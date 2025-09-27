Zase můžeme vyhrát, říká Matěj Ondřej Havel ze SPOLU. Na školství si troufá

Petr Záleský
  8:14
Před čtyřmi lety byl při sčítání hlasů ve štábu koalice SPOLU jako ve snu. Nemohl uvěřit, že jako čtyřka kandidátky přeskákal protřelé politické matadory a ve 34 letech se stal nováčkem Poslanecké sněmovny. Letos už si Matěj Ondřej Havel (TOP 09) vysloužil místo lídra královéhradecké kandidátky SPOLU.
Matěj Ondřej Havel z TOP 09 vede SPOLU v Královéhradeckém kraji (15. září 2025)

Matěj Ondřej Havel z TOP 09 vede SPOLU v Královéhradeckém kraji (15. září 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Kromě několika ublížených reakcí z ODS se jeho lídrovské pozici nelze divit. Exředitel hradeckého Gymnázia J. K. Tyla patří mezi často skloňovaná jména na kandidáty na ministra školství a s největší pravděpodobností se v listopadu přihlásí do boje o předsedu TOP 09.

„Kdybych dostal nabídku na ministerstvo školství, akceptoval bych ji. Čtyři roky v parlamentu mě naučily pokoře vůči zákonodárnému systému a tomu, jak funguje legislativa. Získal jsem také zkušenosti, díky nimž si myslím, že bych si poradil,“ řekl Matěj Ondřej Havel.

Vraťme se o čtyři roky zpět. Tehdy jste měl za sebou neúspěšnou kandidaturu do zastupitelstva Hradce i kraje a na kandidátce do sněmovních voleb jste byl na čtvrtém místě za zkušenými i oblíbenými politiky, jako jsou dlouholetý starosta Trutnova nebo expředseda lidovců. Řekněte mi: jaké jste měl pocity, když jste 9. října 2021 viděl průběžné výsledky?
Jak je to možné?! Není to chyba? Jak je možné, že takhle přeskakuji volební matadory. Ale mám i jinou silnou vzpomínku. Nebudu jmenovat, ale jeden zkušený kolega pronesl moudrá slova. Říkal, a teď to řeknu jen o trošku jinak než on: Víš, proč jsi nás všechny přeskočil? No, protože jsi ještě nikoho ne...zklamal. Myslím, že to je pravda. Protože když člověk na vrchol vystoupá, musí doručit i výsledky, ručit za spokojenost a vysvětlovat, což se ne vždy podaří. A najednou může být pohled na vás víc kritický. Proto beru tyto volby jako vlastní test.

Takže tušíte, že za ty čtyři roky jste někoho i zklamal?
To je to, co tím chci říct. Že test spočívá v tom, jestli jsem třeba někoho přesvědčil a zároveň kolik lidí třeba zklamal.

A jste si tedy vědom nějaké chyby, kterou jste ve Sněmovně mohl udělat?
Myslím, že jsme jako celá vládní koalice k sobě docela kritičtí. Slíbili jsme reformovat základní a střední školství. U základního se to podařilo, u středního zatím ne, ale je to výzva, kterou v následujícím volebním období musíme řešit, protože v případě základního školství už to běží. Čili jde o nedoručenou věc, která však půjde snadno napravit. Je však potřeba poctivě říct, že jsme to slíbili už v tomto volebním období.

V říjnových volbách budou lidé v regionu vybírat z kandidátek 19 politických subjektů.

Vyšlo
Renata Vesecká (Motoristé sobě)
Michal Klusáček (Stačilo!)
Pavel Bulíček (Piráti)
Josef Cogan (STAN)
Vladimíra Lesenská (SPD)
Jana Berkovcová (ANO)

Několik měsíců po volbách jste dočasně opustil křeslo šéfa Gymnázia J. K. Tyla. Zjistil jste, že jste jen polovičním ředitelem a už to nešlo déle skloubit?
Dospěl jsem k tomu, že dokážu dělat obě funkce, a to zejména proto, že ředitelská práce se dnes z velké části dělá online na počítači. No ale co bylo špatně a co bylo nezkombinovatelné: prostě jsem ve škole byl málo. A to se zkrátka v případě ředitele školy nedá úplně nahradit. Lidé za ním chodí, potřebují s ním mluvit a je jedno, jestli jsou to žáci nebo učitelé. Všechno se přes telefon nevyřeší. Takže proto jsem se nechal uvolnit z funkce po dobu vykonávání mandátu poslance.

Cíl je tedy zřejmý: neklepat zakrátko na dveře gymnázia, že chcete zpět...
Ano, mandát bych skutečně chtěl obhájit, ještě mám nápady, co prosadit a udělat. Přece jen už jsem rozkoukaný, vím, jak to chodí. Takže je to přece jen snadnější než na začátku. Když se však stane, že mandát neobhájím, do ředitelny se vrátím a rád.

Takže máte na gymnáziu stále otevřené dveře a máte i čas zajít na návštěvu?
Pravidelně. Pořád tam mám velmi silné vazby. Já jsem podle zákona uvolněný maximálně na dva mandáty, ředitelské místo mi drží, takže ještě mandát mám k dispozici.

Coby člen TOP 09 jste jedničkou kandidátky SPOLU v kraji, což vyvolalo trochu ublížené reakce některých občanských demokratů. Vyříkali jste si to?
My jsme kvůli tomu neměli jakékoli spory s ODS ani lidovci. Je to něco, co v kraji všichni respektujeme, protože dohoda, kdo a kde bude lídr, padla na úrovni předsedů stran, kteří mají důvěru. Že by kvůli tomu byly mezi námi spory? Spíš naopak, z kampaně mám velmi dobrý pocit, protože fungujeme jako tým a myslím si, že na kampani je to vidět. Má grády.

Vy sám jste si tedy o místo jedničky neřekl a spokojil byste se třeba s dvojkou, trojkou?
Jistě! Jsem však rád, že jsem dostal důvěru a jsem jednička, ale současně bych respektoval dohodu, kterou uzavřeli předsedové.

Zaslechl jsem, že pro ODS to byl určitý trest za to, že se loni nedokázala dohodnout na krajské vládě, a proto nedostala svou jedničku...
To skutečně nevím a nebudu spekulovat. Nemám informace, že by něco takového platilo a slyším o tom poprvé.

Jak dopadnou volby?
Koalice Stačilo! bude těsně pod pěti procenty a nedostane se do Sněmovny. Když se podíváme, jaké byly před čtyři lety preference, zjistíme, že byly vlastně stejné. A proto si myslím, že volby můžeme klidně zase vyhrát.

V listopadu bude sněm TOP 09 volit předsedu. Už jste se rozmyslel?
Teď dělám všechno pro volby a pokud se mi podaří obhájit mandát, pravděpodobně budu kandidovat na předsedu.

Souhlasíte s názorem, že TOP 09 postrádá výraznější tváře? Podle mě mnoho lidí ani neví, kdo je předsedkyně...
Myslím, že to ví, ale spíš neví, kdo jsem já, když přijedu někam mimo kraj. Víte co, je to pětikoaliční vláda a každá strana dostala nebo si vyjednala ministerstva. Má zkrátka na starost své gesce a u některých témat prostě lidé z TOP 09 nesvítí, protože nemají ministra. Když je poté téma v centru pozornosti, například když se otevírá dálnice, může to skutečně působit dojmem, že topka nemá výrazné tváře. Ale jinak si to nemyslím. Kdybychom totiž nyní jako TOP 09 měli sestavovat vládu sami, bez problému obsadíme všechna ministerstva kompetentními lidmi.

Hodně by svítil Miroslav Kalousek. Přál byste si jeho návrat do politiky?
Mrzelo mě, že Miroslav Kalousek nechtěl kandidovat v těchto volbách za topku, ostatně jsme mu to nabízeli. Nezdůvodnil to a mně to přišlo líto.

Dovedete si představit, že by TOP 09 mohla v dohledné době – bavíme se třeba o příštích čtyřech letech – kandidovat samostatně?
Jednoznačně! Třeba v příštích parlamentních volbách určitě ano. Troufli bychom si, taková musí být ambice každé politické strany. Nyní kandidujeme v koalici SPOLU, která se ukázala být smysluplným projektem, abychom porazili Andreje Babiše. A protože se to podařilo, scénář opakujeme a doufám, že to povede ke stejnému výsledku.

Šéf STEM o překvapivém průzkumu: Fiala mobilizuje, ANO překřičeli radikálové

Kdyby se to nepodařilo: nebude na stole scénář rozpad koalice SPOLU?
Nechci předjímat a nevím, jak by to vypadalo. Každá strana by si určitě volby vyhodnotila kriticky a nevím, kam by to vedlo. Tím se opravdu teď nezabývám, protože pracujeme na tom, abychom volby vyhráli jako před čtyřmi lety.

Umíte si představit situaci, že bude potřeba narovnat vztahy s Piráty a pokračovat ve stejném složení?
To bych si uměl představit.

Ale co když budete potřebovat ještě někoho? Pojďme vylučovací metodou.
Rozhodně nebudeme vládnout s komunisty a s ANO, to jsme si jednoznačně řekli. Všichni protagonisté koalice SPOLU se na tom dohodli. Kompromisy s Babišem dělat nebudeme a doufám, že vládu prostě poskládáme. Půdorys pětikoalice mi připadá životaschopný, i když Piráti v jednu chvíli odešli z vlády. Skutečně si myslím, že vláda by se s nimi dala poskládat znovu, třeba v jiném složení s jinými nominanty.

Vynechal jste třeba SPD...
Tak to vůbec!

A potom je ještě jedna strana, která je podle průzkumů na hranici pěti procent...
Myslíte Motoristy? Řeknu to takhle: neumím si představit vládu s extremisty, což jsou Stačilo! a SPD a nedokážu si představit jít s populisty, jako je ANO.

Dobře, takže Motoristé jsou ve hře?
Takhle jsem to řekl. Ale mluvím za sebe a dál to nebudu komentovat.

Před chvílí jste říkal, že TOP 09 by dokázala obsadit všechna ministerstva. Vy byste se, předpokládám, přihlásil o školství?
Kdybych dostal nabídku, akceptoval bych ji. Snad bych dokázal sestavit tým lidí, aby ministerstvo bylo řízeno dobře.

