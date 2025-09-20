Čtyřdemolice bylo dost, čtvrtina lidí systému nevěří, říká Klusáček ze Stačilo!

„Nedomnívám se, že nám to ve volbách nedopadne, nicméně neúspěch by určitě nebyl důvodem, proč bychom prosazovali jinou politiku. Náš program nevytváříme podle nálad obyvatelstva a podle toho jej upravovali. Takhle by politické strany fungovat neměly,“ řekl Michal Klusáček.
Víte o tom, že v Královéhradeckém kraji se většinou volí poslanci, kteří tu žijí nebo z kraje aspoň pocházejí? Posledním mimokrajským byl Ivan Pilný v roce 2013...
Narážíte na to, že z kraje pochází pouze půlka mé rodiny? Má žena je přímo z Hradce a naše děti sem jezdí za babičkou.
Promiňte mi tu drzost, ale u vás v Libereckém kraji jste o kandidatuře nepřemýšlel, anebo nebylo volné místo lídra?
Takhle jsme zkrátka kandidátku postavili po několika jednáních a opravdu ne všude kandidují lidé, kteří mají v daném kraji trvalé bydliště. Parlamentní volby by neměly být o krajských tématech, kvůli kterým tu máme jiné volby. Je vlastně abnormalitou, že do poslanecké sněmovny se volí podle krajů. Kdyby to bylo podle logiky, stačila by jedna kandidátka. Ostatně krajské volby také nejsou sestavené podle jednotlivých okresů a komunální zase podle obvodů.
Nicméně je zvykem, že poslanec je takovým ambasadorem svého kraje...
Měl by být ambasadorem celého státu.
S jakým výsledkem hnutí Stačilo! byste ve volbách byl spokojený?
Jen s takovým, když pronikneme do parlamentu. Pokud se tam dostanu i já, poskytne mi to možnost prosazovat věci, které považuji za prioritní, tedy například cenu energií, která ničí domácnosti i průmysl a za druhé úroveň školství a to, jak připravujeme novou generaci na život. Na co je připravujeme a na co naopak nikoli. Za třetí je to pak otázka, jak se chováme ke generaci, která již pracovat nemůže.
Je spojenectví České strany národně sociální s hnutím Stačilo! logickou volbou, anebo jste si na sebe v uvozovkách zbyly?
Byla to logická volba, protože vývoj celé společnosti se dostal tak daleko, že se celá přepolarizovala. Je to dobře slyšet i v takzvané korektní mluvě. Věci se již nenazývají pravými jmény, aby se někdo neurazil. Zkrátka hlupáka už nemůžete nazvat hlupákem a tak dál. Samozřejmě ale minulost je neměnná a musíme se z ní poučit, nicméně my však máme s hnutím Stačilo! takové programové průniky, že je společná kandidatura logická.
My ale určitě nevyměníme program za nějaké prebendy. A koaliční potenciál? Ten zjistíme vážně až po volbách.
Zeptám se vás jako předsedy České strany národně sociální: byl by případný neúspěch důvodem k rozvázání spolupráce ČSNS s komunistickým hnutím Stačilo!?
Nedomnívám se, že nám to nedopadne, nicméně určitě by to nebylo důvodem, proč bychom prosazovali jinou politiku. Náš program nevytváříme podle nálad obyvatelstva a podle toho jej upravovali. Takhle by politické strany fungovat neměly, mimochodem právě proto, aby nebyly populistické.
Má podle vás hnutí Stačilo! nějaký koaliční potenciál, anebo spíš počítáte s opoziční rolí?
To uvidíme až po volbách. My ale určitě nevyměníme program za nějaké prebendy. A koaliční potenciál? Ten zjistíme vážně až po volbách. Určitě nebudeme uzavírat koalici ani jinou spolupráci s vládní čtyřdemolicí.
Proti spolupráci s dalšími stranami se už tak kategoricky nevyjadřujete?
V minulých volbách propadlo kolem jednoho milionu hlasů. A právě díky tomu vznikla současná vládní koalice, která podle nás vede naši zemi úplně jinam, než by vést měla. Například naše katastrofální zahraniční i hospodářská politika se bude velmi dlouho spravovat. Za poslední roky zkrachovala řada firem, která tu fungovala i sto let, ČSA, Spolana, ocelárny a další.
V červnu jste řekl, že pokud budou volby ukradeny a bude evidentní, že ve volbách nelze změnit směřování země, pak nazrál čas na čtvrtý domácí odboj. Máte tedy podezření, že volby mohou být zmanipulované nebo zfalšované?
Přes 50 procent našich obyvatel má obavu, že volby budou zmanipulovány. Obavy mají také bývalí prezidenti a další obavy vyvolává také armáda, která vede složky na opoziční politiky. Další obavy plynou z korespondenční volby. Tedy ano, proto máme obavy z manipulace voleb.
Pojďme ještě ke změně směřování naší země. Kam ji chce hnutí Stačilo! a Michal Klusáček nasměrovat?
Já jsem tehdy mluvil za všechny občany, ne jen za hnutí Stačilo! Pokud občané ztratí víru v to, že volby můžou něco změnit, z historických paralel je evidentní, že když lidé nevěří v nějaká pravidla, začnou fungovat mimo ně. Můj projev byl míněn coby varování, aby se to nestalo a volby byly korektní a férové.
A jestliže to tak nebude, nazrál čas na čtvrtý domácí odboj?
Každopádně nenásilný! Vezměte si, že asi 35 procent lidí k volbám nechodí, z nichž tedy asi deset procent volby nezajímají vůbec. Máme tady tedy asi 25 procent lidí, kteří nevěří v systém, že volby mohou něco změnit. To je celá čtvrtina obyvatel, kteří nevěří, že mohou něco změnit. To není dobré.
Co by tedy čtvrtý domácí odboj měl změnit?
Vy citujete můj projev u památníku letců, kteří zahynuli za druhé světové války. Odboj není programem Stačilo!. Buď se budeme bavit o programu Stačilo! anebo můžu vysvětlit, co jsem tím projevem myslel. Ale nemůžeme směšovat projev u pamětního aktu s programem.
Dobře. Co tedy bylo podstatou vašeho sdělení u památníku letců?
Ten vzkaz z pietního aktu byl, že stojíme u památníku lidí, kteří položili život za naši zemi, svobodu a mír. Stojíme tu po 82 letech a my ten mír, svobodu a demokracii musíme udržet. Nesmíme falšovat volby, nesmí docházet ani k podezření, že volby mohou být zmanipulovány. A toto podezření vyvolala tato vláda i soud a jeho zásahy do voleb, kdy se měnila pravidla hry během volební kampaně.
Na jaké situace cvičíte prut Odolnost ve spolku Svatopluk?
Tento prut se zabývá informováním lidí, co dělat v krizových situacích, které mohou nastat. Vláda k těmto situacím nedávno vydala brožuru, my se zabýváme tím, co v té bružuře stojí s tím rozdílem, že to neděláme jen teoreticky, ale i prakticky. Zahrnuje to především kurzy sebeobrany nebo dorozumívání. Jak reagovat v rámci legislativy a na co si dát pozor, aby se z napadeného nestal obviněný.
Násilí tedy odmítáte?
Naprosto! Ostatně na mítinku v Trutnově na nás házeli vajíčka, pokřikovali... Policie tam byla a nezasáhla. A my také ne. Bohužel situace v našem státě dospěla do takové fáze, že to musíme strpět. Policie zasáhnout měla.
Jste vystudovaný expert leteckých a raketových motorů. Když odhlédnete například od otázky potřebnosti nákupu stíhaček F-35 pro českou armádu: existuje podle vás lepší stroj než americká F-35?
Tak hlavně: F-35 není dobrý stroj. Vždyť jej musíte udržet v klimatizovaných hangárech. Povím vám jednu příhodu z doby mých studií: měli jsme profesora, který se podílel na vývoji proudového motoru pro pohon tanků. Ukazovali jej generálům, jeden z nich si tank nechal zastavit, motor otevřel, na tank vylezl a začal po něm chodit. A konstruktéři křičeli, že je to špatně. Generál však trval na tom, aby se po tom mohlo chodit. A to je vlastně i má odpověď na to, jak se má konstruovat i letadlo. Po něm samozřejmě nebudete chodit, ale aby muselo být v klimatizovaném hangáru?
Jaká stíhačka je tedy lepší než právě F-35?
F-35 je víceúčelové letadlo, ale víceméně je konstruované jako útočná stíhačka. Jejím posláním je vzlétnout daleko od bojiště, přiblížit se, vypálit a zase se vrátit. Je to také nosič atomových zbraní. My takové letadlo skutečně nepotřebujeme, protože naše armáda potřebuje letadlo obranného typu. My ale nemáme ani armádu obranného typu, ale spíš expediční sbor, který je využíván jinými armádami. My potřebujeme především protivzdušnou obranu a obranu proti dronům, kterou však nemáme vůbec. Ale určitě nepotřebujeme F-35, ani tanky Leopard. Přičemž tento šrot bychom měli splácet několik desítek let.
Když už jste se dotkl dronů, jaký máte vlastně názor na válku na Ukrajině?
Těším se, až bude mír a my budeme moct znovu vytvořit vztahy s okolními zeměmi nezávisle na zájmech kohokoli jiného. A až bude z těchto nově vytvořených vztahů mít prospěch náš průmysl a my budeme moci vyvážet na všechny strany. Jakým způsobem byla uplynulé čtyři roky vedená diplomacie?! Strašně, těším se na změnu. Ostatně můžeme zůstat v Hradci Králové. Podnik Petrof měl velkou zakázku v Číně, pak však pan Vystrčil navštívil Tchaj-wan, řekl, já jsem Tchajwanec a bylo po celé zakázce. Získal tehdy nějakou zakázku od Tchja-wanu pro naše výrobce? Ne. Vláda prostě postupuje podle hesla po nás potopa.
Vnímáte Rusko jako hrozbu pro Českou republiku?
Ne.
Řekl jste, že Česko směřuje do velké krize. Můžete být konkrétnější? Co nám podle vás hrozí?
Vymíráme, protože se rodí čím dál tím méně dětí. Vše co se tu dělá, dělá se na dluh. Jen za poslední čtyři roky tato vláda dluh zdvojnásobila. Zpřetrhali jsme si vztahy se zeměmi, které nám dodávaly levné energie a my je nahradili těmi drahými. Připravili emisní povolenky pro domácnosti. To bude pro lidi takový masakr a dočkáme se toho, že začnou chodit na náměstí. To je ta krize.