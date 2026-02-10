Senátor v Hradci obhajuje křeslo s Kubou v zádech, soupeřem je i exprimátor

Petr Záleský
  10:58
Do letošních senátních voleb na Královéhradecku zasáhne nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. V jeho barvách chce senátní křeslo obhajovat Jan Holásek. Soupeřem mu bude hradecký exprimátor Martin Dvořák nebo hejtmanova náměstkyně Jana Hůlková. Jasní jsou už také kandidáti na primátora Hradce.
Zastupitelé Hradce Králové se sešli v Adalbertinu na ustavujícím zasedání. (24. října 2022)

Zastupitelé Hradce Králové se sešli v Adalbertinu na ustavujícím zasedání. (24. října 2022) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Zastupitel Hradce Králové Jan Holásek z uskupení Rozvíjíme Hradec (24. října 2022)
Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února 2026)
Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...
Včelařka Jana Šandová (ANO)
Hnutí Naše Česko se chystá pořádně zamíchat volebními kartami také v Hradci Králové. K Martinu Kubovi, který po 22 letech odešel z ODS, se přidává senátor za Hradecko Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec), který bude letos obhajovat post v Senátu a přihlásil se také do podzimního boje o primátora v Hradci Králové.

V senátních volbách se na Hradecku s největší pravděpodobností strhne souboj velmi silných osobností. Holáskovým největším soupeřem by měl být bývalý ministr pro evropské záležitosti, místopředseda STAN a hradecký exprimátor Martin Dvořák.

Svého kandidáta ještě nepředstavili občanští demokraté, ale nelze vyloučit, že ODS opět nasadí bývalého poslance Pavla Staňka. Do senátní hry hodlá promluvit i hnutí ANO. V roce 2020 se do druhého kola dostal poslanec Jiří Mašek, ale letošní kandidátkou se stala Jana Hůlková, náměstkyně hejtmana pro sociální oblast.

Když Martin Kuba v úterý představil nový středopravicový projekt Naše Česko, do sálu si pozval i Jana Holáska. Zakladatel hnutí jasně řekl, že nehodlá hromadně sbírat politiky, nechce kandidovat v každém senátním obvodu ani větším městě, a tak přítomnost senátora lze vnímat jako signál, že Hradecko bude mít v rozjezdu nové platformy velmi důležitou roli.

Politickou scénu nechci fragmentovat, řekl Kuba. Nevyloučil spolupráci s Babišem

„V kontaktu jsme byli již několik týdnů. Do Senátu budu určitě kandidovat ve spolupráci nebo přímo s podporou značky Naše Česko. Konkrétní platforma podpory se ještě bude precizovat, v tuto chvíli je to šest uskupení včetně Našeho Česka, které moji kandidaturu budou podporovat. Ještě budeme diskutovat, která strana bude navrhující, ale předpokládám, že nové hnutí bude mít velmi silnou pozici,“ uvedl Jan Holásek.

Soupeři jsou exprimátor a žena ANO

Velmi silnou podporu bude mít i Martin Dvořák, pro kterého to budou premiérové senátní volby. Naposledy se v roce 2022 zapojil do voleb o Hradec Králové, nechal se napsat na poslední 37. místo kandidátky Starostů a nezávislých a dostal druhý nejvyšší počet hlasů. Na zastupitelský post to tehdy nestačilo. Teď se výrazně hlásí o Senát.

„Od 29. ledna mám i požehnání a nominaci od celostátního výboru strany, což byl poslední formální krok. Určitě budu kandidovat s podporou Pirátů, Zelených a HDK,“ sdělil Martin Dvořák a dodal, že letos svého kandidáta pro Hradecko nenasadí TOP 09 ani lidovci.

Zastupitelé Hradce Králové se sešli v Adalbertinu na ustavujícím zasedání. (24. října 2022)
Zastupitel Hradce Králové Jan Holásek z uskupení Rozvíjíme Hradec (24. října 2022)
Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února 2026)
Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února 2026)
Zato hnutí ANO se už rozhodlo. Po Jiřím Maškovi přebírá kandidaturu Jana Hůlková, náměstkyně hejtmana pro sociální oblast.

„Mohu to potvrdit, sice mě to nikdy nenapadlo, ale dostala jsem důvěru a opravdu budu kandidovat do Senátu. Ačkoli jsem o něm nikdy neuvažovala, dává mi to smysl a jdu do toho. Uvědomuji si, že nastoupím proti zkušeným mužům velkého formátu. Řekla bych ale, že v Senátu by bylo potřeba trochu omladit a také ženy by mohly přinést více empatie, porozumění a třeba i pozitivní energii,“ řekla Jana Hůlková.

Jasní lídři pro Hradec

Také v hradeckých komunálních volbách se chystají kulisy k náramnému volebnímu divadlu.

Obhajovat bude Pavlína Springerová (HDK). Jedničkou hnutí ANO by podle informací iDNES.cz s jistotou měl být Lukáš Fiedler. ODS nasadila coby lídra Martina Soukupa, jenž byl 12 let náměstkem primátora.

Novou volební jedničku ohlásili také Piráti. Stane se jí sedmadvacetiletý produkční sboru Boni pueri, bývalý zastupitel Kamil Kubica. Koaliční týmy TOP 09 má reprezentovat náměstek primátorky Lukáš Řádek a Změna nejspíš opět vsadí na Adama Zárubu, jenž v zastupitelstvu nikdy nechyběl od roku 2010.

A pak je tu ještě Jan Holásek. Jeho uskupení Rozvíjíme Hradec původně také bylo součástí hradecké koalice, ale jen pár měsíců po volbách odešlo do opozice. Hnutí Naše Česko sází především na jihočeskou popularitu Martina Kuby a míří hlavně na příští sněmovní volby. Letos na podzim by mělo být součástí uskupení Rozvíjíme Hradec, Hradečtí patrioti a hnutí MY pardubického hejtmana Martina Netolického. Lídrem má být právě Jan Holásek.

„Martin Kuba je velmi silnou osobností a praktikem. Zaměřuje se na opravdu konkrétní a praktická řešení bez zbytečného politického marketingu, aktivismu, osočování a emocí. Takhle pracuju i já. Nepotřebuju objíždět nějaké konference a televizní debaty, zajímají mě konkrétní výsledky,“ řekl Jan Holásek, kterého letos čeká volební dvojboj. Jméno uskupení kandidujícího na hradeckou radnici ještě není známo, ale Naše Česko má být jeho pevnou součástí.

Mládí versus zkušenosti

Lídra mění Piráti. V politice se rozhodl zcela skončit současný náměstek primátorky pro sociální oblast Pavel Vrbický.

„Mám soukromé důvody a pak – chci to přenechat mladším. Ostatně sněmovní volby jasně ukázaly, že voliči Pirátů preferují mladé a vzdělané ženy. Já už nechci být členem politické strany, vyzkoušel jsem si to, stačí mi to a potřebuju odstup,“ řekl Pavel Vrbický.

Piráty povede Kamil Kubica, který se v minulém volebním období stal nejmladším zastupitelem Hradce Králové.

„Obecně v politice – a Hradec není výjimkou – není dostatečně slyšet hlas mladých lidí a rodin. Ty drtí vysoké ceny bydlení a konkrétně v našem městě taky nevyrovnaná úroveň škol a nedostatek míst na školách s inovativními formami výuky. Musíme si přiznat, že v posledních letech město zaspalo také v rozvoji MHD a cyklodopravy. To všechno plánujeme změnit,” upozornil mladý lídr.

Po 16 letech hotovo. Hradec schválil územní plán, přechodná verze šla stranou

Podle něj Piráti vyjednávají o možné předvolební koalici s hnutím STAN i s dalšími subjekty.

Ambice pokračovat v radě již nemá Miroslav Hloušek, tedy lídr ODS v roce 2022. „Vzhledem k mému věku mi již nepůjde o zisk nějaké uvolněné funkce, ale rád bych se dostal do zastupitelstva města,“ uvedl první náměstek primátorky pro dopravu a ekonomiku.

Jako jednička kandidátky jej střídá Martin Soukup. „Hradec potřebuje jasnou, racionální a dlouhodobě udržitelnou vizi. V politice i v byznysu jsem se naučil, že výsledky nevznikají náhodou, ale díky tvrdé práci, schopnosti naslouchat lidem a odpovědným rozhodnutím. Chceme zjednodušovat fungování města,“ zdůraznil Martin Soukup.

Post primátorky je připravena obhajovat Pavlína Springerová: „Ano, chystám se kandidovat. Myslím si, že jsme udělali velký kus práce a bylo by skvělé mít příležitost v ní dál pokračovat.“

Senátor v Hradci obhajuje křeslo s Kubou v zádech, soupeřem je i exprimátor

Zastupitelé Hradce Králové se sešli v Adalbertinu na ustavujícím zasedání. (24. října 2022)

10. února 2026  10:58

