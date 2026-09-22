Senátor vs. poslanec. Boj o Senát na Rychnovsku bude jasný po prvním kole

Mandát bude obhajovat senátor, pedagog a ředitel soukromé školy v Dobřanech v Orlických horách Jan Grulich (TOP 09).
Proti němu se postaví poslanec, krajský zastupitel a radní Dobrušky Petr Sadovský (ANO).
Nikdo další se nepřihlásil, i když se spekulovalo třeba o bývalém hejtmanovi a nynějším starostovi Rokytnice v Orlických horách Jiřím Štěpánovi (My), který je nyní náměstkem hradeckého hejtmana pro regionální rozvoj. Štěpán však začátkem srpna oznámil, že se chce dál soustředit na komunální a krajskou politiku.
„Rychnovsko je region, který velmi dobře znám a ke kterému mám blízko. Kandidaturu jsem proto zvažoval velmi vážně, také na základě četných výzev a nabídek. Nakonec jsem ale dospěl k závěru, že mou největší odpovědností je dokončit práci, kterou jsme společně začali. V kraji máme rozpracované projekty, které mohou lidem skutečně pomoci, a stejně tak cítím silný závazek vůči obyvatelům Rokytnice,“ uvedl Jiří Štěpán.
Do klání o Senát se tentokrát nezapojil kandidát KSČM Josef Lukášek, který o post na Rychnovsku usiloval už dvakrát, ani bývalá poslankyně za ČSSD a později SPD Vladimíra Lesenská.
Před šesti lety se přitom o Senát na Rychnovsku ucházelo osm kandidátů. Z prvního kola tehdy vedle současného senátora Jana Grulicha postoupil končící senátor Miroslav Antl, který krátce před volbami založil nové hnutí Za občany (dříve kandidoval za ČSSD).
Grulich tehdy získal v prvním kole 9 472 hlasů, Antl o 800 hlasů více, avšak ve druhém kole téměř čtvrtina jeho voličů zůstala doma, zatímco Grulichova podpora stoupla na 11 432 hlasů. Antla tak porazil poměrem 60 ku 40 procentních bodů.
Strany podpořily senátora
Nabídku kandidovat do Senátu přiznal nedávno v rozhovoru pro MF DNES také majitel zámku v Kostelci nad Orlicí František Kinský, kterého veřejnost zná jako průvodce televizním pořadem Modrá krev. Rozhodl se ji však odmítnout.
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Strany nynější sněmovní opozice nakonec vlastní kandidáty nepostavily a podpořily Grulicha. Pro opozici jde v Senátu o důležitou postavu, je totiž prvním místopředsedou klubu TOP 09 a ODS.
„Dohodli jsme se, že proti mně nebudou stavět někoho vlastního a žádné jiné osobnosti kromě pana Sadovského se nepřihlásily. Možná je to i tím, že kampaň není tak jednoduchá, stojí spoustu času i peněz,“ uvažuje Jan Grulich.
Přesilovka, kontruje poslanec
Petr Sadovský na podpoře protikandidáta postavil část své kampaně. Souboj akcentuje jako střet šesti proti jednomu:
„Na Rychnovsku jsme jen dva kandidáti. Za jedním stojí šest stran: TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN, Piráti a LES. Tím druhým kandidátem jsem já. Taková malá férová přesilovka,“ napsal na svém facebooku, byť dodává, že nejde o útok na protikandidáta.
Sadovský by chtěl v Senátu pokračovat v oblastech, kterým se věnuje ve Sněmovně jako poslanec. Jde především o téma bezpečnosti.
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„Chtěl bych navázat na svou práci v bezpečnostní oblasti. Jsou to věci jako obrana, nelegální migrace nebo třeba vězeňství,“ řekl.
Zaměřit se chce také na propojování osobností či organizací z regionu s partnery v Praze. Chce také více naslouchat lidem v regionu a být více vidět na veřejnosti.
Odmítá, že by byl v regionu málo
Právě to někdy kritici Grulichovi vyčítali. Oproti dřívějšímu senátoru Antlovi, který brázdil region ve svém polepeném obytném voze, byl Grulich méně vidět.
Senátor to však odmítá: „Nejbližší mi je školství a vzdělávání, proto jsem byl v mnoha školách a mnoho škol jsem vzal do Senátu. Starostům pomáhám s výběrovými řízeními na vedení škol, pořádáme u nás workshopy pro ředitele, aby se podívali třeba na naše bufetové stravování (v Dobřanech). Navštívil jsem řadu akcí a musím říct, že jsem pyšný na náš region, kolik tu máme lidí, kteří se starají, aby fungoval a vypadal lépe.“
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Grulich by se v Senátu i nadále chtěl věnovat školství a vzdělávání, v nichž má dlouholetou praxi. Přestože před šesti lety vstoupil do Senátu, zůstal dál ředitelem na soukromé škole v Dobřanech a má tak neustále spojení s praxí.
„Praktikujících učitelů nebo ředitelů v Senátu mnoho není. Vnímám to jako benefit,“ říká Jan Grulich.
Přitom věří v pokračování konstruktivní spolupráce s ministrem školství Robertem Plagou: „Věřím, že pan Plaga bude mít dobré návrhy a že nedávné výkřiky z vlády o financování soukromých škol byly jen plácnutím do vody. Vedlo by to k ještě větším výdajům pro státní rozpočet, protože žáci by se přesunuli do veřejných škol, které jsou pro stát dražší.“