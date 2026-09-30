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„Rozum místo okrašlování.“ Jireš je už v koalici kraje, cílí i na Hradec

Petr Záleský
  10:56
Krajský radní Rostislav Jireš (SPD) je lídrem sdružení SPD, Motoristé a...

Krajský radní Rostislav Jireš (SPD) je lídrem sdružení SPD, Motoristé a Trikolora v říjnových komunálních volbách 2026 v Hradci Králové. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Rostislav Jireš (SPD)
Zahájení horké fáze kampaně SPD před komunálními a senátními volbami. Na snímku...
Vpravo hejtman Petr Koleta (ANO) a vlevo radní pro zemědělství Rostislav Jireš...
Hejtman Petr Koleta (ANO, druhý zprava) a radní pro zemědělství Rostislav Jireš...
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Když se před dvěma lety konaly krajské volby, s jeho SPD se do vedení kraje příliš nepočítalo. A přece patří do vládnoucí koalice. Za dva týdny jsou volby komunální a stejná situace se v Hradci Králové opakuje. Rostislav Jireš, krajský radní a současně hradecký lídr sdružení SPD, Motoristé, Trikolora, v úplném klidu vyčkává, co volby přinesou za příležitost.

„Jsme tedy otevřeni spolupráci se všemi politickými stranami, nejsme zamrzlíci v nějaké ideologii. Ale nebudeme násilím spolupracovat s lidmi, kteří nás nenávidí,“ řekl Rostislav Jireš.

Ještě před pár lety to vypadalo, že politika vás už omrzela. Jenže v roce 2024 jste po 12 letech slavil comeback do krajského zastupitelstva a letos budete po osmi letech kandidovat do hradeckého zastupitelstva. Našel jste tedy novou chuť?
Asi ano. Není to chuť mocenská, ale blíží se mi světlý a radostný podzim života a přece jen ta určitá míra zodpovědnosti za budoucnost města ve mně zůstala.

Seriál rozhovorů

s lídry v Hradci Králové

Ilona Dvořáková (Salon republiky 21)
Jan Holásek (Náš Hradec)

Připravujeme:
Kamil Kubica (Piráti)
Martin Soukup (ODS)
Pavlína Springerová (HDK)
Lukáš Fiedler (ANO)

Co jste našel nového v SPD po odchodu ze sociální demokracie?
Není žádným velkým tajemstvím, že mé působení v sociální demokracii bylo zatíženo velkými problémy, prostě mám svoji hlavu. Předci mě naučili, že názory se mění těžko, a ty moje se nezměnily. Jen ty politické strany, kterých jsem v minulosti byl členem, mi více či méně umožňovaly moje názory projektovat. SPD mi mé názory umožňuje projektovat plně, a tak jsem se uvolil a odhodlal.

Po úspěšném politickém návratu jste se stal krajským radním pro oblast životního prostředí a zemědělství. Hejtman nedávno poprvé svolal takzvanou komisi pro sucho. Je důvod k obavám?
Teoreticky opravdu je. Morfologie našeho území nás předurčuje k tomu, že jsme střechou Evropy, voda nám jen spadne a žádná nepřiteče. Proto se musíme starat, abychom s vodou hospodařili šetrně a rozumně. Jenže se to neděje, více než dvousetletou historii projektování systémů nádrží a zádrží jsme opustili. Pod tlakem ekologismu jsme ustoupili od jejich budování. To byla ta dějinná chyba a dnes se nám to vymstívá. Klimatické sucho bude nastávat. Lidé si však pletou projevy počasí s projevy klimatu. A počasí je čím dál více extrémnější. Musíme se připravit.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Má kraj možnost ty zádrže v krajině prosazovat?
Bude se konat konference organizovaná katastrálním úřadem a bude věnována pozemkovým úpravám v souvislosti se zadržováním vody v krajině. A to je ta cesta. Postavit přehradu je záležitostí nejméně 20 let. Stojí to nemalé prostředky, ale aby se v krajině hospodařilo a každý sedlák měl nějakou tu louži, mokřad či rybníček, to je záležitost několika málo let. Doufám, že touto cestou se budeme ubírat. Jak v ochraně přírody, tak v zemědělské činnosti. Největším ekologem v přírodě nejsou spolky chránící žabičky a vydry, ale zemědělci, lesáci a ti, kteří udržují krajinu.

SPD se až do letošních voleb v Hradci Králové obešlo bez koaličního partnera. Letos jste k sobě přibrali Motoristy a Trikoloru. Nějaké partnery sháněla SPD, anebo jste spíš byli osloveni?
S Trikolorou v Hradci Králové spolupracujeme dlouhodobě. Motoristy jsme oslovili, protože jsme se dozvěděli, že nechtějí příliš kandidovat, a nabídli jim náš prostor.

Komunální volby 2026: kdy budou a jak se v nich dávají preferenční hlasy

Programově i lidsky k sobě máte blízko?
S lidmi v Hradci Králové bez sebemenších připomínek.

Jaké podmínky považujete za zásadní pro případný vstup SPD do vládnoucí koalice?
Linií jsou věci, které jdou proti našemu primárnímu stranickému programu. Ty se však většinou neřeší na komunální úrovni. Jsme tedy otevřeni spolupráci se všemi politickými stranami, nejsme zamrzlíci v nějaké ideologii. Ale nebudeme násilím spolupracovat s lidmi, kteří nás nenávidí.

Oni vás považují spíš za extremisty...
Každá hůl má dva konce. Oni říkají, že jsme extremisty, ale když tu hůl otočíte, jsou extremisty oni.

Krajský radní Rostislav Jireš (SPD) je lídrem sdružení SPD, Motoristé a Trikolora v říjnových komunálních volbách 2026 v Hradci Králové.
Krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Rostislav Jireš (SPD)
Zahájení horké fáze kampaně SPD před komunálními a senátními volbami. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (10. září 2026)
Vpravo hejtman Petr Koleta (ANO) a vlevo radní pro zemědělství Rostislav Jireš (SPD) v masokombinátu Skaličan v České Skalici (4. srpna 2026)
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Myslíte, že už je čas na to, abyste z opozice vystoupili i na městě?
Je načase, aby se začalo jednat rozumným způsobem. Na většinu věcí na komunální úrovni – jestli jsou vyvezeny odpadky, teče voda nebo jsou zalepeny silnice – vám stačí pytlík od mouky a tužka. Nepotřebujeme velké peníze, ale selský rozum. A nepotřebujete ani politickou ideologii.

A už oťukáváte případné spojence? Anebo opačně: Už se některý ze subjektů poptával na případné spojenectví?
My jsme otevřeni všem. A kontakty již dávno jsou. Všichni nás znají a všichni o nás vědí. My víme i o nich. Ale zajíci se počítají až po honu. My chceme uspět, tedy zlepšit svůj stávající výsledek.

Co mi řeknete o současném vedení Hradce Králové? Vede si po dle vás špatně a je zralé na výměnu?
Stávající vedení upřednostnilo ideologické a osobnostní pohledy před rozumem.

Buďte konkrétní.
Jsou to například různé rádobyekologické pohledy. Vezměte si jen některé různé okrašlovací záležitosti, které stojí nehorázné peníze. Například kašnička na náměstí. Namísto opravy náměstí se buduje kašnička. Anebo to, že město není schopné zaměřit se na opravdové dotvoření dopravního skeletu a dotáhnout územní plán. Řeší se už 16 let, a přesto jsou v něm věci, které se budou muset neprodleně opravit.

Umělecké „lešení“ zůstane déle, debatu o stavu Velkého náměstí rozproudilo

Zmínil jste se o Velkém náměstí. Jaký je váš názor na projekt, podle kterého se má revitalizovat?
Kolem projektu náměstí se pohybuju nejméně 16 let a všechny možné varianty jsem viděl. Stačilo by jen se dohodnout na mantinelech, aby byli stejně spokojeni i nespokojeni všichni zúčastnění. Nelze upřednostňovat jednu skupinu před druhou. Vystřídaly se snad všechny varianty, a tak doufám, že to ve velmi krátké době dokážeme dát dohromady. Ale bez vyřešení parkování na starém městě a v okolí s dominantními vlastníky to nepůjde. Na druhou stranu nemohou mít nepřiměřené požadavky.

Považujete za nepřiměřený požadavek podzemní parkoviště?
Ne. To je jedna z možných a podle mě nejvíce reálných záležitostí, která by tu situaci vyřešila.

Jedním ze stěžejních témat SPD je bezpečnost ve městě. Jaké konkrétní kroky navrhujete pro její posílení v některých kritických lokalitách?
Například zvýšení počtu městských strážníků, zvýšení kamerového dohledu. Je ale současně nutné vyřešit lidi, kteří to způsobují. Represi dokáže vymyslet kdejaký trouba, dokáže to i stávající režim, ale je potřeba k tomu najít chuť a odvahu a nezavírat před problémy oči.

Podpořil byste zvýšení stavu strážníků na úkor jiných hradeckých výdajů?
Do určité míry ano. Není ale možné vše postavit na obecním strážníkovi. Musí být zapojen státní policajt, kriminální služba a určité druhy tajných složek. Organizovaný zločin už přerůstá rozumné míry.

Rezidenti chtějí parkovat. Hradec může jít s regulací za Gočárův okruh

Jak se jako krajský radní pro životní prostředí stavíte k automobilové dopravě v centru Hradce? Podpořili byste zavedení placeného parkování i na hradeckých sídlištích a postupnou regulaci aut ve městě?
Máme připravený poměrně jednoduchý režim, který jsem prosazoval už před deseti lety. Spočívá v jednoduchém zjednosměrnění ulic v okolí velkých sídlišť. Tím způsobem dostanete čas řešit to systémově. Jsme schopni to realizovat během dvou tří let. Pak musíme přesvědčit, aby vznikly parkovací domy. Lidi nemohou být trestáni za vlastnictví auta. Ale budou muset strpět, že parkování v těch domech bude hrazené. Předpokládáme, že postupně opustíme placený systém s ISP (integrovaný systém parkování, který provozuje soukromá firma, pozn. red. ) a budeme pracovat na výstavbě parkovacích domů na každém sídlišti. Velká parkoviště v zahraničí se budují i pod stávajícími domy. Půjde to i na Slezském a Moravském Předměstí. Lidé si budou muset zvyknout na to, že tak, jako dříve chodili z Velkého náměstí do Novákových garáží, budou chodit z Benešovky třeba na konec takzvaného vajíčka.

Obec Čeperka je v pasti, spalovna odpadů bude. Opatovice mají i záložní povolení

Jste pro pro stavbu spalovny odpadu v areálu opatovické elektrárny?
Nejsem příznivcem spalování. Je to spíš filozický problém. Tím, že se udělá spalovna, nebude vyřešen problém. Musí se vybudovat velmi robustní systém na separaci zdrojů, aby spalovna byla pouze koncovým produktem. O technickou část je podle mě postaráno. Teď jde jen o to naladit všechny systémy tak, aby se spalovalo co nejméně. V tom ale selhává stát.

Komunální volby v Královéhradeckém kraji

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