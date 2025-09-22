„Každopádně chceme dvouciferný výsledek, a pokud by se podařilo třeba 13 procent, chtěl bych vidět Ivana Bartoše bez dredů a Zdeňka Hřiba s dredy,“ usmívá se.
Přebolel již rok starý propadák Pirátů v krajských volbách, po němž jste skončil jako náměstek hejtmana? Změnili jste něco?
Probrali jsme se z toho, poučili, změnili vnitřní strukturu strany a teď míříme krásně nahoru. Naším cílem je udělat aspoň dvojciferný výsledek a případně stát se třetí nejsilnější stranou v České republice.
Jste si vědom nějaké chyby, kterou jste před rokem v kampani udělali?
Chybou podle mě bylo, že jsme moc neprodávali naše témata, která voliče zajímají. Prostě jsme se zaměřovali spíš na nějaká menší témata, která byla tehdy slyšet. Také jsme byli vnitřně rozpolcení. Proto bylo potřeba upravit fungování strany. Snad se nám to podařilo a podle mě je to vidět i na našich preferencích.
Nedoplatili jste také na zpackanou digitalizaci stavebního řízení a nízkou volební účast?
Nízká volební účast nám volby možná prohrála, ale problém Ivana Bartoše s digitalizací to nebyl. Ivan se prostě snažil zachránit miliardy z Evropy. Ostatně vidíme, že i teď prochází pět tisíc žádostí týdně a digitalizace funguje. Byly tam chyby, chtělo by to dodělat, protože to stojí za to. Každopádně my jsme si z toho vzali ponaučení, Ivan se několikrát omluvil. Navíc od té doby, kdy jej vyhodili, se s tím vůbec nic nedělá. Podle mě je to chyba.
Pirátům to nevyšlo ani před čtyřmi lety ve sněmovních volbách, kde vás na kandidátce díky preferenčním hlasům přeskákali Starostové a tehdejší lídr a poslanec Martin Jiránek se s politikou dokonce rozloučil. Je samostatná pirátská kandidátka logickým vyústěním volebního neúspěchu v roce 2021?
Nemyslím si, že je to logickým vyústěním. Spíš bych řekl, že pirátská strana je dost silná na to, aby zvládla volby sama. Nemyslím si, že bychom se měli dávat opět dohromady například se Starosty, i když tehdy to bylo hlavně kvůli tomu, aby se nedostal k vládě Babiš. To byl náš velký cíl.
Počkejte, v jiných krajích ale Piráti kandidují společně se Zelenými. Proč to nešlo v Královéhradeckém kraji?
Protože jsme demokratická a otevřená strana, měli jsme o tom hlasování. Řešili jsme také zkušenosti se Zelenými i to, jak moc se lišíme v některých názorech. A zkrátka převládá názor, že bychom do toho měli jít v kraji sami.
Po loňských volbách jste vyklidil kancelář náměstka hejtmana a dal si od politiky volno. Zjistil jste, že vám chybí? Co jste vlastně dělal?
Vrátil jsem se do své původní práce, ale s mými nabytými zkušenostmi nevěděli, kam mě zařadit. Domluvili jsme se na projektu, který bohužel nedopadl. Zároveň do toho měl můj syn zdravotní problémy a to celé vyústilo v malou osobní pauzu. Teď už se naplno věnuju kampani. Samozřejmě mi politika i chyběla. Tedy ne úplně politika, ale spíš realizace myšlenek, které máme.
Naplňují vás optimismem prognózy, které hovoří zhruba kolem deseti procent?
Bylo by to hezké. Naplňuje nás to nejen optimismem, ale i energií, kterou vkládáme do naší kampaně. Každopádně chceme dvouciferný výsledek, a pokud by se podařilo třeba 13 procent, chtěl bych vidět Ivana Bartoše bez dredů a Zdeňka Hřiba s dredy.
Bylo pro vás překvapení, když si členové Pirátů ve vnitrostranickém hlasování jako jedničku sněmovních voleb v kraji vybrali právě vás?
Před rokem jsem měl ambice pokračovat dál v krajské politice, což se však změnilo. O lídrovi rozhodly standardní volby Pirátů a já jsem vážně moc rád, že mi dali důvěru a můžu být lídrem.
Když už jsme byli u vnitrostranického hlasování: můžete prozradit, zda jste loni hlasoval pro odchod Pirátů z vlády?
Kudla do zad pro Ivana Bartoše byla jasným signálem, že nás ve vládě nepotřebují a nechtějí ani spolupráci. Nechtěli, abychom jim viděli pod ruce.
Musela by vás nyní koalice SPOLU dlouho přemlouvat, abyste opět kývli na povolební spolupráci?
Jistě! My tentokrát potřebujeme být dostatečně silní na to, abychom prosadili svoje témata. Aby se nám nemohlo opět stát, že někdo bude blokovat finance na to, abychom mohli tento stát modernizovat a posouvat k lepšímu. Na okolnosti našeho odchodu a některé reakce se nedá jen tak zapomenout.
Přesto je povolební spolupráce s koalicí SPOLU asi logická volba, ne?
Máme povolební strategii, kde jsme jako celá strana vyloučili spolupráci s ANO a samozřejmě s extremistickými hnutími, jako jsou SPD nebo Stačilo!
A co Motoristé?
To bych si také nepřál. Pro mě to není dobrá volba a nejen kvůli jejich vyjádřením a postojům například ke školství, bezpečnosti anebo kvůli jejich otevřené nabídce pro ANO, když se snaží vyloženě vecpat do jejich přízně.
Dobře. A co kdyby k Pirátům přišla úplně otevřená nabídka od ANO být součástí jejich vlády?
Ne. V žádném případě!
Takže jsme zpět u koalice SPOLU...
V první řadě potřebujeme silné Piráty ve Sněmovně, aby dokázali prosadit to, co mají v programu. To je nejdůležitější. Samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem se vláda dokáže poskládat a zda budou ochotni přijmout a přistoupit na náš program. Vezměte si například spolupráci Stačilo! a SOCDEM. Je přece úplně jasné, že sociální demokraté museli souhlasit s programem Stačilo!, což mě velice překvapilo. Vždyť ty odpornosti, které má Stačilo! ve svém programu, vlastně sociální demokracie jako celek popírá.
Jak vlastně hodnotíte současnou krajskou vládu?
Svým složením je to vláda, kterou bych nechtěl nikdy v České republice vidět. Mrzí mě také, že nemají žádné nové ambiciózní projekty a jen víceméně těží z práce, kterou jsme odvedli my. Nevšiml jsem si, že by měli cokoliv nového, tedy kromě toho, že rozdávají krajský rozpočet.
Máte celkem srozumitelný volební program, když například chcete podporovat dobrovolné hasiče a také reformovat antimonopolní úřad. Ale moc jsem neporozuměl bodu s názvem Skoncujeme s vykrmováním oligarchů. Podle vás růst ekonomiky brzdí kartely, korupce a dotace pro vyvolené. Nezlobte se, ale podobnou rétoriku bych čekal od strany, která nyní byla celou dobu v opozici...
Jak se často říká, opoziční práce Pirátům sluší, protože nemusíme dělat kompromisy. Ta slova ve volebním programu však platí na jednoho z největších oligarchů, tedy pana Babiše a jeho Agrofert, který ovládá mléko i chemii, díky které rostou plodiny, které jíme. Zároveň je jasné, že Agrofert se vlastně neměl účastnit veřejných zakázek nebo měl být vyloučen kvůli střetu zájmů premiéra. Jediným, kdo to začal řešit, byl Ivan Bartoš. Samozřejmě jsme se snažili tlačit na vládu, ale bohužel to nikdo nevymáhal a až teď zpětně před volbami si na to vzpomněli. Babiš je prominent jen díky tomu, že se dostal do politiky. A nebo se do politiky dostal jen kvůli tomu.
Řekl jste, že opoziční role Pirátům sluší. Není to příprava na účinkování v opozici?
Rozhodně ne. Pokud k volbám přijde dost lidí a budou volit demokratické strany, je stále možné zvrátit i současné prognózy.
Budou vás příští rok zajímat komunální volby?
V tuto chvíli jsou důležité jen ty sněmovní. Ale ano, komunální jsou pro mě zajímavé tím, že můžu měnit k lepšímu přímo okolí, ve kterém žiju, a dopady jsou také dříve vidět. Na druhou stranu jako poslanec můžu kraji pomoct například s výstavbou dálnic, investováním do železniční infrastruktury, ale i ovlivnit vyjednávání o rozpočtovém určení daní a jakým způsobem se budou peníze přidělovat městům a obcím.