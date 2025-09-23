Na třech židlích se sedět nedá, odmítá kumulování funkcí lídr Starostů Cogan

„Chceme, aby Starostové šli do čela a vláda byla více empatická,“ říká krajský lídr Josef Cogan, jenž je předsedou poslaneckého klubu hnutí STAN.
Jako dlouholetého starosty Nové Paky se vás musím zeptat, jak jste spokojen s nedávno otevřeným obchvatem?
Zaplať Pán Bůh, že se to konečně spustilo. My jsme tomu šli naproti a koupili dva objekty, které stát tehdy koupit nemohl a komplikovaly územní rozhodnutí. Ale stejně to trvalo přes dvacet let. Podobně se s tím trápil Náchod. Ten byl, myslím, ještě před námi, měl trasu, ale staví se až teď.
Díval jsem se, že patříte k nejpilnějším členům Sněmovny…
Já to zas tak nesleduji. Jako poslanci jsme dostali důvěru voličů, zastupujeme je a jednáme za ně. V tu chvíli je přirozené, že mám rozhodovat a hlasování je nejvýznamnější rozhodnutí, činí zákony platnými. Mám poměrně vysokou účast i na výborech a jednáních. Když zastupuji občany, mám podle toho jednat.
Je tu ale hodně politiků, kteří jsou poslanci a radní kraje, nebo radní a starostové. Jak se na to díváte?
Myslím, že dvě volené funkce nelze realizovat. Když jsem dostal důvěru do parlamentu, na starostu Nové Paky jsem ani nekandidoval. Ještě je možné kombinovat jednu uvolněnou a jednu neuvolněnou funkci, ale když se kombinuje poslanec a radní kraje, je to podle mě hodně špatné. Ukazuje se, že ti lidé nestíhají a kraj neřídí.
Nebo nejsou ve Sněmovně...
Každý máme jen jeden zadek, tak těžko sedět na třech židlích najednou.
Zaměřujete se hodně na obce a regiony, jste spokojený s rozpočtovým určením daní?
Neřekl bych, že se zaměřujeme jen na to, náš program pokrývá všechno. Daleko významnější je pro nás bezpečnost, energetika, bydlení, vzdělání... Klíčové ale je, aby se stát rozvíjel tak, že život je dobrý všude, aby se nevylidňoval venkov. Nechceme pár aglomerací. Důležité je udržet lidi v regionech a v pohraničí. Rozpočtové určení daní se posunulo už v roce 2012, tehdy jsem byl také ve Sněmovně a pracoval na tom ve výboru. Pořád však máme čtyři města, která mají poměrně výrazné zvýhodnění – Plzeň, Brno, Ostravu a Prahu. Podle mě je to nefér.
Naposledy diskuzi rozvířil přesun plateb za nepedagogické pracovníky škol na města.
Ale stát peníze poslal. Myslím, že obce měly mít na starosti nepedagogy už dávno, byla to spíš chyba systému. Všechny okolní státy to tak mají. Navíc je to jistota, protože dříve to nebyl mandatorní výdaj. Někdo mohl přijít a peníze škrtnout. Dlouhodobě je to pro obce výhodnější. Výnos z daní roste rychleji než platové tabulky. Zastávám názor, že obce by mohly být obecně silnější. U nás byly nejsilnější za Rakouska-Uherska, ve druhé polovině 19. století. Myslím, že princip subsidiarity, že se věci rozhodují co nejblíže lidem, je správný. V Nové Pace máme systém osadních výborů, výborů zastupitelstva, kde o činnosti města rozhodují desítky lidí.
Jaké kroky byste podnikli pro snížení rozdílů mezi regiony a velkými městy?
Je třeba podporovat lidi, aby zůstávali v regionech. Klíčová je kvalitní doprava, dostupné bydlení a perfektní pokrytí vysokorychlostním internetem. I v okrajových místech můžete dělat práci, která je žádaná. Technologie jsou směr, kterým svět půjde. Čím dál více můžete pracovat na dálku. Část lidí se díky tomu vrací z Prahy na menší města. Chtějí mít rodinu a prostředí je přívětivější. Musíme se však posunout v dostupném bydlení, protože se zdražuje už i na venkově, což je alarmující. Obce by měly dostat podporu, aby mohly stavět nebo rekonstruovat objekty na nájemní bydlení.
Byli jste čtyři roky ve vládě s koalicí Spolu a předtím i s Piráty, proč se to tedy už neděje?
Snaha byla, ale ministerstvo pro místní rozvoj jsme převzali před rokem. Za rok se podařilo schválit zákon o dostupném bydlení, který je jednou z důležitých částí strategie bydlení. Zároveň se podařilo oživit a rozjet programy na jeho podporu. Na nájemní byty se uvolnilo 8 miliard, my bychom chtěli v příštím roce alespoň 20 miliard. Pomocí částečné dotace a levného úvěru by mohly obce snížit tlak na byty a tím i ceny v lokalitě. Rádi bychom rozproudili družstevní bydlení, v něm je velký potenciál. Stát by mohl pomáhat modelovými projekty, je třeba také zrychlit územní řízení. Tady se v minulosti zaspalo. ANO vládlo osm let a nikam to neposunulo.
Obce ale dlouhodobě nemohou na bytech prodělávat, při dnešních cenách ve stavebnictví stejně nebudou nájmy kdovíjak nízké...
Tam právě pomohou dotace a bezúročné půjčky. Každé procento v úrocích je zásadní věc, především z dlouhodobého horizontu. Na 3 milionech za byt máte úrok 120 tisíc ročně. To výrazně promluví do ceny pronájmu. Město může podpořit chráněné skupiny nebo profese, které v lokalitě chybí.
Je tu i řada prázdných bytů, jak byste je chtěli dostat na trh?
Stát je může pomoci obsadit tím, že se zaručí za nájemníka. Lidé raději nechají prázdný byt, který koupili pro své děti, než aby tam měli problémového nájemníka. Stát by se za něj měl na dva roky zaručit a až majitel získá důvěru a uvěří, že mu bude platit, byt zůstane obsazen. Tím se sníží tlak na nové byty.
Takové služby ale poskytují i soukromé realitky…
Bohužel se ukazuje, že trh to zajistit nedokáže.
Ale jak stát motivuje nebo donutí majitele, aby byt obsadil?
Dnes jedině dobrovolně. Věřím, že majitelé by měli větší důvěru, když se stát nebo obec zaručí.
Jak se díváte na současné rozdělení společnosti a politiků na dva nesmiřitelné tábory?
Je to smutné. My na městě máme poměrně výrazný konsenzus a je to znát. Ve Sněmovně do toho bohužel hodně vstupují ideologie a osobní zájmy. Některé strany fungují jako firmy. Dokonce hůř, předseda si k členům dovoluje víc než k zaměstnancům, které alespoň chrání zákoník práce. Vidíme to i na práci Sněmovny. Kvůli osobním zájmům těžko najdete průniky. Když jsme řešili zákon o střetu zájmů, ANO klidně ohrozilo čerpání dotací, aby ochránilo zájmy svého předsedy. Řekli, že to budou blokovat.
Kvůli obstrukcím jste se obrátili i na Ústavní soud...
Jsme z toho frustrovaní. Už za Rakouska-Uherska se Čechům smáli za obstrukce. Tehdy si klepali na hlavu, proč to děláme. Dnes se to zvrhlo a obstruovalo se 20 zákonů. Shodou okolností zrovna zákony, kde má zájmy Andrej Babiš. Je divné, že to byly i zákony, které sami měli v programu. V minulém programovém prohlášení vlády byla jako číslo jedna důchodová reforma a nestalo se nic. Když to někam posouváme, protože hrozí kolaps, udělají totální obstrukce. Vadilo mně, že jsme museli přerušit jednání a dát natvrdo hlasovat. Ale byl ohrožený parlamentarismus jako celek. Ústavní soud to potvrdil. Nebo korespondenční volba - to byly obrovské obstrukce, přitom ji předtím sami měli v programu. Vždyť její neschválení by bylo odepření práva volit. Vemte si, jak by vypadaly volby, kdyby bylo jedno místo v Praze a druhé v Brně. Vždyť i v Německu to funguje.
Jak se díváte na tanečky ANO kolem volebního programu?
Mají tam stovky miliard mínus. Řekli, že program zveřejní až těsně před volbami, protože nechtějí, aby ho novináři komentovali a rozebírali. To jsme v Absurdistánu? My chceme, aby Starostové šli do čela a vláda byla více empatická. Pro mě je zásadní Vlčkova hospodářská strategie Česko do TOP10. To je připravený systém opatření na 15 let, abychom se dostali do 10 nejlepších ekonomik v Evropské unii.