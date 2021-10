V Královéhradeckém kraji se utkají veteráni voleb i odmítači funkcí

Seriál rozhovorů MF DNES s lídry politických subjektů před volbami do Poslanecké sněmovny pokračuje s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou za ANO. Dlouholetý starosta Trutnova a poslanec Ivan Adamec (ODS) avizoval velkou chuť vyhrát. Ambice neskrývá ani třicetiletý poslanec z Trutnova Martin Jiránek (Piráti). Poslanci a náchodskému starostovi Janu Birkemu (ČSSD) a poslanci Zdeňku Ondráčkovi (KSČM) preference kolem pětiprocentní hranice těsně před volbami moc nenahrávají a hrozí, že Sněmovnu po osmi letech opustí. Zato exposlankyně Vladimíra Lesenská (SPD) by se naopak po stejně dlouhé době mohla nejspíš do dolní komory parlamentu vrátit.