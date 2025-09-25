Program, který někteří ekonomové označují za nerealistický, podle ní plnit lze, bude-li SPD ve vládě. „Myslím, že i v tak napnutém rozpočtu, který navrhuje současná vláda, lze nějaké rezervy najít,“ říká Lesenská.
Vidíte pro SPD potenciál k přímému vstupu do vlády?
Záleží na výsledku voleb. Ten určí, jestli budeme zajímavým partnerem pro kohokoliv do koalice, nebo ne. Já věřím, že budeme.
Pro kohokoliv? To znamená, že si dokážete představit i spolupráci se současnými vládními stranami z koalice Spolu a STAN?
Na rovinu, nedokážu. Poslední čtyři roky byly neuvěřitelně vyhraněné. Současné vládní strany včetně Pirátů, kteří do vlády do poslední chvíle patřili, vystupovaly vůči opozici velmi militantně. Nevím, jak bychom tam hledali nějakou vstřícnost a spolupráci, protože oni ji celé čtyři roky zavrhovali.
Byla jste dříve poslankyní tehdejší ČSSD, kterou jste opustila asi před 9 lety, jak se na Sociální demokracii dnes díváte?
Patřím do jiného seskupení, ale je mi smutno. Sociální demokracie byla nejstarší stranou, měla neuvěřitelnou historii a podle mě ztratila kořeny. To byl jeden z důvodů, proč jsem odešla.
Řada bývalých sociálních demokratů přešla v kraji na kandidátky SPD, myslíte, že se v hnutí naplňuje odkaz vaší bývalé strany?
Když jsem před nějakými pěti lety vůbec uvažovala o spolupráci s SPD, protože tehdy jsem za SPD kandidovala do Senátu, nejvíc mě oslovil jeho sociální program, který úzce navázal na program sociálnědemokratický. Ideje zůstávají, možná v malinko jiných nuancích. Ale dnes jsem jinde a mám jiné přesvědčení, než jaké v poslední době razila Sociální demokracie. V žádném případě se neshodneme v tématech genderu, LGBT sňatků, v adopci dětí stejnopohlavními páry. Tam asi budu vnímána jako radikální. S adopcemi nesouhlasím, vyjádřila jsem to i ve sněmovně. V tom myslím Sociální demokracie ztratila klasické dělnické jádro podporovatelů a voličů. Lidi zajímá, kolik si vydělají, jestli mají práci a jestli ji budou mít i za měsíc. Chtějí mít nějaké sociální jistoty.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
Tuto linku práce a sociálních věcí přece SOCDEM razí dál…
Ale jednu chvíli od toho odstoupili a vlajkovými tématy byly trochu jiné ideje. Základ úplně neopustila, ale začala hledat voliče i v jiných vodách a program upravovala ne úplně správným směrem. Proto my některé jejich voliče přebíráme.
Chybí dnes v Česku podobná sociální alternativa?
Myslím, že nechybí. Kdo chce, tak ji najde. Když ji najde u nás, budeme rádi.
Nejsou ale vaše sliby nesplnitelné?
Jsem přesvědčená, že splnitelné jsou. Jsem přesvědčená, že podpora našich zemědělců, abychom byli potravinově soběstační, je prvořadý úkol pro každou vládu. Další věc je energetická samostatnost. Jsme vývozci energie, proto je zarážející, že díky lipské burze a emisním povolenkám máme jednu z nejdražších energií. A protože vymíráme, je třeba podpořit mladé rodiny, aby měly možnost samostatného bydlení, dostupné zdravotní a sociální služby a kvalitní školství. A ať se na mě nezlobí developeři, investičních bytů máme dost. Potřebujeme byty pro občany.
A jak zamezíte, aby ty nové byty nebyly investiční?
V tržním hospodářství asi úplně ne, ale když je poptávka po bydlení velká, bude družstvo pro lidi zajímavé, vyhnou se developerům a drahým nájmům.
V Dobrušce předloni vznikl družstevní dům, ale i tam se do družstva přihlásili lidé, kteří si byty pořídili jako investici pro své děti.
Bohužel to legislativa umožňuje a změnit ji by bylo asi poměrně drastické. Investičním bytům se proto nevyhneme ani v této sféře.
Takže by se měly zpřísnit podmínky pro státní podporu?
Z vlastní zkušenosti na městě vím, že dotační tituly někteří obcházeli i v původně dotovaných bytech. Problém je, že nemůžete podporu vázat na konkrétního člověka. Někdo se potřebuje přestěhovat, založí rodinu a potřebuje větší byt, musí v tom být flexibilita.
To se vracíme k družstvu...
Zůstal by mu družstevní podíl. Zmínil jste Dobrušku, jestliže družstevník má byt pro děti, neměl by, než dorostou, zůstat prázdný.
Jak tomu předejít?
Pokud je prázdný, lze najít velmi radikální řešení. Nevím sice, jak by to stát nebo obec zjišťovaly, ale dá se v rámci koeficientů nastavit poměrně vysoká daň z nemovitosti.
Nebyl by lepší nějaký motivační projekt, aby se ty byty pronajaly třeba skrz město?
Tam je problém, jaká by kolem byla administrativa a kdo by ji platil. Proč bych ji z daní měla platit městu? Rozumím, že majitelé bytů mají strach, protože sehnat zodpovědného nájemníka, který se k bytu bude chovat slušně, není v dnešní době jednoduché. Mladou generaci jsme v některých případech bohužel naučili chovat se bezohledně.
Když se dnes mluví o bytové nouzi, naši rodiče také zprvu bydleli u babičky a babička s dědou u svých rodičů...
Ano, my jsme také bydleli s babičkou, a když jsem se vdala, bydleli jsme s manželovým otcem a babičkou. Možná jsme byli skromnější.
Na venkově se dříve stavěly dvougenerační domy...
I já v takovém bydlím a se mnou dcera s přítelem. Ale budu ráda, až si zrekonstruují dům po babičce a budou sami.
A nedostáváme se teď k jádru problému, že nám byty chybí proto, že jsou tu dvougenerační domy nebo velké městské byty, kde zůstal třeba sám senior?
Jedna věc je, že člověk je zvyklý na své prostředí a chtěl by v něm zůstat co nejdéle, protože tam má veškeré vzpomínky. Ale senior se ani nemá kam přestěhovat. Stejně jako mladí naráží na to, že chybí malý byt, kam by mohl jít. Často potřebuje pomoc sociální služby, ale v domech s pečovatelskou službou nebo v domech pro seniory nejsou místa. Starších přibývá, ale společnost na to není připravená.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
V programu máte také dostupnější hypotéky, jak toho chcete dosáhnout?
Hypotéky asi úplně neovlivníme, to může udělat centrální banka, ale já jsem z generace, která ještě pamatuje novomanželské půjčky. To nebyl špatný systém. Možná by se dal použít i v rámci hypoték, že by lidé dostali bonusy třeba při narození dítěte, při výročích, dobrých splátkách. Výhodou je právě stavba prostřednictvím družstva, které si půjčuje samo na sebe a může ručit třeba jinými nemovitostmi.