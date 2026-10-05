„Hradec stagnuje.“ Fiedler chce primátora, méně exhibicí a víc byznysu

Lukáš Fiedler si uvědomuje, že jeho hnutí bude k vytvoření funkční koalice potřebovat partnera. Nerad by však přibíral tolik spojenců jako současná hradecká vláda.
„Multikoalice není dobrá z ryze praktických důvodů. Když koalice bude tvořená méně subjekty, reálná možnost pracovat pro město a domluva na funkčních bodech a programech je snazší a vše je lépe realizovatelné,“ řekl lídr ANO.
Přišla už podle vás doba, kdy Hradec po 28 letech bude mít primátora z jiné strany než z ODS nebo HDK?
Doufám, že ano. Ta šance, aby se vedení města změnilo, je za prvé potřebná a naděje jsou reálné. ANO by se mohlo nejen vrátit do vedení města, ale mít poprvé i primátora.
Ale pamatujeme i časy, kdy se hnutí ANO bylo ochotné vzdát postu primátora nebo hejtmana výměnou za to, že s ním někdo bude ochotný stvořit koalici...
V té době jsem ještě nebyl v zastupitelstvu. Letos je však mým cílem utvořit silný mandát tak, abychom primátora opravdu získali a nemuselo se kupčit s hlasy, jak jsme to mohli vidět ze strany současné koalice, která se rozpadla už během prvního roku. Paní primátorka si tehdy zajistila dva přeběhlíky.
Seriál rozhovorů
s lídry v Hradci Králové
Ilona Dvořáková (Salon republiky 21)
Má hradecká organizace hnutí ANO volné ruce, s kým bude jednat o případné koalici, nebo o tom rozhoduje někdo shora?
Nikdo mne nekontaktoval a do dnešního dne mi nikdo ani z kraje, ani z vládních činitelů nic nesdělil. Takže skutečně věřím, že mám volné ruce a podaří se nám dát dohromady skupinu lidí, která Hradec povede dobrým směrem i způsobem.
A proč byste měl být primátorem právě vy?
Jsem městským i krajským zastupitelem a velkým bonusem je podle mě to, že pracuji v advokacii, zabývám se majetkovým právem, tedy ekonomikou. Zjednodušeně řečeno jsem z byznysu. Pokud se podíváme nejen na poslední vedení města, ale i na ta předchozí, byli primátory především akademičtí pracovníci. Nikoli lidé z byznysu a podnikatelského prostředí. Náhled na vedení města je z této oblasti jiný. Já se víc dívám na čísla, na ekonomickou stránku, podporuju hospodářství. Hradec nejen stagnuje, ale opravdu jde dolů. Mladí lidé odcházejí, nevzniká bytová ani nebytová výstavba, nejsou tu ani takové atrakce jako například v Liberci. Jsme pozadu i za Pardubicemi, kde se staví tisíce bytů. Přitom bylo dost prostoru přivést zajímavé investory, ale město to buď nedělalo vůbec, nebo neefektivně. Hradci skutečně mám co nabídnout hlavně v oblasti rozvoje.
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Lze tedy vést Hradec Králové jako firmu?
I za bývalého premiéra Fialy vznikaly otázky, zda je lepší vést stát jako firmu, nebo jako školu. Vhodné je kompromisní řešení, od každého něco. Více probyznysové vedení by ale nyní Hradec skutečně potřeboval.
Vaše heslo zní: Lukáš Fiedler, primátor, který bude makat pro Hradec. Pavlína Springerová nemaká?
To je velice subjektivní. Myslím si ale, že současné vedení města se za poslední čtyři roky neosvědčilo tak, aby pokračovalo. Nestaví se, neinvestuje a město nevzkvétá, jak by mohlo.
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Podtitulem vašeho hesla je: Konec experimentům a exhibicím. Vysvětlíte to?
Rád. Podívejme se na nějakou proměnu centra a Velkého náměstí za poslední tři čtvrtě roku. Všimneme si rozházených betonových kostek před starou radnicí, které zabírají parkovací místa. Je tam i řekněme socha s částmi kol. A také máme kašnu obestavěnou dřevěným lešením a okolo vysypaný písek s kovovými židličkami připoutanými řetězem na zámek. Veřejné prostranství je tímto způsobem zabírané. Skutečně nejsem zastáncem toho, co se na Velkém náměstí nyní děje. Neprošlo to radou ani zastupitelstvem. Kdo o tom rozhodl? Nevíme. A pak také dochází k záboru parkovacích míst. To je problém. Kroky na Velkém náměstí jsou realizovány bez diskuse, nekoncepčně a ani vizuálně z toho nemůžu být nadšen. Ekonomickým pohledem, máme tu firmu ISP. A pokud těmito stavbami zabereme parkovací místa, bude chtít ISP po městě náhradu? Já bych na její straně náhradu samozřejmě chtěl. A stejným způsobem se můžeme bavit i o Ulrichově náměstí, kde vznikl provizorní a populistický program.
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Můžete prozradit, jak jste v tomto období vnímal dění kolem poslance Denise Doksanského?
Jeho soukromé kauzy jsem nekomentoval a komentovat nebudu. Je na něm, aby se případně vyjádřil. Každopádně jeho soukromé rozhodnutí je letos na městě nekandidovat. Časově by to ani nestíhal tak, jak bych byl rád. Na prvních 15 místech máme hezký mezigenerační průstřel a je to dobře. Ale hlavně po lidech chci, aby se komunálu opravdu věnovali a měli to jako prioritu.
Přišlo mi, že zastupitelé z hnutí ANO se Denise Doksanského v poslední době ani nezastávali a nechali koalici, ať si ho ugriluje...
Jak jsem říkal, nebudu subjektivně hodnotit soukromé kauzy, to ostatně na zastupitelstvo nepatří. Zastali jsme se ho, jak to bylo možné, a doufám, že to nebylo vnímáno tak, že bychom se jej snad chtěli zbavit.
Jaká je pro vás ve volbách hranice úspěchu a neúspěchu?
Po minulých volbách jsme měli 13 mandátů, předtím 11. Byl bych velice rád, kdyby letošní volby pro nás dopadly lépe. Avšak před čtyřmi lety kandidovalo 16 uskupení, dnes pouze 10. To také hraje roli, i přesto bych byl rád za lepší výsledek.
Dvakrát jste zmínil termín multikoalice a řekl jste, že jednodušší by byly třeba jen dva až tři vládnoucí subjekty. Kdo je pro vás ve hře?
Multikoalice není dobrá z ryze praktických důvodů. Když koalice bude tvořena méně subjekty, reálná možnost pracovat pro město a domluva na funkčních bodech a programech je snazší a vše je lépe realizovatelné. My se nyní nevymezujeme vůči žádnému subjektu, s některými jsme už jednali. Uvidíme, jak se rozdají mandáty. Mám pocit, že letos se vůči nám vymezili snad jen Piráti.
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To jsem ještě nezaznamenal, ale ti další zatím nejsou proti. Vyjádřím se podle toho, jak dopadnou volby a rozdají se mandáty.
Můžete potvrdit, že jste již jednali s HDK a ODS?
Na neformálních úrovních jednání s ODS probíhají. S paní primátorkou jsme pouze prohodili, že se nad tímto tématem můžeme sejít. Jestli z obou stran bude nějaká vůle na koaliční spolupráci, nedokážu nyní říct. Jsme v kampani, i u nás jsou jakési interní diskuse, s kým bychom koalici tvořit chtěli a s kým nikoli. Roli budou hrát programová prohlášení, ale i reálné priority.
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Ve vašem programu jsem si všiml, že prosazujete rezidentní parkování coby ochranu pro místní obyvatele. Nestojí tam nic o zavedení placeného parkování na širším území města. Nebo snad nejste zastáncem zpoplatnění?
Jsou to spojené nádoby. Parkovací systém v Hradci je potřeba řešit. Je tu velké množství aut a převážně na sídlištích je problém. Jsem zastáncem rezidentního parkování, ale nastavení toho systému je samozřejmě k diskusi. Variant je více. Můžeme se bavit například o tom, že první auto v rodině bude ekonomicky zvýhodněné, aby mohlo stát před domem. Druhé auto by pak bylo na běžné úrovni a další auta dražší. Nejsem takový odpůrce automobilismu, jakým zřejmě je současné vedení města. Nechceme řidiče a auta vyhánět do jiných částí města. Je ale potřeba zajistit ostatní vozidla a k tomu by měly sloužit parkovací domy. Jejich realizace aspoň na sídlištích je reálná.
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Také jsem v programu zaznamenal vaši hrdost nad Klicperovým divadlem a Filharmonií. Víte o tom, že vláda ANO, SPD a Motoristů těmto kulturním organizacím škrtla určité příspěvky? Jste připraveni to nahradit?
Filharmonie má dlouhodobou historii a řadí se na přední příčky, stejně Klicperovo divadlo. Samozřejmě chceme, aby bezproblémově fungovaly. Takže podpora nejen ze strany města, ale i kraje bude taková, aby to jelo dál. Nevím, jak se politika Motoristů, kteří mají ministerstvo kultury, přesně propíše do těchto organizací. V Hradci je nyní v koalici nemáme a jde o nastavení ekonomické stránky.
Byla řeč o údajném exhibicionismu současného vedení, nyní jste zmínil i to, že radnice působí dojmem odpůrců automobilismu. Najdete další chyby?
Stále není vyřešeno Velké náměstí. Současné vedení projekt začalo řešit od nuly a je to na dlouhé roky. Uvidíme, jak se k tomu postaví nové vedení, zda se bude pokračovat v tomto konceptu. Je ale nesporné, že Velké náměstí je potřeba vyřešit co nejdříve. Největší diskuse vždy byly právě kolem parkování na náměstí. Musíme to posunout. Hodně rezonují i Gayerovy kasárny. Jenže je tu i ekonomická stránka města. Máme příjem, máme rozpočet, který byl v posledních obdobích relativně vyšší. Naopak dluh města stoupá. A podle mě skutečně není vidět, že by peníze byly investované do města, výstavby, oprav... Naopak bobtná magistrát a systém a peníze jdou na spotřebu. To není dobře, mělo by to být naopak. Bude se ubírat nebo se zastaví spotřeba chodu a provozu a investice půjdou do města jako takového.
Mám to chápat jako návrh na určité personální zeštíhlení magistrátu?
Tahle bych to neřekl. Určitě bychom ale nenabírali desítky nových úředníků. Nevím, jestli je magistrát kapacitně naplněn nebo není, cílem ale nemůže být nabírat další a další úředníky. Je potřeba konat efektivně a rychle, aby to fungovalo a dávalo smysl.