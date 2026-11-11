Pat v Nové Pace. Obě nejsilnější uskupení chtějí svého starostu

Překvapivý vítěz říjnových voleb Mladá Paka sice v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu získal devět křesel, ale zatím nedokázal sestavit koalici. Většinu nemá ani uskupení Paka navždy! kolem zkušených politických matadorů bratrů Coganů, které ve volbách získalo osm mandátů.
Mladá Paka se hned po volbách pokusila sestavit koalici bez sdružení Josefa a Rudolfa Coganů, které pod různými názvy vyhrávalo volby v osmitisícovém městě více než 20 let. Uskupení v čele s advokátkou Nikolou Nydrlovou však našlo společnou řeč pouze s Davidem Musilem ze sdružení Občané pro Paku.
Dva týdny po sečtení výsledků začala Mladá Paka jednat o koalici s Pakou navždy! Ta nabídku na post místostarosty a tři křesla v sedmičlenné radě odmítla. Paka navždy! den před ustavujícím zastupitelstvem oznámila dohodu se dvěma zastupiteli ODS a Volby pro město, tedy pokračování dosavadní koaliční spolupráce. Trojblok nabídl Mladé Pace pozici místostarosty a tři místa v radě. Ani ta však nabídku nepřijala.
Bez Coganů to nepůjde
Patová situace se v pondělí promítla do ustavujícího zastupitelstva. Žádný ze zastupitelů totiž nepředložil návrh na složení rady a vedení města.
„Chceme se s Mladou Pakou dohodnout. Navrhovat něco bez předchozí shody by vůči nim nebylo sportovní. Budeme dál jednat. Máme určité názorové střety, ale nejsme v zásadním rozporu. Myslím si, že s nimi bude velmi dobrá spolupráce,“ řekl iDNES.cz předseda Paky navždy! a zastupitel Rudolf Cogan (STAN).
Podle něj je prioritou příprava rozpočtu na příští rok. Zastupitelstvo by ho mělo schválit na prosincovém zasedání. Pokud k tomu nedojde, vstoupí Nová Paka do roku 2027 s rozpočtovým provizoriem.
„S Mladou Pakou chceme rozpočet poctivě projít a nalézt shodu. To je v tuto chvíli nejdůležitější úkol,“ sdělil Cogan.
Že budou jednání pokračovat, potvrdila i lídryně vítěze voleb Nikola Nydrlová (nestraník). Návrh Mladé Paky na samostatnou volbu starosty, místostarostů a členů rady v pondělí neprošel.
„Když se odhlasovalo, že volba proběhne společně, bylo pro nás nereálné navrhnout celou sedmičlennou radu, protože jsme se na jejím složení s druhou stranou nedomluvili,“ sdělila čtyřiatřicetiletá advokátka.
Jedním z hlavních důvodů, proč koalice dosud nevznikla, je obsazení pozice starosty. Nárokují si ho obě sdružení. Mít ve vedení města pouze místostarostu je pro Mladou Paku málo.
„Nebyl to pro nás akceptovatelný návrh. Jako vítězové voleb bychom měli mít starostu my,“ řekla Nydrlová. Za problém považuje také nedělní uzavření koaliční smlouvy Paky navždy! s Volbou pro město a především ODS. Občanští demokraté totiž po volbách spolupráci s Mladou Pakou odmítli a rozhodli se pro pokračování na půdorysu dosavadní koalice.
Táhnout za jeden provaz
Zástupci obou sdružení se shodují, že jediným řešením současného patu je spolupráce dvou nejsilnějších subjektů. Vznik těsné jedenáctičlenné koalice podle nich nepřipadá v úvahu.
„Nikdy jsme o tom takhle neuvažovali a ani to nechceme. Vždy jsme vytvářeli široké koalice, aby v radě města byly zastoupeny všechny subjekty. Chceme, aby všichni táhli za jeden provaz,“ vysvětlil Rudolf Cogan.
|
Manželé si slíbili zachránit klášter v Nové Pace. Už slouží handicapovaným
V dosavadním zastupitelstvu měla koalice Paky navždy!, Volby pro město a ODS 20 křesel. Po volbách v roce 2022 zůstal mimo hru pouze jediný zastupitel KSČM.
Nikola Nydrlová preferuje spolupráci jen s Pakou navždy! „Nemyslíme si, že by široká koalice dvaceti zastupitelů odrážela výsledky voleb. Jsme připraveni jednat o personálním složení rady a vedení města. Dohoda by mohla vzniknout i bez koaliční smlouvy,“ naznačila.
Lídryně Mladé Paky zpětně nepokládá za chybu, že se její sdružení po volbách snažilo sestavit koalici bez účasti Paky navždy! „Byl to postup, který jsme si interně stanovili. Výsledky voleb ukázaly, že lidé chtějí změnu, a proto nás také volili,“ řekla.
Zastupitelé Nové Paky na pondělním zasedání schválili pouze to, že rada bude sedmičlenná a že vedení města bude tvořit starosta a dva místostarostové, z nich jeden neuvolněný.
Další schůze se uskuteční 14. prosince. Do té doby zůstává ve vedení města dosavadní tým v čele se starostou Pavlem Bouchnerem (nestraník).
Mladá Paka v letošních volbách kandidovala poprvé a hned získala přes 38 procent hlasů. Druhá Paka navždy! získala o čtyři procenta méně. Do zastupitelstva se dostali také Občané pro Paku se dvěma zastupiteli a po jednom mají Volba pro město i ODS.
V minulých volbách zcela dominovalo uskupení bratrů Coganů. V letech 2022 i 2018 Paka navždy! rozdrtila konkurenci, když získala vždy téměř polovinu hlasů. Před čtyřmi lety měla deset mandátů, v roce 2018 dokonce jedenáct.