Nejtěsnější výsledek. V Hradci Králové zvítězilo ANO nad SPOLU jen o 62 hlasů

  14:10
Vysoká volební účast a nejtěsnější souboj o hlasy voličů, takové byly volby do Poslanecké sněmovny v Hradci Králové. ANO zde zvítězilo s 28,92 procenty hlasů, koalice vládních stran mu ale dýchá na záda s 28,8 procenty. Pořadí stran, které se dostaly do Parlamentu, kopíruje celostátní výsledky.

Riegrovo náměstí a nádraží v Hradci Králové | foto: David Taneček

Obyvatelé Hradce Králové dali nakonec nejvíc hlasů hnutí Andreje Babiše. Celkem vhodilo hlasovací lístek ANO do urny 14 466 voličů, což je přesně o 62 víc, než kolik zvolilo koalici SPOLU. Její kandidátku v Královéhradeckém kraji vedli hned dva pedagogové – bývalý ředitel gymnázia J.K.Tyla Matěj Ondřej Havel a ředitel Biskupského gymnázia Jiří Vojáček. STAN a Piráti získali o něco větší procento než celorepublikově, SPD a Motoristé naopak lehce méně.

Výsledky voleb v Hradci Králové
Volební subjektProcentaPočet hlasů
ANO28,9214 466
SPOLU28,814 404
STAN12,146 072
Piráti10,495 250
SPD6,433 220
Motoristé6,183 093

Jak se volilo na Královéhradecku?

Rozdíl mezi prvním a druhým místem je vyšší než v krajském městě: ANO má 32,43 procenta hlasů, SPOLU 25,78. Následují Starostové, Piráti a na pátém místě Motoristé, kterým se se ziskem 7,08 procenta hlasů podařilo o 0,12 procent překonat SPD.

V okrese Hradec Králové přišlo k volbám 72,02 % voličů, v samotném Hradci pak 71,77 procent.

Doplňme, že z Královéhradeckého kraje bylo ve Sněmovně v končícím volebním období 8 poslanců a 3 poslankyně. Mezi nimi i zmíněný ředitel Havel nebo bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

