ODS chce obhájit v Královéhradeckém kraji vítězství, ANO sází na starostu

Do voleb jde 13 subjektů, na kandidátkách je 489 jmen. Do 45členného zastupitelstva v průměru projde každý jedenáctý.

Ze studia kandidátek vyplyne mnoho pozoruhodných údajů. Nejmladší jsou dvacetiletí studenti Adam Hendrych (ČSSD) a Jan Ullrych (Koruna česká), nejstarším dvaaosmdesátiletý Karel Veyr kandidující za hnutí ANO.

Zaujme také devítičlenná kandidátka Demokratické strany zelených – za práva zvířat složená pouze z devíti žen i úsporná jednočlenná „listina“ sdružení Lepší život pro lidi a Národní demokracie.

O hlasy se uchází profesionální politici, důchodci, dělníci i matky na mateřské. Nejpočetnější skupinu starostů, zastupitelů, radních, či dokonce senátorů a poslanců stvořila koalice Silní lídři pro kraj složená z ODS, KDU-ČSL a Východočechů. V ní je na výběr dokonce více než 40 politicky činných lidí.

Politicky velmi zkušené kandidátky mají také Hlas samospráv, ANO a čtyřkoalice STAN, TOP09, HDK a LES.

Do voleb jde osm koalic, tři politické strany a dvě politická hnutí. Královéhradecký kraj byl před čtyřmi lety jediným v republice, kde vítězství slavila ODS, tehdy ještě v koalici se Starosty a Východočechy.

Jiný lídr ANO, obhajující hejtman z ODS

Porážka ANO o 1,5 procenta byla překvapením hlavně pro volební štáb hnutí. A možná právě proto ANO vygenerovalo úplně nového a neokoukaného lídra. Po Kláře Dostálové (2016) a Jaromíru Dědečkovi (2020) zkusí volby vyhrát a hlavně zformovat koalici Petr Koleta.

Občanští demokraté tentokrát podepsali koaliční smlouvu nejen s Východočechy, ale i s lidovci a mohou počítat s podporou VPM. Lídr není překvapivý – současný hejtman Martin Červíček.

Čtyřkoalice vedená Starosty také neexperimentovala a coby lídr kandiduje Rudolf Cogan. Osamoceně to zkusí Piráti v čele s dalším současným náměstkem hejtmana Pavlem Bulíčkem.

Jsou tu však i další velmi dobře známá jména lídrů. Koalici HLAS samospráv – pro spravedlivý rozvoj Královéhradeckého kraje vede bývalý hejtman a současný starosta Rokytnice v Orlických horách Jiří Štěpán (SOCDEM).

Koalici SPD, Trikolora, PRO a Svobodných vede bývalý hradecký radní Rostislav Jireš, koalici Pro krajinu současný krajský zastupitel Martin Hanousek (Zelení), koalici Stačilo! dlouholetý hradecký zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM) a koalici ČSSD někdejší senátor Vladimír Dryml.

Kraj není celostát

„O nejvíc hraje ODS, která obhajuje vítězství a křeslo hejtmana. Je proto logické, že strana udržela fungující spolupráci s hnutím Východočeši a zároveň přibrala do koalice hlavní subjekt bývalého projektu Koalice pro Královéhradecký kraj, tedy lidovce, kteří s výsledkem voleb 2020 nebyli spokojeni. Aktéři této koalice chtějí primárně stavět na zavedených osobnostech,“ uvedl politolog Univerzity Hradec Králové Jan Květina.

„Zračí se tu snaha hejtmana Červíčka prezentovat kumulaci funkcí senátora a hejtmana jako prospěšný prvek, ale zároveň i úsilí ODS a lidovců nezdůrazňovat u své kandidátky propojenost krajské politiky s politikou celostátní. To je logické, jelikož za předpokladu, že hlavním vyzyvatelem této koalice bude opět ANO, bude kritika Fialovy vlády jedním z nejsilnějších mobilizačních prvků tohoto hnutí proti současnému hejtmanovi,“ řekl politolog.

Ostatně i hejtman chce v závěru kampaně vysvětlovat voličům, že mezi krajskými a parlamentními volbami je podstatný rozdíl v dopadu na každodenní život.

„Tyto dvě úrovně je důležité oddělovat. Krajské volby, respektive jejich výsledek mnohem více ovlivňuje každodenní život občanů než velká politika. Krajská politika má možnost rychleji reagovat na vzniklé problémy a potřeby,“ potvrdil Martin Červíček.

Podle hradeckého politologa dává smysl rozhodnutí Starostů opustit projekt koalice s ODS, protože v krajích mají ambici být vůdčí silou, a nikoli slabšími partnery. Sázku na samostatnou kandidátku Pirátů naopak Jan Květina pokládá za risk: „Jde o vysoké riziko, které pro Piráty pravděpodobně nedopadne příliš úspěšně. Zejména u nich lze předpokládat, že se potenciální voliči nespokojení s aktuálním směřováním vlády přikloní k jiným alternativám, jak se to ukázalo už v uplynulých evropských volbách.“

Slabý hráč, silný lídr

Za silného hráče už nelze považovat sociální demokracii. Ta si dokonce nechala ukrást značku ČSSD, kterou si na ministerstvu vnitra zaregistrovala Paroubkova Česká suverenita sociální demokracie. Nynější SOCDEM však má alespoň silného lídra – exhejtmana Jiřího Štěpána.

„Výsledek této iniciativy bude důležitým měřítkem pro sociální demokracii jako takovou, neboť v případě, že by SOCDEM vedená v kraji Jiřím Štěpánem i v takto pozměněné formě propadla, byl by to nebezpečný signál, že šance strany na návrat je minimální,“ upozornil Květina.

Na některých kandidátkách lze najít i potenciální skokany ukryté na zdánlivě nevolitelných místech. Čtyřkoalice vedená Starosty na 38. místo nominovala náměstka hradecké primátorky Lukáše Řádka (TOP 09), hned za ním je senátor a starosta Vrchlabí Jan Sobotka (STAN) a na 49. místě ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

Také Silní lídři pro kraj si s kandidátkou pohráli: až 49. je exprimátor Oldřich Vlasák a na posledním 50. místě poslanec Pavel Staněk.

Bydlení, doprava, zdravotnictví

Programově se většina krajských volebních subjektů shoduje, že mezi nejdůležitější témata patří bytová politika, doprava, zdravotnictví a sociální oblast.

Například čtyřkoalice vedená Starosty zmiňuje podporu cestování mladých lidí zavedením bezplatného vstupného pro studenty z Evropské unie do vědeckých a kulturních institucí. Naopak koalice Stačilo! se rozhodla zdůrazňovat své protestní postoje, se kterými uspěla v nedávných evropských volbách.

„V ostré části kampaně, ve které využijeme většiny outdoorových prostředků, se zaměříme především na negativní dopady asociální politiky vlády Petra Fialy a jeho pohůnků v krajích,“ zdůraznil mluvčí KSČM a koalice Stačilo! Roman Roun.