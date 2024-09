Na nic jsme se nevykašlali, nejsou za námi kauzy, říká hejtman Červíček

Mnozí si Červíčka stále ještě vybaví jako někdejšího policejního prezidenta nebo šéfa krajské policie. Brigádní generál ve výslužbě vede koalici Silní lídři sdružující ODS, KDU-ČSL a Východočechy. Sám má blízko k dopravě i díky svému působení u dopravní policie. Aby se hrálo fér, dohlížel kdysi jako fotbalový rozhodčí. Pískám, hraj! , tak se jmenuje i jeho předvolební podcast.

Máte za sebou čtyři roky v dosti široké koalici, je to problém, nebo výhoda?

Ukazuje se, že v tom není žádný problém. Máme za sebou velmi složité období, kdy jsme kromě běžné agendy museli řešit mimořádnosti typu epidemické situace, migrační krize, ekonomické krize, které měly důsledky do rozpočtů nejen kraje, ale i měst. A toto všechno jsme zvládli a soustředili jsme se na investice, které jsou v tomto období nejvyšší v historii kraje. Nezadlužili jsme kraj, a ještě jsme připravili dostatek finančních prostředků na další investice. Sedli jsme si u jednoho stolu a přijali jsme způsob řízení, kdy každý zodpovídá za svou oblast, ale v konečném důsledku se všechno projednává u stolu hejtmana. Tento způsob řízení nám umožnil zvládnout nejen tyto všechny situace, ale nezastavit se v rozvoji.

V předcházejícím období jste byl náměstkem pro dopravu, nyní jako hejtman do této gesce hodně zasahujete. Není to příliš vůči radnímu pro dopravu Václavu Řehořovi?

Kolega byl více majetkovým radním a řešil běžné věci v oblasti dopravy. Já jsem se soustředil na strategické věci, což je trend oprav a rekonstrukcí krajských silnic. Dáváme do nich třikrát více než před rokem 2017, zajistili jsme systémový způsob oprav. Moje strategická role v dopravě pak navazuje na to, co tady dělá stát, ať už v oblasti silniční dopravy nebo železniční. To jsou věci, které má vyjednávat lídr, hejtman, který má možnost ty věci ovlivňovat při jednáních s ministerstvem dopravy, Správou železnic, ŘSD. Proto se tomu tak intenzivně věnuji a je vidět, že náš region připravil společně se státem mnoho významných staveb, které mu do budoucna pomohou.

V minulém období bylo ve vedení kraje určité jiskření, když se tehdejší hejtman Jiří Štěpán (SOCDEM) neohlášeně objevil v dětském domově v Sedloňově. Vnímáte své zásahy do agendy kolegů odlišně?

To se musíte zeptat jich, ale já myslím, že všichni přijali ten styl, kdy každý má nějakou odpovědnost za oblast, kterou spravuje. Já jsem již zdůraznil, že všechny zásadní věci nakonec končily u jednoho stolu. Snažil jsem se maximálně využít svých schopností, abychom strategické věci realizovali nejen z peněz kraje, ale i z příležitostí, které se objevily. Také je třeba zmínit smlouvy s dopravci, které se vyjednávaly v období před čtyřmi lety. To je stoprocentní obměna autobusů, obměna vlaků, která započala v letošním roce. To jsou záležitosti, které jsem chtěl dotáhnout, neboť jsem se tomu předcházející čtyři roky věnoval. Sedloňov je úplně jiný příběh. Ta situace vůbec není taková, jak se objevovalo tehdy v médiích. My jsme protestovali spíš proti tomu, jestli tu situaci nedramatizujeme místo toho, abychom řešili primární příčiny, což byl technický stav budovy, neschopnost rozhodnout o řešení a nedotažený proces transformace, která bude ovlivňovat, kolik dětských domovů do budoucna budeme mít a kolik dětí tam bude. To vše mi připadalo přikryté tím zástupným problémem.

Neschopnost rozhodnout na úrovni vedení domova, nebo gesce?

Musím říct sebekriticky, na úrovni minulého vedení kraje. Tam se hrály hry místo toho, aby se domov řešil systémově.

Je falešné říkat, že napravíte na úrovni kraje to, co je odpovědností vlády.

Není to poněkud pomalé řešení, když se tam po čtyřech letech teprve pracuje?

Připravit projekt, vyhlásit soutěž, realizovat to, umístit děti do jiných prostor a tak dále… Dnes jsme v situaci, že ten domov rekonstruujeme, a já předpokládám, že v brzké době začne fungovat.

Kandidujete jako Silní lídři pro kraj. Jsou na krajské úrovni důležitější osobnosti než strany?

Regionální politika má určitě jiný charakter než celostátní. Já na to upozorňuji, kudy chodím, že je falešné říkat, že napravíte na úrovni kraje to, co je odpovědností vládní politiky. Minulé krajské volby byly rok před parlamentními. Tehdy žádné koalice Spolu nebo PirStan nebyly. My jsme tady vyhráli jako koalice ODS, STAN a Východočechů. Jsme přesvědčení, že jsme žádnou značku neschovávali, ale řekli jsme: toto jsou osobnosti, které mají zkušenost z vedení kraje a jsou schopné díky své zkušenosti převzít odpovědnost za kraj. Vyhráli jsme nad hnutím ANO o 1,5 procenta. Nikoho jsme neobcházeli. Zhostili jsme se té odpovědnosti velmi dobře. Významně investujeme, nezadlužujeme se, na nic jsme se nevykašlali. Do těchto krajských voleb jdeme se stejnou strategií. Říkáme: máte tady Červíčka, Bělobrádka, Berdychovou. Opět mluvíme o tom, že jsme v posledních čtyřech letech měli odpovědnost za řízení kraje, a neříkáme, že Červíček není z ODS, Bělobrádek z KDU a Berdychová z Východočechů. Říkáme, že v tuto chvíli řízení kraje pojímáme úplně jinak, chcete-li lídrovsky, nadstranicky. Jako lidé, kteří si uvědomují každodenně, protože tady žijí, že toto není velká politika. Je to o dopravě, zdravotnictví, školství, sociální oblasti. O tom, že máte kompetence na kraji a máte k tomu i nějaké peníze. Velmi často ani nepotřebujete vládu, abyste splnili, co se očekává v souvislosti s krajem a zajištěním služeb pro region.

Očekáváte, že vítězství zopakujete za situace, kdy celostátní preference jsou výrazně na straně ANO?

S ohledem na výsledky, způsob řízení, zvládnutí všech těch věcí a vlastně nevykašlání se na cokoliv, co například i já jako hejtman jsem mohl udělat v těch velkých nebo malých věcech, tak já očekávám, že důvěru znovu dostaneme. Jestli o procento vyhrajeme, nebo budeme druzí, to je úplně irelevantní. Důležité je, abychom svými činy přesvědčili voliče, že není důvod změnit způsob řízení kraje.

Nebyl Martin Červíček výrazně vidět na úkor ostatních radních?

Martin Červíček s ostatními členy rady pracoval jako s rovnocennými partnery. Ale je pravda, že velmi často do některých věcí vstupuji, protože mám dojem, že nejdůležitější je často rozhodnout, někam to nasměrovat, dohlédnout na řešení a případně ovlivňovat věci kolem sebe. V tom cítím, že jsem silný.

Nepřijde vám, že někteří kolegové byli neviditelní?

Když je někde nějaký problém, drtivá většina lidí se obrací na hejtmana. Ten může nechat někoho to vyřídit, nebo se těm věcem může věnovat sám. A já se hodně věnuji, nejen kompetencím kraje, ale i těm každodenním záležitostem. Možná z toho pramení, že hejtman Červíček pak mohl být daleko více vidět než všichni ostatní.

Dokážete si představit spolupráci s ANO ve velké koalici?

Byl bych moc rád, abychom pokračovali v kontinuálním rozvoji našeho regionu, abychom navázali na to, co se udělalo v předchozích čtyřech letech, popřípadě v tom minulém volebním období. Jsem připraven spolupracovat s odborně připravenými lidmi, kteří nebudou do vedení vstupovat jako populisté a nebudou plácat blbosti jen kvůli tomu, že kandidují za nějakou politickou značku. Rozhodně bych u stolu neseděl s lidmi, kteří si pletou správu veřejných věcí s nesmyslnými populistickými výroky, které destabilizují a ohrožují naši společnost.

Jinými slovy...

Já si pamatuji, jak jsem si tady na začátku volebního období posadil všechny koaliční partnery a řekl jsem jim: vy neděláte koalici s ODS, vy děláte koalici s Martinem Červíčkem a já udělám první poslední pro to, abyste u všeho mohli být, abyste o všem mohli spolurozhodovat. Ale vy udělejte všechno pro to, abychom pak nakonec ty věci rozhodli, nasměrovali a dotáhli do konce s odpovědností. A toto fungovalo. Nikdo nehrál hru – já jsem Pirát, jsem lidovec, jsem staňák. Neslyšel jsem to za čtyři roky.

Jinými slovy byste byl rád za pokračování současné koalice?

Těch variant je určitě více. Všichni, co tady sedíme, chceme samozřejmě udělat vše, abychom mohli kontinuálně pokračovat.

Pokud by vám to početně nevycházelo, přibral byste zpět exhejtmana Jiřího Štěpána?

Dovedu si opravdu představit koalici, která přebere odpovědnost za řízení kraje. Hodně záleží na tom, kdo se do zastupitelstva dostane, jakou bude mít sílu a jestli bude ochoten spolupracovat. Já jsem na to připraven.

Nehrají současné výsledky vlády ve váš neprospěch, protože krajské volby jsou občas pojímány jako referendum o vládě?

Z některých věcí také nejsem v poslední době nadšený, ale prosím ještě jednou a na příkladu: Když tu kdysi byly krajské volby a řešilo se téma zdravotnických poplatků, v celé České republice vyhrála na plné čáře jedna nejmenovaná strana, která rozhodně z úrovně krajů se zdravotnickými poplatky nemohla nic udělat. To bylo ze zákona. A já jsem bytostně přesvědčený, že se to ve společnosti tolikrát rozebralo, že to není v možnostech krajů. Pro mě je kraj malá vláda v území. Ta má nějaké kompetence, peníze a nic jiného řešit nemůže. A odpovědností nás všech je, abychom objektivně řekli, co dělají města a obce, co dělají kraje a co můžeme získat v parlamentních volbách. To je běh na dlouhou trať, ale věřím, že tyto krajské volby budou přesně o těch tématech, která může kraj měnit.

Jeden z vašich kolegů nedávno zmínil, že se kraji vyhýbají kauzy. Vyhýbají se, nebo jste je vyřešili za zavřenými dveřmi? Připomeňme kromě zmíněného Sedloňova nadstandardní odměny ředitele domova v Nechanicích nebo nesrovnalosti v hospodaření domova důchodců v Tmavém Dole, jehož ředitel byl současně náměstkem ministra.

Našemu regionu se zásadní kauzy jednoznačně vyhnuly. Myslím, že je to dáno i tím, že jsme se na nic nevykašlali a řešili jsme každou věc, kterou jsme měli na stole. Každý ten příklad je asi na delší povídání, ale vždy to bylo spojené s osobním selháním konkrétních lidí, kteří za ty domovy zodpovídali. Je to o zefektivnění kontrolní činnosti. Přece nechceme, aby hejtman rozhodoval o všech 113 příspěvkových organizacích, které máme. Na to tam jsou statutární ředitelé. Cokoliv bylo, jsme často i z vlastní iniciativy důsledně řešili. To je myslím jediná cesta, jak do budoucna můžeme minimalizovat podobné problémy.