Podobný scénář se ve dvoutisícové Rokytnici odehrál před čtyřmi lety. I tehdy Jiří Štěpán vyhrál volby a získal šest zastupitelských křesel, ale většinu v zastupitelstvu tehdy složilo Štefkovo sdružení a starostou se stal Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici).
V roce 2023 ho však zastupitelé odvolali a starostou zvolili Štěpána. Město tehdy řešilo spor s provozovatelem kotelen, který na čas dokonce lidem vypnul topení. Radnice později zařízení odkoupila. Michalec nyní kandidoval až ve spodní části kandidátky a do zastupitelstva se nedostal. Na zasedání však byl přítomen.
Rokytnice PRO získala v komunálních volbách 31,97 procenta hlasů a pět zastupitelů. Na spolupráci se domluvila se dvěma dalšími subjekty – Na horách doma a Město ROH, kteří brali po jednom mandátu.
K většině tak Štěpán potřeboval nejméně jeden hlas, ale prosazoval spíš vznik široké koalice. Kvůli pochybnostem o správném započítání hlasů se strana obrátila na soud, ale ten stížnost odmítl. Rokytnice PRO doufala, že by při přepočítání mohla získat právě onen potřebný mandát navíc.
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Druhé na pásce skončilo Sdružení pro Rokytnici s 26,72 procenta hlasů a rovněž pěti zastupiteli, které do vedení města přibralo dvojici zastupitelů Společně pro Rokytnici a zastupitelku za Rokytničáky Vendulu Michalcovou.
Starosta Michal Štefek bude pracovat jako uvolněný. Místostarostou se stal policista Michal Hirka (Společně pro Rokytnici), v radě zasedne ještě Michalcová a dva zastupitelé Sdružení pro Rokytnici, všichni jako neuvolnění.