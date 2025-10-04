Krajský zastupitel a krajský předseda STAN získal 10,4 procenta preferenčních hlasů a ve Sněmovně nahradí předsedu poslaneckého klubu Josefa Cogana.
Co říkáte na váš osobní úspěch?
Začnu celkovým výsledkem STAN, který ukazuje na to, co jsem si myslel od začátku. Chodil jsem za voliči, že se jim nedivím, že jsou nespokojení. Lhal bych sám sobě, kdybych tvrdil, že cítím spokojenost. Možná proto, že jsem voličům nelhal, mi dali kroužek. Vedl jsem s nimi diskuzi a komunikoval s nimi.
Před volbami jste natočil video s vaším pomalovaným plakátem, přišel k volbám i Picasso?
Je možné, že i Picasso přišel k volbám. Přál bych si, abych mohl během mandátu lidem ukazovat cestu, že i když je člověk z malé vesnice, které by nejradši někteří lidé v České republice zrušili, tak má možnost uspět
Tetín vedete už 11 let, myslel jste si na Sněmovnu?
Když jsem před 11 lety nastupoval do obce Tetín, nechtěl jsem vůbec být vidět, protože jsem nechtěl, aby všechnu práci překrylo to, že jsem mladý. Chtěl jsem lidem ukázat, že na to mám. Chtěl jsem to ukázat i sám sobě. Myslím, že co jsem za ty roky slíbil lidem v Tetíně, to jsem jim dodal. To je myslím cesta pro všechny politiky, ať slibují jen to, na co mají.
To by toho moc slíbit nemohli, že?
Ale právě čím víc toho slibují, tím horší je to dokázat.
Matěj Hlavatý
Doplatila na to i vládní koalice?
Určitě. Byla tu strašně velká očekávání a je jasné, že se nemohla naplnit. Člověk by měl však v zásadních tématech být pevný, vysvětlovat a diskutovat. Někdy může být diskuze delší, ale vždycky stojí za to.
Myslíte, že vám pomohla vaše aktivita na sociálních sítích?
Nepochybně. Část voličů určitě přišla kvůli tomu. Oni vidí, že ač se třeba s někým neshodnu, tak je pro mě důležitá diskuze a komunikace.
Jsou pro vás sítě o zviditelnění nebo komunikaci s lidmi?
Je to komunikace, nic jiného. X nebo Twitter prošel obrovskou proměnou. Zůstali tam hlavně zradikalizovaní lidé a já chci dát těm nezradikalizovaným naději, že se dá komunikovat i normálně.
I vy sám jste tam měl řadu kontroverzních výroků, naposledy třeba o rušení víceletých gymnázií v kraji, které jste musel poté korigovat…
To je přesně o tom, že když člověk nemá dostatek informací, tak neví, jak má komunikovat. Mě strašně mrzelo, že jsem věděl, že ty plány existují, věděl jsem, že existují konkrétní gymnázia, kterých se to týká, ale nikdo nám nebyl schopný říci, jaký je plán. Jestli to je jen začátek něčeho většího, nebo nějaký pokus, jak by to mohlo do budoucna vypadat. Na to jsem nedostal odpovědi a naopak jsem sklidil výsměch, doslechl jsem se, že jsem lhář, i když mi to ředitelé potvrdili.
Když to ti ředitelé zveřejnili, dostali embargo, aby se k tomu nevyjadřovali. Takhle demokracie nevypadá. Pokud někdo chce něco rušit a dělat velké změny, tak to má být dostatečně diskutováno, probráno a mají se vzít v potaz varianty. Ne jen slepě ukázat a zrušit čtyři gymnázia vedle sebe.
Výsledky - Královéhradecký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Hnutí občanů a podnikatelů
VÝZVA 2025
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Jasný Signál Nezávislých
SMS – Stát Má Sloužit
Volt Česko
Levice
Když hovoříte o demokracii, byl jste před třemi lety organizátorem Pochodu za demokracii. Vnímáte výsledek voleb jako její ohrožení?
Myslím, že lidé jsou oprávněně skeptičtí ohledně toho, jak se Česká republika vyvíjí. Ne, že by chtěli ztratit demokracii a svobodu, ale vidí to z toho socioekonomického hlediska. Proto dali šanci někomu, kdo jim nabízí určitý střed toho všeho, což je hnutí ANO. Chtěl bych mu pogratulovat k silnému mandátu.
Vy se často vyjadřujete k menšinám, sám jste se přihlásil ke své orientaci. Vnímáte výsledek voleb jako ohrožení pro menšiny?
Když už jsem se stal poslancem, budu dělat vše pro to, aby nedošlo k žádnému ohrožení žádné menšiny v České republice.
Čemu byste se rád ve Sněmovně věnoval?
Určitě rozvoji venkova, bezpečnosti a digitalizaci. Myslím, že i tyto volby nám ukázaly, že digitalizace není dobrá, že se v ní udělala spousta chyb a je to jeden z kamenů úrazů, které jsme naslibovali voličům a nedokázali splnit.