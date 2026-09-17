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Volby do Senátu na Královéhradecku slibují silný souboj už v prvním kole

Petr Záleský
  13:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Zuzana Ceralová Petrofová, ředitelka královéhradeckého výrobce klavírů a pianin...
Bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, který kandiduje na...
Senátor Jan Holásek
Advokát Jan Holásek obhajuje mandát senátora na Hradecku. Do komunálních voleb...
15 fotografií
K dramatickému souboji podle všeho dojde už v prvním kole senátních voleb v obvodu Hradec Králové. Kandidátů je tentokrát sedm. Proti Janu Holáskovi, který mandát obhajuje, jdou třeba známé podnikatelky Zuzana Ceralová Petrofová a Monika Nebeská či bývalý ministr a někdejší hradecký primátor Martin Dvořák.

Přestože se úvodní dějství odehraje až 9. a 10. října, souboj se pomalu rozehrává již několik měsíců. Zatím spíš jen na sociálních sítích a billboardech, ale o to s větší intenzitou.

Není bez zajímavosti, že stejně jako v komunálních i celostátních volbách lze i v těch senátních pozorovat trend srůstání různých politických uskupení. Například obhajující senátor Jan Holásek má v zádech pět subjektů, tedy stejný počet jako exministr a bývalý hradecký primátor Martin Dvořák.

ilustrační snímek
Zuzana Ceralová Petrofová, ředitelka královéhradeckého výrobce klavírů a pianin Petrof.
Bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, který kandiduje na Královéhradecku za hnutí STAN, na tiskové konferenci Liberálně ekologické strany (LES), která ho také podporuje. (27. srpna 2026)
Senátor Jan Holásek
15 fotografií

Prezidentka světoznámé hradecké značky Zuzana Ceralová Petrofová je nestraník, ale v boji o mandát ji podporují ODS a KDU-ČSL, tedy dvě strany s působivou tradicí a silou.

Za náměstkyní hejtmana Janou Hůlkovou pak stojí armáda voličů a hnutí ANO.

Monika Nebeská je nezávislá, ale nikoli neznámá. Ostatně časopis Forbes předsedkyni Zelinářské unie Čech a Moravy zařadil mezi 150 nejvlivnějších žen v Česku.

Někdejšího senátora Vladimíra Drymla neodradil ani mizerný výsledek 1,17 procenta z roku 2020 a zkouší to znovu, tentokrát za ČSSD Českou suverenitu sociální demokracie.

Za svou SPD kandiduje hradecký zastupitel Ivan Picek.

„Uvidíme souboj těžkých vah“

V posledních senátních volbách v obvodu 45 v prvním kole kandidovalo 11 uchazečů. Letos jen sedm.

„Kromě scelovacích tendencí je to snaha jednotlivých stran a uskupení vygenerovat už pro první kolo co nejsilnějšího společného kandidáta navzdory dílčím programovým rozdílům. I proto je počet letošních relevantních senátorských kandidátů nižší než v předchozím případě roku 2020. Vedlejším dopadem této tendence je pak pochopitelně i skutečnost, že už v prvním kole uvidíme souboj těžkých politických, respektive osobnostních vah,“ řekl Jan Květina, historik a politolog z Historického ústavu Akademie věd a Univerzity Hradec Králové.

Kandidáti ve volbách do Senátu 2026. Kdo z nich se nakonec stane senátorem?

Zatímco v roce 2020 se Jan Holásek mohl spolehnout na silnou základnu HDK a TOP 09, letos je vše jinak. Koaliční hádanice po komunálních volbách před čtyřmi lety senátora v Hradci Králové poslaly do opozice a podporu primátorčina HDK, TOP 09, ale i Starostů, Pirátů a Zelených si zasloužil Martin Dvořák.

Nynější senátor tak kandiduje za uskupení nazvané Jan Holásek – společný kandidát Našeho Česka, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů a Volby pro město.

Exhibice na Facebooku

Nejen Jan Holásek a Martin Dvořák mohou nyní v kampani připomínat supermany. Jejich internetové stránky má na starosti profesionální tým. Senátor skládá účty, představuje své vize, vysvětluje postoje a prezentuje se širokým okruhem podporovatelů. Exministr burcuje, emotivně vyzývá, chápe a naslouchá jako pravý demokrat, jeho volební program zaujme široké vrstvy.

Oba téměř denně zásobují své sociální sítě. Jan Holásek si buduje image sportovce snímky z posilovny, nedávného Ironmana nebo z drsných norských ostrovů. Pořádá soutěž o vstupenky do dvorského Safari parku, svolává ryze komunální i evropské ankety.

Martin Dvořák vyráží do ulic s mikrofonem, zve na grilování, obráží srazy a poutě a kromě jiného si dal závazek, že navštíví všechny obce a vesnice ve volebním obvodu číslo 45.

Lepší výchozí pozici má podle politologa nejspíš Jan Holásek. „Do karet mu hraje, že pozici obhajuje a má za sebou šestiletou senátorskou zkušenost doplněnou o souběžné regionální působení. Ačkoliv to s sebou pochopitelně nese i rizika v podobě voličského zúčtování, u senátních voleb se projevuje výhoda obhajování mandátu obvykle nejvýrazněji, protože je obtížnější vyčítat jim v antikampani konkrétní selhání či nedostatky,“ upozornil Jan Květina.

Podle něj může senátor posbírat hlasy díky prvnímu testu voličské podpory pro platformu Naše Česko Martina Kuby.

Sebeprezentace především

Riziko u obou kandidátů však Jan Květina vidí právě v možném paradoxu sebeprezentace:

„Jak pan Holásek, tak pan Dvořák razí silnou kampaň hraničící mnohdy až s určitým kultem politika coby nadčlověka, který by měl ve všech svých rolích pracovat na dvě stě procent, a navíc vykazovat nezištnost svých motivů. To je však pochopitelně dvojsečná zbraň, neboť na některé voliče může toto pojetí působit trochu jako přehnané a obezřetnost vzbuzující chlubení.“

Zuzana Ceralová Petrofová také znásobila svou aktivitu na sociálních sítích. Často sdílí byznysová a petrofácká videa, vždy ji zdobí dobrý outfit a je lhostejné, zda právě vaří, poslouchá muziku na festivalu nebo se účastní posvícení.

Jana Hůlková jde na svou kampaň rafinovaně a coby náměstkyně hejtmana pro sociální oblast na Facebooku nejčastěji vyvěšuje příspěvky na téma péče, charita, benefice nebo nákup nových sanitek.

„Hlavní síla kandidatury Zuzany Ceralové Petrofové tkví v jejím výrazném regionálním zakotvení a sepětí s rodinnou tradicí. Podíváme-li se na rysy její kampaně, můžeme pozorovat, že pro ty voliče, kteří neřeší primárně ideologické půtky a zároveň tíhnou k politicky nezatížené minulosti, může být konzervativní ladění kampaně Petrofové trefou do černého,“ všiml si hradecký politolog.

„Kandidátka značně staví na motivu celoživotního studijního i profesního sepětí s městem a krajem, jakož i na prvku dlouhověké úcty k minulosti,“ řekl politolog Květina.

Kdo tu „skutečně maká“?

Jan Květina odhadl, že kampaň Jany Hůlkové bude stavět na vymezování se vůči představitelům bývalé vládní koalice a vyzývání k výměně senátorů za ty, co rétorikou Andreje Babiše „skutečně makají“.

„Jana Hůlková může na jedné straně těžit z regionálního působení v pozici náměstkyně hejtmana, ale při srovnání s jinými regiony přece jen nejde o političku, jež by v uskupení Andreje Babiše patřila mezi klíčové tváře,“ hodnotí politolog.

Do voleb v Hradci jde jen deset uskupení. Spojují síly, aby hlasy nepropadly

„Obvyklé fungování dvoukolového systému by mohlo přinést častý výsledek, kdy proti kandidátce hnutí ANO coby reprezentantce voličsky nejsilnější platformy postoupí do druhého kola jeden z trojice Dvořák – Ceralová Petrofová – Holásek. Ale právě síla všech těchto tří kandidátů slibuje napětí, zda kandidátka hnutí ANO nakonec nebude vyřazena už po prvním kole,“ doplnil politolog.

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