slabiny, navrhnout opravy a v odůvodněných případech je i odmítnout. Z konkrétních témat jsou mi blízké ekonomika, odpovědné veřejné finance, podnikání, vzdělávání a inovace. A samozřejmě chci hájit zájmy Hradecka, především v oblasti dopravy, zdravotnictví, sociální péče a vytváření podmínek, aby mladí lidé měli důvod v našem regionu zůstávat.

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