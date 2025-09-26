Ve sněmovně mi vadí arogance moci, už se to otočí, doufá Berkovcová z ANO

Její přání je také pochopitelné: i v dolní komoře Parlamentu chce vyměnit nevděčnou opoziční roli za vládnoucí koalici. Podobně, jako se to už hnutí podařilo na hradeckém hejtmanství.
„V opozici to však určitě není jen pro zlost, protože máte prostor se učit a vše pečlivě sledovat,“ tvrdí Jana Berkovcová.
Poslankyní jste už čtyři roky. Ještě jste nepřišla o iluze?
Za čtyři roky v opozici jsem popravdě o iluze téměř přišla. A upřímně: pokud bych měla být v opozici dál, přijdu o ně určitě definitivně, protože práce poslance v opozici je trochu jako boj s větrnými mlýny. Pořád se o něco snažíte, ale výsledky nejsou moc vidět. Nikdo vaše nápady a návrhy nepřijímá. Také mi ve sněmovně vadí arogance moci. Takže znovu - o iluze jsem téměř přišla, ale doufám, že teď se to už otočí a bude lépe.
Takže v koalici?
Přesně tak! Tedy samozřejmě doufám.
Vzpomínáte si ještě na impuls, který vás v roce 2016 přinutil kandidovat v krajských volbách?
Neřekla bych, že to byl konkrétní jeden impuls, který mě přinutil. Prostě přišla nabídka, jestli nechci kandidovat. Tehdy jsem upřímně moc nevěděla, co mě čeká, protože jsem byla v politice úplný nováček a teprve jsem se učila. Byl však potřeba někdo, kdo se vyzná ve školství, nabídka přišla a já ji přijala.
Opoziční roli jste zpočátku měla i na kraji. Zužitkovala jste ji i ve sněmovně?
Na kraji jsem zpočátku byla jakousi stínovou radní pro školství a poté ve sněmovně i stínovou ministryní. Mým úkolem bylo sledovat vše, co dělá buď gesční náměstek hejtmana nebo přímo ministr školství. Coby opoziční politička jsem ty kroky nejen sledovala, ale samozřejmě i kritizovala a přicházela s vlastními návrhy. Do problematiky školství jsem byla ponořená neustále a musím přiznat, že mi to strašně moc dalo.
Můžete tedy objasnit, co role stínové ministryně obnáší?
Jako stínová ministryně školství mám za úkol sledovat veškeré kroky ministra školství Beka, sledovat legislativu a veškeré návrhy, opatření a vyhlášky, se kterými vláda přichází. Také jsem v kontaktu se školskými odbory, asociacemi a sleduji i jejich názory. Alespoň zpočátku jsem si nechtěla dovolit mít jen vlastní názory od stolu, takže jsem byla skutečně neustále v kontaktu s odbornými asociacemi i s řediteli škol a chtěla znát jejich názory. Také podle toho jsem poté vypracovávala náš opoziční názor a návrh.
A bylo co kritizovat?
Musím říct, že mi to pan ministr velmi usnadňoval, protože mojí rolí bylo kritizovat kroky vlády. A protože všechny kroky, které ministr dělal, byly samosprávami i odbornou veřejností přijímané velmi negativně, měla jsem tu práci sice těžkou, ale zároveň usnadněnou.
Shodujete se vůbec v něčem s ministrem školství Bekem? Hovoříte s ním často o vašich vizích stínové ministryně?
Abych ministru Bekovi nekřivdila, vždy byl vstřícný, když jsme spolu osobně jednali. Vyslechl si mé argumenty, ale na druhou stranu on rád hovoří sám. Ale že by přijal mé názory a návrhy, to se nestalo. Když už se něco podařilo, byly to záležitosti natolik rozumné, že na nich byla shoda napříč všemi stranami ve sněmovně a všechny strany na nich pracovaly společně. Jednou z nich byl návrh zákona o digitalizaci přijímacího řízení, tedy elektronické přihlášky na střední školy. Právě to bylo dílo všech politických stran. Společně jsme tvořili a podpořili také opatření k redukci odkladů školní docházky.
Nedávno jste prohlásila, že novela školského zákona je past. Dokáže podle vás nová vláda s tou pastí a novelou ještě pohnout?
Přechod financování měl původně platit od 1. září. Po té obrovské kritice se vláda rozhodla posunout platnost až od 1. ledna, jenže to vůbec nic neřeší. Prohlásila jsem to za past na příští vládu, na kterou padne zodpovědnost včetně všech důsledků a zároveň s tím nebude mít šanci nic udělat. Nová vláda zasedne někdy začátkem prosince, když to dobře půjde a do ledna s tím zákonem určitě nedokáže vůbec nic udělat.
Myslíte si, že máte šanci stát se i skutečnou ministryní školství, nebo je to post předem připravený pro Roberta Plagu, jestliže se hnutí ANO podaří vytvořit vládu?
S určitostí můžu říct, že nebudu ministryní školství. Zřejmě to bude skutečně pan Plaga, i když to nemohu říct s jistotou.
A není vám to jako stínové ministryni líto, když jste si to odpracovala? Takovou ambici nemáte?
Musím říct, že kolegové se mě na to často ptají, protože mají pocit, že jsem si to odpracovala, a někteří si myslí, že bych si tedy zasloužila být i ministryní. Avšak tu ambici nemám a roli stínové ministryně jsem brala jako svěřený úkol a opoziční práci. Dalo mi to vážně hodně. Jednak jsem se dostala do médií, kam bych se asi jako běžná poslankyně tolik nedostala, přišla jsem ke spoustě informací a do školské problematiky jsem se ponořila hlouběji, než bych jako běžná poslankyně mohla.
Jste současně poslankyní ve sněmovně, náměstkyní hejtmana a radní Královéhradeckého kraje, ale i radní ve svém městě - v Novém Městě nad Metují. Daří se vám to skloubit?
Je to skutečně velké sousto, ale zároveň to nyní vidím všechno propojené. Dává mi to smysl, ale přiznávám, že je náročné to zvládnout. Například pozice náměstkyně hejtmana pro školství mě naplňuje, je to i jeden z důvodů, proč nemám ambice být ministryní. Za mou prací náměstkyně hejtmana jsou vidět výsledky a to mě baví. Jsem ve styku s řediteli škol, pohybuji se s lidmi z oblasti sportu a skutečně mě naplňuje, že využívám znalosti legislativy pro školství coby poslankyně. Vše je propojené.
Příští rok budou komunální volby. Budou se vás týkat?
Řekněme, že nechci kandidovat na žádném místě kandidátky, abych mohla usilovat opět o místo radní. To už vážně nechci, protože vidím, jak je to náročné a mám pocit, že bych tomu časově nemohla dát to, co teď.
Poučili jste se z krajské volební porážky v roce 2021?
Poučení asi tkví v tom, že nikdy není nic jisté. Zkrátka musíme mobilizovat nejen naše voliče, ale i vlastní síly. Nejhorší je totiž usnout na vavřínech a myslet si, že máte něco jisté.
Řekli jste si tedy, co jste tehdy udělali špatně?
To je právě ta mobilizace, aby každý kandidát i člen našeho hnutí včetně podporovatelů vynaložili maximální úsilí. Hodně sázíme na kontaktní kampaň. Pokud jste si všiml, nikde nevisí extra velké billboardy, spíš chodíme za lidmi a snažíme se na ně působit osobně.
Zaskočilo vás hodně, když před čtyři lety vzaly prognózy za své a hnutí ANO v kraji ve sněmovních volbách těsně prohrálo s koalicí Spolu?
Tehdy jsme asi byli zaskočení všichni, já ještě o to víc, že jsem se do sněmovny nečekaně dostala ze čtvrté pozice. Upřímně jsem s tím moc nepočítala.
Jak moc věříte předvolebním průzkumům a prognózám?
Jen velmi orientačně. I jednotlivé průzkumy se od sebe liší o více procent. Beru to tak, že nyní máme kolem 30 procent. Samozřejmě bychom chtěli i více, takže ještě vynaložíme úsilí.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
A je nějaká hranice, kdy byste si řekla, že je to vážně povedený výsledek?
Řekněme 34 procent.
Jak se vlastně tváříte na případné koaliční spojenectví s SPD, které se rýsuje?
Upřímně? Těmito myšlenkami se nezabývám, protože to je úkol pro naše vedení. My máme jiný cíl: zvítězit s náskokem, abychom měli vládu jednobarevnou a abychom nepotřebovali žádného dalšího partnera. Až pokud se nám to nepodaří, budeme hledat další alternativy.
A nemrzí vás, že jakékoli spojenectví s hnutím ANO odmítá vládnoucí koalice Spolu?
Vůbec ne, protože naopak já odmítám je! Když vidím, jak se chovají, jak vystupují a jak nenávistnou rétoriku a politickou kampaň vedou, vážně nemám sebemenší chuť se s nimi spojovat. Hledají špínu, lžou, nemají vůbec nic pozitivního a dokonce ani nic neslibují, protože vědí, že by jim stejně nikdo nevěřil. Zkrátka mají jen svého antiBabiše a nenávistnou kampaň.