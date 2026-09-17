Volby do Senátu na Královéhradecku slibují silný souboj už v prvním kole

Přestože se úvodní dějství odehraje až 9. a 10. října, souboj se pomalu rozehrává již několik měsíců. Zatím spíš jen na sociálních sítích a billboardech, ale o to s větší intenzitou.
Není bez zajímavosti, že stejně jako v komunálních i celostátních volbách lze i v těch senátních pozorovat trend srůstání různých politických uskupení. Například obhajující senátor Jan Holásek má v zádech pět subjektů, tedy stejný počet jako exministr a bývalý hradecký primátor Martin Dvořák.
Prezidentka světoznámé hradecké značky Zuzana Ceralová Petrofová je nestraník, ale v boji o mandát ji podporují ODS a KDU-ČSL, tedy dvě strany s působivou tradicí a silou.
Za náměstkyní hejtmana Janou Hůlkovou pak stojí armáda voličů a hnutí ANO.
Monika Nebeská je nezávislá, ale nikoli neznámá. Ostatně časopis Forbes předsedkyni Zelinářské unie Čech a Moravy zařadil mezi 150 nejvlivnějších žen v Česku.
Někdejšího senátora Vladimíra Drymla neodradil ani mizerný výsledek 1,17 procenta z roku 2020 a zkouší to znovu, tentokrát za ČSSD Českou suverenitu sociální demokracie.
Za svou SPD kandiduje hradecký zastupitel Ivan Picek.
„Uvidíme souboj těžkých vah“
V posledních senátních volbách v obvodu 45 v prvním kole kandidovalo 11 uchazečů. Letos jen sedm.
„Kromě scelovacích tendencí je to snaha jednotlivých stran a uskupení vygenerovat už pro první kolo co nejsilnějšího společného kandidáta navzdory dílčím programovým rozdílům. I proto je počet letošních relevantních senátorských kandidátů nižší než v předchozím případě roku 2020. Vedlejším dopadem této tendence je pak pochopitelně i skutečnost, že už v prvním kole uvidíme souboj těžkých politických, respektive osobnostních vah,“ řekl Jan Květina, historik a politolog z Historického ústavu Akademie věd a Univerzity Hradec Králové.
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Zatímco v roce 2020 se Jan Holásek mohl spolehnout na silnou základnu HDK a TOP 09, letos je vše jinak. Koaliční hádanice po komunálních volbách před čtyřmi lety senátora v Hradci Králové poslaly do opozice a podporu primátorčina HDK, TOP 09, ale i Starostů, Pirátů a Zelených si zasloužil Martin Dvořák.
Nynější senátor tak kandiduje za uskupení nazvané Jan Holásek – společný kandidát Našeho Česka, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů a Volby pro město.
Exhibice na Facebooku
Nejen Jan Holásek a Martin Dvořák mohou nyní v kampani připomínat supermany. Jejich internetové stránky má na starosti profesionální tým. Senátor skládá účty, představuje své vize, vysvětluje postoje a prezentuje se širokým okruhem podporovatelů. Exministr burcuje, emotivně vyzývá, chápe a naslouchá jako pravý demokrat, jeho volební program zaujme široké vrstvy.
Oba téměř denně zásobují své sociální sítě. Jan Holásek si buduje image sportovce snímky z posilovny, nedávného Ironmana nebo z drsných norských ostrovů. Pořádá soutěž o vstupenky do dvorského Safari parku, svolává ryze komunální i evropské ankety.
Martin Dvořák vyráží do ulic s mikrofonem, zve na grilování, obráží srazy a poutě a kromě jiného si dal závazek, že navštíví všechny obce a vesnice ve volebním obvodu číslo 45.
Lepší výchozí pozici má podle politologa nejspíš Jan Holásek. „Do karet mu hraje, že pozici obhajuje a má za sebou šestiletou senátorskou zkušenost doplněnou o souběžné regionální působení. Ačkoliv to s sebou pochopitelně nese i rizika v podobě voličského zúčtování, u senátních voleb se projevuje výhoda obhajování mandátu obvykle nejvýrazněji, protože je obtížnější vyčítat jim v antikampani konkrétní selhání či nedostatky,“ upozornil Jan Květina.
Podle něj může senátor posbírat hlasy díky prvnímu testu voličské podpory pro platformu Naše Česko Martina Kuby.
Sebeprezentace především
Riziko u obou kandidátů však Jan Květina vidí právě v možném paradoxu sebeprezentace:
„Jak pan Holásek, tak pan Dvořák razí silnou kampaň hraničící mnohdy až s určitým kultem politika coby nadčlověka, který by měl ve všech svých rolích pracovat na dvě stě procent, a navíc vykazovat nezištnost svých motivů. To je však pochopitelně dvojsečná zbraň, neboť na některé voliče může toto pojetí působit trochu jako přehnané a obezřetnost vzbuzující chlubení.“
Zuzana Ceralová Petrofová také znásobila svou aktivitu na sociálních sítích. Často sdílí byznysová a petrofácká videa, vždy ji zdobí dobrý outfit a je lhostejné, zda právě vaří, poslouchá muziku na festivalu nebo se účastní posvícení.
Jana Hůlková jde na svou kampaň rafinovaně a coby náměstkyně hejtmana pro sociální oblast na Facebooku nejčastěji vyvěšuje příspěvky na téma péče, charita, benefice nebo nákup nových sanitek.
„Hlavní síla kandidatury Zuzany Ceralové Petrofové tkví v jejím výrazném regionálním zakotvení a sepětí s rodinnou tradicí. Podíváme-li se na rysy její kampaně, můžeme pozorovat, že pro ty voliče, kteří neřeší primárně ideologické půtky a zároveň tíhnou k politicky nezatížené minulosti, může být konzervativní ladění kampaně Petrofové trefou do černého,“ všiml si hradecký politolog.
„Kandidátka značně staví na motivu celoživotního studijního i profesního sepětí s městem a krajem, jakož i na prvku dlouhověké úcty k minulosti,“ řekl politolog Květina.
Kdo tu „skutečně maká“?
Jan Květina odhadl, že kampaň Jany Hůlkové bude stavět na vymezování se vůči představitelům bývalé vládní koalice a vyzývání k výměně senátorů za ty, co rétorikou Andreje Babiše „skutečně makají“.
„Jana Hůlková může na jedné straně těžit z regionálního působení v pozici náměstkyně hejtmana, ale při srovnání s jinými regiony přece jen nejde o političku, jež by v uskupení Andreje Babiše patřila mezi klíčové tváře,“ hodnotí politolog.
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„Obvyklé fungování dvoukolového systému by mohlo přinést častý výsledek, kdy proti kandidátce hnutí ANO coby reprezentantce voličsky nejsilnější platformy postoupí do druhého kola jeden z trojice Dvořák – Ceralová Petrofová – Holásek. Ale právě síla všech těchto tří kandidátů slibuje napětí, zda kandidátka hnutí ANO nakonec nebude vyřazena už po prvním kole,“ doplnil politolog.