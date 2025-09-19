Máme nabídku řešení, která jsou reálná. Politika mě nesežere, říká Vesecká

Petr Záleský
  9:30
Na 15 let se ztratila z prvních novinových stran i televizních obrazovek, ale její jméno i tvář většina lidí nezapomněla. A to by pro ni mohla být ve volbách obrovská výhoda. Seriál rozhovorů s lídry voleb do Sněmovny otevírá známá právnička, někdejší nejvyšší státní zástupkyně a jednička strany Motoristé sobě v Královéhradeckém kraji Renata Vesecká.
Lídryně Motoristů sobě v Královéhradeckém kraji Renata Vesecká

Lídryně Motoristů sobě v Královéhradeckém kraji Renata Vesecká | foto: Martin Veselý, MAFRA

Renata Vesecká
6 fotografií

Před devíti měsíci se stala bezpečnostní expertkou strany a už v březnu bylo jasné, že za ni bude kandidovat do Poslanecké sněmovny. A protože měla vždy nejblíž k východním Čechám, stala se volební jedničkou Motoristů v Královéhradeckém kraji.

„Současnou vládu považuji za něco, co opravdu neprospívá celé republice a životu lidí. Je také potřeba prosadit změny, které tato někdejší pětikoalice není schopná realizovat. I z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro pravicovou, ale opoziční stranu. ODS také bývala pravicová, ale v koalici se naprosto odchýlila od svých zásadových hodnot,“ vysvětluje Renata Vesecká své pohnutky pro vstup do vysoké politiky.

Volební kalkulačka 2025

Přestože coby státní zástupkyně jste byla spojována s několika politickými stranami, donedávna jste zůstala nestranná. Neobáváte se, že politika zcela zničí vaše iluze o vidění světa a „nesežere“ vás?
To vážně nemám. Už jen z toho důvodu, že jsem toho v životě už zažila spoustu. Sice jsem celoživotně právník a nikdy jsem nebyla členem žádné politické strany, ale právo má k politice velmi blízko, protože je to taková propojená nádoba. A mé zkušenosti jsou myslím zcela dostatečné na to, aby mě nic nesemlelo. Mám jasné představy, jak bych v politice chtěla fungovat, a určitě jsem si jistá, že se sežrat nenechám.

Jestliže jsou Motoristé populistickou pravicovou stranou, potom to, co říkají, jsou také schopni realizovat.

Jak se to mělo s vaší loňskou kandidaturou do Senátu za hnutí ANO? Prý jste volby vzdala z osobních důvodů. Nechci být indiskrétní, ale můžu se zeptat, jak to bylo?
Osobní důvody to byly tak napůl. Tehdy jsem opravdu byla oslovena hnutím ANO kandidovat v Teplicích. Senát je orgán, který má se svými pravomocemi velký vliv na konkrétní dopady legislativy, která když projde Poslaneckou sněmovnou, musí projít dalším schvalováním. Kandidaturu jsem tedy přijala, nicméně posléze projevil zájem kandidovat hejtman Ústeckého kraje. A protože on je na rozdíl ode mne členem ANO a naprosto rozumím tomu, že podporu dostane spíš člen strany oproti nestraníkovi, za kandidaturu jsem poděkovala a přenechala ji Janu Schillerovi.

Proč tedy do politiky nejdete v dresu ANO, ale za Motoristy?
Byla jsem oslovena panem Macinkou coby poradce pro oblast spravedlnosti a bezpečnosti. Přesně v té pozici jsem se účastnila jejich loňského zakládajícího kongresu. A poté už se mezi námi rozvinula diskuse o mé možné kandidatuře a vstupu do politiky. A já se rozhodla přiložit ruce k dílu.

Vstoupit do strany se zatím nechystáte?
Celoživotně se držím hesla Nikdy neříkej nikdy. Odpovím takto: Nikdy jsem nebyla členem žádné politické strany a nechci to měnit.

Do voleb v Hradeckém kraji jdou přeběhlíci, influencerka i exžalobkyně

O vstupu do politiky jste ale uvažovala patrně delší dobu. Existuje nějaký rozhodující moment, kdy jste si řekla: Jdu do toho?
Žádný konkrétní moment nebyl jako spíš celková nálada, která vyústila v mé rozhodnutí. Zkrátka současnou vládu považuji za něco, co opravdu neprospívá celé republice a životu lidí. Je také potřeba prosadit změny, které tato někdejší pětikoalice není schopná realizovat. I z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro pravicovou, ale opoziční stranu. ODS také bývala pravicová, ale v koalici se naprosto odchýlila od svých zásadových hodnot. A já se domnívám, že i v opozici lze udělat hodně práce.

To zní, jako byste dopředu vzdávala vyjednávání o koalici...
To určitě ne, samozřejmě více práce uděláte, pokud máte šanci se na vládě a přímém rozhodování přímo podílet. Jen říkám, že i opozice má tu sílu něco prosazovat.

Podle průzkumů mají Motoristé podporu kolem pěti procent. Mimochodem, věříte takovým prognózám?
Dokonce si podle reakcí lidí při naší kontaktní kampani troufám říct, že je to číslo ještě podhodnocené. V mém okolí, se kterým se stýkám, sice nikdy nebyli voliči Motoristů, ale přesvědčila jsem se, že i mí blízcí považují náš program za velmi kvalitní a hlavně realistický.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká na sněmu v Olomouci (19. července 2025)

Dokonce i Wikipedie označuje Motoristy za pravicově populistickou stranu. Nemrzí vás taková nálepka?
Na populismu není myslím nic špatného, ostatně to slovo se významem odvíjí od zastoupení názorů a zájmů lidu. Populismus někdo hanlivou politickou hantýrkou bere jako nabídku řešení, která nejsou reálná a jsou navrhována jen proto, že se líbí lidem. Jestliže jsou Motoristé populistickou pravicovou stranou, potom to, co říkají, jsou také schopni realizovat. A ty kroky opravdu přispějí ke zlepšení života.

Motoristé jsou vnímáni jako machistická strana. Ostatně jste jen jedna ze dvou žen, které vedou kandidátku strany do sněmovních voleb. Nepřipadáte si jako růže v trní?
Ne. (smích) Je pravda, že zastoupení žen na kandidátkách coby lídrů není tak časté jako u jiných stran. Ale je potřeba vnímat, že jsme mladou stranou, která se pořád etabluje a vyvíjí. A možná i ten název Motoristé je takový trošku zavádějící. Vyvolává to dojem mužského prvku, ale věřte mi, že žen a dívek je u nás strašně moc.

Vaše kandidátka je výjimkou, protože na druhém místě je krkonošská boudařka Klára Sovová. Sledovala jste jako právnička její spory s KRNAPem a na které straně stojíte?
Sledovala, je to však dvoustranné. Ochrana přírody je samozřejmě nesmírně důležitá. Jejím smyslem ale zároveň je, aby byla užívána lidmi a přinášela regeneraci. Domnívám se, že KRNAP nechce vycházet vstříc podnikatelům, kteří se jen snaží udržovat tradici a přitom přírodu neničit.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Zajímá mne váš pohled na kauzy čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, konkrétně na jeho rychlou jízdu po české dálnici a také na podezření ze znásilnění partnerky.
Bylo to tak medializované, že to samo o sobě budí výrazné pochybnosti. Mimochodem k oznámení o údajném násilí došlo snad po dvaceti letech a navíc v době těsně před volbami. Vyvolává to velmi silný dojem snahy poškodit Filipa Turka i stranu Motoristů.

A ono se to i podařilo. Právě v té době začaly preference Motoristů klesat. Nebo strana udělala ještě jinou chybu?
Nemyslím si. Současná kampaň je velice vyhrocená a ze strany některých protivníků se využívá jakýchkoliv prostředků. Tohle byl prostředek na hraně, který má ovlivnit volby. Pokud skutečně došlo k trestnímu oznámení, je potřeba, aby policie postupovala rychle a objektivně. A věřím, že tak činí.

Když už jsme u té vyhrocené kampaně: Nečekala jste, že někdo na vás vytáhne termín justiční mafie?
Vlastně jsem to také čekala, protože když chybí argumenty, vždy se vytáhnou nějaké mýty. Tato dávná slovní výměna mezi mnou a Marií Benešovou skončila vlastně smírem. Od Marie Benešové mám omluvu černou na bílém, takže si myslím, že to je pouze mlácení prázdné slámy.

Mám papír, že nejsem mafiánka, říká Renata Vesecká. Teď chce do politiky

Když Motoristé jednali s hnutím Přísaha o společné kandidátce pro letošní sněmovní volby, padlo také vaše jméno. Pro Přísahu byla vaše nominace údajně nepřekročitelná. Máte z minulosti nějaké nevyřízené účty s Robertem Šlachtou?
Tomu se musím smát, protože já jsem s Robertem Šlachtou neřešila ani jednu kauzu. V dobách jeho působení jako ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu ho opakovaně z vrchního i městského státního zastupitelství museli vypoklonkovávat s tím, aby dodržoval trestní řád a zákon.

Takže jste vlastně ráda, že do voleb jdou Motoristé sami bez Přísahy?
Já nejsem člověk, který vyhledává konflikty, ani ten, kdo by si myslel, že v politice mají vítězit emoce a osobní nedůvěřivost. Kdyby předseda rozhodl o spolupráci s Přísahou, pak bych to akceptovala. Uzavřela bych to tím, že Robert Šlachta je osoba, která mě vůbec nezajímá a ke které bych si určitě nešla pro radu, kdybych něco potřebovala.

Volební rádce iDNES.cz

Zaujalo mne, že brojíte proti zřizování nových kamerových systémů. Radnice v Hradci naopak každou kameru v ulicích vítá jako neocenitelného pomocníka.
Já nejsem zásadně proti těmto systémům. Jsem však zásadně proti jejich umisťování tam, kde neplní svou úlohu, tedy skutečné zajištění bezpečnosti. Kamery jsou dnes na místech, kde se může pohybovat policejní hlídka, ta bezpečnost zajišťuje a kamery jen sbírají v budoucnu zneužitelné záznamy o všech lidech. Vadí mi i některé kamerové systémy, které hlídají rychlost na silnicích, mnohdy se stávají pouze zdrojem financí pro obecní pokladny a neplní funkci zajištění bezpečnosti.

Tuším, co mi odpovíte, přesto se zeptám: Dovedete si představit řekněme pravicovou koalici Motoristů s koalicí SPOLU?
Nemá žádný smysl hovořit o koalicích bez volebních výsledků. A pokud bychom měli hovořit o konkrétních stranách, musíte vždy vidět jejich programy a zásadní ideologii, která je nepřekročitelná. Až poté si můžete dát vedle sebe nějaká hodnoticí hlediska, od nich se odrážet a říkat si, s kým je to možné a s kým to vůbec nepřichází v úvahu.

