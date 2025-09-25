Vymíráme, mladé rodiny potřebují podpořit, říká Vladimíra Lesenská z SPD

Tomáš Hejtmánek
  10:14
Barvy SPD v Královéhradeckém kraji hájí podruhé za sebou jako lídryně Vladimíra Lesenská. Někdejší projektantka, poslankyně za ČSSD i ředitelka Úřadu práce v Ústí nad Orlicí se chce věnovat hlavně sociální oblasti. Stát podle ní má podpořit bydlení pro mladé a zajistit levnější potraviny i energie.
Vladimíra Lesenská obhajuje ve volbách mandát v Poslanecké sněmovně jako...

Vladimíra Lesenská obhajuje ve volbách mandát v Poslanecké sněmovně jako jednička SPD v Královéhradeckém kraji. (12. září 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
Vladimíra Lesenská obhajuje ve volbách mandát v Poslanecké sněmovně jako...
Vladimíra Lesenská obhajuje ve volbách mandát v Poslanecké sněmovně jako...
8 fotografií

Program, který někteří ekonomové označují za nerealistický, podle ní plnit lze, bude-li SPD ve vládě. „Myslím, že i v tak napnutém rozpočtu, který navrhuje současná vláda, lze nějaké rezervy najít,“ říká Lesenská.

Vidíte pro SPD potenciál k přímému vstupu do vlády?
Záleží na výsledku voleb. Ten určí, jestli budeme zajímavým partnerem pro kohokoliv do koalice, nebo ne. Já věřím, že budeme.

Volební kalkulačka 2025

Pro kohokoliv? To znamená, že si dokážete představit i spolupráci se současnými vládními stranami z koalice Spolu a STAN?
Na rovinu, nedokážu. Poslední čtyři roky byly neuvěřitelně vyhraněné. Současné vládní strany včetně Pirátů, kteří do vlády do poslední chvíle patřili, vystupovaly vůči opozici velmi militantně. Nevím, jak bychom tam hledali nějakou vstřícnost a spolupráci, protože oni ji celé čtyři roky zavrhovali.

Vladimíra Lesenská obhajuje ve volbách mandát v Poslanecké sněmovně jako jednička SPD v Královéhradeckém kraji. (12. září 2025)
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové konferenci program představili Tomio Okamura, Jaroslav Foldyna, Radim Fiala, Jindřich Rajchl, Markéta Šichtářová, Zuzana Majerová, Libor Vondráček a Miroslav Ševčík. (8. září 2025)
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové konferenci program představili Tomio Okamura, Jaroslav Foldyna, Radim Fiala, Jindřich Rajchl, Markéta Šichtářová, Zuzana Majerová, Libor Vondráček a Miroslav Ševčík. (8. září 2025)
Vladimíra Lesenská obhajuje ve volbách mandát v Poslanecké sněmovně jako jednička SPD v Královéhradeckém kraji. (12. září 2025)
8 fotografií

Byla jste dříve poslankyní tehdejší ČSSD, kterou jste opustila asi před 9 lety, jak se na Sociální demokracii dnes díváte?
Patřím do jiného seskupení, ale je mi smutno. Sociální demokracie byla nejstarší stranou, měla neuvěřitelnou historii a podle mě ztratila kořeny. To byl jeden z důvodů, proč jsem odešla.

Řada bývalých sociálních demokratů přešla v kraji na kandidátky SPD, myslíte, že se v hnutí naplňuje odkaz vaší bývalé strany?
Když jsem před nějakými pěti lety vůbec uvažovala o spolupráci s SPD, protože tehdy jsem za SPD kandidovala do Senátu, nejvíc mě oslovil jeho sociální program, který úzce navázal na program sociálnědemokratický. Ideje zůstávají, možná v malinko jiných nuancích. Ale dnes jsem jinde a mám jiné přesvědčení, než jaké v poslední době razila Sociální demokracie. V žádném případě se neshodneme v tématech genderu, LGBT sňatků, v adopci dětí stejnopohlavními páry. Tam asi budu vnímána jako radikální. S adopcemi nesouhlasím, vyjádřila jsem to i ve sněmovně. V tom myslím Sociální demokracie ztratila klasické dělnické jádro podporovatelů a voličů. Lidi zajímá, kolik si vydělají, jestli mají práci a jestli ji budou mít i za měsíc. Chtějí mít nějaké sociální jistoty.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Redakce iDNES.cz představuje před volbami lídry stran a hnutí v Královéhradeckém kraji. V říjnových volbách budou lidé v regionu vybírat z kandidátek 19 politických subjektů. Postupně představujeme lídry těchto kandidátek:

Vyšlo
Renata Vesecká (Motoristé sobě)
Michal Klusáček (Stačilo!)
Pavel Bulíček (Piráti)
Josef Cogan (STAN)

Vyjde
Jana Berkovcová (ANO)
Matěj Ondřej Havel (SPOLU)

Tuto linku práce a sociálních věcí přece SOCDEM razí dál…
Ale jednu chvíli od toho odstoupili a vlajkovými tématy byly trochu jiné ideje. Základ úplně neopustila, ale začala hledat voliče i v jiných vodách a program upravovala ne úplně správným směrem. Proto my některé jejich voliče přebíráme.

Chybí dnes v Česku podobná sociální alternativa?
Myslím, že nechybí. Kdo chce, tak ji najde. Když ji najde u nás, budeme rádi.

Nejsou ale vaše sliby nesplnitelné?
Jsem přesvědčená, že splnitelné jsou. Jsem přesvědčená, že podpora našich zemědělců, abychom byli potravinově soběstační, je prvořadý úkol pro každou vládu. Další věc je energetická samostatnost. Jsme vývozci energie, proto je zarážející, že díky lipské burze a emisním povolenkám máme jednu z nejdražších energií. A protože vymíráme, je třeba podpořit mladé rodiny, aby měly možnost samostatného bydlení, dostupné zdravotní a sociální služby a kvalitní školství. A ať se na mě nezlobí developeři, investičních bytů máme dost. Potřebujeme byty pro občany.

A jak zamezíte, aby ty nové byty nebyly investiční?
V tržním hospodářství asi úplně ne, ale když je poptávka po bydlení velká, bude družstvo pro lidi zajímavé, vyhnou se developerům a drahým nájmům.

Váháte, komu dát hlas? Volební kalkulačka ukáže, ke které straně máte nejblíž

V Dobrušce předloni vznikl družstevní dům, ale i tam se do družstva přihlásili lidé, kteří si byty pořídili jako investici pro své děti.
Bohužel to legislativa umožňuje a změnit ji by bylo asi poměrně drastické. Investičním bytům se proto nevyhneme ani v této sféře.

Takže by se měly zpřísnit podmínky pro státní podporu?
Z vlastní zkušenosti na městě vím, že dotační tituly někteří obcházeli i v původně dotovaných bytech. Problém je, že nemůžete podporu vázat na konkrétního člověka. Někdo se potřebuje přestěhovat, založí rodinu a potřebuje větší byt, musí v tom být flexibilita.

Volební rádce iDNES.cz

To se vracíme k družstvu...
Zůstal by mu družstevní podíl. Zmínil jste Dobrušku, jestliže družstevník má byt pro děti, neměl by, než dorostou, zůstat prázdný.

Jak tomu předejít?
Pokud je prázdný, lze najít velmi radikální řešení. Nevím sice, jak by to stát nebo obec zjišťovaly, ale dá se v rámci koeficientů nastavit poměrně vysoká daň z nemovitosti.

Ústavní soud zamítl stížnosti na „skryté“ koalice. Stačilo! i SPD stačí pět procent

Nebyl by lepší nějaký motivační projekt, aby se ty byty pronajaly třeba skrz město?
Tam je problém, jaká by kolem byla administrativa a kdo by ji platil. Proč bych ji z daní měla platit městu? Rozumím, že majitelé bytů mají strach, protože sehnat zodpovědného nájemníka, který se k bytu bude chovat slušně, není v dnešní době jednoduché. Mladou generaci jsme v některých případech bohužel naučili chovat se bezohledně.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Když se dnes mluví o bytové nouzi, naši rodiče také zprvu bydleli u babičky a babička s dědou u svých rodičů...
Ano, my jsme také bydleli s babičkou, a když jsem se vdala, bydleli jsme s manželovým otcem a babičkou. Možná jsme byli skromnější.

Na venkově se dříve stavěly dvougenerační domy...
I já v takovém bydlím a se mnou dcera s přítelem. Ale budu ráda, až si zrekonstruují dům po babičce a budou sami.

A nedostáváme se teď k jádru problému, že nám byty chybí proto, že jsou tu dvougenerační domy nebo velké městské byty, kde zůstal třeba sám senior?
Jedna věc je, že člověk je zvyklý na své prostředí a chtěl by v něm zůstat co nejdéle, protože tam má veškeré vzpomínky. Ale senior se ani nemá kam přestěhovat. Stejně jako mladí naráží na to, že chybí malý byt, kam by mohl jít. Často potřebuje pomoc sociální služby, ale v domech s pečovatelskou službou nebo v domech pro seniory nejsou místa. Starších přibývá, ale společnost na to není připravená.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

V programu máte také dostupnější hypotéky, jak toho chcete dosáhnout?
Hypotéky asi úplně neovlivníme, to může udělat centrální banka, ale já jsem z generace, která ještě pamatuje novomanželské půjčky. To nebyl špatný systém. Možná by se dal použít i v rámci hypoték, že by lidé dostali bonusy třeba při narození dítěte, při výročích, dobrých splátkách. Výhodou je právě stavba prostřednictvím družstva, které si půjčuje samo na sebe a může ručit třeba jinými nemovitostmi.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Dvojnásobná vražda prodavaček v Hradci míří k soudu, mladík byl při útoku příčetný

Kriminalisté po sedmi měsících uzavřeli případ dvojnásobné vraždy prodavaček v královéhradeckém obchodě Action z února letošního roku. Spis s návrhem na obžalobu mladistvého, který byl podle závěru...

Okruh kolem Rozkoše zvládne skoro každý, cyklisté narazí na kiosky i pláže

Redakce iDNES.cz vyzkoušela nový cyklookruh okolo vodní nádrže Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Kolaře čeká pohodový výlet přírodou, s výhledem na hladinu východočeského moře i vzdálené Krkonoše....

Propojí se Svatý Petr a Medvědín, vzniknou nové sjezdovky, říká šéf areálu ve Špindlu

Premium

Špindlerův Mlýn pokračuje ve velkolepé vizi lyžařsky propojit zdejší střediska. Do startu zimní sezony postaví most přes Labe a dokončí sjezdovku Přehradní. Na jaře začne vznikat nová šestisedačková...

Vymíráme, mladé rodiny potřebují podpořit, říká Vladimíra Lesenská z SPD

Barvy SPD v Královéhradeckém kraji hájí podruhé za sebou jako lídryně Vladimíra Lesenská. Někdejší projektantka, poslankyně za ČSSD i ředitelka Úřadu práce v Ústí nad Orlicí se chce věnovat hlavně...

25. září 2025  10:14

Na horách napadl první sníh, bílá pokrývka zahalila Praděd a Sněžku

Česko zažilo první sněhovou noc. Bílá zimní pokrývka dopadla na horu Praděd na severu Moravy. Meteorologové uvedli, že sníh je od rána i na nejvyšší hoře Sněžce, kde teplota kvůli silnému větru...

25. září 2025  9:31,  aktualizováno  9:35

Čestné občanství v Trutnově obdrží válečný veterán Josef Svoboda

Metro.cz

Čestným občanem města Trutnova se stane účastník bojů 2. světové války Josef Svoboda, jenž v březnu oslavil 99. narozeniny. Město nejvyšší možné ocenění udělí po čtrnácti letech, na poslední schůzi...

24. září 2025  17:45

Parkoviště na Šerlichu bude. Ministerstvo zrušilo pokutu pro majitele lesa

Ministerstvo životního prostředí nedávno zrušilo pokutu pro Správu Kolowratských lesů za vykácení lesa pro parkoviště u Šerlichu v Orlických horách. Stavební práce na rozšíření parkoviště by mohly...

24. září 2025  16:11

Český pavilon z Ósaky pro Hradec zadarmo nebude, město chce smlouvat o ceně

Velmi rychle vzala za své chvilková naděje Hradce Králové, že by mohl zadarmo získat český pavilon ze světové výstavy Expo 2025. Přehlídka v japonské Ósace bude končit 13. října. Cena objektu může...

24. září 2025  14:47

Další splněné sny. Na Rock for People dorazí Iron Maiden či Bring Me The Horizon

Festival Rock for People oznámil první hvězdná jména ročníku 2026. Do Hradce Králové dorazí Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Papa Roach, Electric Callboy nebo Megadeth. Prvním českým ohlášeným...

24. září 2025  12:49

Stovkou přes obce, chvílemi v protisměru. Opilá řidička riskantně ujížděla hlídce

Značně nebezpečnou jízdu předvedla posádka vozu značky BMW na Náchodsku. Když si auta všimla policejní hlídka v Novém Městě nad Metují a chtěla jej zastavit, vůz ještě zrychlil. Honička skončila...

24. září 2025  12:13

Podpořte lom Libeč jako přírodní památku, žádají aktivisté Trutnov

Ekologičtí aktivisté bojující za záchranu lomu v Libči se v pondělí dočkali a mohli vystoupit před zastupiteli Trutnova. Už na jaře zaslali Královéhradeckému kraji podnět na vyhlášení lokality...

24. září 2025  9:39

Na třech židlích se sedět nedá, odmítá kumulování funkcí lídr Starostů Cogan

Dvakrát se stal poslancem a dvakrát kvůli tomu skončil v křesle starosty Nové Paky. Josef Cogan (STAN) byl v čele města 16 let, pro kumulování funkcí pochopení nemá. Jako lídr v Královéhradeckém...

23. září 2025  16:15

Šofér rozpáral auto o strom. Záchranáři nemohli uvěřit, jaké měl štěstí

Velké štěstí měl šofér, který v pondělí boural u Svinišťan na Náchodsku. Osobní auto rozpáral o strom, přičemž část vozu zůstala nedaleko silnice a další kus náraz odhodil daleko do pole. K údivu...

23. září 2025  13:38

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Po Emilovi přichází Lukáš. Myslivci u Hradce natočili mládě losa, mířilo na jih

Losa evropského pozorovali dva myslivci u Dohalic na Královéhradecku. Podle nich šlo o odrostlé mládě, kterému hned začali přezdívat Lukáš. Jeho další osud může být podobný příběhu mediálně...

23. září 2025  11:51

Hocha obžalovali z dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci, hrozí mu deset let

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podalo obžalobu v případě vražd dvou prodavaček v Hradci Králové, které spáchal mladistvý. K činům se přiznal. Vzhledem k nízkému věku mu za...

23. září 2025  10:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.