Senátorem za Náchod bude dosavadní hejtman Červíček, nebo starosta Borůvka

Letošní zájem o první kolo voleb do Senátu je v regionu vůbec nejnižší oproti všem pěti předchozím volbám. K urnám dorazilo pouze 34 procent voličů. Obvod číslo 47 sahá téměř od Hradce Králové po část Broumovska.

Dlouho před sečtením všech hlasů bylo jasné, že Martin Červíček je jasným vítězem prvního kola. Chvíli se jeho náskok dokonce držel nad padesátiprocentní hranicí. Obrovský náskok mu dává velmi dobré vyhlídky pro druhé kolo, ve kterém se střetne s jaroměřským starostou.

„Za důvěru voličů jsem nesmírně vděčný. Mám pocit, že pro celý region žiju každý den od rána do večera. Je to vynikající výsledek,“ řekl Červíček.

Druhé kolo podle něj bude soubojem kandidátů s odlišným pohledem na to, co pro region vzhledem k jejich politickému zázemí mohou udělat. Nedomnívá se, že druhé kolo bude, podobně jako krajské volby, referendem o vládě Petra Fialy.

„Buďto lidé přijdou a řeknou, že Martinu Červíčkovi věří, protože s ním mají nějakou zkušenost a bude fajn, že je v Senátu bude dál zastupovat. Cokoli dělám, dělám jako Martin Červíček. Mám pocit, že za mě mluví výsledky. Nemyslím si, že to bude referendum o vládě.“

Zatím nemá jasno o tom, na co se v kampani před druhým kolem senátních voleb zaměří. „Vůbec jsem nepřemýšlel o tom, co budu dělat mezi prvním a druhým kolem kromě těch standardních věcí. Samozřejmě budu pokud možno co nejvíc v senátním obvodě a pokusím se voliče znovu a znovu přesvědčit, že jsem Martin Červíček, který pro region udělá první a poslední.“

Letos voliči na Náchodsku vybírali pouze ze tří kandidátů, což je za osmadvacet let vůbec nejméně.