Čekal jste, že se v nabídce silných kandidátů prosadíte?
Popravdě řečeno ne. Představoval jsem si, že když budu mít štěstí, proklouznu těsně do druhého kola s paní Hůlkovou. Počítal jsem však spíš s tím, že do druhého kola se dostane někdo jiný a já zůstanu pod čarou.
Čemu to přisuzujete? Domníváte se, že si vás voliči stále pamatují jako primátora Hradce Králové?
Kdyby to tak nebylo, asi bych nebyl první. Moje zážitky z ulic jsou přesně tohoto typu. Lidé mi říkali, že jsem oddával jejich syna, vítal je jako nové občánky, jedna paní mi říkala, že mi vybírala sako, když jsem jel poprvé za panem prezidentem Havlem. Takových historek jsem slyšel hrozně moc. Na druhou stranu si myslím, že můj obraz hodně vybledl, jak jsem dvacet let rajzoval po světě. Díky třem rokům ve vládě se lidem vzpomínky nejspíš obnovily a už mě zase vzali jako svého bývalého primátora.
Volby 2026 OBRAZEM
Možná je dobře, že uplynulo tolik let, protože lidé si spíš pamatují ty věci dobré…
Je pravda, že lidská paměť je velmi selektivní a pamatuje si raději věci hezké než ty ošklivé, ale já doufám, že těch ošklivých tu po mně nezůstalo tak moc.
Senátní volby 2026
Nebyl risk, postavit se vedle dalších silných osobností?
Že se chci pokusit o Senát, jsem hlásil dostatečně dlouho dopředu, takže s trochou nadsázky bych řekl, že spíš riskovali ti ostatní, kteří do toho vlaku naskakovali postupně. Když jsem v roce 2025 ohlásil, že už nikam kandidovat nebudu, přišla velmi příjemná vlna vzkazů: To nám teď nemůžeš udělat, STAN tě potřebuje a my tě potřebujeme… Já mám takový mesiášský komplex, že když mi někdo řekne, že je potřeba něco zachraňovat, řeknu si, že musím. Řekl jsem tehdy, že třeba za rok do Senátu. A když potom dopadly volby, jak dopadly, pochopil jsem, že už není kam se schovávat a je potřeba vystavět v Senátu určitou hráz, abychom zabránili nejhorším změnám kurzu.
O čem podle vás svědčí, že hnutí ANO nemá ve druhém kole svou kandidátku?
Nechci se paní Hůlkové dotknout, ale mám nepříjemný pocit, že samo ANO, když vidělo docela nabitý peloton, usoudilo, že v Hradci asi velkou naději nemá. Alespoň z mého pohledu, když jsem chodil po ulicích a po různých akcích, tak jsem paní Hůlkovou v podstatě nikdy nikde neviděl. Ona mezi lidmi nebyla, a jestli sázeli na to, že ji zachrání portrét s Babišem a to, že je za ANO, nevím... Ona vlastně nenabízela nic jiného, než že je za ANO. Určitě k tomu také pomohlo, že ANO začalo v těchto volbách ve velkých městech a ve svých tradičních baštách ztrácet. Zkrátka moje očekávání to nenaplnilo, myslel jsem si, že bude lehce první. Ale nevím, jestli to nebyla strategie ANO, že ty volby vypustí.
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Zuzana Ceralová Petrofová získala podporu od kandidátů neúspěšných v prvním kole. Vnímáte jako hendikep, že vás nikdo z protikandidátů nepodpořil?
Nevnímám to jako hendikep, naopak je to jistá polarizace závěrečného souboje. Není žádným tajemstvím, že se se Zuzanou známe spousty let, troufnu si říct, že jsme dlouholetí přátelé. Tahle situace je asi trochu nekomfortní pro nás oba. Na druhou stranu podpora ze strany ANO, SPD a pana Holáska naznačuje, že strany vládní koalice, o nichž toto celorepublikové hlasování hodně napovědělo, pochopily, že jestli se mají z té dvojice někoho bát, tak jsem to spíš já, a dělají všechno pro to, abych v Senátu nebyl.
Jaké jsou vaše priority v Senátu?
Senát je z ústavy koncipován tak, aby byl orgánem, který zabrání rychlým prudkým změnám kurzu. Státům, které mají jen jednokomorový parlament, hrozí, že když nastoupí zásadně jiná politická orientace, vše se začne předělávat. My máme naštěstí systém nastavený tak, aby se veškerá moc nesoustředila do jednoho mocenského centra a aby se případné změny nedaly udělat přes noc. Z tohoto pohledu myslím, že Senát právě tuto roli teď bude hrát, protože snaha současné vládní garnitury ovládnout všechno, rychle a hned, je úplně zjevná.
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Chci být v Senátu, aby byla chráněna ústavnost, demokratičnost této země, aby byla dál zajištěna ochrana menšin, opozice, občanské společnosti, svoboda a nezávislost médií, svoboda justice. To vše jsou hodnoty, které podle mého názoru jsou v tuto chvíli v ohrožení, protože se dostala k moci struktura, která vnímá demokracii úplně jinak a domnívá se, že většina má právo rozhodnout úplně o všem a na menšinu nemusí brát ohled.
Byl byste senátorem za Hradecko, jaké zkušenosti chcete voličům nabídnout?
Senát je sice hlídač a opravovač zákonů, ale na druhou stranu mandát senátora vychází z jeho okrsku a nemůže se vyhnout určité odpovědnosti za něj. Já jsem objel všechny vesnice, mluvil jsem se spoustou starostů, s lidmi na poutích a snažil jsem se přijít na to, co je jejich zásadní problém, a nevyhýbám se tomu. Mám dvě vize, které by podle mého názoru šlo prosazovat ze senátní úrovně. Je to snaha o výrazně lepší využití potenciálu aglomerace Pardubic a Hradce, s čímž souvisí vrácení do hry vysokorychlostní tratě přes Hradec. To by podle mě výrazně zvýšilo atraktivitu Hradce, přitáhlo investory, pomohlo by to, aby mladí lidé neodcházeli za atraktivnějšími posty jinam.