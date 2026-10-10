Barokní kostel z roku 1690 nad Hrádkem je kulturní památkou a dosud patří římskokatolické farnosti v Nechanicích.
V místním referendu o kostele hlasovalo 64,5 procent oprávněných voličů, rovná stovka. Pro převzetí kostela se vyslovilo 52 lidí, zatímco 43 ho do majetku obce nechtělo.
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Chystané větrníky u Úpice po dvou letech narazily, odpůrci chtějí referendum
„Občané se vyjádřili, že jim na našem kostele záleží a chtějí ho uchovat pro další generace. Úkolem nového zastupitelstva bude zahájit jednání s církví o samotném převodu kostela,“ řekla starostka Hrádku Hana Ročková. Doufala přitom, že rozdíl mezi příznivci a odpůrci bude markantnější.
V kostele se konají někdy bohoslužby, ale také kulturní akce. Obec se už stará o přilehlý hřbitov, jejž má v majetku. Podle starostky je pravděpodobné, že by obec získala památku za symbolickou částku a církev tam bude moci dál konat obřady.
„Už jsme ve spolupráci s církví opravili schodiště a podlahu ve zvonovém patře, měnila se jedna okenice v havarijním stavu a další to čeká. Časem vyvstal fakt, že církev nemá personální kapacitu ani sílu, farář v Nechanicích má na starosti šest kostelů a ten náš není hlavní,“ vysvětlila starostka. Odhad nákladů oprav památky obec nemá.
Proti větrníkům
V Maršově u Úpice se občané vyjadřovali k větrníkům. Obec totiž dostala od investorů NOHO Energy a ČEZ Obnovitelné zdroje dvě nabídky spolupráce na stavbě jednoho až tří větrníků na soukromých pozemcích.
Veřejná anketa loni v květnu dopadla nerozhodně, v prosinci starostka oběma firmám napsala dopis, že do konce volebního období spolupráci navazovat nebude. Lokalita se nachází mimo akcelerační zóny vyhlášené vládou a investoři se zajímají v okolí Úpice i o další místa pro větrníky.
Referendum v Maršově se však málem nekonalo. Zastupitelé rozhodli o termínu v souběhu s komunálními volbami teprve 22. září. Když ministerstvo vnitra upozornilo na to, že se nestihnou zákonné lhůty, 8. října zastupitelé zvažovali odhlasovat nový termín referenda, ale nakonec se přiklonili k tomu, že nic rušit nebudou.
Nakonec přišly hlasovat tři čtvrtiny oprávněných voličů, tedy 116. První otázka v referendu zněla, zda mají orgány obce postupovat tak, aby zamezily výstavbě větrníků v obci. Pro bylo 77 občanů, proti 29.
Druhá otázka se ptala na to, zda má zastupitelstvo činit kroky, aby územní plán neumožňoval výstavbu těchto elektráren ve vsi. Pro hlasovalo 76 lidí, proti bylo 28.