Jsem specialista na kraj. Někoho možná šokuju, přiznává lídr starostů Cogan

Kdyby v krajských volbách kandidoval za poněkud konzervativnější uskupení než za liberální Starosty, zřejmě by dostal školení, jak si vytvořit obraz cílevědomého a neochvějně pevného muže. Rudolf Cogan však na sebe bez okolků prozradí, že krajská politika je pro něj stropem a že nehodlá šplhat výš. Uvědomuje si ale, že coby jednička Čtyřkoalice STAN, TOP09, HDK a LES se značným voličským potenciálem se stal vážným kandidátem na hejtmana.

„Myslím, že sám jsem dostatečně šokujícím kandidátem. Možná přinejmenším neobvyklým,“ říká o sobě dosavadní náměstek hejtmana pro oblast financí.

Odstřihli jste se od vítězné koalice s ODS a Východočechy z roku 2020. Už vás nebavila role toho druhého vzadu a chcete hrát dominantnější roli?

Ano, je to jedna z možných interpretací. Mně se s Martinem Červíčkem vlastně spolupracuje dobře, ale nevadí mi, že jsem teď jedničkou. Je to tak, že uplynulé čtyři roky jsem musel trochu držet lajnu, kdežto teď budu samostatnější hráč. Je to tak.

Bylo ono odstřižení Starostů na příkaz shora?

Byl to víceméně normální vývoj. Možná byl ale problém, že se neudržela koalice a ještě se navíc přidali i lidovci. A to už bylo najednou něco jiného. Kdyby zůstala stará koalice, možná by se to po stranické linii ještě udrželo. Pak už to pro STAN nebylo tak komfortní.

Lidovci však v koalici nepůsobí dojmem nějakého třecího kamene...

Máte pravdu, to opravdu nejsou. My jsme chtěli zopakovat vítězství ve stejném formátu. Byl na to i konsensus, ale pak se to najednou začalo lišit a já jsem trochu ztratil tu pevnou půdu a musel přistoupit na to, že buď půjdeme sami, anebo v koalici trochu jiné. Můj argument zněl, že vítězná sestava se nemění. Ale ta vítězná sestava už nebyla možná, byla širší, možná i lepší, ale prostě jiná.

Odhaduji, že značka STAN potřebuje být vidět před volbami do Poslanecké sněmovny v příštím roce, do kterých chce jít samostatně.

V kraji úplně ne, ale z vládního hlediska každá strana kandiduje ráda sama, když má tu sílu. Opravdu chce být vidět. Na kraji nám ale určitě nikdo neříkal, že bychom nemohli být v jedné koalici s ODS. Bylo to naše rozhodnutí a vlastně i trochu proti mně, protože mně by nevadilo, kdyby vítězná koalice přežila na stejné platformě.

Vy sám se příští rok do Sněmovny kandidovat nechystáte?

Já jsem specialista na kraj. Vlastně jednoduchý člověk. (smích)

Pro vás osobně tedy krajské volby žádnou generálkou ani testem nejsou. Ale pro Starosty to může být naopak.

Já nikomu ambice brát nechci. Na kandidátce máme mladé třicátníky, kteří v krajských volbách mohou uspět. A když se svůj úspěch okamžitě budou snažit přetavit i v parlamentních volbách, mě to určitě urážet nebude. On to totiž stupínek výš je. Ale pro mě je konečná tady, na kraji. Zároveň jsem rád, že máme na kandidátce poslance i senátory. Nevadilo by mi, kdyby se ministr Martin Dvořák zároveň stal krajským zastupitelem. Bylo by skvělé, kdyby v Praze mohl reprodukovat naše problémy někdo další.

Je pravda, že Martin Dvořák je na 49. místě kandidátky hodně viditelný.

A je strašná škoda, že nebyl úplně poslední, padesátý, to je ten prestižní post. To je ale věcí dohody a tentokrát vyšlo poslední místo na topku. Poslední místo je kvalitní vstupenkou. (smích)

Říkáte, že netoužíte po vyšším stupínku. Jenže jste lídr a tím se hlásíte o post hejtmana.

To je jasné! Vím, do čeho jdu.

Povolební koaliční spojenectví se Silnými lídry pro kraj v čele s ODS určitě nezavrhujete, přestože do voleb jdete bez nich. Už se nějaká jednání konala?

Samozřejmě bychom chtěli vytvořit koalici na současné platformě, plus klidně s Hlasem samospráv, to by pro nás nebyl problém. Já jsem byl na městě zvyklý dávat dohromady velké koalice, nikoli ty s nejtěsnější většinou. Pro mě je přirozené, že rada by vlastně měla být jen takovým zmenšeným zastupitelstvem. Za mě to není problém.

S jakým výsledkem byste byl ve volbách spokojen?

Chtěl bych, abychom skončili třetí. Jenže kampaň vlastně teprve začíná a my můžeme i vyhrát. Před čtyřmi lety jsme také začínali možná i jako podceňovaní, a nakonec jsme volby vyhráli.

Takových deset mandátů byste bral?

Ale na vítězství jich bude potřeba 11 nebo 12. Principiálně chci vyhrát jako strana i jako jednotlivec. Reálně nám však předvolební průzkumy ukazují sedm až osm mandátů. V tento okamžik. Dva týdny před volbami je ale strašně dlouhá doba.

Takže chystáte do závěru dravou kampaň?

Nemáme tolik peněz a musíme se soustředit na ten pravý čas. Nemůžeme dělat kampaň celé prázdniny. Zároveň ale nejsme amatéři.

Vsadíte na léčbu šokem jako některé jiné strany?

To určitě ne, já sám jsem dostatečně šokujícím kandidátem. Možná přinejmenším neobvyklým. Tím, co dělám a jak se chovám. Já jsem asi jeden z mála, který dělá kraj vědecky, jsem vlastně správní vědec. Kde kandiduje člověk, který chce dělat jen kraj? Maximálně ještě Martin Půta (hejtman Libereckého kraje – pozn. red.) nebo Petra Pecková (hejtmanka Středočeského kraje – pozn. red.). Já jsem exekutivec. Umím psát právní normy, uživil bych se, ale to se nedělá ve Sněmovně, ale hlavně na ministerstvu spravedlnosti. Možná až budu starší a klidnější. Přijde mi to ale málo vzrušující, i když to umím.

V krajské politice vzrušení nacházíte?

Jasně! Já mám opravdu rád ten rychlý vývoj například po volbách, když se dává dohromady koalice.

Už jste řekl, s kým byste do vlády šli. S kým naopak rozhodně spolupráci vylučujete?

To máme jasné, Je to ANO, SPD a komunisté. To jsem dostal za úkol.

To není vaše přesvědčení?

To je dohoda koalice, ale zároveň přesvědčení vedení jednotlivých stran v naší koalici. I když... Možná by to tolik nevadilo, ale my v kraji jsme se takto vymezili a dodržíme to. Třeba by nebylo špatné mít v koalici nějakého tragéda. Nejhorší je člověk, který je hloupý, ale zároveň chce něco dělat. To je teprve tragédie.

Vy jste se na kraji s takovými tragédy setkal?

Přijde mi, že lidé v současném vedení mají rozum i svůj obzor a nemlátí do stolu. Já bych asi v Praze také příliš nepomohl.

Mají podle vás tu povolební nespolupráci s hnutím ANO danou i Silní lídři pro kraj?

Nevím a je mi to jedno.

Považujete sám sebe za úspěšného náměstka hejtmana a současnou koalici za úspěšnou?

Kdybych porovnal koalici v Královéhradeckém kraji s ostatními, jen málo jich bude tak progresivních. My se navzájem i sledujeme a soutěžíme spolu. Máme velmi silné stránky, které velmi dobře umíme, a jsme na špici. To je sice subjektivní hodnocení, ale já osobně se o to starám a porovnávám si to s jinými. Dobrá a v IT technologiích pokroková je například i Vysočina, i když udělala tu chybu, že si uložila skoro tři miliardy korun do zkrachovalé banky Sberbank. To je ale chybička, která ten dojem úplně zkazí.

V jakých oblastech jste byli pokrokoví vy?

V investování a čerpání dotací. My jsme tu opravdu schopní ty peníze nabrat a zároveň utratit. Něco jako průtokový ohřívač. Přitom ostatní kraje to tak zdaleka nemají. My si dlouho dopředu chystáme jednotlivé projekty, pak se najednou vypíší, ale my už je tam máme.

V čem jste naopak mohli být lepší?

Mými projekty jsou silnice a nemocnice. Proto bych si dokázal představit více peněz právě do silnic.

Jaká největší výzva leží v dalším volebním období před Královéhradeckým krajem?

Náchodská nemocnice a nový pavilon za dvě miliardy. Není takový problém to postavit, ale naprojektovat, aby to mělo budoucnost, provozní užitečnost a nákladovost.

A do školství se další řez po slučování různých škol už nechystá?

Na jednu stranu musíme vyjít vstříc poptávce a pak motivovat to, co kraj potřebuje, tedy například zdravotnictví. Já jsem letitý zastánce gymnázií. Podle mě má smysl, když se člověk třeba za dva měsíce dokáže naučit základy cizího jazyka. Zároveň jsem zastáncem koncentrace škol. Na co malé školy pro stovku lidí? Podle mě má smysl v 15 letech přijít na kampus do Trutnova, opustit rodiče, potkat se s lidmi z celého kraje a být celý týden na pořádné škole. Obrazně řečeno poznávat nové holky, ne jen ty z vesnice.