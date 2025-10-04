Skokan díky sociálním sítím. Mladý starosta chce ve sněmovně bránit menšiny

Tomáš Hejtmánek
  20:08
Proslavil se někdy až kontroverzními výroky na síti X. Jedenatřicetiletý starosta Tetína na Jičínsku Matěj Hlavatý díky preferenčním hlasům přeskočil ze třetího na první místo kandidátky STAN v Královéhradeckém kraji a stal se tak novým poslancem. Ve sněmovně chce bránit menšiny, ke kterým se sám hlásí.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv

Krajský zastupitel a krajský předseda STAN získal 10,4 procenta preferenčních hlasů a ve Sněmovně nahradí předsedu poslaneckého klubu Josefa Cogana.

Co říkáte na váš osobní úspěch?
Začnu celkovým výsledkem STAN, který ukazuje na to, co jsem si myslel od začátku. Chodil jsem za voliči, že se jim nedivím, že jsou nespokojení. Lhal bych sám sobě, kdybych tvrdil, že cítím spokojenost. Možná proto, že jsem voličům nelhal, mi dali kroužek. Vedl jsem s nimi diskuzi a komunikoval s nimi.

Starosta Tetína Matěj Hlavatý je novým poslancem (4.10.2025).
Starosta Tetína Matěj Hlavatý je novým poslancem (4.10.2025).
Matěj Hlavatý slaví postup do sněmovny (4.10.2025).
Matěj Hlavatý s Monikou Hillebrandovou ve volebním štábu Starostů v Hradci Králové (4.10.2025).
Starosta Tetína Matěj Hlavatý je novým poslancem (4.10.2025).
12 fotografií

Před volbami jste natočil video s vaším pomalovaným plakátem, přišel k volbám i Picasso?
Je možné, že i Picasso přišel k volbám. Přál bych si, abych mohl během mandátu lidem ukazovat cestu, že i když je člověk z malé vesnice, které by nejradši někteří lidé v České republice zrušili, tak má možnost uspět

Tetín vedete už 11 let, myslel jste si na Sněmovnu?
Když jsem před 11 lety nastupoval do obce Tetín, nechtěl jsem vůbec být vidět, protože jsem nechtěl, aby všechnu práci překrylo to, že jsem mladý. Chtěl jsem lidem ukázat, že na to mám. Chtěl jsem to ukázat i sám sobě. Myslím, že co jsem za ty roky slíbil lidem v Tetíně, to jsem jim dodal. To je myslím cesta pro všechny politiky, ať slibují jen to, na co mají.

To by toho moc slíbit nemohli, že?
Ale právě čím víc toho slibují, tím horší je to dokázat.

Matěj Hlavatý

  • Do politiky vstoupil v útlém věku. Ve 20 letech se stal starostou Tetína, obce se 150 obyvateli mezi Hořicemi a Lázněmi Bělohrad na Jičínsku.
  • Od roku 2022 byl členem celorepublikového předsednictva STAN, poté se stal předsedou krajského výboru hnutí.
  • Od loňska je krajským zastupitelem v Královéhradeckém kraji. Populární je zejména mezi mladými voliči, na venkově a také na sociálních sítích, kde je velmi aktivní a sleduje ho tam 20 tisíc lidí.
  • Zasazuje se také za lidská práva, v roce 2022 v Praze organizoval Pochod za demokracii.

Doplatila na to i vládní koalice?
Určitě. Byla tu strašně velká očekávání a je jasné, že se nemohla naplnit. Člověk by měl však v zásadních tématech být pevný, vysvětlovat a diskutovat. Někdy může být diskuze delší, ale vždycky stojí za to.

Myslíte, že vám pomohla vaše aktivita na sociálních sítích?
Nepochybně. Část voličů určitě přišla kvůli tomu. Oni vidí, že ač se třeba s někým neshodnu, tak je pro mě důležitá diskuze a komunikace.

Jsou pro vás sítě o zviditelnění nebo komunikaci s lidmi?
Je to komunikace, nic jiného. X nebo Twitter prošel obrovskou proměnou. Zůstali tam hlavně zradikalizovaní lidé a já chci dát těm nezradikalizovaným naději, že se dá komunikovat i normálně.

I vy sám jste tam měl řadu kontroverzních výroků, naposledy třeba o rušení víceletých gymnázií v kraji, které jste musel poté korigovat…
To je přesně o tom, že když člověk nemá dostatek informací, tak neví, jak má komunikovat. Mě strašně mrzelo, že jsem věděl, že ty plány existují, věděl jsem, že existují konkrétní gymnázia, kterých se to týká, ale nikdo nám nebyl schopný říci, jaký je plán. Jestli to je jen začátek něčeho většího, nebo nějaký pokus, jak by to mohlo do budoucna vypadat. Na to jsem nedostal odpovědi a naopak jsem sklidil výsměch, doslechl jsem se, že jsem lhář, i když mi to ředitelé potvrdili.
Když to ti ředitelé zveřejnili, dostali embargo, aby se k tomu nevyjadřovali. Takhle demokracie nevypadá. Pokud někdo chce něco rušit a dělat velké změny, tak to má být dostatečně diskutováno, probráno a mají se vzít v potaz varianty. Ne jen slepě ukázat a zrušit čtyři gymnázia vedle sebe.

Výsledky - Královéhradecký kraj

ANO 2011

33,63 %
strana získala 101 557 hlasů
4
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,6 %
strana získala 71 268 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

12,21 %
strana získala 36 872 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

8,05 %
strana získala 24 333 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,75 %
strana získala 23 404 hlasů
1
0

Motoristé sobě

7,61 %
strana získala 22 981 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,21 %
strana získala 12 724 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,08 %
strana získala 3 278 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,44 %
strana získala 1 346 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,31 %
strana získala 945 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,22 %
strana získala 678 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,21 %
strana získala 636 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,13 %
strana získala 419 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,13 %
strana získala 410 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,12 %
strana získala 381 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,08 %
strana získala 246 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 158 hlasů
0
0

Volt Česko

0,04 %
strana získala 145 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 143 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Když hovoříte o demokracii, byl jste před třemi lety organizátorem Pochodu za demokracii. Vnímáte výsledek voleb jako její ohrožení?
Myslím, že lidé jsou oprávněně skeptičtí ohledně toho, jak se Česká republika vyvíjí. Ne, že by chtěli ztratit demokracii a svobodu, ale vidí to z toho socioekonomického hlediska. Proto dali šanci někomu, kdo jim nabízí určitý střed toho všeho, což je hnutí ANO. Chtěl bych mu pogratulovat k silnému mandátu.

Vy se často vyjadřujete k menšinám, sám jste se přihlásil ke své orientaci. Vnímáte výsledek voleb jako ohrožení pro menšiny?
Když už jsem se stal poslancem, budu dělat vše pro to, aby nedošlo k žádnému ohrožení žádné menšiny v České republice.

Čemu byste se rád ve Sněmovně věnoval?
Určitě rozvoji venkova, bezpečnosti a digitalizaci. Myslím, že i tyto volby nám ukázaly, že digitalizace není dobrá, že se v ní udělala spousta chyb a je to jeden z kamenů úrazů, které jsme naslibovali voličům a nedokázali splnit.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Vandal v Hradci přetřel graffiti gruzínské autorky, asi mu vadila dotace

Neznámý vandal poničil jednu z velkoplošným maleb, které vznikaly při druhém ročníku Street Art Festivalu v Hradci Králové. Barevný mural s ornamentálními vzory na Benešově třídě zčásti zabílil a...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Nechci řešit emisní povolenky, zdůvodňuje Sovová z Luční boudy kandidaturu za Motoristy

Premium

V roce 2020 neúspěšně kandidovala za ODS do Senátu, teď to mediálně známá spolumajitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová zkouší do Poslanecké sněmovny jako dvojka kandidátky Motoristů. Důvod?...

Firmy prohodily stavbu tunelů na D11, radioaktivní popílek nejspíš odtěží

Když dělníci na stavbě dálnice D11 u Trutnova v květnu narazili na radioaktivní popílek, zdálo se, že práce na budování tunelu Poříčí se zdrží jen o pár týdnů. Po čtyřech měsících se však silničáři...

V Královéhradeckém kraji vyhrálo ANO. Nejvíc kroužků má adept na šéfa TOP 09

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji zvítězilo hnutí ANO s lídryní Janou Berkovcovou před koalicí SPOLU s lídrem TOP 09 Ondřejem Matějem Havlem. Na třetím místě je STAN. Nad...

4. října 2025  15:54,  aktualizováno  19:05

Silnice na Špindlerovku jako Jižní spojka. Vyjížďky na hřebeny trápí město i boudy

Premium

Provoz na Špindlerovu boudu v Krkonoších je enormní. Auta nepotřebují povolenku, ochranáři ani město nemohou regulovat počet autobusů. Špindlerův Mlýn, kterému horská silnice patří, by rád vjezdy na...

4. října 2025

Divadelní improshow spolku Bizoni míří do hradecké knihovny

Metro.cz

Knihovna města Hradce Králové se promění v divadelní jeviště, na němž v úterý v 18 hodin vystoupí spolek B.I.Z.O.N.I. se svou oblíbenou improshow.

4. října 2025  10:59

Dva dny po triumfu v Superpoháru to USK pálilo. Zářila Čechová, blýskly se mladice

Basketbalistky ZVVZ USK Praha dva dny po triumfu v Superpoháru porazily v české lize Trutnov 100:65. V prvním domácím utkání v sezoně byla nejlepší střelkyní devatenáctinásobných mistryň letní posila...

3. října 2025  20:22

Škodovky po srážce skončily pod železničním náspem, jedna z nich zbourala značku

Poměrně neobvyklá nehoda se ve čtvrtek stala poblíž železniční zastávky v Hronově na Náchodsku. Srazily se tam dvě škodovky, které po nárazu skončily v příkopu mezi silnicí a náspem. Nikdo se...

3. října 2025  17:07

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

3. října 2025  16:38

Komiksový festival Prásk! zve do knihovny na výstavu, dílny i burzu

Metro.cz

V Knihovně města Hradce Králové dnes startuje dvoudenní Komiksový festival Prásk! Akce nabídne výstavy, dílny i přednášky českých komiksových autorů.

3. října 2025  16:10

Srnce uvěznila v rybníce změť rostlin, pohotový student pro něj neváhal skočit

Pohotovou reakci prokázal při školní praxi osmnáctiletý student Ivan Hůlka z České lesnické akademie v Trutnově. Když s dalšími prořezával dřeviny u rybníka na okraji města, zahlédl topícího se srnce...

3. října 2025  12:08

Urážky a hádky. V zastupitelstvu Hradce Králové roste předvolební nervozita

Značnou předvolební nervozitou trpí zastupitelstvo Hradce Králové. Do Sněmovny kandiduje sedm zastupitelů ze tří stran a velké napětí mezi městskými reprezentanty roste nejméně od srpna. Hádky,...

3. října 2025  9:19

Dlabaný člun i broušené sekery. Archeopark ukazuje experimenty v novém

V Archeoparku Všestary u Hradce Králové vznikla nová expozice zaměřená na dvě oblasti experimentální archeologie – plavbu po moři ve dlabaných člunech a vrtání kamenných seker. Archeopark tvrdí, že...

2. října 2025  17:21

Dva ze tří poslanců ANO v čele Hradeckého kraje by si nechali obě funkce

Tři přední kandidáty hnutí ANO čeká po volbách rozhodování, jak naloží se svou pozicí ve vedení Královéhradeckého kraje. Poslanci a náměstci hejtmana Jana Berkovcová a Jiří Mašek jsou jedničkou a...

2. října 2025  15:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.