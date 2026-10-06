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Dostupné bydlení má zajistit město, míní Erbsová. Cílí na komunitu a mladé rodiny

Petr Záleský
  11:30

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Lídryně Změny, Zelených a KDU-ČSL v Hradci Králové Martina Erbsová (Zelení). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Uskupení Změna a Zelení dokázalo hradecké zastupitelstvo pořádně provětrat už několikrát. Letos se navíc v boji o hradeckou radnici spojilo i s lidovci a nová volební jednička by mohla přinést ještě silnější vítr. Šéfka Centra uměleckých aktivit Martina Erbsová má celkem jasné a zároveň srozumitelné vize, které nejsou svázané poněkud klišoidním politickým slovníkem.

„Ráda otevírám věci a otázky a ptám se, co za tím je a není. Ráda diskutuju a ne za zavřenými dveřmi. Chci zároveň dostávat zpětnou vazbu,“ řekla Martina Erbsová.

Kandidatura ve volbách pro vás není nic nového, přesto: bylo velké překvapení, když jste se dozvěděla, že se s vámi počítá coby s jedničkou kandidátky Změny, Zelených a KDU?
To se obvykle nedozvíte zčista jasna. Byla jsem oslovena a vlastně jsem si řekla proč ne. Řekla jsem si, že jsem již dozrála k nějakým zkušenostem a mám reálně co nabídnout. Mám zkušenosti manažerské, ale i ty s lídrovstvím. Navíc by mohlo zafungovat i to, co nabízíme.

Zatím jste vždy kandidovala coby nestraník. Co vás přimělo ke vstupu k Zeleným?
Když už jsem ta jednička a strana mě nominovala, přišlo mi fér stát se straníkem a nést hodnoty a kvality Zelených s nápisem na prsou. Takže jsem čerstvá stranice teprve od prosince.

Komunální volby v Královéhradeckém kraji

kandidáti v okresních městech

Už jste se setkala s označením ekoteroristka nebo ekofanatička?
Nesetkala a nemyslím si, že mě tak někdo vnímá. Ano, mám zakódované hodnoty, jako je ochrana klimatu a životní prostředí, které ale mimochodem nevnímám pouze jako přírodu. Navíc se pohybuji i v kultuře a jsem městský člověk, možná na lidi působím i vyváženě. Na druhou stranu je super, že existují lidé naprosto zapálení do ochrany zvířat i rostlin.

Dokonce jsem se v souvislosti se Zelenými setkal s označením vodnice nebo meloun jako narážkou na to, že mají zelenou slupku, ale uvnitř jsou rudí. Takže: jste smýšlením spíš nalevo, nebo napravo?
A hraje se dnes ještě vůbec na to, jestli je někdo vpravo nebo vlevo? Řekla bych, že gró naší politiky je péče. Péče o okolí, o komunitu. Takže by se mohlo zdát, že směřuji více k sociálním a tedy levicovým tématům. S rudou barvou nechci mít nic společného.

Lídryně Změny, Zelených a KDU-ČSL v Hradci Králové Martina Erbsová (Zelení).
Lídryně Změny, Zelených a KDU-ČSL v Hradci Králové Martina Erbsová (Zelení).
Lídryně Změny, Zelených a KDU-ČSL v Hradci Králové Martina Erbsová (Zelení).
Lídryně Změny, Zelených a KDU-ČSL v Hradci Králové Martina Erbsová (Zelení).
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Jste politicky neopotřebovaná a v minulosti jste se kriticky vyjadřovala k některých hradeckým projektům. Na co se od Martiny Erbsové můžeme těšit třeba ve vedení města?
Ráda otevírám věci a otázky a ptám se, co za tím je a není. Ráda diskutuju a ne za zavřenými dveřmi. Chci zároveň dostávat zpětnou vazbu. Ostatně zrovna teď řešíme, že organizátoři kulturních akcí tu zpětnou vazbu často nedostávají a s rozčarováním se vše dozvídají, až když se například přidělují dotace. Ráda bych nabídla i nadhled, směr, úkol a vícero řešení.

Zmínila jste dotace pro kulturní organizace. Jaký máte názor na to, že ministerstvo kultury údajně škrtlo příspěvky pro Divadlo Drak, Klicperovo divadlo nebo filharmonii?
Škrty jsou pokaždé nepříjemné, obzvlášť když jsou nepředvídané, nejsou prokonzultované ani vysvětlené. Co se nyní na ministerstvu kultury děje? V loňském roce byla schválena precizní strategie kultury, na které se podíleli aktéři z různých oblastí napříč celou republikou. Strategie byla schválena a letos se mělo začít takzvaně implementovat. Diskutovalo se i s novým vedením ministerstva kultury. Představa o novém ministrovi byla taková, že bude prokulturní a problémy sektoru bude chápat. Jenže se stalo, že letos v létě byla schválena úplně nová koncepce, která s nikým nebyla konzultována. To je prostě špatně.

Seriál rozhovorů

Mrzí vás hodně, že za vás nebude kandidovat náměstek primátorky za Změnu Adam Záruba, který nebyl spokojen s umístěním na kandidátce?
Jo, mrzí. Ale tak se to stalo. Věřím, že jsme se nerozešli ve zlém. Mohl usilovat o zvolení z pátého místa kandidátky a vzhledem k jeho práci by klidně mohl přeskákat dopředu.

Museli jste udělat hodně ústupků ve prospěch lidovců, se kterými tvoříte kandidátku, anebo to bylo logické spojenectví s programovými průsečíky?
Vůbec žádné ústupky nebyly. V hradecké komunální politice jsou naše vzájemné programové překryvy tak kompatibilní a navíc se známe, že to bylo úplně přirozené. Sociální témata, kultura, veřejný prostor, rodiny nebo dostupné bydlení, které společně vidíme spíš v tom nájemním městském než ve výstavbě nových bytů do osobního vlastnictví. Zde všude se shodujeme.

Jaká je podle vás současná hradecká koalice? Je zralá na výměnu?
Něco se skutečně nepovedlo, ale dala bych jí známku dva minus. Některé věci se rozhýbaly, město ožilo, další projekty se nastartovaly. Určitě to není tak, že bych nejraději vyměnila celé vedení.

Stavbu náměstí v Hradci nejspíš opět napadnou firmy levnější o 46 milionů

Co vás na vedení města nejvíce mrzí?
Je to například věc nešťastných Gayerových kasáren a výběrové řízení. To nebylo dobře ošetřeno. Nevidím do něj, ale 46 milionů rozdílu mezi vybranou firmou a levnější druhou v pořadí, to je velmi značný rozdíl. Bohužel na kasárny jsou navázané další dotace, které jsou teď v ohrožení. To území by se přitom mohlo nadechnout, mohla by zde vzniknout kreativní čtvrť, služby, zkrátka velmi živé místo podobné jako třeba vídeňské MuseumsQuartier.

Dovedete si představit, že byste byli součástí koalice na současném podvozku?
To by nebyl problém.

A naopak: s kým byste měli problém?
Komunisté, Motoristé, SPD... Prostě strany extremistického spektra.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

A co hnutí ANO?
Uvidíme po volbách, jestli vůbec zasedneme k jednomu vyjednávacímu stolu. ANO určitě není naše volba, především pak kvůli jejich předsedovi a celostátní politice. Ač znám konkrétní lidi z jejich hradecké kandidátky, se kterými spolupracuji například v kulturní komisi, nedokážu si takovou koalici i se zkušenostmi před osmi lety představit. I tehdy to pro Změnu a Zelené bylo stejné dilema a nedopadlo to po dvou letech nejlépe. Nemám problém s konkrétními lidmi, se značkou to problém je.

S jakým výsledkem ve volbách a po nich byste byla spokojena?
Spojili jsme se s KDU-ČSL a věříme, že výsledek by mohl být o něco lepší než v minulých volbách. Procenta se sčítat nedají, ale bavili jsme se o osmi až deseti procentech a čtyřech až pěti křeslech v zastupitelstvu. Cílíme na mladé rodiny, na komunitu. To by voliče mohlo oslovit.

A o jaká křesla ve vedení města byste stáli nejvíce?
Moje doména je samozřejmě v kultuře a cestovním ruchu. Také se samozřejmě zasazujeme i o životní prostředí, veřejný prostor a jeho fungování a architekturu.

Ať rondely zůstanou zachované, je shoda z jednání. Řeší se vedení silnice

Lidé ze Změny a Zelených stojí za peticí usilující o záchranu kuklenských rondelů. Budete mi hodně vymlouvat, když řeknu, že jste ji načasovali naprosto skvěle na období před volbami?
To se asi uvidí, nakolik to byl dobrý tah. Nicméně jsou věci, které potkáte nezávisle na čase voleb. A čas pro záchranu rondelů byl teď nebo nikdy. Podařilo se seskupit lidi, dát vědět médiím i institucím a zároveň být co nejvíce apolitičtí. Nebyla to žádná strategie. Kolega Martin Hanousek tímto způsobem podobně zachránil Plachtu, snaží se o prohlášení dalších území za přírodní památky. Je to velmi důležité pro obyvatele těch míst, protože se nemusí tolik bát různých developerů.

Co myslíte po nedávné schůzce s vedením města a zástupci Muzea východních Čech o tom, zda opravdu všichni aktéři usilují o záchranu rondelů?
Věřím v dobro. Mám za to, že jsme se shodli o tom, že silnice povede jinudy. Na druhou stranu jsem zaznamenala předžalobní výzvu od investora vůči městu. I jeho zástupci byli na té schůzce přítomní a zatím nedokážu říct, co to znamená pro snahu o záchranu rondelů.

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