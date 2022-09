Musíme se vrátit ke slušné práci i chování, říká šéf strážníků v čele ODS

Jsou to vaše první volby a hned v dresu ODS, která v uplynulých čtyřech letech v Hradci čelila velké kritice nejen od opozice. Nepodezírám vás z unáhlených rozhodnutí, přesto se zeptám: Nikdy za těch pět měsíců, co je známo, že budete lídrem, jste nezalitoval?

Nikdy. Šel jsem do toho s rozvahou a rozmyslem, i když je pravda, že na začátku jsem si řekl, že mé ambice v komunální politice budou poněkud umírněnější. No, nakonec to nastoupalo. Léta tu zastávám pozici ředitele městské policie, což je výborné místo pro rozhled po městě, co tu funguje a naopak. Měl jsem pocit, že z pozice člena zastupitelstva bych mohl pomoct nejen městské policii, ale i v oblasti dopravy nebo veřejného pořádku. Na zastupitelstvo pravidelně chodím, jednání slyším, což vás nutí vytvářet si názory.

Zajímalo by mne, zda za vámi přišla ODS, nebo zda naopak jste jí své služby nabídl sám...

Projevil jsem zájem a někteří lidé z ODS zjistili, že není úplná hloupost dát na kandidátku Hlouška z městské policie. Pro ODS to asi není úplně zanedbatelná devíza. Kdybych se mohl pochlubit, řekl bych, že je za mnou vidět kus práce, jsme hodnoceni jako jedna z nejlepších městských policií v republice, špičkově jsme prošli řadou sociologických průzkumů. A možná tak přemýšleli ti, kteří mi řekli: Hloušku, zkus to!

Sám jste ale řekl, že jste pomýšlel na post řadového zastupitele. Jak se z toho vyvinul lídr?

Pokud byste mne znal delší dobu, zjistil byste, že nejsem typ člověka, který by se do něčeho nechal navést. Opravdu to bylo po zralém zvážení, přestože pozici se teprve učím.

Vy zatím sbíráte politické zkušenosti, přestože všem současným zastupitelům jste dobře znám. Jste připraven ponořit se do prostředí, které někteří včetně bývalých politiků mají za žumpu?

Pokud podobný krok zvažujete, musíte počítat s tím, že narazíte na lidi - včetně vlastní strany - kteří politiku berou jako nástroj, aby se někam dostali nebo něco dokázali. Zájmy občanů a města jim ve skutečnosti moc neříkají. V současném i z bývalých zastupitelstev však znám lidi, kteří to myslí opravdu upřímně. To, že tam narazíte i na jedince, kteří tam nemají co dělat, musíte vnímat jako fakt a snažit se s tím vypořádat. Mým cílem je, aby komunální politika byla návratem ke slušné práci a slušnému chování. Některé výpady a věty na půdu zastupitelstva rozhodně nepatří.

Zaslouží si podle vás strana kritiku za poslední volební období, anebo posloužila jako hromosvod?

Každá strana, která je odpovědná za řízení města, bude vždy terčem opozice. Je to její role a je to tak správně. Jen ta forma by měla být přijatelná a slušná.

Jak jste kritiku ODS vnímal jako člověk zvenčí?

Někdy si člověk skutečně řekne, jestli by něco nemohlo být lépe vykomunikováno. Pokud s vámi někdo nechce komunikovat nebo se míjíte, primátor a jeho náměstci nejsou schopni vše dotáhnout do nejmenšího detailu. Takže komunikace by měla být vypilovaná, bez budování svého osobního PR, protože hlavní je tu město a občané.

Miroslav Hloušek Změna! To bylo nejskloňovanější, když občanští demokraté na březnovém sněmu volili lídra, který je povede do boje o hradeckou radnici. O místo jedničky se sice ucházel současný primátor Alexandr Hrabálek i předseda zastupitelského klubu Martin Soukup, ale členové ODS už v prvním kole primárek rozhodli, že volebním lídrem bude ředitel městské policie Miroslav Hloušek. „Věřím, že tato změna ohlašuje zásadní změnu celé kandidátky, kterou voličům předložíme. Máme-li být uvěřitelní, srozumitelní a volitelní, musíme nabídnout skutečně zcela nová jména,“ hovořil po primárkách šéf hradecké oblastní rady ODS a poslanec Pavel Staněk. Celá ODS si tedy uvědomuje, že koalice s hnutím ANO a Změnou a Zelenými úspěšná nebyla. Na její počínání platí oblíbené přísloví krajského předsedy ODS a poslance Ivana Adamce „Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly“. Miroslav Hloušek má za úkol stranu z pekla vyvést zase zpět. A proč ne rovnou do vedení města? „Opozice by byla zklamáním. Pokud by to tak dopadlo, musíme to brát jako fakt a vzít si z toho ponaučení. Seznamujeme se a představujeme s jinými lídry a skutečně nemám signály, že by se v Hradci k ODS někdo stavěl odmítavě,“ říká Hloušek coby šéf hradeckých strážníků a volební lídr ODS v Hradci Králové.

Já myslím, že minimálně vedení oblastní rady ODS kritiku přijímá. Vždyť její šéf Pavel Staněk vás coby jedničku kandidátky vnímá jako zásadní signál změny. Cítíte tu zodpovědnost?

Doufám, že s předsedou ten názor sdílí aspoň většina členů, kteří mne na volebním sněmu vytáhli do pozice lídra. To je skutečně závazek. O své práci jsem nikdy neuvažoval ve smyslu, že bych z ní měl mít prospěch. Vykonávat tak dlouhou dobu pozici, na které jsem, na to už musíte být srdcař.

Co byste rád v Hradci změnil?

Již jsem se zmínil o komunikaci. Když už do sebe zastupitelé jdou bez rukavic, je vidět, že před jednáním něco mohlo být jinak a na zastupitelstvo už se mohlo jít s téměř hotovou věcí. V tom by měl nastat posun. Návrhy by měly být předkládány včas, aby si je zastupitelé mohli prostudovat a třeba si na ně vzít i své odborníky, protože vidím, že v zastupitelstvu chybí ekonomové či stavaři. Přitom peníze a stavařina znamenají investice a rozvoj města. Na zastupitelstvu by se celá věc měla uzavřít, nikoli začít od píky, nebo dokonce že by se někteří zastupitelé s návrhem setkali poprvé.

V primárkách jste celkem jasně porazil Martina Soukupa i současného primátora Alexandra Hrabálka. Překvapilo vás to?

Překvapilo. Myslel jsem si, že to bude podstatně vyrovnanější boj. Martin Soukup je v komunální politice 20 let, ví, kam sáhnout i jak problémy řešit. Po praktické stránce i způsobu řešení jsme až na detaily ve shodě. Ani s primátorem se názorově nemíjím.

Bylo od začátku jasno, že ODS půjde do komunálních voleb v Hradci sama, nebo jste oslovili případného koaličního partnera?

Dohodli jsme se, že v Hradci to zkusíme sami. K případným partnerům se však při kampani samozřejmě nebudeme otáčet zády. Ostatně Hradec je větší vesnice, všichni o sobě víme a musíme počítat s tím, že člověk není bezchybný. Při případném koaličním vyjednávání se musí dát názory na stůl a zkusit najít co největší průnik, aby to po volbách fungovalo.

Mluvil jsem s lídry opozice i některých nových hradeckých uskupení. Na případnou koalici s ODS se netváří vyloženě odmítavě, ale je patrné, že domluvit se chtějí spíš spolu. Byla by pro vás opoziční role zklamáním?

Určitě ano. Pokud by to tak dopadlo, musíme to brát jako fakt a vzít si z toho nějaké ponaučení.

S jakým výsledkem byste tedy byl spokojen?

Nechtěl bych, abychom měli méně mandátů než nyní.

S kterými kandidujícími stranami si dovedete představit případnou koaliční spolupráci a s kterými nikoli?

Podle toho, jak jednáme s některými lídry nebo kolektivy, bych neřekl, že bychom k nějaké straně měli vyloženou animozitu, i když některá jednání nás ještě čekají. Avšak počítám jen s demokratickými stranami.

Z koalice s hnutím ANO jste už vyléčení?

Já jsem tu situaci sledoval, nezačala kolidovat zrovna s hnutím ANO. Komunální politika není žádná ideologie. Musíme se postavit před občany, vyslechnout je, zanalyzovat si to, kouknout se do městské kasy, jestli máme dostatek peněz pro ně něco udělat. Dělba relativně malého množství peněz do všech městských částí a projektů je velice složitá. Sliby, že někdo během čtyř let dokáže přestavět celé město, jsou v rovině iluze. Proto chceme spolupracovat se stranami, které o tomto bodu smýšlí realisticky a nebudou zklamané, když během pár měsíců nebudou schopné vyřešit Benešovu třídu, Velké náměstí, letiště, parkovací domy a další.

Myslíte si, že jste připraven stát se primátorem?

Když už jsem přijal funkci lídra, musím s tím počítat a převzít zodpovědnost až do konce.

Který bod v programu ODS považujete za naprosto zásadní?

Program jsme se snažili naformulovat tak, aby z toho nevyplynulo, že bychom chtěli zvládnout úplně vše bez přihlédnutí k rozpočtu. Chceme být realističtí. Nesmíme zapomenout na bližší problémy lidí, protože ti v dnešní době budou mít vzhledem ke zvyšující se inflaci nebo cenám energií sami dost problémů. Místo zahajovaní nějakých nabubřelých projektů je spíš potřeba podívat se, jestli občané nepotřebují pomoct. Jestli člověk nespadne do jámy v chodníku, jen co vyjde ze dveří. Když už říkáme, že do práce by měl člověk jezdit na kole, jestli jsou stezky odpovídající a navazují na sebe... Pro městské části chceme nabídnout to realistické, co každého bezprostředně trápí.

Z kterého vašeho programového bodu byste slevil jen velmi nerad a chtěl byste ho protlačit do případné koaliční smlouvy?

Město má velký dluh v Benešově třídě a bohužel v některých momentech už jde o bezpečnost. Už nejde, aby technické služby páskovaly stále větší území třídy, je potřeba jednat zodpovědně a předejít lapáliím, protože zodpovědné za to, co se stane, je vždy město. Pak je tu Velké náměstí, ostuda Hradce. Je však také potřeba něco udělat se severní tangentou, s jižní spojkou a určitě i s letištěm. Mým osobním názorem je, že na Velkém náměstí a v centru bychom neměli mít složky jako městskou a státní policii či vojáky. Tamní objekty se rozhodně dají užít jiným způsobem. Proč bychom pro své centrální objekty nemohli využít něco mimo střed? Proč bychom silové složky neměli mít na letišti?

Když už jste zmínil Velké náměstí, jak se tváříte na nápad ODS udělat pod historickým centrem podzemní parkoviště?

Seznámil jsem se s oběma studiemi. Ta, kterou prosazuje ODS, není špatné řešení. Ale byl jsem i na představení studie architekta Chmelíka. Líbilo se mi, že by se konečně udělal kruhový objezd při vjezdu do Mýtské ulice. Abychom mohli posoudit, která studie je lepší, potřebovali bychom tu druhou dotáhnout stejně daleko jako tu první. Obě však mají spoustu pozitivního.