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Výsledky voleb do Senátu: Grulich obhájí křeslo na Rychnovsku, měl jediného protivníka

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  16:47
Senátor za Rychnovsko Jan Grulich míří k obhajobě mandátu a měl by tak dalších šest let zastupovat region v horní komoře Parlamentu. Zvolení senátora již v prvním kole bylo na Rychnovsku a v části Pardubicka jisté, protože se tu proti sobě postavili jen dva kandidáti. Grulicha vyzval poslanec, krajský zastupitel a radní Dobrušky Petr Sadovský (ANO).

Výsledky voleb 2026

Grulich vedl již od sečtení prvního volebního okrsku. Když se v televizním přenosu objevila informace, že vede poměrem sil 6 ku 4, zazněl sálem penzionu U Matulů v Deštném v Orlických horách potlesk. Právě tam senátor z hor, jak si v kampani říkal, sledoval Grulich sčítání voleb. Popořit ho přišly asi dvě desítky kolegů a příznivců.

„Věříme, že takto to bude vypadat po celou dobu sčítání,“ řekl bezprostředně poté Grulich redaktorovi iDNES.cz.

Jan Grulich sleduje v Deštném v Orlických horách sčítání hlasů v senátních volbách (10. října 2026).
Jan Grulich sleduje v Deštném v Orlických horách sčítání hlasů v senátních volbách (10. října 2026).
Jan Grulich sleduje v Deštném v Orlických horách sčítání hlasů v senátních volbách (10. října 2026).
Jan Grulich sleduje v Deštném v Orlických horách sčítání hlasů v senátních volbách (10. října 2026).
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Další průběh sčítání mu dal za pravdu, po celou dobu si udržoval podobný náskok. Krátce po půl páté, když bylo sečteno zhruba 45 procent okrsků, měl zisk 61 procent hlasů, Sadovskému připadalo zbylých 39 procent.

„Nedělali jsme si žádné průzkumy, ale sledovali jsme sázkové kanceláře. Tam jsem měl docela hezký kurz, až jsem si říkal, že je přehnaný. Takže upřímně mohu říct, že jsem asi byl favoritem, ale nějak jsem se nezamýšlel, v jakém poměru to bude,“ komentoval průběžné výsledky.

Když mu kolegové sdělili, že vede i v Dobrušce, která je domovinou jeho protivníka, ozvalo se upřímné „Yes“. Grulich přiznal, že měl dvě měty, vyhrát a vyhrát v Dobrušce.

Jan Grulich před vstupem do politiky působil jako pedagog a ředitel základní školy Trivium Plus v Dobřanech. Pozici si poté ponechal a v Senátu se věnuje hlavně školství a vzdělávání.

„Praktikujících učitelů nebo ředitelů v Senátu mnoho není. Vnímám to jako benefit,“ uvedl.

Své kandidáty na Rychnovsku postavili jen TOP 09 a ANO. Strany nynější sněmovní opozice nakonec vlastní kandidáty nepostavily a podpořily Grulicha. Pro opozici jde v Senátu o důležitou postavu, je totiž prvním místopředsedou klubu TOP 09 a ODS.

„Dohodli jsme se, že proti mně nebudou stavět někoho vlastního a žádné jiné osobnosti kromě pana Sadovského se nepřihlásily. Možná je to i tím, že kampaň není tak jednoduchá, stojí spoustu času i peněz,“ uvažoval Jan Grulich.

V Senátu se chce i nadále věnovat školství a vzdělávání. Před politiky je podle něj důležitá výzva, aby umožnili oboru adaptovat se na moderní technologie.

„Za posledních 30 let se svět výrazně proměnil, dokonce je výrazně jiný i za šest let, kdy jsem v Senátu. Přišla do toho AI, která postaví na hlavu úplně celé vzdělávání. Ta výzva je úplně jasná – my musíme aspoň trochu držet krok. Nikdy to nedohoníme, nevíme, co bude za 15 let, až děti vyjdou ze školy. Je to období, které je pro učitele velmi náročné, protože se každý rok musejí učit novým věcem,“ nastínil současnost školství Jan Grulich.

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