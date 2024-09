Vyšlapané cestičky k dotacím podle známostí jsou zlo, říká lídr SPD Jireš

Rostislav Jireš s SPD by chtěl získat více než pouhé dva zastupitelské mandáty jako ve dvou předchozích volebních obdobích. SPD v kraji kandiduje společně s podobně euroskepticky založenými subjekty, s Trikolorou, PRO a Svobodnými.

Jak se z dlouholetého člena ČSSD stane krajský místopředseda SPD a také lídr její kandidátky?

Stane se to. S ČSSD jsem se nerozešel ve zlém, i když vždy jsem byl ten, kdo měl trochu jiné názory. V sociální demokracii byla spousta dobrých a schopných lidí, ale současně i spousta zmetků. Když skončila a já si myslím, že sociální demokracie skončila opravdu, hledal jsem nějaké naplnění. V tu dobu jsem byl osloven bývalými členy sociální demokracie nyní v SPD, kteří mi osvětlili program a slovo dalo slovo.

Ti zmetci a škůdci už v sociální demokracii nejsou?

To ponechám na hodnocení jiných. Já už nevím, jaká je dnes sociální demokracie.

Teď již k SPD. Před čtyřmi lety strana v kraji získala jen 5,45 procenta hlasů, pouhé dva mandáty a skončila v opozici, protože vítězná koalice od začátku tvrdila, že s SPD jednat odmítá. Co jste udělali pro to, aby se to změnilo?

Ono se toho moc udělat nedá Když nemáte partnera na druhé či třetí straně a někdo trvale říká jen ne ne ne, prostě se dohodnout nemůžete. My říkáme, že za určitých podmínek jsme schopni dohodnout se s každým, kdo nám umožní realizovat náš volební program. Ten je mimochodem v kraji velmi jednoduchý a hlavně pro lidi. Zaměřený na jejich ochranu, bezpečí a dobrý život od miminek až po důchodce.

Nezaskočilo SPD, jak moc jí vyrostla konkurence? Přísaha a Motoristé získali v nedávných evropských volbách téměř dvojnásobek hlasů než SPD s Trikolorou a lepší byla i komunistická koalice Stačilo!

SPD má dlouhodobě svá vlastní témata. Je vidět, že ta ve společnosti rezonují a oslovují minimálně velkou část lidí. O tom svědčí i to, že se ostatní snaží zviditelnit, popřípadě jsou placeni protistranou, aby nám stáhli hlasy. Je vidět, že se po té trajektorii pohybujeme dobře, témata i volební program máme konzistentní a konkurence se není potřeba bát.

Kdo jsou podle vás ti, kteří jsou placeni protistranou? Máte na mysli třeba velmi nákladnou kampaň Přísahy a Motoristů v evropských volbách?

Nemyslím vůbec nic.

Ale už jste to řekl...

Můžeme si na rovinu říct, že se někdo snaží tyto subjekty podporovat, aby stáhly jiné subjekty, a tímto způsobem rozvrátit politický systém. A vymyká se to. Podívejte se například na osud Věci veřejných nebo na důvody založení a fungování hnutí ANO. U Přísahy a Motoristů se není o čem bavit. Je to reálná politická síla, která nemá strukturální systém, o čemž mimo jiné svědčí to, že v Královéhradeckém kraji nekandidují.

SPD se pro krajské volby dala dohromady s dalšími stranami, které se netají konzervativně nacionalistickými postoji a kritikou Evropské unie i české vlády.

To, že jsme se dali dohromady, je výraz společného vyznávání konzervativních a poté vlasteneckých hodnot. Cíl je zřejmý: Aby hlasy, které by strany získaly jednotlivě, nepropadly ve prospěch hegemonů.

Byla ve hře samostatná kandidatura SPD, anebo nedávné evropské volby ukázaly, že strana poněkud ztratila drive?

V Královéhradeckém kraji jsme dlouhodobě usilovali o spojení. A nemyslím si, že by SPD ztratila drive. Je to záležitost změny nálad, ale nikoli preferencí.

Vnímáte krajské volby jako referendum o vládě Petra Fialy a tipnete si, jak to dopadne?

Někdo to tak možná vidí, cítí a říká. Možná je na tom kus pravdy, ale já to vidím jako referendum o tom, co se přímo dotýká občanů kraje. Jestli chtějí pokračovat v tom, co stávající vláda říká a dělá, anebo chtějí dát signál o změně. A jak to dopadne? To je otázka, na kterou se moc těžko odpovídá. Není důležité, kolik která strana získá mandátů, ale jak se dohodne těch 23 nutných hlasů. Nedělám si iluze o tom, že tlak na opozici, a tedy i na nás bude rovný, přímý a demokratický.

A není to tak trochu referendum i o samotné SPD? Vy stojíte pevně za předsedou Tomiem Okamurou a místopředsedou Radimem Fialou?

Tento problém my vůbec neřešíme. Zabýváme se tím, abychom ve volbách uspěli.

A co případná koaliční vyjednávání? Děje se něco již nyní?

Samozřejmě jsme zaslechli mnoho diskusí. Je jasné, že stávající koalice si přeje zůstat u vesla, protože se jim to hrozně líbí. Stávající opozice se k tomu veslu chce dostat, protože se jim jejich role naopak nelíbí. Ale realitu určuje jeho veličenstvo volič.

Zkoušeli jste oťukávat zájem u hnutí ANO?

Ne. Ale existuje heslo Kde je vůle, tam je i cesta. A mohla by existovat i parafráze: Je mnoho cest, ale je otázka vůle po těch cestách jít.

Ostatní tu vůli spolupracovat s vámi nemají...

To jste řekl vy.

Počkejte, to vy jste vyslovil „když někdo trvale říká jen ne ne ne, dohodnout se nemůžete“...

To ale platí na celostátní úrovni, ne na krajské. Kdysi dávno jsem slyšel vyjádření Pirátů, že jsou nesystémová strana a nepůjdou s někým, kdo nebude plnit jejich volební program. A viděl jste, jak se změnili. SPD taková nebude, prodávat základ svého bytí za postavení nebude.

Jste ochotni bavit se o případném hnutí i s komunistickým subjektem Stačilo?

Nebudeme se bavit ani se subjekty, ani s jednotlivci, kteří se chovají podle hesla Poručíme větru dešti. Nebudeme se bavit s lidmi, kteří nectí ani fyzikální a přírodní zákony. To je všechno. My jsme 40 let žili v systému poručíme větru dešti, pak dalších 30 let nežili, ale nyní nás tam znovu někdo tlačí. A s těmi lidmi my nepůjdeme.

Je podle vás koaliční potenciál SPD vyšší než před čtyřmi lety?

Samozřejmě! Probouzí se totiž národ, komunity a občané. Všichni si začínají uvědomovat nebezpečí, které nám hrozí. Tedy ne všichni, ale ten počet stoupá.

Jaké nebezpečí máte na mysli?

Však ho také sám cítíte, ne?

Asi vás zklamu, já opravdové reálné nebezpečí necítím. Pojďme se ale podívat na kontroverzní reklamy a plakáty SPD, například na ten s „chirurgem z dovozu“, který útočí na strach lidí z migrace. Není to podle vás přes čáru?

Je to alegorie. Dopad to má a kvůli tomu dopadu to děláme.

Migrace ale není krajské téma...

Když se podívám na to, jakým způsobem stávající vláda připravuje komunity a občany na to, že budeme mít stejné problémy, jako jsou dnes v Německu, Nizozemsku nebo Švédsku, myslím si, že to dopadá i na lidi v kraji.

Když už jsme mluvili o chirurzích... Má strana nápad, jak se vypořádat se situací ve zdravotnictví a s nedostatkem lékařů a zdravotních sester?

Je zcela jasné, že co se týká například přesčasových hodin, je krajské zdravotnictví obětí republikové politiky. My nemůžeme dělat nic jiného než trpně lepit díry, které vláda svou diletantskou činností v tom systému dělá. Doufáme, že bude trvat velmi krátkou dobu, než se ten systém změní, abychom se v kraji mohli věnovat tomu, co je potřeba, tedy rozšiřování a zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče.

To bychom měli hodnocení centrální vlády. Ale co ta krajská? Jakou si podle vás zaslouží známku?

Budete se divit, já její činnost nehodnotím úplně špatně. Dal bych jí dva minus, možná trojku. Mohla by být ještě lepší, kdyby nedávala tolik individuálních dotací. Ty stamiliony se vyplácaly například domovu důchodců pro 25 lidí, přitom za stejné peníze se mohl postavit jeden rozumně velký dům pro seniory. Individuální dotace jsou zkrátka neuvěřitelné zlo, protože se přidělují na základě osobních a osobnostních známostí, jak si ten který starosta vyšlape cestičku. Ty stamiliony mohly být věnovány na rozvoj dopravní infrastruktury nebo opravy silnic. Vždyť obce mají své vlastní zdroje a nemusí sosat krajské.

Když už jste zmínil stav silnic, co s tím?

Ten recept je známý dlouhodobě, jen je potřeba jej realizovat. Do každého sídla musí vést kvalitní silnice jedna tam a druhá ven. Podle toho se musí přistupovat k rozvoji těch komunit. Je nesmysl opravovat každou polňačku, na to stát ani daňová výtěžnost tohoto území nemá. Ale musí se dodržovat zásadní hierarchizace silnic a tomu přizpůsobit i jejich obsluha. To množství peněz, které se do nich dává, není malé. Ale je to špatně rozprostřené podle osobních zájmů určitých skupin lidí, starostů a lobbistů. Vraťme se k prvotnímu systému a ono se to podaří.