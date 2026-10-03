„Byla témata, na kterých jsme se neshodovali, ale dokázali jsme o nich mluvit. Občas nám něco uteklo i do médií, ale na férovku jsme si to potom vyříkali. Přestože jsme každý z jiné strany, lidsky i pracovně nám to fungovalo. A podle mě právě takhle má koaliční politika vypadat – ne že si všichni myslí totéž, ale že spolu dokážou i přes rozdíly pracovat,“ řekla Pavlína Springerová.
Nepřišla jste za uplynulé čtyři roky o politické ideály? Řekl bych, že to pro vás muselo být velmi těžké období...
Složité to bylo, s tím jsem do toho ale šla. Čekala jsem, že člověk bude muset opravdu dřít, aby dokázal hájit veřejné zájmy Hradce. Přiznám se, že realita byla ještě složitější, avšak o ideály jsem nepřišla. Pravdou je, že charaktery se vybarvují pozitivně i negativně a stane se, že v momentu, kdy máte nějakou politickou moc, vůli a možnost ovlivňovat věci, se vám někteří lidé mohou proměnit před očima. Takže je potřeba mít nějakou základní vnitřní pevnost, pak se to vše dá ustát a člověk se jen tak nezlomí. Ale přibylo mi trochu hroší kůže, to jo. Určitě jsem nakonec lépe poznala i sebe sama.
Vraťme se k proměně charakterů. Můžete jmenovat z obou spekter?
Nevím, jestli chci konkrétně jmenovat v negativním smyslu. Velkou ztrátou pro mě byl odchod Oldřicha Vlasáka. Byl to člověk, který uměl mít jasný názor a zároveň neprohlubovat příkopy. Dokázal hledat dohodu i tam, kde to nebylo jednoduché. A čtyři roky na radnici mě utvrdily v tom, že právě tahle schopnost je v komunální politice strašně důležitá.
Seriál rozhovorů s lídry v Hradci Králové
Ilona Dvořáková (Salon republiky 21)
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Který okamžik nebo rozhodnutí pro vás byly nejsložitější?
Nejtěžší jsou podle mě chvíle, kdy před sebou nemáte jedno dobré a jedno špatné řešení, ale několik nedokonalých variant a za jednu z nich musíte převzít odpovědnost. Takových momentů bylo několik. Velký tlak byl například kolem dokončení fotbalového stadionu. Měli jsme termín, velké očekávání veřejnosti a velmi malý prostor pro chybu.
Nepřemýšlela jste někdy, že do obhajoby mandátu nepůjdete a místo jedničky přenecháte někomu jinému?
Bylo pro mě přirozené ucházet se znovu, protože mám pocit, že jsme Hradec skutečně rozhýbali a nakopli dopředu. Dokázali jsme nastartovat spoustu nových projektů. Některé jsme dokončili, další jsou během na středně dlouhou trať, takže se budou dokončovat až v následujících obdobích. To je obrovská motivace. Abychom projekty, které jsme rozhýbali, dokázali dokončit nebo posouvat vpřed.
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Jste si vědoma nějaké vlastní chyby? Udělala byste něco jinak?
Dnes bych u některých složitých témat začala s komunikací k veřejnosti dřív. Když jste uvnitř nějakého procesu, znáte všechny souvislosti, někdy můžete podlehnout pocitu, že jsou stejně zřejmé i lidem venku. Nejsou. To je určitě jedna z věcí, kterou mě ty čtyři roky naučily. A samozřejmě bych si přála, aby některé velké projekty postupovaly rychleji, třeba Velké náměstí nebo Benešova třída.
A udělala podle vás nějakou zásadní chybu vaše koalice?
Určitě jsme některé věci mohli komunikovat lépe a někdy nám trvalo déle najít společnou pozici. Na druhou stranu považuji za důležité, že se nám podařilo udržet politickou kulturu uvnitř koalice.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Byla současná koalice někdy zralá na rozpad? Zvlášť ODS a Piráti se v poslední době vymezují...
Rekonstrukce naší koalice na jaře 2023 (odchod hnutí Rozvíjíme Hradec – pozn. red.) byla tím nejlepším řešením pro Hradec Králové i pro fungování koalice. Kdyby k tomu nedošlo, vzhledem ke zbytnělému egu lídra toho uskupení bychom asi fungovat nedokázali. Od té doby koalice pracovala semknutá a nikdy jsem nezaznamenala moment, kdy bychom byli na rozcestí. Měli jsme jeden nebo dva momenty, kdy jsme se podívali do koaliční smlouvy, abychom věděli, že máme nějaké dohadovací řízení, ale vlastně ani to nakonec nebylo nutné, protože jsme si ty věci dokázali normálně vykomunikovat.
To, že se subjekty vymezují s blížícími se volbami, je přirozené. Piráti mě nepřekvapili, protože na některá témata mají přirozeně jiný názor, ale špinavě a předvolebně nevytahují či nevytvářejí témata nová. V případě ODS je ta situace poněkud jiná.
Jaká?
U lídra ODS v posledních měsících vnímám ostřejší předvolební vymezování a některé spory podle mě vznikají zbytečně. Byla bych raději, kdybychom závěr volebního období věnovali především konstruktivní práci pro město.
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Dovedete si představit pokusit se složit stejnou koalici jako nyní?
Dovedu. Pro mě je to varianta dobrá, možná i preferovaná. Jsem ale sama zvědava, jaké matematické modely se po volbách budou nabízet.
S kým naopak už nyní jednání vylučujete?
Pro nás není přirozené a myslitelné jakkoli spolupracovat s extremistickými subjekty, mezi které počítám například komunisty, PRO či SPD.
Před čtyřmi lety jste předem vyloučila jednání s hnutím ANO. Změnila se nyní situace a proč?
Před čtyřmi lety byla situace jiná. Dnes nechceme před volbami preventivně zavírat dveře demokratickým subjektům. Pro mě ale případná spolupráce vždycky stojí na programu, lidech, transparentním rozhodování a na schopnosti shodnout se na směru města. Výsledky voleb ukážou, jaké varianty budou vůbec možné.
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Neformálně jste už o možné koalici jednali?
S většinou komunálních politiků a lídrů se potkávám celé čtyři roky včetně lídra opozice Lukáše Fiedlera. Jednotlivá a pro Hradec strategická témata průběžně diskutujeme.
Je tam i prostor pro subjekt Náš Hradec pod vedením Jana Holáska?
To je spíš otázka pro něj. Osobně nezavírám žádnou cestu, na druhou stranu je potřeba podívat se na jeho kandidátku, která je blízká klientelistickým a lobbistickým zájmům některých privátních firem. To je pro mě velké varování. Už nyní v kampani vidíme opravdu bezprecedentně nebezpečné propojení se soukromým sektorem. Nechceme, aby se Hradec vracel do 90. let, a obávám se, že s některými uskupeními a lídry se to stát může.
S jakým výsledkem ve volbách a po nich budete spokojena?
Byla bych velmi spokojena, pokud bychom atakovali deset mandátů. O procentuálním výsledku věřím, že se budeme přibližovat ke dvacetiprocentní hranici.
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Který bod z vašeho programu je pro vás natolik zásadní, že se ho nevzdáte?
Velké infrastrukturní projekty. Chceme dál tlačit projekty Velkého náměstí, Benešovy třídy. Je to vlak, který se už nesmí zastavit. Červená a nepřekročitelná linie našeho nastavení je také to, že lidé ve vedení města nemají být ve střetu zájmů či v zajetí klientelismu a že Hradec musí fungovat na základě transparentního rozhodování a nezávislosti vedení města.
Přiznáte, který z nesplněných bodů programového prohlášení koalice vás nejvíce mrzí?
Mrzí mě, že se dál nepodařilo posunout bilingvní česko-anglické vzdělávání. Chtěla bych, aby v Hradci vznikla anglická nebo bilingvní škola i školka. Pokud chceme do města lákat vědce, lékaře nebo další odborníky ze zahraničí, musíme myslet i na to, jaké vzdělávání nabídneme jejich dětem. Jednání už proběhla, teď je klíčové najít vhodné prostory.
V gesci jste si nechala školství. Jak vlastně poznáte, jestli je škola dobrá, nebo špatná?
Děti tam buď spokojené jsou, nebo ne. Každopádně způsobů, jak analyzovat školy, je řada, máme určité indikátory, například dotazníkové šetření, ve kterém se na spokojenost ptáme dětí, učitelů i rodičů. Ptáme se na spokojenost se vzdělávací činností, volnočasovými nabídkami, stravováním. Data sbíráme dlouhodobě a vyhodnocujeme. Pak se můžeme podívat i na to, jaké výsledky mají školy ve srovnávacích testech, děláme přijímačky nanečisto, Scio testy.
Víme, že stále panuje poměrně velká nespokojenost s úrovní a kvalitou školního stravování. Začali jsme tedy konat. Probíhají workshopy pro vedoucí jídelen, snažíme se stravování zkvalitňovat, a to i z hlediska surovin a dalšího servisu.
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Kvůli ztrátě 46 milionů Hradec odsouvá projekty, chybující úřednice má obstavený majetek
Popište mi svoje pocity, když jste zjistila, že z účtu Správy nemovitostí při vishingovém útoku podvodníků zmizelo 46 milionů korun.
Naprostý, totální krystalický šok. Dozvěděla jsem se to na dvě fáze. Nejprve, že došlo ke kybernetickému útoku. Když jsem se ptala na škodu, dozvěděla jsem se, že je v řádech desítek milionů. To jsem polkla nasucho. Ve druhé fázi jsem se dozvěděla finální částku, tedy celou způsobenou škodu. Přestože racionální chápání v této situaci selhává, město se k situaci postavilo rychle a učinilo okamžitá opatření a zároveň připravilo sadu kroků, které minimalizují riziko dalšího případného selhání ve všech organizacích města.