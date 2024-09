Volby v Hradeckém kraji vyhraje hnutí ANO, druhá je koalice hejtmana Červíčka

Naposledy Červíčkova ODS s partnery těsně nad ANO vyhrála. Souboj mezi hejtmanem a hronovským starostou Koletou (ANO) se dal očekávat i letos.

Do voleb v Královéhradeckém kraji šlo 13 subjektů, na kandidátkách je 489 jmen. Pro složení vládní koalice 45členného zastupitelstva je nutné získat většinu 23 hlasů.

Čtyřkoalice vedená Starosty, která je zatím třetí, nasadila osvědčeného regionálního politika Rudolfa Cogana.

Na čtvrtém místě je Koalice HLAS samospráv – pro spravedlivý rozvoj Královéhradeckého kraje, kterou vede bývalý hejtman a současný starosta Rokytnice v Orlických horách Jiří Štěpán (SOCDEM).

Koalici SPD, Trikolora, PRO a Svobodných vede bývalý hradecký radní Rostislav Jireš. V zastupitelstvu bude mít nejspíš 3 křesla.

Dvě křesla zatím drží také Stačilo!.

Piráti mají v čele současného náměstka hejtmana Pavla Bulíčka. V krajském štábu Pirátů v Hradci Králové panuje zatím ponurá nálada. Zisk pod 4 procenta moc naději nevzbuzuje. Piráti však očekávají, že čísla půjdou nahoru, až se sečtou větší města v kraji.

Lídr Pirátů v Královéhradeckém kraji Pavel Bulíček.

Královéhradecký kraj byl před čtyřmi lety jediným v republice, kde vítězství slavila ODS, tehdy ještě v koalici se Starosty a Východočechy.

Pokud současné výsledky vydrží, po Kláře Dostálové (2016) a Jaromíru Dědečkovi (2020) se za hnutí ANO koalici z prvního místa pokusí sestavit Petr Koleta.

Ve štábu ANO sedí osm lidí včetně lídra Kolety, který je však na odjezdu do Hronova, kde starostuje. Na televizi se streamuje iDNES.cz a i přes skvělé průběžné výsledky se zatím neslaví. Za občerstvení by se nemusel stydět ani centrální štáb hnutí.

„Jsem spokojený, vychází to více méně podle mého očekávání. Já osobně jsem chtěl 27 procent, zatím je to ještě lepší. Nic se nemění, myslím si, že po volbách by si spolu měli sednout dva nejsilnější a jednat spolu,“ řekl během sčítání hlasů Petr Koleta.

„Předpokládám, že druhý osloví vítěze“

Po půl páté už v Hnutí ANO mohou slavit vítězství. „Věřím v normální politiku, která by měla být v celé zemi, tedy, že si spolu sednou dva nejsilnější. Pokud vyhrajeme my, doufám, že jednání přijme ten druhý nejsilnější a budeme se společně bavit o tom, kam bychom náš kraj měli směřovat. Mělo by to fungovat jako při volbě papeže - že neodejdeme dříve než se domluvíme. Budu věřit v selský rozum. Je ale smutná pravda, že dosud nás vždy obešli,“ řekl Koleta.

Koleta také pro iDNES.cz uvedl, že dosud nebyl lídr, nyní tedy poprvé povede vyjednávací tým a nezbývá mu než věřit ve vítězství selského rozumu: „Byl bych rád, kdybychom si po volbách zavolali s těmi, kteří tu spolupráci jednoznačně nevyloučili.“

Koleta už také uvažuje, s kým jednat a s kým nikoliv. „STAN jasně na poslední diskusi řekli, že s námi nebudou spolupracovat. Jasně se proti nám vymezili, tedy není o čem jednat. Také Piráti jsou obdobní. Věřil jsem, že již dospěli a více je zajímá program. Ale pochopil jsem, že to tak není, a proto si spolupráci s nimi představit neumím,“ prohlásil.

Programovou shodu chce hledat s druhým nejsilnějším, tedy s dosavadním hejtmanem Martinem Červíčkem. „Předpokládal bych slušnost, tedy, že druhý osloví vítěze. Pokud by nás někdo chtěl i nyní obejít, bude to prohra pro celý kraj. Může se to stát, ale už to značí o tom, jak která strana funguje. To, že koalici nevyjednáme, to se stát může. Pojďme ale udělat normální a klasickou debatu o tom jak jednat po volbách. Doufám, že to není nic naivního a skutečně to tak bude. Kdybych v to nevěřil, nebyl bych ani lídr,“ zmínil.

Kandidující subjekty a jejich krajští lídři ANO 2011: Petr Koleta

Čtyřkoalice Starostové, TOP 09, HDK, LES: Rudolf Cogan

Demokratická strana zelených – Za práva zvířat: Dana Doškářová

Jasný Signál Nezávislých: Petr Typlt

Koalice ČSSD: Vladimír Dryml

Hlas samospráv – SOCDEM, Společně pro kraj, Rozvíjíme Hradec: Jiří Štěpán

Lepší život pro lidi: Jan Havlík

Pro krajinu – Zelení, Změna pro Hradec a nezávislí: Martin Hanousek

Silní lídři pro kraj – ODS, KDU-ČSL a Východočeši: Martin Červíček

SPD, Trikolora, Svobodní, PRO: Rostislav Jireš

Stačilo! – KSČM a Česká strana národně sociální: Lubomír Štěpán

Koruna česká: Josef Kudrna

Piráti: Pavel Bulíček