Obyvatelé Hradce Králové dali nakonec nejvíc hlasů hnutí Andreje Babiše. Celkem vhodilo hlasovací lístek ANO do urny 14 466 voličů, což je přesně o 62 víc, než kolik zvolilo koalici SPOLU. Její kandidátku v Královéhradeckém kraji vedli hned dva pedagogové – bývalý ředitel gymnázia J.K.Tyla Matěj Ondřej Havel a ředitel Biskupského gymnázia Jiří Vojáček. STAN a Piráti získali o něco větší procento než celorepublikově, SPD a Motoristé naopak lehce méně.
|Volební subjekt
|Procenta
|Počet hlasů
|ANO
|28,92
|14 466
|SPOLU
|28,8
|14 404
|STAN
|12,14
|6 072
|Piráti
|10,49
|5 250
|SPD
|6,43
|3 220
|Motoristé
|6,18
|3 093
Jak se volilo na Královéhradecku?
Rozdíl mezi prvním a druhým místem je vyšší než v krajském městě: ANO má 32,43 procenta hlasů, SPOLU 25,78. Následují Starostové, Piráti a na pátém místě Motoristé, kterým se se ziskem 7,08 procenta hlasů podařilo o 0,12 procent překonat SPD.
V okrese Hradec Králové přišlo k volbám 72,02 % voličů, v samotném Hradci pak 71,77 procent.
Doplňme, že z Královéhradeckého kraje bylo ve Sněmovně v končícím volebním období 8 poslanců a 3 poslankyně. Mezi nimi i zmíněný ředitel Havel nebo bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek.